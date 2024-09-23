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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Газиантеп
0:0
Конец матча
Трабзонспор
0'
34' Желтая карточка
Йокушлу Окай
36' Желтая карточка
Соялп Фуркан
46' Желтая карточка
Нвакаеме Энтони
63' Желтая карточка
Мальейру Педро
66' Желтая карточка
Козловски Кацпер
68' Желтая карточка
Саборит Энрик
84' Желтая карточка
Сореску Деян
90' Желтая карточка
Банза Симон
90' Желтая карточка
Кызылдаг Арда
90'+8
1
Диудис
Сократис
27
Артан
Омюрджан
4
Кызылдаг
Арда
36
Виана
Бруно
13
Саборит
Энрик
18
Сореску
Деян
8
Соялп
Фуркан
20
Н'Диайе
Папа
11
Лунгой
Кристофер
10
Козловски
Кацпер
77
Окереке
Давид
1
Чакыр
Угурджан
79
Мальейру
Педро
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
11
Туфан
Озан
35
Йокушлу
Окай
61
Cihan
Canak
10
Чам
Мухаммед
9
Нвакаеме
Энтони
17
Банза
Симон
Газиантеп
4-4-1-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Трабзонспор

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
4:2
С
1:3
С
0:3
С
3:2
С
0:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
4:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

3
1.6

Среднее время на гол

30
56

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.8
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
69

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соялп Фуркан 1 0.2
Саборит Энрик 1 0.2
Кодро Кенан 1 0.2
Максим Александру 1 (1) 0.2
Каракаш Илькер 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йокушлу Окай 1 0.2
Денсвил Стефано 1 0.2
Бозок Умут 1 0.2
Нвакаеме Энтони 0 0
Барди Энис 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Козловски Кацпер 4 0
Добен Квентин 1 1
Саборит Энрик 2 0
Сореску Деян 2 0
Максим Александру 1 0
Соялп Фуркан 1 0
Эрсой Эртугрул 1 0
Кодро Кенан 1 0
Мандуки Сириль 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вишча Эдин 0 1
Йокушлу Окай 1 0
Нвакаеме Энтони 1 0
Барди Энис 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Банза Симон 1 0
Мальейру Педро 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Газиантеп
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
3
Газиантеп
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
67%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
67%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Галатасарай - Газиантеп 3:1 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Кабилия 1:1 Газиантеп - Самсунспор 0:1
Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2
Трабзонспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1
Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2

Результаты матчей

Газиантеп
Трабзонспор

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
3 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 20 - 5 18
2.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Фенербахче
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4.
Самсунспор
 Заявка 6 4 0 2 7 - 3 12
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
6.
Гёзтепе
 Заявка 5 2 3 0 8 - 3 9
7.
Эюпспор
 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8.
Сивасспор
 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Коньяспор
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Антальяспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
11.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
12.
Касымпаша
 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
13.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
14.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
15.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Ризеспор
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Гёзтепе
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Антальяспор
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
6.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Самсунспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Касымпаша
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Газиантеп
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Ризеспор
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
4.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Эюпспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
11.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Трабзонспор
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
15.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Галатасарай Йылмаз Барыш 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Антальяспор Самудио Брайан 4
Бешикташ Иммобиле Чиро 4
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Кайсериспор Саздаджи Гекхан 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Соялп Фуркан получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Йокушлу Окай получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Газиантеп 0:0 Трабзонспор онлайн

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