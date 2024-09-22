Тур: 2. Стадион: Ekenas Centrumplan.
3:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолОйала Саломо
16' Желтая карточкаПеттерссон Оливер
2:0
20' ГолАду Энох
21' Желтая карточкаFabio Da rosa
29' Желтая карточкаVaino Vehkonen
31' Желтая карточкаРайтала Юкка
2:1
32' ГолЕрёменко Роман
3:1
46' ГолSimon Lindholm
48' Желтая карточкаХьертстранд Бенджамин
59' Желтая карточкаSimon Lindholm
68' Желтая карточкаОяла Юхани
73' Желтая карточкаKingsley Gyamfi
87' Желтая карточкаФрэнк Овусу
90' Желтая карточкаJonas Enkerud
90'+7
Ход матча
7'
1:0
20'
2:0
21'
29'
31'
32'
2:1
46'
3:1
59'
68'
73'
87'
90'
8
Аду
Энох
16
Фрэнк
Овусу
22
Райтала
Юкка
40
Ояла
Юхани
28
Кабаши
Армеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
-
16 Фрэнк ОвусуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Копонен ЕреВратарь
-
18 _Arttu S.
-
11 Eetu Puro
-
-
-
-
30 Emil Pallas
-
Главный тренер: Christian Sund
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Jiri KoskiВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
История личных встреч
ЕИФ Экенас
Гнистан
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.75
Среднее время на гол
67
51
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.25
1.11
Среднее время на гол
72
81
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.29
1.41
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
69
63
Бомбардиры внутри турнира
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ойала Саломо
|6 (2)
|0.25
|Кауфманн Лукас
|3 (3)
|0.13
|Simon Lindholm
|2
|0.08
|Фофана Тиемоко
|2
|0.08
|Vaino Vehkonen
|2
|0.08
|Noah Lundstroem
|2
|0.08
|Мохаммед Насиру
|1
|0.04
|Йоэль Лехтонен
|1
|0.04
|Аду Энох
|1
|0.04
|Кабаши Ариан
|1
|0.04
|Abdoulaye Kante
|1
|0.04
|Emil Pallas
|1
|0.04
|Хьертстранд Бенджамин
|0
|0
|Катц Калле
|0
|0
|Фрэнк Овусу
|0
|0
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|7 (2)
|0.29
|Vertti Haenninen
|5
|0.21
|Jonas Enkerud
|4
|0.17
|Вяйринен Тим
|4 (1)
|0.17
|Saku Heiskanen
|4
|0.17
|Татар Беньямин
|3
|0.13
|Ерёменко Роман
|2
|0.08
|Roope Pyyskaenen
|2
|0.08
|Сарр Момоду
|1
|0.04
|Пеннинкангас Теему
|1
|0.04
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.04
|Аяла Элиас
|1
|0.04
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
Карточки
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|6
|1
|Abdoulaye Kante
|4
|2
|Vaino Vehkonen
|7
|0
|Катц Калле
|6
|0
|Йоэль Лехтонен
|5
|0
|Кауфманн Лукас
|3
|1
|Ramilson Almeida
|4
|0
|Аду Энох
|3
|0
|Мохаммед Насиру
|3
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|3
|0
|Simon Lindholm
|3
|0
|Eetu Puro
|3
|0
|Фофана Тиемоко
|3
|0
|Emil Pallas
|3
|0
|Лекселль Александр
|2
|0
|Фрэнк Овусу
|2
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Roni Pietsalo
|1
|0
|Kingsley Gyamfi
|1
|0
|Gabriel Garcia Xatart
|1
|0
|Fabio Da rosa
|1
|0
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|10
|0
|Пеннинкангас Теему
|6
|0
|Jonas Enkerud
|5
|0
|Кабаши Армеш
|5
|0
|Райтала Юкка
|4
|0
|Jussi Leppaelahti
|4
|0
|David Agbo
|2
|1
|Сарр Момоду
|3
|0
|Joakim Latonen
|3
|0
|Saku Heiskanen
|3
|0
|Петтерссон Оливер
|3
|0
|Татар Беньямин
|2
|0
|Каштру Томаш
|2
|0
|Roope Pyyskaenen
|2
|0
|Vertti Haenninen
|2
|0
|Аяла Элиас
|2
|0
|Gabriel Europaeus
|2
|0
|Ерёменко Роман
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Эландер Хенрик
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Pauli Katajamaeki
|1
|0
|Маркуччи Энтони
|1
|0
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
Гнистан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
7
11
ЕИФ Экенас
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Гнистан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
24
10
Упущенные победы
6
14
ЕИФ Экенас
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Гнистан
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
25
15
Упущенные победы
13
25
Голы по времени матча
Забито
11
20
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
9%
2
10%
1-15
3
27%
3
15%
16-30
3
27%
5
25%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
1
9%
5
25%
76-90
Пропущено
24
23
5 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
1
4%
8
35%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
7
29%
29%
4
17%
61-75
9
38%
3
13%
76-90
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
1
8%
2
13%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
3
23%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
3
23%
2
13%
76-90
Пропущено
28
15
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
18%
4
27%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
5
18%
3
20%
31-45
5
18%
1
7%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
7
25%
4
27%
76-90
Забито
24
35
14 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
2
8%
4
11%
1-15
6
25%
5
14%
16-30
6
25%
9
26%
31-45
1
4%
4
11%
46-60
5
21%
6
17%
61-75
4
17%
7
20%
76-90
Пропущено
52
38
18 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 20
5
10%
7
18%
1-15
4
8%
9
24%
16-30
9
17%
6
16%
31-45
8
15%
3
8%
46-60
10
19%
6
16%
61-75
16
31%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Интер Турку - ЕИФ Экенас 1:1 ЕИФ Экенас - СЯК Сейнайоки 1:1 Ильвес - ЕИФ Экенас 5:0 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3
Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1
Гнистан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Ильвес 1:1 СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1 Гнистан - Мариехамн 2:1
Гнистан - Оулу 2:0 Гнистан - ВПС 3:0 Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
Гнистан
Точный счет
1:2
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:2
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 54%
0
7 раз 29%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ЕИФ Экенас
Гнистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
111
66
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
39
57
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
186
420
1113
222
321
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (4)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 8
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5