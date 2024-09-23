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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Гёзтепе
3:0
Конец матча
Кайсериспор
0'
1:0
13' Гол
Алтыкардеш Таха
27' Желтая карточка
Anthony Dennis
2:0
45' Гол
Жуан Бланко
54' Желтая карточка
Калдырым Хасан Али
75' Желтая карточка
Солет Исаак
90' Желтая карточка
Боа Морте Аилтон
3:0
90' Гол
Эрдоган Доган
90'+10
97
Лис
Матеуш
4
Алтыкардеш
Таха
5
Heliton
26
Мпуту
Малкольм-Бокеле
77
Ogun
Bayrak
66
Silva
16
Anthony
Dennis
94
Солет
Исаак
43
Тиянич
Давид
79
Romulo
Cruz
11
Жуан
Бланко
1
Пири
Онурджан
28
Дживелек
Рамазан
3
Аттама
Джозеф
4
Коловециос
Димитрис
23
Кароль
Лионель
10
Бурабия
Мехди
8
Йылмаз
Картал
70
Боа
Морте
Аилтон
7
Кардозу
Мигел
33
Калдырым
Хасан
Али
9
Назон
Даккенс
Гёзтепе
3-4-1-2
Кайсериспор
4-2-3-1

История личных встреч

Гёзтепе
Кайсериспор

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
4:0
С
2:1
С
2:0
С
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.6

Среднее время на гол

50
150

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.7

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
128

Бомбардиры внутри турнира

Гёзтепе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Romulo Cruz 2 0.4
Жуан Бланко 1 0.2
Silva 1 0.2
Эрдоган Доган 1 0.2
Heliton 1 0.2
Гюнтер Корай 1 0.2
Алтыкардеш Таха 1 0.2
Тиянич Давид 0 0
Сангаре Назим 0 0
Солет Исаак 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Назон Даккенс 1 0.2
Калдырым Хасан Али 1 0.2
Кардозу Мигел 1 0.2
Боа Морте Аилтон 1 0.2
Кочаман Ариф 1 0.2
Бурабия Мехди 0 0
Сариарслан Тальха 0 0

Карточки

Гёзтепе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мпуту Малкольм-Бокеле 3 0
Anthony Dennis 3 0
Гюнтер Корай 2 0
Солет Исаак 2 0
Сангаре Назим 1 0
Heliton 1 0
Тиянич Давид 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 2 1
Кардозу Мигел 3 0
Боа Морте Аилтон 3 0
Калдырым Хасан Али 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Жанвье Жульян 1 0
Назон Даккенс 1 0

Результаты матчей

Гёзтепе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кайсериспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Гёзтепе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кайсериспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Гёзтепе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Кайсериспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
60%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
67%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гёзтепе
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0
Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3 Тузласпор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Эрзурумспор 3:0 Коджаелиспор - Гёзтепе 3:2 Гёзтепе - Кечиоренгюджю 0:0 Шанлыурфаспор - Гёзтепе 0:1 Гёзтепе - Болуспор 2:0 Аданаспор - Гёзтепе 0:3
Кайсериспор
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2
Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1

Результаты матчей

Гёзтепе
Кайсериспор

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Гёзтепе
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 20 - 5 18
2.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Фенербахче
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4.
Самсунспор
 Заявка 6 4 0 2 7 - 3 12
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
6.
Гёзтепе
 Заявка 5 2 3 0 8 - 3 9
7.
Эюпспор
 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8.
Сивасспор
 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Коньяспор
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Антальяспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
11.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
12.
Касымпаша
 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
13.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
14.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
15.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Ризеспор
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Гёзтепе
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Антальяспор
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
6.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Самсунспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Касымпаша
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Газиантеп
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Ризеспор
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
4.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Эюпспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
11.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Трабзонспор
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
15.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Галатасарай Йылмаз Барыш 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Антальяспор Самудио Брайан 4
Бешикташ Иммобиле Чиро 4
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Кайсериспор Саздаджи Гекхан 1 2
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Г О О О О Л - Жуан Бланко бьет в цель!
    • 27'
      Anthony Dennis получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Жуан Бланко сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Ромуло Круз бьет в цель!
    • 13'
      Исаак Соле сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Алтыкардеш Таха бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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