Тур: 3. Стадион: Mustapekka Areena.
0'
16' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
41' Желтая карточкаМетаксас Димитрис
46' Желтая карточкаАяла Элиас
1:0
53' ГолJonas Enkerud
90' Желтая карточкаБергсма Леон
90'+15
Ход матча
46'
53'
1:0
90'
40
Ояла
Юхани
35
Уорд
Каллум
38
Бергсма
Леон
25
Musa
Jatta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Jiri KoskiВратарь
- Полузащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Бергсма ЛеонЗащитник
-
25 Musa JattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikko Isokangas
История личных встреч
Гнистан
Оулу
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.75
Среднее время на гол
54
120
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|7 (2)
|0.28
|Jonas Enkerud
|5
|0.2
|Vertti Haenninen
|5
|0.2
|Вяйринен Тим
|4 (1)
|0.16
|Saku Heiskanen
|4
|0.16
|Татар Беньямин
|3
|0.12
|Ерёменко Роман
|2
|0.08
|Roope Pyyskaenen
|2
|0.08
|Сарр Момоду
|1
|0.04
|Пеннинкангас Теему
|1
|0.04
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.04
|Аяла Элиас
|1
|0.04
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|10 (4)
|0.4
|Ренникс Джастин
|5
|0.2
|Йокелайнен Никлас
|3 (1)
|0.12
|Julius Koerkkoe
|3
|0.12
|Yassin Daoussi
|3
|0.12
|Данвуди Джейк
|1
|0.04
|Daniel Barrow
|1
|0.04
|Samuli Hoelttae
|1
|0.04
|Метаксас Димитрис
|1
|0.04
|Santeri Silander
|1
|0.04
|Андре Маркос
|0
|0
|Уорд Каллум
|0
|0
|Каллинен Йере
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
Карточки
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|10
|0
|Пеннинкангас Теему
|7
|0
|Jonas Enkerud
|5
|0
|Кабаши Армеш
|5
|0
|Райтала Юкка
|4
|0
|Jussi Leppaelahti
|4
|0
|David Agbo
|2
|1
|Сарр Момоду
|3
|0
|Joakim Latonen
|3
|0
|Saku Heiskanen
|3
|0
|Петтерссон Оливер
|3
|0
|Аяла Элиас
|3
|0
|Татар Беньямин
|2
|0
|Каштру Томаш
|2
|0
|Roope Pyyskaenen
|2
|0
|Vertti Haenninen
|2
|0
|Gabriel Europaeus
|2
|0
|Ерёменко Роман
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Эландер Хенрик
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Pauli Katajamaeki
|1
|0
|Маркуччи Энтони
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|6
|2
|Данвуди Джейк
|4
|1
|Konstantinos Bratsos
|2
|2
|Samuli Hoelttae
|5
|0
|Метаксас Димитрис
|5
|0
|Йокелайнен Никлас
|4
|0
|Yassin Daoussi
|4
|0
|Каллинен Йере
|4
|0
|Паананен Алекси
|3
|0
|Daniel Barrow
|3
|0
|Musa Jatta
|1
|1
|Андре Маркос
|2
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|2
|0
|Эло Айето Хосе
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Бергсма Леон
|1
|0
|Хухтала Джесси
|1
|0
|Ренникс Джастин
|1
|0
|Simon Bengtsson
|1
|0
|Juho Lehtiranta
|1
|0
|Eelis Taskila
|1
|0
|Jowin Radzinski
|1
|0
|Otto Salmensuu
|1
|0
|Роопе Сало
|1
|0
Результаты матчей
Гнистан
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Оулу
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
12
Гнистан
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Оулу
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
16
13
Гнистан
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
Оулу
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
48% (12)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
18
25
Голы по времени матча
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 16
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Пропущено
15
27
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
4
27%
5
19%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
3
20%
4
15%
31-45
1
7%
7
26%
46-60
2
13%
6
22%
61-75
4
27%
4
15%
76-90
Забито
20
15
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
2
10%
4
27%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
5
25%
5
33%
76-90
Пропущено
23
10
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
13%
0
0%
1-15
8
35%
1
10%
16-30
3
13%
4
40%
31-45
2
9%
3
30%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
3
13%
2
20%
76-90
Забито
36
29
18 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
4
11%
5
17%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
9
25%
2
7%
31-45
5
14%
3
10%
46-60
6
17%
6
21%
61-75
7
19%
9
31%
76-90
Пропущено
38
37
22 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 19
7
18%
5
14%
1-15
9
24%
2
5%
16-30
6
16%
8
22%
31-45
3
8%
10
27%
46-60
6
16%
6
16%
61-75
7
18%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Гнистан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЕИФ Экенас - Гнистан 3:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Ильвес 1:1 СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1
Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Оулу 2:0 Гнистан - ВПС 3:0 Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0
Оулу
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Оулу - Интер Турку 1:0 Оулу - Лахти 3:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Оулу - Хака 0:1
Гнистан - Оулу 2:0 Оулу - Интер Турку 1:0 Оулу - Ильвес 0:1 ХИК - Оулу 3:0 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3
Результаты матчей
Гнистан
Оулу
Точный счет
2:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
13 раз 52%
0
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Гнистан
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
67
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
57
48
210
210
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
205
1114
718
322
322
124
124
124
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (4)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 8
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5