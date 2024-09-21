Тур: 6. Стадион: Конья Бююкшехир.
0'
32' Желтая карточкаПритчард Алекс
36' Желтая карточкаНайир Умут
48' Желтая карточкаЮлгюн Огулджан
60' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
Ход матча
32'
36'
48'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
27
Словик
Якуб
19
Акьоль
Уфук
18
Ндао
Алассан
22
Найир
Умут
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кейта АмидуНападающий
- Нападающий
-
99 Крамер БлажНападающий
-
-
Главный тренер: Али Чамдалы
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
-
11 Мениг КвинсиПолузащитник
-
-
46 Bekir Boke
-
-
-
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
История личных встреч
Коньяспор
Сивасспор
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
72.2%
27.8%
0 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
30 матчей
23.3%
30%
46.7%
7 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
16.7%
70%
13.3%
5 побед 21 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
43.3%
40%
5 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.25
Среднее время на гол
60
360
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.06
1
Среднее время на гол
84
90
Всего голов
38
18
Голов в среднем за матч
1.27
0.6
Тотал матчей
2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
71
150
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педринью Роша
|3
|0.5
|Алексич Даниел
|1
|0.17
|Найир Умут
|1
|0.17
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.17
|Демирбаг Адиль
|0
|0
|Эрдоган Юсуф
|0
|0
|Хауберт Гильерме
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радакович Урош
|2
|0.33
|Бальде Диао Кейта
|1
|0.17
|Манай Рей
|1
|0.17
|Палули Мурат
|1
|0.17
|Притчард Алекс
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Найир Умут
|2
|0
|Боранияшевич Никола
|2
|0
|Юлгюн Огулджан
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Евтович Марко
|1
|0
|Словик Якуб
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Боатенг Эммануэль III
|1
|0
|Filip Damjanovic
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтчи Угюр
|3
|1
|Бальде Диао Кейта
|2
|1
|Тургунбаев Азизбек
|2
|0
|Притчард Алекс
|1
|0
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Манай Рей
|1
|0
|Камара Самба
|1
|0
|Николич Джордже
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
|Jan Bieganski
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Коньяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
3
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сивасспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Самсунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1
Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1
Сивасспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сивасспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2
Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1
Результаты матчей
Коньяспор
Сивасспор
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|8.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Йылмаз Барыш
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Антальяспор
|Самудио Брайан
|4
|Фенербахче
|Тадич Душан
|3 (2)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2
|Кайсериспор
|Саздаджи Гекхан
|1 2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|3
|Касымпаша
|Винк Клаудио
|3