Тур: 3. Стадион: Mustapekka Areena.
Ход матча
40
Ояла
Юхани
35
Уорд
Каллум
38
Бергсма
Леон
25
Musa
Jatta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Jiri KoskiВратарь
- Полузащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Бергсма ЛеонЗащитник
-
25 Musa JattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikko Isokangas
История личных встреч
Гнистан
Оулу
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.75
Среднее время на гол
54
120
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|7 (2)
|0.28
|Vertti Haenninen
|5
|0.2
|Jonas Enkerud
|4
|0.16
|Вяйринен Тим
|4 (1)
|0.16
|Saku Heiskanen
|4
|0.16
|Татар Беньямин
|3
|0.12
|Ерёменко Роман
|2
|0.08
|Roope Pyyskaenen
|2
|0.08
|Сарр Момоду
|1
|0.04
|Пеннинкангас Теему
|1
|0.04
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.04
|Аяла Элиас
|1
|0.04
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|10 (4)
|0.4
|Ренникс Джастин
|5
|0.2
|Йокелайнен Никлас
|3 (1)
|0.12
|Julius Koerkkoe
|3
|0.12
|Yassin Daoussi
|3
|0.12
|Данвуди Джейк
|1
|0.04
|Daniel Barrow
|1
|0.04
|Samuli Hoelttae
|1
|0.04
|Метаксас Димитрис
|1
|0.04
|Santeri Silander
|1
|0.04
|Андре Маркос
|0
|0
|Уорд Каллум
|0
|0
|Каллинен Йере
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
Карточки
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|10
|0
|Пеннинкангас Теему
|7
|0
|Jonas Enkerud
|5
|0
|Кабаши Армеш
|5
|0
|Райтала Юкка
|4
|0
|Jussi Leppaelahti
|4
|0
|David Agbo
|2
|1
|Сарр Момоду
|3
|0
|Joakim Latonen
|3
|0
|Saku Heiskanen
|3
|0
|Петтерссон Оливер
|3
|0
|Татар Беньямин
|2
|0
|Каштру Томаш
|2
|0
|Roope Pyyskaenen
|2
|0
|Vertti Haenninen
|2
|0
|Аяла Элиас
|2
|0
|Gabriel Europaeus
|2
|0
|Ерёменко Роман
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Эландер Хенрик
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Pauli Katajamaeki
|1
|0
|Маркуччи Энтони
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|6
|2
|Данвуди Джейк
|4
|1
|Konstantinos Bratsos
|2
|2
|Samuli Hoelttae
|5
|0
|Йокелайнен Никлас
|4
|0
|Yassin Daoussi
|4
|0
|Каллинен Йере
|4
|0
|Метаксас Димитрис
|4
|0
|Паананен Алекси
|3
|0
|Daniel Barrow
|3
|0
|Musa Jatta
|1
|1
|Андре Маркос
|2
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|2
|0
|Эло Айето Хосе
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Хухтала Джесси
|1
|0
|Ренникс Джастин
|1
|0
|Simon Bengtsson
|1
|0
|Juho Lehtiranta
|1
|0
|Eelis Taskila
|1
|0
|Jowin Radzinski
|1
|0
|Otto Salmensuu
|1
|0
|Роопе Сало
|1
|0
Результаты матчей
Гнистан
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Оулу
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
12
Гнистан
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Оулу
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
16
13
Гнистан
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
58% (14)
17% (4)
Оулу
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
18
25
Голы по времени матча
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
20%
4
29%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Пропущено
15
26
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
4
27%
5
19%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
3
20%
4
15%
31-45
1
7%
6
23%
46-60
2
13%
6
23%
61-75
4
27%
4
15%
76-90
Забито
20
15
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
2
10%
4
27%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
5
25%
5
33%
76-90
Пропущено
23
10
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
13%
0
0%
1-15
8
35%
1
10%
16-30
3
13%
4
40%
31-45
2
9%
3
30%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
3
13%
2
20%
76-90
Забито
35
29
18 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
4
11%
5
17%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
9
26%
2
7%
31-45
4
11%
3
10%
46-60
6
17%
6
21%
61-75
7
20%
9
31%
76-90
Пропущено
38
36
22 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 18
7
18%
5
14%
1-15
9
24%
2
6%
16-30
6
16%
8
22%
31-45
3
8%
9
25%
46-60
6
16%
6
17%
61-75
7
18%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гнистан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЕИФ Экенас - Гнистан 3:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Ильвес 1:1 СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1
Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Оулу 2:0 Гнистан - ВПС 3:0 Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0
Оулу
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Оулу - Интер Турку 1:0 Оулу - Лахти 3:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Оулу - Хака 0:1
Гнистан - Оулу 2:0 Оулу - Интер Турку 1:0 Оулу - Ильвес 0:1 ХИК - Оулу 3:0 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3
Результаты матчей
Гнистан
Оулу
Точный счет
2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
13 раз 54%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Гнистан
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
112
66
310
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
57
47
210
29
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
204
1113
717
321
321
123
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|14
|5
|5
|42 - 24
|47
|2.
|24
|13
|6
|5
|49 - 27
|45
|3.
|24
|13
|6
|5
|44 - 24
|45
|4.
|24
|11
|7
|6
|45 - 35
|40
|5.
|24
|10
|5
|9
|37 - 38
|35
|6.
|0:0
|25
|9
|7
|9
|35 - 38
|34
|7.
|24
|9
|6
|9
|36 - 40
|33
|8.
|24
|9
|5
|10
|39 - 31
|32
|9.
|0:0
|25
|7
|7
|11
|30 - 36
|28
|10.
|24
|4
|10
|10
|28 - 42
|22
|11.
|24
|5
|5
|14
|22 - 42
|20
|12.
|24
|4
|5
|15
|23 - 53
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|27 - 10
|30
|2.
|13
|9
|2
|2
|35 - 16
|29
|3.
|12
|8
|3
|1
|24 - 8
|27
|4.
|12
|6
|4
|2
|24 - 13
|22
|5.
|11
|6
|3
|2
|23 - 17
|21
|6.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|15 - 10
|21
|7.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|15 - 15
|21
|8.
|12
|5
|4
|3
|22 - 19
|19
|9.
|12
|5
|4
|3
|20 - 18
|19
|10.
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|11.
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|12.
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|2.
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|3.
|12
|4
|5
|3
|15 - 14
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|5.
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|6.
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|7.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|8.
|12
|3
|1
|8
|15 - 18
|10
|9.
|12
|2
|2
|8
|12 - 29
|8
|10.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|15 - 26
|7
|11.
|13
|2
|1
|10
|10 - 25
|7
|12.
|12
|0
|6
|6
|10 - 25
|6
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (4)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 8
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5