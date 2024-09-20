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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Хатайспор
0:1
Конец матча
Бодрумспор
0'
0:1
27' Гол
Сефери Тулан
33' Желтая карточка
Фернандеш Желсон II
35' Желтая карточка
Челюстка Ондржей
45' Желтая карточка
Musah Mohammed
54' Желтая карточка
Ahmet Aslan
65' Желтая карточка
Абубакар Венсан
69' Желтая карточка
Соуза Диогу
72' Желтая карточка
Шен Дженк
90' Желтая карточка
Enes Ogruce
90'+7

Ход матча

27'
0:1
Сефери Тулан
33'
Фернандеш Желсон II
 
35'
 
Челюстка Ондржей
45'
 
Musah Mohammed
46'
Педру Руй
Дьяк Ламин
 
54'
 
Ahmet Aslan
55'
 
Samet Yalcin
Musah Mohammed
63'
Бамгбойе Фуншо
Фернандеш Желсон II
 
65'
Абубакар Венсан
 
69'
 
Соуза Диогу
72'
 
Шен Дженк
78'
Страндберг Карлос
Ривас Ригоберто
 
80'
 
Озер Кенан
Пушкаш Георге
87'
Бутубба Биляль
Саглам Геркем
 
90'
 
Enes Ogruce
Ahmet Aslan
90'
 
Celal Dumanli
Сефери Тулан
90'
 
Enes Ogruce

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
4
Кальво
Франсиско
88
Сертель
Джемали
8
Массанга
Шандрель
99
Ривас
Ригоберто
5
Саглам
Геркем
17
Дьяк
Ламин
77
Фернандеш
Желсон
II
9
Абубакар
Венсан
1
Соуза
Диогу
33
Челюстка
Ондржей
15
Айети
Арлинд
34
Ali
Aytemur
77
Шен
Дженк
26
Musah
Mohammed
21
Ahmet
Aslan
99
Сефери
Тулан
41
Байракдар
Гокдениз
7
Димитров
Здравко
9
Пушкаш
Георге
Хатайспор
4-1-4-1
Бодрумспор
4-2-3-1

История личных встреч

Хатайспор
Бодрумспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ВЛ
0:5
ВЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
5

Среднее время на гол

90
18

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
36

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Желсон II 2 0.33
Страндберг Карлос 2 (1) 0.33
Педру Руй III 0 0
Бодрумспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пушкаш Георге 1 0.17
Сефери Тулан 1 0.17
Димитров Здравко 1 0.17
Озер Кенан 1 (1) 0.17
Uzeyir Ergun 0 0
Musah Mohammed 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорекчи Камил 2 0
Ходжич Армин II 2 0
Йылмаз Реджеп 2 0
Фернандеш Желсон II 2 0
Килама Ги-Марселен 0 1
Абубакар Венсан 1 0
Бамгбойе Фуншо 1 0
Пармак Абдулкадир 1 0
Сертель Джемали 1 0
Массанга Шандрель 1 0
Джонатан Окоронкво 1 0
Бодрумспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Musah Mohammed 3 0
Шен Дженк 2 0
Фреди Гомеш 0 1
Озер Кенан 1 0
Челюстка Ондржей 1 0
Samet Yalcin 1 0
Соуза Диогу 1 0
Celal Dumanli 1 0
Enes Ogruce 1 0
Ahmet Aslan 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бодрумспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Хатайспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бодрумспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
2
Хатайспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бодрумспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
4
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
50%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1
Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1
Бодрумспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1
Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Болуспор 1:1 Бандырмаспор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Йени Корумспор - Бодрумспор 2:1

Результаты матчей

Хатайспор
Бодрумспор

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Бодрумспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Фенербахче
 Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
3.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
5.
Самсунспор
 Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
6.
Эюпспор
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
7.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
8.
Коньяспор
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
10.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
11.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
12.
Касымпаша
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
15.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
17.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Антальяспор
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
4.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Самсунспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Касымпаша
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Самсунспор
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Эюпспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
11.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
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Топ бомбардиров
Галатасарай Йылмаз Барыш 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Антальяспор Самудио Брайан 4
Фенербахче Тадич Душан 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Кайсериспор Саздаджи Гекхан 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
Касымпаша Винк Клаудио 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Musah Mohammed получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Челюстка Ондржей получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Фернандеш Желсон II получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Г О О О О Л - Сефери Тулан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хатайспор 0:1 Бодрумспор онлайн

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