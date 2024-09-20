Тур: 2. Стадион: Хиеталахти.
0'
0:1
33' ГолЭрвин Ли
44' Желтая карточкаProsper Ahiabu
1:1
72' ГолSamuel Lindeman
75' Желтая карточкаПаллас Ноа
77' Желтая карточкаOgude Emmanuel Ifeanyi
78' Желтая карточкаЮсси Нуорела
79' Желтая карточкаКанеллопулос Гиоргос
86' Желтая карточкаЛингман Лукас
90' Желтая карточкаАнтцулас Георгиос
90' Желтая карточкаMikko Pitkaenen
90' Желтая карточкаНейхейс Теймен
90'+6
Ход матча
33'
0:1
44'
72'
1:1
75'
78'
86'
90'
90'
77
Аланко
Саму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
15 Luka Smyth
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
-
22 Меллер ЛиэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
23 Коку ОзанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
История личных встреч
ВПС
ХИК
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
91.7%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
100%
5 побед 12 ничьих 0 побед
34 матча
5.9%
94.1%
0 побед 2 ничьи 32 победы
Первый тайм
20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Второй тайм
8.8%
91.2%
0 побед 3 ничьи 26 побед
46 матчей
13%
17.4%
69.6%
6 побед 8 ничьих 32 победы
Первый тайм
17.4%
39.1%
43.5%
8 побед 18 ничьих 20 побед
Второй тайм
10.9%
32.6%
56.5%
5 побед 15 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
0.96
0.5
Среднее время на гол
93
180
Всего голов
57
39
Голов в среднем за матч
2.59
1.63
Среднее время на гол
34
55
Всего голов
80
50
Голов в среднем за матч
1.74
1.09
Тотал матчей
2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
27
Больше 59%
Меньше 41%
19
14
Больше 30%
Меньше 70%
32
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
51
82
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|10 (5)
|0.42
|Teemu Hytoenen
|6
|0.25
|Хаукиоя Мартти
|4 (2)
|0.17
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0.13
|Башкиров Евгений
|2
|0.08
|Аланко Саму
|2
|0.08
|Вахтера Йонас
|1
|0.04
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.04
|Alfie Cicale
|1
|0.04
|Ниеми Мийка
|1
|0.04
|Энгстрем Йеспер
|1
|0.04
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.04
|Samuel Lindeman
|1
|0.04
|Antonio Almen
|1
|0.04
|Prosper Ahiabu
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планж Люк
|7
|0.29
|Кескинен Топи
|7 (1)
|0.29
|Эрвин Ли
|5 (1)
|0.21
|Лингман Лукас
|4 (2)
|0.17
|Олусанья Антони
|3
|0.13
|Банде Хассане
|3
|0.13
|Хостикка Сантери
|2
|0.08
|Меллер Лиэм
|2
|0.08
|Хальме Аапо
|2
|0.08
|Мерилуото Кай
|2
|0.08
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.04
|Паллас Ноа
|1
|0.04
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|Томас Диого
|1
|0.04
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.04
|Палуметс Кевор
|1
|0.04
|_Ezeh D.
|1
|0.04
|Stanislav Baranov
|1
|0.04
|Коку Озан
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mikko Pitkaenen
|4
|1
|Prosper Ahiabu
|4
|1
|Башкиров Евгений
|4
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|4
|0
|Ogude Emmanuel Ifeanyi
|2
|1
|Аланко Саму
|3
|0
|Pedro Justiniano
|3
|0
|Ниеми Мийка
|2
|0
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Хаукиоя Мартти
|2
|0
|Юсси Нуорела
|2
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Lauri-Eemil Vetri
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канеллопулос Гиоргос
|7
|0
|Хальме Аапо
|5
|0
|Лингман Лукас
|5
|0
|Томас Диого
|3
|1
|Паллас Ноа
|4
|0
|Олусанья Антони
|3
|0
|Кескинен Топи
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Банде Хассане
|2
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|2
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Нейхейс Теймен
|1
|0
|Антцулас Георгиос
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Планж Люк
|1
|0
|Меллер Лиэм
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
ХИК
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
8
7
ВПС
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
ХИК
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
8
23
ВПС
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
ХИК
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
24
4
Упущенные победы
16
30
Голы по времени матча
Забито
21
20
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
2
10%
3
15%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
4
19%
3
15%
61-75
5
24%
4
20%
76-90
Пропущено
20
16
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
5%
5
31%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
7
35%
2
13%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
4
20%
3
19%
76-90
Забито
14
24
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
7%
2
8%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
5
36%
7
29%
29%
61-75
2
14%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
21
8
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
3
14%
1
13%
1-15
4
19%
2
25%
16-30
1
5%
2
25%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
4
19%
1
13%
61-75
5
24%
2
25%
76-90
Забито
35
44
14 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
3
9%
5
11%
1-15
6
17%
3
7%
16-30
5
14%
8
18%
31-45
5
14%
6
14%
46-60
9
26%
10
23%
61-75
7
20%
11
25%
76-90
Пропущено
41
24
14 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 15
4
10%
6
25%
1-15
7
17%
4
17%
16-30
3
7%
4
17%
31-45
11
27%
2
8%
46-60
7
17%
3
13%
61-75
9
22%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
КуПС - ВПС 3:1 ВПС - ХИК 1:3 Лахти - ВПС 0:0 ВПС - Хака 3:2
СЯК Сейнайоки - ВПС 3:1 Гнистан - ВПС 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3
ХИК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0
Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1
Результаты матчей
ВПС
ХИК
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 33%
3:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
1
9 раз 38%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
ВПС
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
75
48
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
57
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
213
1113
1212
420
816
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (4)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 8
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Гнистан
|Ояла Юхани
|9
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5