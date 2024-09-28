Тур: 3. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
3:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаPedro Machado
39' Желтая карточкаФрэнк Овусу
1:0
44' ГолЛарссон Адам
52' Вторая желтая карточкаФрэнк Овусу
2:0
61' ГолДальстрем Себастьян
82' Желтая карточкаKalle Wallius
3:0
87' ГолОлавале Мухамед
90'+4
Ход матча
34'
39'
44'
1:0
52'
61'
82'
87'
3:0
17
Сид
Робин
77
Hugo
Cardoso
11
Рид
Джейден
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Hugo CardosoНападающий
- Нападающий
-
11 Рид ДжейденНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gary Williams
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фрэнк ОвусуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Копонен ЕреВратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Eetu Puro
-
18 _Arttu S.
-
-
30 Emil Pallas
-
Главный тренер: Christian Sund
История личных встреч
Мариехамн
ЕИФ Экенас
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|9 (2)
|0.36
|Дальстрем Себастьян
|4
|0.16
|Олавале Мухамед
|4
|0.16
|Саллинен Оскари
|3
|0.12
|Сид Робин
|1
|0.04
|Daniel Enqvist
|1
|0.04
|Michael Fonsell
|1
|0.04
|Emmanuel Patut
|1
|0.04
|Hugo Cardoso
|1
|0.04
|Ойяла Матиас
|0
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|0
|0
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Райтанен Патрик
|0
|0
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ойала Саломо
|6 (2)
|0.24
|Кауфманн Лукас
|3 (3)
|0.12
|Simon Lindholm
|2
|0.08
|Фофана Тиемоко
|2
|0.08
|Vaino Vehkonen
|2
|0.08
|Noah Lundstroem
|2
|0.08
|Мохаммед Насиру
|1
|0.04
|Йоэль Лехтонен
|1
|0.04
|Аду Энох
|1
|0.04
|Кабаши Ариан
|1
|0.04
|Abdoulaye Kante
|1
|0.04
|Emil Pallas
|1
|0.04
|Хьертстранд Бенджамин
|0
|0
|Катц Калле
|0
|0
|Фрэнк Овусу
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтанен Патрик
|5
|2
|Pedro Machado
|8
|0
|Дальстрем Себастьян
|6
|1
|Олавале Мухамед
|6
|0
|Emmanuel Patut
|6
|0
|Michael Fonsell
|3
|1
|Hugo Cardoso
|4
|0
|Ойяла Матиас
|3
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|3
|0
|Moustapha Amadou Sabo
|1
|1
|Сид Робин
|2
|0
|Ниссинен Йири
|2
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Рийконен Матиас
|1
|0
|Kalle Wallius
|1
|0
|Leo Andersson
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|6
|1
|Abdoulaye Kante
|4
|2
|Vaino Vehkonen
|7
|0
|Катц Калле
|6
|0
|Йоэль Лехтонен
|5
|0
|Кауфманн Лукас
|3
|1
|Фрэнк Овусу
|3
|1
|Ramilson Almeida
|4
|0
|Аду Энох
|3
|0
|Мохаммед Насиру
|3
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|3
|0
|Simon Lindholm
|3
|0
|Eetu Puro
|3
|0
|Фофана Тиемоко
|3
|0
|Emil Pallas
|3
|0
|Лекселль Александр
|2
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Roni Pietsalo
|1
|0
|Kingsley Gyamfi
|1
|0
|Gabriel Garcia Xatart
|1
|0
|Fabio Da rosa
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
ЕИФ Экенас
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
8
Мариехамн
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
ЕИФ Экенас
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
22
20
Упущенные победы
5
7
Мариехамн
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
ЕИФ Экенас
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
26
23
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 16
2
13%
1
8%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
3
19%
3
23%
76-90
Пропущено
16
31
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
13%
5
16%
1-15
5
31%
3
10%
16-30
1
6%
6
19%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
4
25%
8
26%
76-90
Забито
11
11
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
4
36%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
4
36%
1
9%
76-90
Пропущено
24
24
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
5
21%
4
17%
31-45
6
25%
3
13%
46-60
2
8%
7
29%
29%
61-75
3
13%
9
38%
76-90
Забито
27
24
9 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
3
11%
2
8%
1-15
3
11%
6
25%
16-30
3
11%
6
25%
31-45
9
33%
1
4%
46-60
2
7%
5
21%
61-75
7
26%
4
17%
76-90
Пропущено
40
55
21 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 36
15 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
6
15%
5
9%
1-15
9
23%
4
7%
16-30
6
15%
10
18%
31-45
8
20%
8
15%
46-60
4
10%
11
20%
61-75
7
18%
17
31%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Лахти - Мариехамн 2:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Оулу 2:1 КуПС - Мариехамн 3:0
Гнистан - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ЕИФ Экенас - Гнистан 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 1:1 ЕИФ Экенас - СЯК Сейнайоки 1:1 Ильвес - ЕИФ Экенас 5:0
ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1
Результаты матчей
Мариехамн
ЕИФ Экенас
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 38%
3:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 24%
3:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:2
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
1
13 раз 52%
0
8 раз 32%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
ЕИФ Экенас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
57
111
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
178
718
421
322
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|14
|5
|5
|42 - 24
|47
|2.
|0:0
|25
|13
|7
|5
|49 - 27
|46
|3.
|0:0
|25
|13
|7
|5
|44 - 24
|46
|4.
|25
|11
|7
|7
|46 - 39
|40
|5.
|25
|10
|6
|9
|40 - 41
|36
|6.
|25
|10
|6
|9
|36 - 38
|36
|7.
|24
|10
|5
|9
|37 - 38
|35
|8.
|24
|9
|5
|10
|39 - 31
|32
|9.
|25
|7
|6
|12
|30 - 37
|27
|10.
|25
|6
|5
|14
|25 - 42
|23
|11.
|24
|4
|10
|10
|28 - 42
|22
|12.
|25
|4
|5
|16
|23 - 56
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|27 - 10
|30
|2.
|0:0
|13
|9
|2
|2
|35 - 16
|29
|3.
|0:0
|13
|8
|4
|1
|24 - 8
|28
|4.
|13
|7
|2
|4
|16 - 15
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|24 - 13
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|24 - 21
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|15 - 10
|21
|8.
|12
|5
|4
|3
|22 - 19
|19
|9.
|12
|5
|4
|3
|20 - 18
|19
|10.
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|15 - 17
|16
|12.
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|2.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|3.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|15 - 14
|17
|5.
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|6.
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|7.
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|8.
|12
|3
|1
|8
|15 - 18
|10
|9.
|13
|2
|2
|9
|12 - 32
|8
|10.
|13
|2
|1
|10
|10 - 25
|7
|11.
|12
|1
|3
|8
|15 - 27
|6
|12.
|12
|0
|6
|6
|10 - 25
|6
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (4)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 8
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5