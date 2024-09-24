  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 2. Стадион: .
Ильвес
1:0
Конец матча
КуПС
0'
31' Желтая карточка
Otto Ruoppi
1:0
37' Гол
Oiva Jukkola
54' Желтая карточка
Сааринен Сет
90' Желтая карточка
Виртанен Отсо
90'+5
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
18
Акинйеми
Аделеке
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
7
Ветели
Йоона
14
Попович
Антон
19
Oiva
Jukkola
10
Риски
Роопе
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
34
Otto
Ruoppi
13
Оксанен
Яакко
28
Matias
Siltanen
17
Хейнонен
Артту
26
Видьеског
Аксель
11
Ousmane
Diawara
Ильвес
КуПС

История личных встреч

Ильвес
КуПС

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 14 побед

35 матчей

45.7%
17.1%
37.2%
16 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.9%
60%
17.1%
8 побед 21 ничья 6 побед

Второй тайм

34.3%
25.7%
40%
12 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

В
1:0
В
1:2
В
0:3
В
1:0
В
0:0
В
1:2
В
2:1
В
1:0
В
3:2
К
0:2
В
1:1
В
0:0
К
1:1
В
2:0
В
0:2
В
1:0
К
4:1
В
2:0
В
3:1
В
2:1
В
1:0
В
1:0
В
0:1
К
2:1
В
1:2
В
1:0
В
0:1
КЛ
2:1
В
1:2
В
1:0
В
1:0
КЛ
3:3
КЛ
3:3
КЛ
1:2
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.42
0.81

Среднее время на гол

63
110

Всего голов

18
24

Голов в среднем за матч

1.13
1.26

Среднее время на гол

80
71

Всего голов

45
37

Голов в среднем за матч

1.29
1.06

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

70
85

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 10 (3) 0.42
Риски Роопе 8 0.33
Oiva Jukkola 5 0.21
Ала-Мюллюмяки Лаури 4 0.17
Попович Антон 3 0.13
Акинйеми Аделеке 3 0.13
Maksim Stjopin 3 0.13
Ветели Йоона 2 (1) 0.08
Арифи Дони 2 0.08
Миеттунен Тату 2 0.08
Улунду Винсент 2 0.08
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.04
Аспегрен Фелипе 1 0.04
Мяенпя Аапо 1 0.04
Атанга Исаак 1 0.04
Marius Soederbaeck 0 0
Пиккарайнен Юханэ 0 0
Matias Kivikko 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саволайнен Саку 6 0.25
Пеннанен Петтери 5 (1) 0.21
Joslyn Luyeye-Lutumba 4 0.17
Ousmane Diawara 4 0.17
Видьеског Аксель 3 (2) 0.13
Музинга Джонатан 3 0.13
Оксанен Яакко 3 0.13
Otto Ruoppi 3 0.13
Хейнонен Артту 3 (2) 0.13
Хямяляйнен Танели 2 0.08
Антви Клинтон 1 0.04
Matias Siltanen 1 0.04
Сааринен Сет 1 0.04
Рангел 1 0.04
Лампинен Пири 1 0.04
Paul Ogunkoya 1 0.04
Крайдль Йоханнес 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 8 1
Ветели Йоона 7 0
Пиккарайнен Юханэ 7 0
Попович Антон 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Виртанен Отсо 2 1
Ала-Мюллюмяки Лаури 3 0
Oiva Jukkola 3 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Риски Роопе 2 0
Abdoulaye Kante 2 0
Атанга Исаак 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Улунду Винсент 1 0
Joonas Rantanen 1 0
Matias Kivikko 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оксанен Яакко 6 0
Сиссе Ибраим 4 1
Видьеског Аксель 4 0
Миеттинен Самули 3 0
Matias Siltanen 3 0
Пеннанен Петтери 2 0
Крайдль Йоханнес 2 0
Сааринен Сет 2 0
Антви Клинтон 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Музинга Джонатан 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0
Jani Honkavaara 1 0
Otto Ruoppi 1 0
Mohammed Muritala Omotosho 1 0

Результаты матчей

Ильвес
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
КуПС
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

7
8
Ильвес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
КуПС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

11
26
Ильвес
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
21% (5)
29% (7)
КуПС
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

18
34

Голы по времени матча

Забито

34
16
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
6
18%
1
6%
1-15
3
9%
4
25%
16-30
8
24%
3
19%
31-45
4
12%
2
13%
46-60
4
12%
1
6%
61-75
9
26%
5
31%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
5
29%
29%
5
38%
76-90

Забито

14
27
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
1
7%
2
7%
1-15
1
7%
5
19%
16-30
4
29%
4
15%
31-45
3
21%
7
26%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
4
29%
5
19%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 9
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

48
43
23 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 16
3 Не забивали 4
7
15%
3
7%
1-15
4
8%
9
21%
16-30
12
25%
7
16%
31-45
7
15%
9
21%
46-60
5
10%
5
12%
61-75
13
27%
10
23%
76-90

Пропущено

28
23
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 18
3
11%
2
9%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
6
21%
5
22%
31-45
3
11%
4
17%
46-60
6
21%
3
13%
61-75
8
29%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ильвес - Хака 3:2 Гнистан - Ильвес 1:1 Ильвес - ЕИФ Экенас 5:0 КуПС - Ильвес 1:0
Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Мариехамн 2:0 Ильвес - Юргорден 1:1 Оулу - Ильвес 0:1 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1
КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Интер Турку - КуПС 1:2 КуПС - ВПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:2 КуПС - Мариехамн 3:0
СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - Ильвес 1:0 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 Тромсё - КуПС 1:0 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3

Результаты матчей

Ильвес
КуПС

Точный счет

3:2
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 29%
3
6 раз 25%
2
5 раз 21%
0
3 раза 13%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
0
4 раза 17%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Ильвес
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
1
10
3
1.5
8
4
8
5
2.5
6
6
3
10
3.5
2
10
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
3
4
7
1.5
5
7
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
20
4
14
10
1.5
13
11
9
15
2.5
7
17
3
21
3.5
2
22
2
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 24 14 5 5 42 - 24 47
2.
Ильвес
 24 13 6 5 49 - 27 45
3.
ХИК
 24 13 6 5 44 - 24 45
4.
СЯК Сейнайоки
 24 11 7 6 45 - 35 40
5.
Хака
 24 10 5 9 37 - 38 35
6.
Гнистан
 24 9 6 9 35 - 38 33
7.
ВПС
 24 9 6 9 36 - 40 33
8.
Интер Турку
 24 9 5 10 39 - 31 32
9.
Оулу
 24 7 6 11 30 - 36 27
10.
Лахти
 24 4 10 10 28 - 42 22
11.
Мариехамн
 24 5 5 14 22 - 42 20
12.
ЕИФ Экенас
 24 4 5 15 23 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 10 0 2 27 - 10 30
2.
Ильвес
 13 9 2 2 35 - 16 29
3.
ХИК
 12 8 3 1 24 - 8 27
4.
Интер Турку
 12 6 4 2 24 - 13 22
5.
СЯК Сейнайоки
 11 6 3 2 23 - 17 21
6.
Оулу
 13 6 3 4 15 - 10 21
7.
Гнистан
 12 6 2 4 15 - 15 20
8.
ВПС
 12 5 4 3 22 - 19 19
9.
Хака
 12 5 4 3 20 - 18 19
10.
Лахти
 12 4 4 4 18 - 17 16
11.
Мариехамн
 11 3 4 4 12 - 17 13
12.
ЕИФ Экенас
 12 2 3 7 11 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 13 5 4 4 22 - 18 19
2.
ХИК
 12 5 3 4 20 - 16 18
3.
КуПС
 12 4 5 3 15 - 14 17
4.
Ильвес
 11 4 4 3 14 - 11 16
5.
Хака
 12 5 1 6 17 - 20 16
6.
ВПС
 12 4 2 6 14 - 21 14
7.
Гнистан
 12 3 4 5 20 - 23 13
8.
Интер Турку
 12 3 1 8 15 - 18 10
9.
ЕИФ Экенас
 12 2 2 8 12 - 29 8
10.
Мариехамн
 13 2 1 10 10 - 25 7
11.
Оулу
 11 1 3 7 15 - 26 6
12.
Лахти
 12 0 6 6 10 - 25 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 10
Ильвес Арифи Дони 1 8
Оулу Коффей Эшли 2 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Весь список
  • 55'
    Сет Сааринен уходит с поля. Хямяляйнен Танели выходит вместо него
  • 55'
    Otto Ruoppi уходит с поля. Рангел выходит вместо него
  • 55'
    Хейнонен Артту уходит с поля. Пеннанен Петтери выходит вместо него
  • 54'
    Сет Сааринен получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Ала-Мюллюмяки Лаури сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Oiva Jukkola бьет в цель!
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    • 31'
      Otto Ruoppi получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ильвес 1:0 КуПС онлайн

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