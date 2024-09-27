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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 3. Стадион: .
Гнистан
0:0
Первый тайм: 38'
Оулу
0'
17' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему

Ход матча

17'
Пеннинкангас Теему
 
Лучшие коэффициенты
Гнистан
Ничья
Оулу
2.15
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4.17
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Все Коэффициенты
1
Маркуччи
Энтони
27
Пеннинкангас
Теему
40
Ояла
Юхани
5
Toni
Takamaki
3
Saku
Heiskanen
15
Gabriel
Europaeus
26
Ерёменко
Роман
19
Vertti
Haenninen
2
Аяла
Элиас
7
Вяйринен
Тим
9
Jonas
Enkerud
35
Уорд
Каллум
24
Yassin
Daoussi
4
Liiban
Abdirahman
Abadid
38
Бергсма
Леон
25
Musa
Jatta
29
Simon
Bengtsson
18
Метаксас
Димитрис
22
Данвуди
Джейк
14
Йокелайнен
Никлас
10
Daniel
Barrow
9
Коффей
Эшли
Гнистан
Оулу

История личных встреч

Гнистан
Оулу

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

В
2:0
В
1:1
И
1:2
И
2:0
И
1:2
И
2:4
И
1:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.75

Среднее время на гол

54
120

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 7 (2) 0.28
Vertti Haenninen 5 0.2
Jonas Enkerud 4 0.16
Вяйринен Тим 4 (1) 0.16
Saku Heiskanen 4 0.16
Татар Беньямин 3 0.12
Ерёменко Роман 2 0.08
Roope Pyyskaenen 2 0.08
Сарр Момоду 1 0.04
Пеннинкангас Теему 1 0.04
Pauli Katajamaeki 1 0.04
Аяла Элиас 1 0.04
Кабаши Армеш 0 0
Hannes Woivalin 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 10 (4) 0.4
Ренникс Джастин 5 0.2
Йокелайнен Никлас 3 (1) 0.12
Julius Koerkkoe 3 0.12
Yassin Daoussi 3 0.12
Данвуди Джейк 1 0.04
Daniel Barrow 1 0.04
Samuli Hoelttae 1 0.04
Метаксас Димитрис 1 0.04
Santeri Silander 1 0.04
Андре Маркос 0 0
Уорд Каллум 0 0
Каллинен Йере 0 0
Juho Lehtiranta 0 0

Карточки

Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 10 0
Пеннинкангас Теему 7 0
Jonas Enkerud 5 0
Кабаши Армеш 5 0
Райтала Юкка 4 0
Jussi Leppaelahti 4 0
David Agbo 2 1
Сарр Момоду 3 0
Joakim Latonen 3 0
Saku Heiskanen 3 0
Петтерссон Оливер 3 0
Татар Беньямин 2 0
Каштру Томаш 2 0
Roope Pyyskaenen 2 0
Vertti Haenninen 2 0
Аяла Элиас 2 0
Gabriel Europaeus 2 0
Ерёменко Роман 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Эландер Хенрик 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Pauli Katajamaeki 1 0
Маркуччи Энтони 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 6 2
Данвуди Джейк 4 1
Konstantinos Bratsos 2 2
Samuli Hoelttae 5 0
Йокелайнен Никлас 4 0
Yassin Daoussi 4 0
Каллинен Йере 4 0
Метаксас Димитрис 4 0
Паананен Алекси 3 0
Daniel Barrow 3 0
Musa Jatta 1 1
Андре Маркос 2 0
Liiban Abdirahman Abadid 2 0
Эло Айето Хосе 2 0
Julius Koerkkoe 2 0
Хухтала Джесси 1 0
Ренникс Джастин 1 0
Simon Bengtsson 1 0
Juho Lehtiranta 1 0
Eelis Taskila 1 0
Jowin Radzinski 1 0
Otto Salmensuu 1 0
Роопе Сало 1 0

Результаты матчей

Гнистан
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Оулу
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
12
Гнистан
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Оулу
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

16
13
Гнистан
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
58% (14)
17% (4)
Оулу
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

18
25

Голы по времени матча

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
20%
4
29%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Пропущено

15
26
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
4
27%
5
19%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
3
20%
4
15%
31-45
1
7%
6
23%
46-60
2
13%
6
23%
61-75
4
27%
4
15%
76-90

Забито

20
15
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
2
10%
4
27%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
5
25%
5
33%
76-90

Пропущено

23
10
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
13%
0
0%
1-15
8
35%
1
10%
16-30
3
13%
4
40%
31-45
2
9%
3
30%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
3
13%
2
20%
76-90

Забито

35
29
18 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
4
11%
5
17%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
9
26%
2
7%
31-45
4
11%
3
10%
46-60
6
17%
6
21%
61-75
7
20%
9
31%
76-90

Пропущено

38
36
22 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 18
7
18%
5
14%
1-15
9
24%
2
6%
16-30
6
16%
8
22%
31-45
3
8%
9
25%
46-60
6
16%
6
17%
61-75
7
18%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гнистан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЕИФ Экенас - Гнистан 3:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Ильвес 1:1 СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1
Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Оулу 2:0 Гнистан - ВПС 3:0 Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0
Оулу
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Оулу - Интер Турку 1:0 Оулу - Лахти 3:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Оулу - Хака 0:1
Гнистан - Оулу 2:0 Оулу - Интер Турку 1:0 Оулу - Ильвес 0:1 ХИК - Оулу 3:0 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3

Результаты матчей

Гнистан
Оулу

Точный счет

2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
13 раз 54%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Гнистан
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
6
6
1.5
3
10
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
7
1.5
4
7
2
10
2.5
2
9
1
11
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
20
4
11
13
1.5
7
17
3
21
2.5
3
21
1
23
3.5
1
23
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 24 14 5 5 42 - 24 47
2.
Ильвес
 24 13 6 5 49 - 27 45
3.
ХИК
 24 13 6 5 44 - 24 45
4.
СЯК Сейнайоки
 24 11 7 6 45 - 35 40
5.
Хака
 24 10 5 9 37 - 38 35
6.
Гнистан
 0:0 25 9 7 9 35 - 38 34
7.
ВПС
 24 9 6 9 36 - 40 33
8.
Интер Турку
 24 9 5 10 39 - 31 32
9.
Оулу
 0:0 25 7 7 11 30 - 36 28
10.
Лахти
 24 4 10 10 28 - 42 22
11.
Мариехамн
 24 5 5 14 22 - 42 20
12.
ЕИФ Экенас
 24 4 5 15 23 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 10 0 2 27 - 10 30
2.
Ильвес
 13 9 2 2 35 - 16 29
3.
ХИК
 12 8 3 1 24 - 8 27
4.
Интер Турку
 12 6 4 2 24 - 13 22
5.
СЯК Сейнайоки
 11 6 3 2 23 - 17 21
6.
Оулу
 0:0 13 6 3 4 15 - 10 21
7.
Гнистан
 0:0 13 6 3 4 15 - 15 21
8.
ВПС
 12 5 4 3 22 - 19 19
9.
Хака
 12 5 4 3 20 - 18 19
10.
Лахти
 12 4 4 4 18 - 17 16
11.
Мариехамн
 11 3 4 4 12 - 17 13
12.
ЕИФ Экенас
 12 2 3 7 11 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 13 5 4 4 22 - 18 19
2.
ХИК
 12 5 3 4 20 - 16 18
3.
КуПС
 12 4 5 3 15 - 14 17
4.
Ильвес
 11 4 4 3 14 - 11 16
5.
Хака
 12 5 1 6 17 - 20 16
6.
ВПС
 12 4 2 6 14 - 21 14
7.
Гнистан
 0:0 12 3 4 5 20 - 23 13
8.
Интер Турку
 12 3 1 8 15 - 18 10
9.
ЕИФ Экенас
 12 2 2 8 12 - 29 8
10.
Оулу
 0:0 12 1 4 7 15 - 26 7
11.
Мариехамн
 13 2 1 10 10 - 25 7
12.
Лахти
 12 0 6 6 10 - 25 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 10
Ильвес Арифи Дони 1 8
Оулу Коффей Эшли 2 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
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Гнистан
Ничья
Оулу
2.15
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4.17
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4.50
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Гнистан
Оулу
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