Тур: 3. Стадион: Арена Болт.
Ход матча
15'
52'
52'
22
Меллер
Лиэм
94
Эрвин
Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Меллер ЛиэмНападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
85 Маенпяя НикиВратарь
- Защитник
-
37 Танака АтомуНападающий
-
23 Коку ОзанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Oiva JukkolaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ville SeppaeВратарь
- Защитник
-
10 Риски РоопеНападающий
-
20 Атанга ИсаакНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
История личных встреч
ХИК
Ильвес
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.7%
10.5%
15.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
111.1%
0 побед 10 ничьих 2 победы
28 матчей
60.7%
25%
14.3%
17 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
14 побед 12 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
2.09
1.47
Среднее время на гол
43
61
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.06
0.64
Среднее время на гол
85
141
Всего голов
41
32
Голов в среднем за матч
1.46
1.14
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
61
78
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планж Люк
|7
|0.28
|Кескинен Топи
|7 (1)
|0.28
|Эрвин Ли
|5 (1)
|0.2
|Лингман Лукас
|4 (2)
|0.16
|Банде Хассане
|3
|0.12
|Олусанья Антони
|3 (1)
|0.12
|Хостикка Сантери
|2
|0.08
|Меллер Лиэм
|2
|0.08
|Хальме Аапо
|2
|0.08
|Мерилуото Кай
|2
|0.08
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.04
|Паллас Ноа
|1
|0.04
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|Томас Диого
|1
|0.04
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.04
|Палуметс Кевор
|1
|0.04
|_Ezeh D.
|1
|0.04
|Stanislav Baranov
|1
|0.04
|Коку Озан
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|10 (3)
|0.4
|Риски Роопе
|8
|0.32
|Oiva Jukkola
|5
|0.2
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|4
|0.16
|Попович Антон
|3
|0.12
|Акинйеми Аделеке
|3
|0.12
|Maksim Stjopin
|3
|0.12
|Ветели Йоона
|2 (1)
|0.08
|Арифи Дони
|2
|0.08
|Миеттунен Тату
|2
|0.08
|Улунду Винсент
|2
|0.08
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.04
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.04
|Мяенпя Аапо
|1
|0.04
|Атанга Исаак
|1
|0.04
|Marius Soederbaeck
|0
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|0
|0
|Matias Kivikko
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канеллопулос Гиоргос
|7
|0
|Хальме Аапо
|5
|0
|Лингман Лукас
|5
|0
|Томас Диого
|3
|1
|Паллас Ноа
|4
|0
|Олусанья Антони
|3
|0
|Кескинен Топи
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Банде Хассане
|2
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|2
|0
|Эрвин Ли
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Нейхейс Теймен
|1
|0
|Антцулас Георгиос
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Планж Люк
|1
|0
|Меллер Лиэм
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|8
|1
|Ветели Йоона
|7
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|7
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Хаарала Сантери
|3
|1
|Виртанен Отсо
|2
|1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|3
|0
|Oiva Jukkola
|3
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Риски Роопе
|2
|0
|Abdoulaye Kante
|2
|0
|Атанга Исаак
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Улунду Винсент
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
|Matias Kivikko
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Ильвес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
8
ХИК
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Ильвес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
18
29
ХИК
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Ильвес
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
22
37
Голы по времени матча
Забито
24
14
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
4
17%
4
29%
31-45
2
8%
3
21%
46-60
7
29%
29%
1
7%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
13%
1
9%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Забито
20
34
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
3
15%
6
18%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
4
20%
8
24%
31-45
4
20%
4
12%
46-60
3
15%
4
12%
61-75
4
20%
9
26%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
5
31%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90
Забито
44
48
16 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
5
11%
7
15%
1-15
3
7%
4
8%
16-30
8
18%
12
25%
31-45
6
14%
7
15%
46-60
10
23%
5
10%
61-75
11
25%
13
27%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
24
28
14 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
6
25%
3
11%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
2
8%
3
11%
46-60
3
13%
6
21%
61-75
5
21%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ВПС - ХИК 1:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1
ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4
Ильвес
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ильвес - КуПС 1:0 Ильвес - Хака 3:2 Гнистан - Ильвес 1:1 Ильвес - ЕИФ Экенас 5:0
КуПС - Ильвес 1:0 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Мариехамн 2:0 Ильвес - Юргорден 1:1 Оулу - Ильвес 0:1 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2
Результаты матчей
ХИК
Ильвес
Точный счет
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:2
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
5 раз 38%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
1
7 раз 29%
3
6 раз 25%
2
5 раз 21%
0
3 раза 13%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ХИК
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
121
75
103
48
85
210
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
57
47
48
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
213
1212
1410
816
915
321
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|14
|5
|5
|42 - 24
|47
|2.
|0:0
|25
|13
|7
|5
|49 - 27
|46
|3.
|0:0
|25
|13
|7
|5
|44 - 24
|46
|4.
|25
|11
|7
|7
|46 - 39
|40
|5.
|25
|10
|6
|9
|40 - 41
|36
|6.
|25
|10
|6
|9
|36 - 38
|36
|7.
|24
|10
|5
|9
|37 - 38
|35
|8.
|24
|9
|5
|10
|39 - 31
|32
|9.
|25
|7
|6
|12
|30 - 37
|27
|10.
|25
|6
|5
|14
|25 - 42
|23
|11.
|24
|4
|10
|10
|28 - 42
|22
|12.
|25
|4
|5
|16
|23 - 56
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|27 - 10
|30
|2.
|0:0
|13
|9
|2
|2
|35 - 16
|29
|3.
|0:0
|13
|8
|4
|1
|24 - 8
|28
|4.
|13
|7
|2
|4
|16 - 15
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|24 - 13
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|24 - 21
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|15 - 10
|21
|8.
|12
|5
|4
|3
|22 - 19
|19
|9.
|12
|5
|4
|3
|20 - 18
|19
|10.
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|15 - 17
|16
|12.
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|2.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|3.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|15 - 14
|17
|5.
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|6.
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|7.
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|8.
|12
|3
|1
|8
|15 - 18
|10
|9.
|13
|2
|2
|9
|12 - 32
|8
|10.
|13
|2
|1
|10
|10 - 25
|7
|11.
|12
|1
|3
|8
|15 - 27
|6
|12.
|12
|0
|6
|6
|10 - 25
|6
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (4)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 8
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5