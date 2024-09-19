Тур: 6. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
Позже
История личных встреч
Фенербахче
Галатасарай
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
39.1%
4.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 8 побед
42 матча
38.1%
31%
30.9%
16 побед 13 ничьих 13 побед
Первый тайм
23.8%
52.4%
23.8%
10 побед 22 ничьи 10 побед
Второй тайм
31%
50%
19%
13 побед 21 ничья 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.1
0.77
Среднее время на гол
81
116
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.09
0.6
Среднее время на гол
82
150
Всего голов
46
29
Голов в среднем за матч
1.1
0.69
Тотал матчей
2.5
31
Больше 74%
Меньше 26%
11
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
Среднее время на гол
82
130
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|4 (1)
|0.8
|Тадич Душан
|3 (1)
|0.6
|Фред Сантос
|3
|0.6
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.2
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.2
|Кавечи Ирфан
|0
|0
|Шиманьски Себастьян
|0
|0
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йылмаз Барыш
|4
|0.8
|Бачуайи Миши
|2
|0.4
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0.4
|Мертенс Дрис
|2
|0.4
|Бардакджи Абдулкерим
|2
|0.4
|Габриэл Барбоза
|1
|0.2
|Икарди Мауро
|1 (1)
|0.2
|Санчес Давинсон
|1
|0.2
|Акгюн Юнус
|1
|0.2
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Демирбай Керем
|0
|0
|Айхан Кан
|0
|0
|Осимхен Виктор
|0
|0
|Балтаджи Метаган
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Жозе Моуринью
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбай Керем
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Фенербахче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
10
Фенербахче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Галатасарай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
5
42%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2
Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2
Галатасарай
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5
Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Пендикспор 4:1
Результаты матчей
Фенербахче
Галатасарай
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
5
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
23
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 9
|0
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- — Зона вылета
|Галатасарай
|Йылмаз Барыш
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Антальяспор
|Самудио Брайан
|4
|Фенербахче
|Тадич Душан
|3 (2)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|3
|Касымпаша
|Винк Клаудио
|3
|Бешикташ
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
Прогнозы на матч Фенербахче - Галатасарай
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