Тур: 3. Стадион: Арена Болт.
0'
15' Желтая карточкаЭрвин Ли
52' Желтая карточкаПалуметс Кевор
52' Желтая карточкаАрифи Дони
78' Желтая карточкаМеллер Лиэм
79' Желтая карточкаТанака Атому
0:1
82' ГолРиски Роопе
90' Желтая карточкаЛайонс-Фостер Бруклин
90'+8
Ход матча
15'
52'
52'
78'
79'
82'
0:1
83'
22
Меллер
Лиэм
94
Эрвин
Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Меллер ЛиэмНападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
85 Маенпяя НикиВратарь
- Защитник
-
37 Танака АтомуНападающий
-
23 Коку ОзанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Oiva JukkolaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ville SeppaeВратарь
- Защитник
-
10 Риски РоопеНападающий
-
20 Атанга ИсаакНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
История личных встреч
ХИК
Ильвес
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.7%
10.5%
15.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
111.1%
0 побед 10 ничьих 2 победы
28 матчей
60.7%
25%
14.3%
17 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
14 побед 12 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
2.09
1.47
Среднее время на гол
43
61
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.06
0.64
Среднее время на гол
85
141
Всего голов
41
32
Голов в среднем за матч
1.46
1.14
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
61
78
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планж Люк
|7
|0.28
|Кескинен Топи
|7 (1)
|0.28
|Эрвин Ли
|5 (1)
|0.2
|Лингман Лукас
|4 (2)
|0.16
|Банде Хассане
|3
|0.12
|Олусанья Антони
|3 (1)
|0.12
|Хостикка Сантери
|2
|0.08
|Меллер Лиэм
|2
|0.08
|Хальме Аапо
|2
|0.08
|Мерилуото Кай
|2
|0.08
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.04
|Паллас Ноа
|1
|0.04
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|Томас Диого
|1
|0.04
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.04
|Палуметс Кевор
|1
|0.04
|_Ezeh D.
|1
|0.04
|Stanislav Baranov
|1
|0.04
|Коку Озан
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|10 (3)
|0.4
|Риски Роопе
|9
|0.36
|Oiva Jukkola
|5
|0.2
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|4
|0.16
|Попович Антон
|3
|0.12
|Акинйеми Аделеке
|3
|0.12
|Maksim Stjopin
|3
|0.12
|Ветели Йоона
|2 (1)
|0.08
|Арифи Дони
|2
|0.08
|Миеттунен Тату
|2
|0.08
|Улунду Винсент
|2
|0.08
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.04
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.04
|Мяенпя Аапо
|1
|0.04
|Атанга Исаак
|1
|0.04
|Marius Soederbaeck
|0
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|0
|0
|Matias Kivikko
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канеллопулос Гиоргос
|7
|0
|Хальме Аапо
|5
|0
|Лингман Лукас
|5
|0
|Томас Диого
|3
|1
|Паллас Ноа
|4
|0
|Олусанья Антони
|3
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|3
|0
|Кескинен Топи
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Банде Хассане
|2
|0
|Меллер Лиэм
|2
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Эрвин Ли
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Нейхейс Теймен
|1
|0
|Антцулас Георгиос
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Палуметс Кевор
|1
|0
|Планж Люк
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|9
|1
|Ветели Йоона
|7
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|7
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Хаарала Сантери
|3
|1
|Виртанен Отсо
|2
|1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|3
|0
|Oiva Jukkola
|3
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Риски Роопе
|2
|0
|Abdoulaye Kante
|2
|0
|Атанга Исаак
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Улунду Винсент
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
|Matias Kivikko
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Ильвес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
8
ХИК
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Ильвес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
18
29
ХИК
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Ильвес
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
22
37
Голы по времени матча
Забито
24
15
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
4
17%
4
27%
31-45
2
8%
3
20%
46-60
7
29%
29%
1
7%
61-75
7
29%
29%
5
33%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Забито
20
34
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
3
15%
6
18%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
4
20%
8
24%
31-45
4
20%
4
12%
46-60
3
15%
4
12%
61-75
4
20%
9
26%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
5
31%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90
Забито
44
49
16 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
5
11%
7
14%
1-15
3
7%
4
8%
16-30
8
18%
12
24%
31-45
6
14%
7
14%
46-60
10
23%
5
10%
61-75
11
25%
14
29%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
25
28
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
6
24%
3
11%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
4
16%
6
21%
31-45
2
8%
3
11%
46-60
3
12%
6
21%
61-75
6
24%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ВПС - ХИК 1:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1
ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4
Ильвес
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ильвес - КуПС 1:0 Ильвес - Хака 3:2 Гнистан - Ильвес 1:1 Ильвес - ЕИФ Экенас 5:0
КуПС - Ильвес 1:0 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Мариехамн 2:0 Ильвес - Юргорден 1:1 Оулу - Ильвес 0:1 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2
Результаты матчей
ХИК
Ильвес
Точный счет
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:2
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
5 раз 38%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
4
3 раза 12%
1
8 раз 32%
3
6 раз 24%
2
5 раз 20%
0
3 раза 12%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ХИК
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
76
103
49
85
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
57
48
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
223
1213
1411
817
916
322
322
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (4)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 9
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5