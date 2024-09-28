  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 3. Стадион: .
ХИК
0:1
Конец матча
Ильвес
0'
15' Желтая карточка
Эрвин Ли
52' Желтая карточка
Палуметс Кевор
52' Желтая карточка
Арифи Дони
78' Желтая карточка
Меллер Лиэм
79' Желтая карточка
Танака Атому
0:1
82' Гол
Риски Роопе
90' Желтая карточка
Лайонс-Фостер Бруклин
90'+8
1
Ост
Джесси
24
Michael
Boamah
3
Антцулас
Георгиос
5
О'Шоунесси
Даниэль
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
10
Лингман
Лукас
6
Хальме
Аапо
80
Палуметс
Кевор
22
Меллер
Лиэм
94
Эрвин
Ли
99
Альбанезе
Алессандро
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
19
Oiva
Jukkola
14
Попович
Антон
6
Арифи
Дони
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
18
Акинйеми
Аделеке
7
Ветели
Йоона
ХИК
Ильвес

История личных встреч

ХИК
Ильвес

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.7%
10.5%
15.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

111.1%
0 побед 10 ничьих 2 победы

28 матчей

60.7%
25%
14.3%
17 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
14 побед 12 ничьих 2 победы

История матчей

В
3:0
В
1:1
В
1:0
В
1:1
ТМК
3:1
В
1:2
В
2:1
В
2:3
В
2:1
В
0:3
В
1:2
В
2:0
В
2:1
В
1:1
В
0:0
В
1:2
В
0:0
В
3:1
В
1:4
В
1:1
В
2:0
К
0:1
В
1:3
В
1:0
В
5:1
В
1:0
В
1:1
В
2:1

Голы

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

2.09
1.47

Среднее время на гол

43
61

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.06
0.64

Среднее время на гол

85
141

Всего голов

41
32

Голов в среднем за матч

1.46
1.14

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

61
78

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планж Люк 7 0.28
Кескинен Топи 7 (1) 0.28
Эрвин Ли 5 (1) 0.2
Лингман Лукас 4 (2) 0.16
Банде Хассане 3 0.12
Олусанья Антони 3 (1) 0.12
Хостикка Сантери 2 0.08
Меллер Лиэм 2 0.08
Хальме Аапо 2 0.08
Мерилуото Кай 2 0.08
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.04
Паллас Ноа 1 0.04
Тойвио Йоона 1 0.04
Томас Диого 1 0.04
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.04
Палуметс Кевор 1 0.04
_Ezeh D. 1 0.04
Stanislav Baranov 1 0.04
Коку Озан 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 10 (3) 0.4
Риски Роопе 9 0.36
Oiva Jukkola 5 0.2
Ала-Мюллюмяки Лаури 4 0.16
Попович Антон 3 0.12
Акинйеми Аделеке 3 0.12
Maksim Stjopin 3 0.12
Ветели Йоона 2 (1) 0.08
Арифи Дони 2 0.08
Миеттунен Тату 2 0.08
Улунду Винсент 2 0.08
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.04
Аспегрен Фелипе 1 0.04
Мяенпя Аапо 1 0.04
Атанга Исаак 1 0.04
Marius Soederbaeck 0 0
Пиккарайнен Юханэ 0 0
Matias Kivikko 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канеллопулос Гиоргос 7 0
Хальме Аапо 5 0
Лингман Лукас 5 0
Томас Диого 3 1
Паллас Ноа 4 0
Олусанья Антони 3 0
Лайонс-Фостер Бруклин 3 0
Кескинен Топи 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Банде Хассане 2 0
Меллер Лиэм 2 0
Танака Атому 1 0
Эрвин Ли 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Нейхейс Теймен 1 0
Антцулас Георгиос 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Палуметс Кевор 1 0
Планж Люк 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 9 1
Ветели Йоона 7 0
Пиккарайнен Юханэ 7 0
Попович Антон 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Виртанен Отсо 2 1
Ала-Мюллюмяки Лаури 3 0
Oiva Jukkola 3 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Риски Роопе 2 0
Abdoulaye Kante 2 0
Атанга Исаак 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Улунду Винсент 1 0
Joonas Rantanen 1 0
Matias Kivikko 1 0

Результаты матчей

ХИК
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Ильвес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
8
ХИК
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Ильвес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

18
29
ХИК
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Ильвес
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

22
37

Голы по времени матча

Забито

24
15
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
4
17%
4
27%
31-45
2
8%
3
20%
46-60
7
29%
29%
1
7%
61-75
7
29%
29%
5
33%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Забито

20
34
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
3
15%
6
18%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
4
20%
8
24%
31-45
4
20%
4
12%
46-60
3
15%
4
12%
61-75
4
20%
9
26%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
5
31%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90

Забито

44
49
16 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
5
11%
7
14%
1-15
3
7%
4
8%
16-30
8
18%
12
24%
31-45
6
14%
7
14%
46-60
10
23%
5
10%
61-75
11
25%
14
29%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

25
28
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
6
24%
3
11%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
4
16%
6
21%
31-45
2
8%
3
11%
46-60
3
12%
6
21%
61-75
6
24%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ВПС - ХИК 1:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1
ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4
Ильвес
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ильвес - КуПС 1:0 Ильвес - Хака 3:2 Гнистан - Ильвес 1:1 Ильвес - ЕИФ Экенас 5:0
КуПС - Ильвес 1:0 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Мариехамн 2:0 Ильвес - Юргорден 1:1 Оулу - Ильвес 0:1 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2

Результаты матчей

ХИК
Ильвес

Точный счет

1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:2
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
5 раз 38%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
4
3 раза 12%
1
8 раз 32%
3
6 раз 24%
2
5 раз 20%
0
3 раза 12%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ХИК
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
7
6
1.5
10
3
4
9
2.5
8
5
2
11
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
4
8
4
8
2.5
1
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
22
3
12
13
1.5
14
11
8
17
2.5
9
16
3
22
3.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 25 14 6 5 50 - 27 48
2.
КуПС
 24 14 5 5 42 - 24 47
3.
ХИК
 25 13 6 6 44 - 25 45
4.
СЯК Сейнайоки
 25 11 7 7 46 - 39 40
5.
ВПС
 25 10 6 9 40 - 41 36
6.
Гнистан
 25 10 6 9 36 - 38 36
7.
Хака
 24 10 5 9 37 - 38 35
8.
Интер Турку
 24 9 5 10 39 - 31 32
9.
Оулу
 25 7 6 12 30 - 37 27
10.
Мариехамн
 25 6 5 14 25 - 42 23
11.
Лахти
 24 4 10 10 28 - 42 22
12.
ЕИФ Экенас
 25 4 5 16 23 - 56 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 10 0 2 27 - 10 30
2.
Ильвес
 13 9 2 2 35 - 16 29
3.
ХИК
 13 8 3 2 24 - 9 27
4.
Гнистан
 13 7 2 4 16 - 15 23
5.
Интер Турку
 12 6 4 2 24 - 13 22
6.
СЯК Сейнайоки
 12 6 3 3 24 - 21 21
7.
Оулу
 13 6 3 4 15 - 10 21
8.
ВПС
 12 5 4 3 22 - 19 19
9.
Хака
 12 5 4 3 20 - 18 19
10.
Лахти
 12 4 4 4 18 - 17 16
11.
Мариехамн
 12 4 4 4 15 - 17 16
12.
ЕИФ Экенас
 12 2 3 7 11 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 12 5 4 3 15 - 11 19
2.
СЯК Сейнайоки
 13 5 4 4 22 - 18 19
3.
ХИК
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
КуПС
 12 4 5 3 15 - 14 17
5.
ВПС
 13 5 2 6 18 - 22 17
6.
Хака
 12 5 1 6 17 - 20 16
7.
Гнистан
 12 3 4 5 20 - 23 13
8.
Интер Турку
 12 3 1 8 15 - 18 10
9.
ЕИФ Экенас
 13 2 2 9 12 - 32 8
10.
Мариехамн
 13 2 1 10 10 - 25 7
11.
Оулу
 12 1 3 8 15 - 27 6
12.
Лахти
 12 0 6 6 10 - 25 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 9
Гнистан Ояла Юхани 10
Оулу Коффей Эшли 2 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Весь список
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    • 46'
      Лингман Лукас уходит с поля. Хостикка Сантери выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Эрвин Ли получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ХИК 0:1 Ильвес онлайн

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