  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 2. Стадион: .
ВПС
1:1
Конец матча
ХИК
0'
0:1
33' Гол
Эрвин Ли
44' Желтая карточка
Prosper Ahiabu
1:1
72' Гол
Samuel Lindeman
75' Желтая карточка
Паллас Ноа
77' Желтая карточка
Ogude Emmanuel Ifeanyi
78' Желтая карточка
Юсси Нуорела
79' Желтая карточка
Канеллопулос Гиоргос
86' Желтая карточка
Лингман Лукас
90' Желтая карточка
Антцулас Георгиос
90' Желтая карточка
Mikko Pitkaenen
90' Желтая карточка
Нейхейс Теймен
90'+6
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
19
Хаукиоя
Мартти
25
Samuel
Lindeman
20
Хювяринен
Юхо
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
77
Аланко
Саму
16
Teemu
Hytoenen
7
Alfie
Cicale
41
Ogude
Emmanuel
Ifeanyi
25
Нейхейс
Теймен
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
3
Антцулас
Георгиос
5
О'Шоунесси
Даниэль
30
Паллас
Ноа
8
Канеллопулос
Гиоргос
10
Лингман
Лукас
80
Палуметс
Кевор
42
Мерилуото
Кай
94
Эрвин
Ли
22
Меллер
Лиэм
ВПС
ХИК

История личных встреч

ВПС
ХИК

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
91.7%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
100%
5 побед 12 ничьих 0 побед

34 матча

5.9%
94.1%
0 побед 2 ничьи 32 победы

Первый тайм

20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Второй тайм

8.8%
91.2%
0 побед 3 ничьи 26 побед

46 матчей

13%
17.4%
69.6%
6 побед 8 ничьих 32 победы

Первый тайм

17.4%
39.1%
43.5%
8 побед 18 ничьих 20 побед

Второй тайм

10.9%
32.6%
56.5%
5 побед 15 ничьих 26 побед

История матчей

В
1:3
В
1:2
В
3:2
В
4:0
В
0:1
В
3:1
К
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
1:0
В
5:0
В
1:2
К
4:1
В
0:3
В
2:1
В
5:0
В
0:0
В
3:0
В
3:1
В
1:2
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
3:0
В
0:2
В
1:1
В
3:0
В
1:2
В
1:3
В
1:3
В
3:3
В
1:0
В
2:0
В
3:0
В
0:2
В
3:0
К
2:0
В
0:3
В
2:0
В
3:4
КЛ
1:2
К
5:0
В
1:0
В
0:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

0.96
0.5

Среднее время на гол

93
180

Всего голов

57
39

Голов в среднем за матч

2.59
1.63

Среднее время на гол

34
55

Всего голов

80
50

Голов в среднем за матч

1.74
1.09

Тотал матчей

2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
27
Больше 59%
Меньше 41%
19
14
Больше 30%
Меньше 70%
32
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

51
82

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 10 (5) 0.42
Teemu Hytoenen 6 0.25
Хаукиоя Мартти 4 (2) 0.17
Хасселбайнк Глеофило 3 0.13
Башкиров Евгений 2 0.08
Аланко Саму 2 0.08
Вахтера Йонас 1 0.04
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.04
Alfie Cicale 1 0.04
Ниеми Мийка 1 0.04
Энгстрем Йеспер 1 0.04
Mikko Pitkaenen 1 0.04
Samuel Lindeman 1 0.04
Antonio Almen 1 0.04
Prosper Ahiabu 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планж Люк 7 0.29
Кескинен Топи 7 (1) 0.29
Эрвин Ли 5 (1) 0.21
Лингман Лукас 4 (2) 0.17
Олусанья Антони 3 0.13
Банде Хассане 3 0.13
Хостикка Сантери 2 0.08
Меллер Лиэм 2 0.08
Хальме Аапо 2 0.08
Мерилуото Кай 2 0.08
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.04
Паллас Ноа 1 0.04
Тойвио Йоона 1 0.04
Томас Диого 1 0.04
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.04
Палуметс Кевор 1 0.04
_Ezeh D. 1 0.04
Stanislav Baranov 1 0.04
Коку Озан 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mikko Pitkaenen 4 1
Prosper Ahiabu 4 1
Башкиров Евгений 4 0
Antti-Ville Raeisaenen 4 0
Ogude Emmanuel Ifeanyi 2 1
Аланко Саму 3 0
Pedro Justiniano 3 0
Ниеми Мийка 2 0
Энгстрем Йеспер 2 0
Хаукиоя Мартти 2 0
Юсси Нуорела 2 0
Вахтера Йонас 1 0
Хасселбайнк Глеофило 1 0
Riku Jaaska 1 0
Josep Nuorela 1 0
Lauri-Eemil Vetri 1 0
Alfie Cicale 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канеллопулос Гиоргос 7 0
Хальме Аапо 5 0
Лингман Лукас 5 0
Томас Диого 3 1
Паллас Ноа 4 0
Олусанья Антони 3 0
Кескинен Топи 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Банде Хассане 2 0
Лайонс-Фостер Бруклин 2 0
Хостикка Сантери 1 0
Нейхейс Теймен 1 0
Антцулас Георгиос 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Планж Люк 1 0
Меллер Лиэм 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0

Результаты матчей

ВПС
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
ХИК
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

8
7
ВПС
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
ХИК
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

8
23
ВПС
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
ХИК
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

24
4

Упущенные победы

16
30

Голы по времени матча

Забито

21
20
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
2
10%
3
15%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
4
19%
3
15%
61-75
5
24%
4
20%
76-90

Пропущено

20
16
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
5%
5
31%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
7
35%
2
13%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
4
20%
3
19%
76-90

Забито

14
24
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
7%
2
8%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
5
36%
7
29%
29%
61-75
2
14%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

21
8
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
3
14%
1
13%
1-15
4
19%
2
25%
16-30
1
5%
2
25%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
4
19%
1
13%
61-75
5
24%
2
25%
76-90

Забито

35
44
14 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
3
9%
5
11%
1-15
6
17%
3
7%
16-30
5
14%
8
18%
31-45
5
14%
6
14%
46-60
9
26%
10
23%
61-75
7
20%
11
25%
76-90

Пропущено

41
24
14 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 15
4
10%
6
25%
1-15
7
17%
4
17%
16-30
3
7%
4
17%
31-45
11
27%
2
8%
46-60
7
17%
3
13%
61-75
9
22%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
КуПС - ВПС 3:1 ВПС - ХИК 1:3 Лахти - ВПС 0:0 ВПС - Хака 3:2
СЯК Сейнайоки - ВПС 3:1 Гнистан - ВПС 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3
ХИК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0
Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1

Результаты матчей

ВПС
ХИК

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 33%
3:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
1
9 раз 38%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

ВПС
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
1.5
Больше Меньше
7
5
4
8
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
21
3
11
13
1.5
12
12
4
20
2.5
8
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 23 14 5 4 42 - 23 47
2.
ХИК
 24 13 6 5 44 - 24 45
3.
Ильвес
 23 12 6 5 48 - 27 42
4.
СЯК Сейнайоки
 24 11 7 6 45 - 35 40
5.
Хака
 24 10 5 9 37 - 38 35
6.
Гнистан
 23 9 6 8 34 - 35 33
7.
ВПС
 24 9 6 9 36 - 40 33
8.
Интер Турку
 23 9 5 9 39 - 30 32
9.
Оулу
 23 6 6 11 29 - 36 24
10.
Лахти
 24 4 10 10 28 - 42 22
11.
Мариехамн
 24 5 5 14 22 - 42 20
12.
ЕИФ Экенас
 23 3 5 15 20 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 10 0 2 27 - 10 30
2.
ХИК
 12 8 3 1 24 - 8 27
3.
Ильвес
 12 8 2 2 34 - 16 26
4.
Интер Турку
 12 6 4 2 24 - 13 22
5.
СЯК Сейнайоки
 11 6 3 2 23 - 17 21
6.
Гнистан
 12 6 2 4 15 - 15 20
7.
ВПС
 12 5 4 3 22 - 19 19
8.
Хака
 12 5 4 3 20 - 18 19
9.
Оулу
 12 5 3 4 14 - 10 18
10.
Лахти
 12 4 4 4 18 - 17 16
11.
Мариехамн
 11 3 4 4 12 - 17 13
12.
ЕИФ Экенас
 11 1 3 7 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 13 5 4 4 22 - 18 19
2.
ХИК
 12 5 3 4 20 - 16 18
3.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
4.
Ильвес
 11 4 4 3 14 - 11 16
5.
Хака
 12 5 1 6 17 - 20 16
6.
ВПС
 12 4 2 6 14 - 21 14
7.
Гнистан
 11 3 4 4 19 - 20 13
8.
Интер Турку
 11 3 1 7 15 - 17 10
9.
ЕИФ Экенас
 12 2 2 8 12 - 29 8
10.
Мариехамн
 13 2 1 10 10 - 25 7
11.
Оулу
 11 1 3 7 15 - 26 6
12.
Лахти
 12 0 6 6 10 - 25 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 8
Оулу Коффей Эшли 2 6
Гнистан Ояла Юхани 9
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Весь список
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    • 67'
      Мерилуото Кай уходит с поля. Планж Люк выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Prosper Ahiabu получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Г О О О О Л - Эрвин Ли бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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