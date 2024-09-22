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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 2. Стадион: .
ЕИФ Экенас
3:1
Конец матча
Гнистан
0'
1:0
7' Гол
Ойала Саломо
16' Желтая карточка
Петтерссон Оливер
2:0
20' Гол
Аду Энох
21' Желтая карточка
Fabio Da rosa
29' Желтая карточка
Vaino Vehkonen
31' Желтая карточка
Райтала Юкка
2:1
32' Гол
Ерёменко Роман
3:1
46' Гол
Simon Lindholm
48' Желтая карточка
Хьертстранд Бенджамин
59' Желтая карточка
Simon Lindholm
68' Желтая карточка
Ояла Юхани
73' Желтая карточка
Kingsley Gyamfi
87' Желтая карточка
Фрэнк Овусу
90' Желтая карточка
Jonas Enkerud
90'+7
1
Ramilson
Almeida
3
Vaino
Vehkonen
2
Йоэль
Лехтонен
24
Kingsley
Gyamfi
6
Хьертстранд
Бенджамин
8
Аду
Энох
16
Фрэнк
Овусу
14
Simon
Lindholm
22
Мохаммед
Насиру
7
Roni
Pietsalo
9
Ойала
Саломо
1
Маркуччи
Энтони
22
Райтала
Юкка
40
Ояла
Юхани
4
Петтерссон
Оливер
3
Saku
Heiskanen
28
Кабаши
Армеш
26
Ерёменко
Роман
19
Vertti
Haenninen
2
Аяла
Элиас
7
Вяйринен
Тим
10
Joakim
Latonen
ЕИФ Экенас
Гнистан

История личных встреч

ЕИФ Экенас
Гнистан

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

В
1:2
В
1:0
И
3:3
И
1:0
И
0:0
И
0:2
И
1:1
И
2:0
И
0:3
И
2:0
К
3:2
И
3:3
И
2:1
К
0:4
И
1:0
И
1:2
И
1:1

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.75

Среднее время на гол

67
51

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.11

Среднее время на гол

72
81

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.29
1.41

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

69
63

Бомбардиры внутри турнира

ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ойала Саломо 6 (2) 0.25
Кауфманн Лукас 3 (3) 0.13
Simon Lindholm 2 0.08
Фофана Тиемоко 2 0.08
Vaino Vehkonen 2 0.08
Noah Lundstroem 2 0.08
Мохаммед Насиру 1 0.04
Йоэль Лехтонен 1 0.04
Аду Энох 1 0.04
Кабаши Ариан 1 0.04
Abdoulaye Kante 1 0.04
Emil Pallas 1 0.04
Хьертстранд Бенджамин 0 0
Катц Калле 0 0
Фрэнк Овусу 0 0
Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 7 (2) 0.29
Vertti Haenninen 5 0.21
Jonas Enkerud 4 0.17
Вяйринен Тим 4 (1) 0.17
Saku Heiskanen 4 0.17
Татар Беньямин 3 0.13
Ерёменко Роман 2 0.08
Roope Pyyskaenen 2 0.08
Сарр Момоду 1 0.04
Пеннинкангас Теему 1 0.04
Pauli Katajamaeki 1 0.04
Аяла Элиас 1 0.04
Кабаши Армеш 0 0
Hannes Woivalin 0 0

Карточки

ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 6 1
Abdoulaye Kante 4 2
Vaino Vehkonen 7 0
Катц Калле 6 0
Йоэль Лехтонен 5 0
Кауфманн Лукас 3 1
Ramilson Almeida 4 0
Аду Энох 3 0
Мохаммед Насиру 3 0
Хьертстранд Бенджамин 3 0
Simon Lindholm 3 0
Eetu Puro 3 0
Фофана Тиемоко 3 0
Emil Pallas 3 0
Лекселль Александр 2 0
Фрэнк Овусу 2 0
Ойала Саломо 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Roni Pietsalo 1 0
Kingsley Gyamfi 1 0
Gabriel Garcia Xatart 1 0
Fabio Da rosa 1 0
Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 10 0
Пеннинкангас Теему 6 0
Jonas Enkerud 5 0
Кабаши Армеш 5 0
Райтала Юкка 4 0
Jussi Leppaelahti 4 0
David Agbo 2 1
Сарр Момоду 3 0
Joakim Latonen 3 0
Saku Heiskanen 3 0
Петтерссон Оливер 3 0
Татар Беньямин 2 0
Каштру Томаш 2 0
Roope Pyyskaenen 2 0
Vertti Haenninen 2 0
Аяла Элиас 2 0
Gabriel Europaeus 2 0
Ерёменко Роман 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Эландер Хенрик 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Pauli Katajamaeki 1 0
Маркуччи Энтони 1 0

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
Гнистан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

7
11
ЕИФ Экенас
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Гнистан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

24
10

Упущенные победы

6
14
ЕИФ Экенас
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Гнистан
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

25
15

Упущенные победы

13
25

Голы по времени матча

Забито

11
20
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
9%
2
10%
1-15
3
27%
3
15%
16-30
3
27%
5
25%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
1
9%
5
25%
76-90

Пропущено

24
23
5 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
1
4%
8
35%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
7
29%
29%
4
17%
61-75
9
38%
3
13%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
1
8%
2
13%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
3
23%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Пропущено

28
15
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
18%
4
27%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
5
18%
3
20%
31-45
5
18%
1
7%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
7
25%
4
27%
76-90

Забито

24
35
14 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
2
8%
4
11%
1-15
6
25%
5
14%
16-30
6
25%
9
26%
31-45
1
4%
4
11%
46-60
5
21%
6
17%
61-75
4
17%
7
20%
76-90

Пропущено

52
38
18 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 20
5
10%
7
18%
1-15
4
8%
9
24%
16-30
9
17%
6
16%
31-45
8
15%
3
8%
46-60
10
19%
6
16%
61-75
16
31%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

ЕИФ Экенас
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Интер Турку - ЕИФ Экенас 1:1 ЕИФ Экенас - СЯК Сейнайоки 1:1 Ильвес - ЕИФ Экенас 5:0 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3
Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1
Гнистан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Ильвес 1:1 СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1 Гнистан - Мариехамн 2:1
Гнистан - Оулу 2:0 Гнистан - ВПС 3:0 Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
Гнистан

Точный счет

1:2
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:2
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 54%
0
7 раз 29%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ЕИФ Экенас
Гнистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
1
11
1.5
6
6
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
5
7
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
18
6
4
20
1.5
11
13
2
22
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 23 14 5 4 42 - 23 47
2.
ХИК
 24 13 6 5 44 - 24 45
3.
Ильвес
 23 12 6 5 48 - 27 42
4.
СЯК Сейнайоки
 24 11 7 6 45 - 35 40
5.
Хака
 24 10 5 9 37 - 38 35
6.
Гнистан
 24 9 6 9 35 - 38 33
7.
ВПС
 24 9 6 9 36 - 40 33
8.
Интер Турку
 23 9 5 9 39 - 30 32
9.
Оулу
 23 6 6 11 29 - 36 24
10.
Лахти
 24 4 10 10 28 - 42 22
11.
Мариехамн
 24 5 5 14 22 - 42 20
12.
ЕИФ Экенас
 24 4 5 15 23 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 10 0 2 27 - 10 30
2.
ХИК
 12 8 3 1 24 - 8 27
3.
Ильвес
 12 8 2 2 34 - 16 26
4.
Интер Турку
 12 6 4 2 24 - 13 22
5.
СЯК Сейнайоки
 11 6 3 2 23 - 17 21
6.
Гнистан
 12 6 2 4 15 - 15 20
7.
ВПС
 12 5 4 3 22 - 19 19
8.
Хака
 12 5 4 3 20 - 18 19
9.
Оулу
 12 5 3 4 14 - 10 18
10.
Лахти
 12 4 4 4 18 - 17 16
11.
Мариехамн
 11 3 4 4 12 - 17 13
12.
ЕИФ Экенас
 12 2 3 7 11 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 13 5 4 4 22 - 18 19
2.
ХИК
 12 5 3 4 20 - 16 18
3.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
4.
Ильвес
 11 4 4 3 14 - 11 16
5.
Хака
 12 5 1 6 17 - 20 16
6.
ВПС
 12 4 2 6 14 - 21 14
7.
Гнистан
 12 3 4 5 20 - 23 13
8.
Интер Турку
 11 3 1 7 15 - 17 10
9.
ЕИФ Экенас
 12 2 2 8 12 - 29 8
10.
Мариехамн
 13 2 1 10 10 - 25 7
11.
Оулу
 11 1 3 7 15 - 26 6
12.
Лахти
 12 0 6 6 10 - 25 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (4)
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Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 10
Ильвес Арифи Дони 1 8
Оулу Коффей Эшли 2 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Joakim Latonen сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Ерёменко Роман бьет в цель!
    • 31'
      Райтала Юкка получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Vaino Vehkonen получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
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