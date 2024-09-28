  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 3. Стадион: .
ХИК
0:0
Второй тайм: 56'
Ильвес
0'
15' Желтая карточка
Эрвин Ли
52' Желтая карточка
Палуметс Кевор
52' Желтая карточка
Арифи Дони

Ход матча

15'
Эрвин Ли
 
46'
Хостикка Сантери
Лингман Лукас
 
52'
Палуметс Кевор
 
52'
 
Арифи Дони
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Ильвес
3.55
3.70
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2.95
Все Коэффициенты
1
Ост
Джесси
24
Michael
Boamah
3
Антцулас
Георгиос
5
О'Шоунесси
Даниэль
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
10
Лингман
Лукас
6
Хальме
Аапо
80
Палуметс
Кевор
22
Меллер
Лиэм
94
Эрвин
Ли
99
Альбанезе
Алессандро
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
19
Oiva
Jukkola
14
Попович
Антон
6
Арифи
Дони
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
18
Акинйеми
Аделеке
7
Ветели
Йоона
ХИК
Ильвес

История личных встреч

ХИК
Ильвес

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.7%
10.5%
15.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

111.1%
0 побед 10 ничьих 2 победы

28 матчей

60.7%
25%
14.3%
17 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
14 побед 12 ничьих 2 победы

История матчей

В
3:0
В
1:1
В
1:0
В
1:1
ТМК
3:1
В
1:2
В
2:1
В
2:3
В
2:1
В
0:3
В
1:2
В
2:0
В
2:1
В
1:1
В
0:0
В
1:2
В
0:0
В
3:1
В
1:4
В
1:1
В
2:0
К
0:1
В
1:3
В
1:0
В
5:1
В
1:0
В
1:1
В
2:1

Голы

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

2.09
1.47

Среднее время на гол

43
61

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.06
0.64

Среднее время на гол

85
141

Всего голов

41
32

Голов в среднем за матч

1.46
1.14

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

61
78

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планж Люк 7 0.28
Кескинен Топи 7 (1) 0.28
Эрвин Ли 5 (1) 0.2
Лингман Лукас 4 (2) 0.16
Банде Хассане 3 0.12
Олусанья Антони 3 (1) 0.12
Хостикка Сантери 2 0.08
Меллер Лиэм 2 0.08
Хальме Аапо 2 0.08
Мерилуото Кай 2 0.08
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.04
Паллас Ноа 1 0.04
Тойвио Йоона 1 0.04
Томас Диого 1 0.04
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.04
Палуметс Кевор 1 0.04
_Ezeh D. 1 0.04
Stanislav Baranov 1 0.04
Коку Озан 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 10 (3) 0.4
Риски Роопе 8 0.32
Oiva Jukkola 5 0.2
Ала-Мюллюмяки Лаури 4 0.16
Попович Антон 3 0.12
Акинйеми Аделеке 3 0.12
Maksim Stjopin 3 0.12
Ветели Йоона 2 (1) 0.08
Арифи Дони 2 0.08
Миеттунен Тату 2 0.08
Улунду Винсент 2 0.08
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.04
Аспегрен Фелипе 1 0.04
Мяенпя Аапо 1 0.04
Атанга Исаак 1 0.04
Marius Soederbaeck 0 0
Пиккарайнен Юханэ 0 0
Matias Kivikko 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канеллопулос Гиоргос 7 0
Хальме Аапо 5 0
Лингман Лукас 5 0
Томас Диого 3 1
Паллас Ноа 4 0
Олусанья Антони 3 0
Кескинен Топи 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Банде Хассане 2 0
Лайонс-Фостер Бруклин 2 0
Эрвин Ли 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Нейхейс Теймен 1 0
Антцулас Георгиос 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Планж Люк 1 0
Меллер Лиэм 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 8 1
Ветели Йоона 7 0
Пиккарайнен Юханэ 7 0
Попович Антон 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Виртанен Отсо 2 1
Ала-Мюллюмяки Лаури 3 0
Oiva Jukkola 3 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Риски Роопе 2 0
Abdoulaye Kante 2 0
Атанга Исаак 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Улунду Винсент 1 0
Joonas Rantanen 1 0
Matias Kivikko 1 0

Результаты матчей

ХИК
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Ильвес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
8
ХИК
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Ильвес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

18
29
ХИК
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Ильвес
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

22
37

Голы по времени матча

Забито

24
14
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
4
17%
4
29%
31-45
2
8%
3
21%
46-60
7
29%
29%
1
7%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
13%
1
9%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Забито

20
34
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
3
15%
6
18%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
4
20%
8
24%
31-45
4
20%
4
12%
46-60
3
15%
4
12%
61-75
4
20%
9
26%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
5
31%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90

Забито

44
48
16 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
5
11%
7
15%
1-15
3
7%
4
8%
16-30
8
18%
12
25%
31-45
6
14%
7
15%
46-60
10
23%
5
10%
61-75
11
25%
13
27%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

24
28
14 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
6
25%
3
11%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
2
8%
3
11%
46-60
3
13%
6
21%
61-75
5
21%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ВПС - ХИК 1:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1
ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4
Ильвес
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ильвес - КуПС 1:0 Ильвес - Хака 3:2 Гнистан - Ильвес 1:1 Ильвес - ЕИФ Экенас 5:0
КуПС - Ильвес 1:0 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Мариехамн 2:0 Ильвес - Юргорден 1:1 Оулу - Ильвес 0:1 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2

Результаты матчей

ХИК
Ильвес

Точный счет

1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:2
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
5 раз 38%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
1
7 раз 29%
3
6 раз 25%
2
5 раз 21%
0
3 раза 13%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ХИК
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
12
1
7
5
1.5
10
3
4
8
2.5
8
5
2
10
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
7
1.5
4
7
4
8
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
21
3
12
12
1.5
14
10
8
16
2.5
9
15
3
21
3.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 24 14 5 5 42 - 24 47
2.
Ильвес
 0:0 25 13 7 5 49 - 27 46
3.
ХИК
 0:0 25 13 7 5 44 - 24 46
4.
СЯК Сейнайоки
 25 11 7 7 46 - 39 40
5.
ВПС
 25 10 6 9 40 - 41 36
6.
Гнистан
 25 10 6 9 36 - 38 36
7.
Хака
 24 10 5 9 37 - 38 35
8.
Интер Турку
 24 9 5 10 39 - 31 32
9.
Оулу
 25 7 6 12 30 - 37 27
10.
Мариехамн
 25 6 5 14 25 - 42 23
11.
Лахти
 24 4 10 10 28 - 42 22
12.
ЕИФ Экенас
 25 4 5 16 23 - 56 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 10 0 2 27 - 10 30
2.
Ильвес
 0:0 13 9 2 2 35 - 16 29
3.
ХИК
 0:0 13 8 4 1 24 - 8 28
4.
Гнистан
 13 7 2 4 16 - 15 23
5.
Интер Турку
 12 6 4 2 24 - 13 22
6.
СЯК Сейнайоки
 12 6 3 3 24 - 21 21
7.
Оулу
 13 6 3 4 15 - 10 21
8.
ВПС
 12 5 4 3 22 - 19 19
9.
Хака
 12 5 4 3 20 - 18 19
10.
Лахти
 12 4 4 4 18 - 17 16
11.
Мариехамн
 12 4 4 4 15 - 17 16
12.
ЕИФ Экенас
 12 2 3 7 11 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 13 5 4 4 22 - 18 19
2.
ХИК
 0:0 12 5 3 4 20 - 16 18
3.
Ильвес
 0:0 12 4 5 3 14 - 11 17
4.
КуПС
 12 4 5 3 15 - 14 17
5.
ВПС
 13 5 2 6 18 - 22 17
6.
Хака
 12 5 1 6 17 - 20 16
7.
Гнистан
 12 3 4 5 20 - 23 13
8.
Интер Турку
 12 3 1 8 15 - 18 10
9.
ЕИФ Экенас
 13 2 2 9 12 - 32 8
10.
Мариехамн
 13 2 1 10 10 - 25 7
11.
Оулу
 12 1 3 8 15 - 27 6
12.
Лахти
 12 0 6 6 10 - 25 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 10
Ильвес Арифи Дони 1 8
Оулу Коффей Эшли 2 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Эрвин Ли получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится ничьей.
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ХИК
Ничья
Ильвес
3.55
3.70
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2.95
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ХИК
Ильвес
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