Тур: 6. Стадион: Gursel Aksel Stadium.
3:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолАлтыкардеш Таха
27' Желтая карточкаAnthony Dennis
2:0
45' ГолЖуан Бланко
54' Желтая карточкаКалдырым Хасан Али
75' Желтая карточкаСолет Исаак
90' Желтая карточкаБоа Морте Аилтон
3:0
90' ГолЭрдоган Доган
90'+10
Ход матча
13'
1:0
27'
45'
2:0
75'
90'
90'
3:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
97
Лис
Матеуш
5
Heliton
77
Ogun
Bayrak
66
Silva
94
Солет
Исаак
43
Тиянич
Давид
79
Romulo
Cruz
11
Жуан
Бланко
- Основной состав
-
97 Лис МатеушВратарь
- Защитник
-
5 HelitonЗащитник
- Защитник
-
77 Ogun BayrakЗащитник
-
66 SilvaЗащитник
- Полузащитник
-
94 Солет ИсаакПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
79 Romulo CruzНападающий
-
11 Жуан БланкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фофана ДатроНападающий
-
-
18 Izzet Furkan
-
45 Ege Yildirim
-
Главный тренер: Станимир Стоилов
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
79 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Serhat Sutlu
История личных встреч
Гёзтепе
Кайсериспор
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.6
Среднее время на гол
50
150
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.7
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
128
Бомбардиры внутри турнира
Гёзтепе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Romulo Cruz
|2
|0.4
|Жуан Бланко
|1
|0.2
|Silva
|1
|0.2
|Эрдоган Доган
|1
|0.2
|Heliton
|1
|0.2
|Гюнтер Корай
|1
|0.2
|Алтыкардеш Таха
|1
|0.2
|Тиянич Давид
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
|Солет Исаак
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Назон Даккенс
|1
|0.2
|Калдырым Хасан Али
|1
|0.2
|Кардозу Мигел
|1
|0.2
|Боа Морте Аилтон
|1
|0.2
|Кочаман Ариф
|1
|0.2
|Бурабия Мехди
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Карточки
Гёзтепе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|3
|0
|Anthony Dennis
|3
|0
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Солет Исаак
|2
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Heliton
|1
|0
|Тиянич Давид
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саздаджи Гекхан
|2
|1
|Кардозу Мигел
|3
|0
|Боа Морте Аилтон
|3
|0
|Калдырым Хасан Али
|2
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Жанвье Жульян
|1
|0
|Назон Даккенс
|1
|0
Результаты матчей
Гёзтепе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кайсериспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Гёзтепе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кайсериспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
Гёзтепе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Кайсериспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
60%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
67%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гёзтепе
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0
Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3 Тузласпор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Эрзурумспор 3:0 Коджаелиспор - Гёзтепе 3:2 Гёзтепе - Кечиоренгюджю 0:0 Шанлыурфаспор - Гёзтепе 0:1 Гёзтепе - Болуспор 2:0 Аданаспор - Гёзтепе 0:3
Кайсериспор
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2
Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1
Результаты матчей
Гёзтепе
Кайсериспор
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Гёзтепе
Кайсериспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 5
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Галатасарай
|Йылмаз Барыш
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Антальяспор
|Самудио Брайан
|4
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|4
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|4
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2
|Кайсериспор
|Саздаджи Гекхан
|1 2