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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Коньяспор
0:0
Второй тайм: 83'
Сивасспор
0'
32' Желтая карточка
Притчард Алекс
36' Желтая карточка
Найир Умут
48' Желтая карточка
Юлгюн Огулджан
60' Желтая карточка
Боранияшевич Никола

Ход матча

32'
 
Притчард Алекс
36'
Найир Умут
 
46'
Кейта Амиду
Алексич Даниел
 
46'
Юлгюн Огулджан
Акьоль Уфук
 
48'
Юлгюн Огулджан
 
60'
Боранияшевич Никола
 
61'
 
Bekir Boke
Тургунбаев Азизбек
68'
Эрдоган Юсуф
Ндао Алассан
 
68'
Крамер Блаж
Найир Умут
 
76'
 
Jan Bieganski
Притчард Алекс
76'
 
Мениг Квинси
Родригес Гарри

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Сивасспор
3.30
3.30
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7.60
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Все Коэффициенты
27
Словик
Якуб
24
Боранияшевич
Никола
4
Демирбаг
Адиль
20
Базур
Рихедли
12
Хауберт
Гильерме
16
Евтович
Марко
19
Акьоль
Уфук
18
Ндао
Алассан
8
Педринью
Роша
9
Алексич
Даниел
22
Найир
Умут
35
Вурал
Али
Шашал
7
Палули
Мурат
26
Радакович
Урош
27
Сонко-Сундберг
Ноа
3
Чифтчи
Угюр
12
Мутуссами
Самуэль
8
Харисис
Харилаос
17
Башсан
Эмрах
10
Притчард
Алекс
90
Тургунбаев
Азизбек
24
Родригес
Гарри
Коньяспор
4-2-3-1
Сивасспор
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Сивасспор

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

72.2%
27.8%
0 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

30 матчей

23.3%
30%
46.7%
7 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

16.7%
70%
13.3%
5 побед 21 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
43.3%
40%
5 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:0
К
0:1
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
0:1
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
5:0
С
2:1
К
3:2
К
0:0
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
К
1:0
С
3:0
С
2:1

Голы

Всего голов

21
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.25

Среднее время на гол

60
360

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.06
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

38
18

Голов в среднем за матч

1.27
0.6

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

71
150

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педринью Роша 3 0.5
Алексич Даниел 1 0.17
Найир Умут 1 0.17
Юлгюн Огулджан 1 0.17
Демирбаг Адиль 0 0
Эрдоган Юсуф 0 0
Хауберт Гильерме 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радакович Урош 2 0.33
Бальде Диао Кейта 1 0.17
Манай Рей 1 0.17
Палули Мурат 1 0.17
Притчард Алекс 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найир Умут 2 0
Боранияшевич Никола 2 0
Юлгюн Огулджан 2 0
Алексич Даниел 1 0
Евтович Марко 1 0
Словик Якуб 1 0
Педринью Роша 1 0
Боатенг Эммануэль III 1 0
Filip Damjanovic 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 3 1
Бальде Диао Кейта 2 1
Тургунбаев Азизбек 2 0
Притчард Алекс 1 0
Сонко-Сундберг Ноа 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Манай Рей 1 0
Камара Самба 1 0
Николич Джордже 1 0
Палули Мурат 1 0
Jan Bieganski 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Коньяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
3
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сивасспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Самсунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1
Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1
Сивасспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сивасспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2
Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1

Результаты матчей

Коньяспор
Сивасспор

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Фенербахче
 Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
3.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
5.
Самсунспор
 Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
6.
Эюпспор
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
7.
Сивасспор
 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Коньяспор
 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
10.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
11.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
12.
Касымпаша
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
15.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
17.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Антальяспор
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
4.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Сивасспор
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Самсунспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Коньяспор
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Касымпаша
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Самсунспор
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Коньяспор
 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Эюпспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Сивасспор
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
11.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
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Топ бомбардиров
Галатасарай Йылмаз Барыш 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Антальяспор Самудио Брайан 4
Фенербахче Тадич Душан 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Кайсериспор Саздаджи Гекхан 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
Касымпаша Винк Клаудио 3
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  • 46'
    Уфук Акёл уходит с поля. Юлгюн Огулджан выходит вместо него
  • 46'
    Алексич Даниел уходит с поля. Кейта Амиду выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Найир Умут получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Притчард Алекс получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Сивасспор
3.30
3.30
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7.60
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Сивасспор
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