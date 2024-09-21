  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Фенербахче
0:2
Первый тайм: 38'
Галатасарай
0'
0:1
21' Гол в свои ворота
Ливакович Доминик
0:2
28' Гол
Мертенс Дрис
30' Желтая карточка
Акгюн Юнус
38' Желтая карточка
Санчес Давинсон

Ход матча

21'
0:1
Ливакович Доминик
28'
0:2
Мертенс Дрис
(Осимхен Виктор)
30'
 
Акгюн Юнус
38'
 
Санчес Давинсон

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 111
Фенербахче 53.2% (59)
X 33.3% (37)
Галатасарай 13.5% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Галатасарай
8.80
Реклама, betcity.ru
5.80
Реклама, fon.bet
3.40
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
6
Джику
Александер
4
Сёюнджю
Чаглар
24
Остерволде
Джейден
13
Фред
Сантос
5
Юксек
Исмаил
10
Тадич
Душан
53
Шиманьски
Себастьян
97
Сен-Максимен
Аллан
9
Джеко
Эдин
1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакджи
Абдулкерим
4
Якобс
Исмаил
34
Торрейра
Лукас
20
Габриэл
Барбоза
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
11
Акгюн
Юнус
45
Осимхен
Виктор
Фенербахче
4-2-3-1
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Галатасарай

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
39.1%
4.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 8 побед

42 матча

38.1%
31%
30.9%
16 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.8%
52.4%
23.8%
10 побед 22 ничьи 10 побед

Второй тайм

31%
50%
19%
13 побед 21 ничья 8 побед

История матчей

С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
0:3
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
0:0
С
1:3
С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
0:0
С
0:1
С
2:0
К
1:0
С
0:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
СТ
0:0
С
1:0
С
2:0
СТ
1:0
С
2:1
С
2:1
СТ
3:2
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
1:2
С
0:0
ТМС
1:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
4:1
С
1:0
К
2:1
К
0:0
С
2:0

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.1
0.77

Среднее время на гол

81
116

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.09
0.6

Среднее время на гол

82
150

Всего голов

46
29

Голов в среднем за матч

1.1
0.69

Тотал матчей

2.5
31
Больше 74%
Меньше 26%
11
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40

Среднее время на гол

82
130

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 4 (1) 0.67
Тадич Душан 3 (1) 0.5
Фред Сантос 3 0.5
Сен-Максимен Аллан 1 0.17
Эн-Несири Юссеф 1 0.17
Кавечи Ирфан 0 0
Шиманьски Себастьян 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йылмаз Барыш 4 0.67
Бачуайи Миши 2 0.33
Актюркоглу Мухаммед 2 0.33
Мертенс Дрис 2 0.33
Бардакджи Абдулкерим 2 0.33
Габриэл Барбоза 1 0.17
Икарди Мауро 1 (1) 0.17
Санчес Давинсон 1 0.17
Акгюн Юнус 1 0.17
Торрейра Лукас 0 0
Демирбай Керем 0 0
Айхан Кан 0 0
Осимхен Виктор 0 0
Балтаджи Метаган 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остерволде Джейден 3 0
Джеко Эдин 1 0
Фред Сантос 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Жозе Моуринью 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 1 0
Айхан Кан 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Фенербахче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
10
Фенербахче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Галатасарай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

12
16
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
5
42%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2
Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2
Галатасарай
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5
Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Пендикспор 4:1

Результаты матчей

Фенербахче
Галатасарай

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
5
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
1
1
2
3.5
1
1
1
2
4.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
3
2
1
4
3.5
2
3
1
4
4.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2:0 Заявка 6 6 0 0 19 - 4 18
2.
Фенербахче
 0:2 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
3.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
5.
Самсунспор
 Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
6.
Эюпспор
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
7.
Сивасспор
 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Коньяспор
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
10.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
11.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
12.
Касымпаша
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
15.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
17.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Антальяспор
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
4.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Фенербахче
 0:2 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Самсунспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Касымпаша
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2:0 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Фенербахче
 0:2 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
3.
Самсунспор
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Эюпспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
11.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Йылмаз Барыш 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Антальяспор Самудио Брайан 4
Фенербахче Тадич Душан 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Кайсериспор Саздаджи Гекхан 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
Касымпаша Винк Клаудио 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Санчес Давинсон получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Акгюн Юнус получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Осимхен Виктор сделал результативную передачу.
  • 28'
    Г О О О О Л - Мертенс Дрис бьет в цель!
  • 21'
    Г О О О О Л - Ливакович Доминик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Фенербахче.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.09. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.09 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 111
Фенербахче 53.2% (59)
X 33.3% (37)
Галатасарай 13.5% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Галатасарай
8.80
Реклама, betcity.ru
5.80
Реклама, fon.bet
3.40
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Фенербахче 0:2 Галатасарай онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фенербахче 0:2 Галатасарай

Исход игры
Фенербахче
53.2% (59)
Ничья
33.3% (37)
Галатасарай
13.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (65)
Меньше
38.1% (40)
Обе команды забьют
Да
87.62% (92)
Нет
12.38% (13)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
42.3% (47)
1:1 Ничья
24.3% (27)
1:0 Фенербахче
9% (10)
2:2 Ничья
7.2% (8)
1:2 Галатасарай
7.2% (8)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Фенербахче
Галатасарай
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный