Тур: 6. Стадион: Новый стадион Хатая.
0:1
Конец матча
0'
0:1
27' ГолСефери Тулан
33' Желтая карточкаФернандеш Желсон II
35' Желтая карточкаЧелюстка Ондржей
45' Желтая карточкаMusah Mohammed
54' Желтая карточкаAhmet Aslan
65' Желтая карточкаАбубакар Венсан
69' Желтая карточкаСоуза Диогу
72' Желтая карточкаШен Дженк
90' Желтая карточкаEnes Ogruce
90'+7
Ход матча
27'
0:1
35'
45'
46'
54'
65'
69'
72'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
9 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
17
Дьяк
Ламин
15
Айети
Арлинд
34
Ali
Aytemur
77
Шен
Дженк
21
Ahmet
Aslan
99
Сефери
Тулан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айети АрлиндЗащитник
-
34 Ali AytemurЗащитник
-
77 Шен ДженкЗащитник
- Полузащитник
-
21 Ahmet AslanПолузащитник
-
99 Сефери ТуланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
53 Аккан ГёкханВратарь
-
10 Озер КенанЗащитник
- Полузащитник
-
20 Бразау ПедруПолузащитник
-
-
-
91 Enes Ogruce
-
19 Haqi Osman
-
-
Главный тренер: Исмет Ташдемир
История личных встреч
Хатайспор
Бодрумспор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
5
Среднее время на гол
90
18
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
2.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
36
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Желсон II
|2
|0.33
|Страндберг Карлос
|2 (1)
|0.33
|Педру Руй III
|0
|0
Бодрумспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пушкаш Георге
|1
|0.17
|Сефери Тулан
|1
|0.17
|Димитров Здравко
|1
|0.17
|Озер Кенан
|1 (1)
|0.17
|Uzeyir Ergun
|0
|0
|Musah Mohammed
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чорекчи Камил
|2
|0
|Ходжич Армин II
|2
|0
|Йылмаз Реджеп
|2
|0
|Фернандеш Желсон II
|2
|0
|Килама Ги-Марселен
|0
|1
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0
|Пармак Абдулкадир
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
|Массанга Шандрель
|1
|0
|Джонатан Окоронкво
|1
|0
Бодрумспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Musah Mohammed
|3
|0
|Шен Дженк
|2
|0
|Фреди Гомеш
|0
|1
|Озер Кенан
|1
|0
|Челюстка Ондржей
|1
|0
|Samet Yalcin
|1
|0
|Соуза Диогу
|1
|0
|Celal Dumanli
|1
|0
|Enes Ogruce
|1
|0
|Ahmet Aslan
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бодрумспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Хатайспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бодрумспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
2
Хатайспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бодрумспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
4
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
50%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
10
10
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1
Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1
Бодрумспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1
Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Болуспор 1:1 Бандырмаспор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Йени Корумспор - Бодрумспор 2:1
Результаты матчей
Хатайспор
Бодрумспор
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Бодрумспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 9
|0
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- — Зона вылета
|Галатасарай
|Йылмаз Барыш
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Антальяспор
|Самудио Брайан
|4
|Фенербахче
|Тадич Душан
|3 (2)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2
|Кайсериспор
|Саздаджи Гекхан
|1 2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|3
|Касымпаша
|Винк Клаудио
|3