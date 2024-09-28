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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 3. Стадион: .
Мариехамн
3:0
Конец матча
ЕИФ Экенас
0'
34' Желтая карточка
Pedro Machado
39' Желтая карточка
Фрэнк Овусу
1:0
44' Гол
Ларссон Адам
52' Вторая желтая карточка
Фрэнк Овусу
2:0
61' Гол
Дальстрем Себастьян
82' Желтая карточка
Kalle Wallius
3:0
87' Гол
Олавале Мухамед
90'+4
32
Рийконен
Матиас
25
Kalle
Wallius
22
Pedro
Machado
14
Michael
Fonsell
33
Daniel
Enqvist
20
Emmanuel
Patut
17
Сид
Робин
8
Дальстрем
Себастьян
77
Hugo
Cardoso
7
Ларссон
Адам
11
Рид
Джейден
1
Ramilson
Almeida
2
Йоэль
Лехтонен
24
Kingsley
Gyamfi
6
Хьертстранд
Бенджамин
8
Аду
Энох
25
Jakob
Gottberg
16
Фрэнк
Овусу
14
Simon
Lindholm
22
Мохаммед
Насиру
9
Ойала
Саломо
7
Roni
Pietsalo
Мариехамн
ЕИФ Экенас

История личных встреч

Мариехамн
ЕИФ Экенас

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

В
1:2
В
3:2
К
1:0
К
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 9 (2) 0.36
Дальстрем Себастьян 4 0.16
Олавале Мухамед 4 0.16
Саллинен Оскари 3 0.12
Сид Робин 1 0.04
Daniel Enqvist 1 0.04
Michael Fonsell 1 0.04
Emmanuel Patut 1 0.04
Hugo Cardoso 1 0.04
Ойяла Матиас 0 0
Аувинен Ээро-Матти 0 0
Ниссинен Йири 0 0
Райтанен Патрик 0 0
ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ойала Саломо 6 (2) 0.24
Кауфманн Лукас 3 (3) 0.12
Simon Lindholm 2 0.08
Фофана Тиемоко 2 0.08
Vaino Vehkonen 2 0.08
Noah Lundstroem 2 0.08
Мохаммед Насиру 1 0.04
Йоэль Лехтонен 1 0.04
Аду Энох 1 0.04
Кабаши Ариан 1 0.04
Abdoulaye Kante 1 0.04
Emil Pallas 1 0.04
Хьертстранд Бенджамин 0 0
Катц Калле 0 0
Фрэнк Овусу 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтанен Патрик 5 2
Pedro Machado 8 0
Дальстрем Себастьян 6 1
Олавале Мухамед 6 0
Emmanuel Patut 6 0
Michael Fonsell 3 1
Hugo Cardoso 4 0
Ойяла Матиас 3 0
Аувинен Ээро-Матти 3 0
Moustapha Amadou Sabo 1 1
Сид Робин 2 0
Ниссинен Йири 2 0
Саллинен Оскари 1 0
Рийконен Матиас 1 0
Kalle Wallius 1 0
Leo Andersson 1 0
Daniel Enqvist 1 0
ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 6 1
Abdoulaye Kante 4 2
Vaino Vehkonen 7 0
Катц Калле 6 0
Йоэль Лехтонен 5 0
Кауфманн Лукас 3 1
Фрэнк Овусу 3 1
Ramilson Almeida 4 0
Аду Энох 3 0
Мохаммед Насиру 3 0
Хьертстранд Бенджамин 3 0
Simon Lindholm 3 0
Eetu Puro 3 0
Фофана Тиемоко 3 0
Emil Pallas 3 0
Лекселль Александр 2 0
Ойала Саломо 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Roni Pietsalo 1 0
Kingsley Gyamfi 1 0
Gabriel Garcia Xatart 1 0
Fabio Da rosa 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
ЕИФ Экенас
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
8
Мариехамн
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
ЕИФ Экенас
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
20

Упущенные победы

5
7
Мариехамн
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
ЕИФ Экенас
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

26
23

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 16
2
13%
1
8%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
3
19%
3
23%
76-90

Пропущено

16
31
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
13%
5
16%
1-15
5
31%
3
10%
16-30
1
6%
6
19%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
4
25%
8
26%
76-90

Забито

11
11
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
4
36%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
4
36%
1
9%
76-90

Пропущено

24
24
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
5
21%
4
17%
31-45
6
25%
3
13%
46-60
2
8%
7
29%
29%
61-75
3
13%
9
38%
76-90

Забито

27
24
9 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
3
11%
2
8%
1-15
3
11%
6
25%
16-30
3
11%
6
25%
31-45
9
33%
1
4%
46-60
2
7%
5
21%
61-75
7
26%
4
17%
76-90

Пропущено

40
55
21 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 36
15 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
6
15%
5
9%
1-15
9
23%
4
7%
16-30
6
15%
10
18%
31-45
8
20%
8
15%
46-60
4
10%
11
20%
61-75
7
18%
17
31%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Лахти - Мариехамн 2:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Оулу 2:1 КуПС - Мариехамн 3:0
Гнистан - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ЕИФ Экенас - Гнистан 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 1:1 ЕИФ Экенас - СЯК Сейнайоки 1:1 Ильвес - ЕИФ Экенас 5:0
ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1

Результаты матчей

Мариехамн
ЕИФ Экенас

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 38%
3:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 24%
3:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:2
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
1
13 раз 52%
0
8 раз 32%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
ЕИФ Экенас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
1
11
3
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
17
8
7
18
1.5
4
21
3
22
2.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 24 14 5 5 42 - 24 47
2.
Ильвес
 0:0 25 13 7 5 49 - 27 46
3.
ХИК
 0:0 25 13 7 5 44 - 24 46
4.
СЯК Сейнайоки
 25 11 7 7 46 - 39 40
5.
ВПС
 25 10 6 9 40 - 41 36
6.
Гнистан
 25 10 6 9 36 - 38 36
7.
Хака
 24 10 5 9 37 - 38 35
8.
Интер Турку
 24 9 5 10 39 - 31 32
9.
Оулу
 25 7 6 12 30 - 37 27
10.
Мариехамн
 25 6 5 14 25 - 42 23
11.
Лахти
 24 4 10 10 28 - 42 22
12.
ЕИФ Экенас
 25 4 5 16 23 - 56 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 10 0 2 27 - 10 30
2.
Ильвес
 0:0 13 9 2 2 35 - 16 29
3.
ХИК
 0:0 13 8 4 1 24 - 8 28
4.
Гнистан
 13 7 2 4 16 - 15 23
5.
Интер Турку
 12 6 4 2 24 - 13 22
6.
СЯК Сейнайоки
 12 6 3 3 24 - 21 21
7.
Оулу
 13 6 3 4 15 - 10 21
8.
ВПС
 12 5 4 3 22 - 19 19
9.
Хака
 12 5 4 3 20 - 18 19
10.
Лахти
 12 4 4 4 18 - 17 16
11.
Мариехамн
 12 4 4 4 15 - 17 16
12.
ЕИФ Экенас
 12 2 3 7 11 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 13 5 4 4 22 - 18 19
2.
ХИК
 0:0 12 5 3 4 20 - 16 18
3.
Ильвес
 0:0 12 4 5 3 14 - 11 17
4.
КуПС
 12 4 5 3 15 - 14 17
5.
ВПС
 13 5 2 6 18 - 22 17
6.
Хака
 12 5 1 6 17 - 20 16
7.
Гнистан
 12 3 4 5 20 - 23 13
8.
Интер Турку
 12 3 1 8 15 - 18 10
9.
ЕИФ Экенас
 13 2 2 9 12 - 32 8
10.
Мариехамн
 13 2 1 10 10 - 25 7
11.
Оулу
 12 1 3 8 15 - 27 6
12.
Лахти
 12 0 6 6 10 - 25 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 10
Ильвес Арифи Дони 1 8
Оулу Коффей Эшли 2 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Фрэнк Овусу получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Сид Робин сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Ларссон Адам бьет в цель!
    • 39'
      Фрэнк Овусу получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Педро Машаду получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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