Тур: 6. Стадион: Газиантеп.
0:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаЙокушлу Окай
36' Желтая карточкаСоялп Фуркан
46' Желтая карточкаНвакаеме Энтони
63' Желтая карточкаМальейру Педро
66' Желтая карточкаКозловски Кацпер
68' Желтая карточкаСаборит Энрик
84' Желтая карточкаСореску Деян
90' Желтая карточкаБанза Симон
90' Желтая карточкаКызылдаг Арда
90'+8
Ход матча
34'
36'
46'
63'
66'
68'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
36
Виана
Бруно
18
Сореску
Деян
20
Н'Диайе
Папа
11
Туфан
Озан
35
Йокушлу
Окай
61
Cihan
Canak
10
Чам
Мухаммед
17
Банза
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Виана БруноЗащитник
- Защитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мирза КиханПолузащитник
-
25 Озчичек ОгюнПолузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
-
Главный тренер: Инан Сельчук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Туфан ОзанПолузащитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Сатчи СердарЗащитник
- Защитник
-
77 Бослук АрифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
19 Бозок УмутНападающий
-
70 Дрэгуш ДенисНападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
История личных встреч
Газиантеп
Трабзонспор
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
1
Среднее время на гол
150
90
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
3
1.6
Среднее время на гол
30
56
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.8
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
69
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соялп Фуркан
|1
|0.2
|Саборит Энрик
|1
|0.2
|Кодро Кенан
|1
|0.2
|Максим Александру
|1 (1)
|0.2
|Каракаш Илькер
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йокушлу Окай
|1
|0.2
|Денсвил Стефано
|1
|0.2
|Бозок Умут
|1
|0.2
|Нвакаеме Энтони
|0
|0
|Барди Энис
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козловски Кацпер
|4
|0
|Добен Квентин
|1
|1
|Саборит Энрик
|2
|0
|Сореску Деян
|2
|0
|Максим Александру
|1
|0
|Соялп Фуркан
|1
|0
|Эрсой Эртугрул
|1
|0
|Кодро Кенан
|1
|0
|Мандуки Сириль
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вишча Эдин
|0
|1
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Нвакаеме Энтони
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Газиантеп
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
3
Газиантеп
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
67%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
67%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Галатасарай - Газиантеп 3:1 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Кабилия 1:1 Газиантеп - Самсунспор 0:1
Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2
Трабзонспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1
Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2
Результаты матчей
Газиантеп
Трабзонспор
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
3 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 5
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Галатасарай
|Йылмаз Барыш
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Антальяспор
|Самудио Брайан
|4
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|4
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|4
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2
|Кайсериспор
|Саздаджи Гекхан
|1 2