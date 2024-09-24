Тур: 2. Стадион: Таммела.
0'
31' Желтая карточкаOtto Ruoppi
1:0
37' ГолOiva Jukkola
54' Желтая карточкаСааринен Сет
90' Желтая карточкаВиртанен Отсо
90'+5
Ход матча
31'
37'
54'
55'
90'
22
Мяенпя
Аапо
19
Oiva
Jukkola
10
Риски
Роопе
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
34
Otto
Ruoppi
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oiva JukkolaПолузащитник
-
10 Риски РоопеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ville SeppaeВратарь
- Защитник
-
20 Атанга ИсаакНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Otto RuoppiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 РангелНападающий
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
Ильвес
КуПС
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 14 побед
35 матчей
45.7%
17.1%
37.2%
16 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.9%
60%
17.1%
8 побед 21 ничья 6 побед
Второй тайм
34.3%
25.7%
40%
12 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.42
0.81
Среднее время на гол
63
110
Всего голов
18
24
Голов в среднем за матч
1.13
1.26
Среднее время на гол
80
71
Всего голов
45
37
Голов в среднем за матч
1.29
1.06
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
70
85
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|10 (3)
|0.42
|Риски Роопе
|8
|0.33
|Oiva Jukkola
|5
|0.21
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|4
|0.17
|Попович Антон
|3
|0.13
|Акинйеми Аделеке
|3
|0.13
|Maksim Stjopin
|3
|0.13
|Ветели Йоона
|2 (1)
|0.08
|Арифи Дони
|2
|0.08
|Миеттунен Тату
|2
|0.08
|Улунду Винсент
|2
|0.08
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.04
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.04
|Мяенпя Аапо
|1
|0.04
|Атанга Исаак
|1
|0.04
|Marius Soederbaeck
|0
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|0
|0
|Matias Kivikko
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саволайнен Саку
|6
|0.25
|Пеннанен Петтери
|5 (1)
|0.21
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|4
|0.17
|Ousmane Diawara
|4
|0.17
|Видьеског Аксель
|3 (2)
|0.13
|Музинга Джонатан
|3
|0.13
|Оксанен Яакко
|3
|0.13
|Otto Ruoppi
|3
|0.13
|Хейнонен Артту
|3 (2)
|0.13
|Хямяляйнен Танели
|2
|0.08
|Антви Клинтон
|1
|0.04
|Matias Siltanen
|1
|0.04
|Сааринен Сет
|1
|0.04
|Рангел
|1
|0.04
|Лампинен Пири
|1
|0.04
|Paul Ogunkoya
|1
|0.04
|Крайдль Йоханнес
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|8
|1
|Ветели Йоона
|7
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|7
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Хаарала Сантери
|3
|1
|Виртанен Отсо
|2
|1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|3
|0
|Oiva Jukkola
|3
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Риски Роопе
|2
|0
|Abdoulaye Kante
|2
|0
|Атанга Исаак
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Улунду Винсент
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
|Matias Kivikko
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оксанен Яакко
|6
|0
|Сиссе Ибраим
|4
|1
|Видьеског Аксель
|4
|0
|Миеттинен Самули
|3
|0
|Matias Siltanen
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|0
|Крайдль Йоханнес
|2
|0
|Сааринен Сет
|2
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Музинга Джонатан
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
|Jani Honkavaara
|1
|0
|Otto Ruoppi
|1
|0
|Mohammed Muritala Omotosho
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
КуПС
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
7
8
Ильвес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
КуПС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
11
26
Ильвес
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
21% (5)
29% (7)
КуПС
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
18
34
Голы по времени матча
Забито
34
16
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
6
18%
1
6%
1-15
3
9%
4
25%
16-30
8
24%
3
19%
31-45
4
12%
2
13%
46-60
4
12%
1
6%
61-75
9
26%
5
31%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
5
29%
29%
5
38%
76-90
Забито
14
27
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
1
7%
2
7%
1-15
1
7%
5
19%
16-30
4
29%
4
15%
31-45
3
21%
7
26%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
4
29%
5
19%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 9
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
48
43
23 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 16
3 Не забивали 4
7
15%
3
7%
1-15
4
8%
9
21%
16-30
12
25%
7
16%
31-45
7
15%
9
21%
46-60
5
10%
5
12%
61-75
13
27%
10
23%
76-90
Пропущено
28
23
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 18
3
11%
2
9%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
6
21%
5
22%
31-45
3
11%
4
17%
46-60
6
21%
3
13%
61-75
8
29%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ильвес - Хака 3:2 Гнистан - Ильвес 1:1 Ильвес - ЕИФ Экенас 5:0 КуПС - Ильвес 1:0
Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Мариехамн 2:0 Ильвес - Юргорден 1:1 Оулу - Ильвес 0:1 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1
КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Интер Турку - КуПС 1:2 КуПС - ВПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:2 КуПС - Мариехамн 3:0
СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - Ильвес 1:0 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 Тромсё - КуПС 1:0 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3
Результаты матчей
Ильвес
КуПС
Точный счет
3:2
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 29%
3
6 раз 25%
2
5 раз 21%
0
3 раза 13%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
0
4 раза 17%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ильвес
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
111
103
84
85
66
310
210
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
93
47
57
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
204
1410
1311
915
717
321
222
222
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (4)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 8
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5