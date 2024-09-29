Тур: 3. Стадион: Савон Саномат Ареена.
Ход матча
21'
15
Сиссе
Ибраим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
-
10 РангелНападающий
- Нападающий
-
34 Otto Ruoppi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Oliver Heino
-
-
-
20 Jesse Nikki
-
Главный тренер: Энди Смит
История личных встреч
КуПС
Хака
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
32 матча
43.8%
15.6%
40.6%
14 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.47
1.41
Среднее время на гол
61
63
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.53
0.93
Среднее время на гол
58
96
Всего голов
48
38
Голов в среднем за матч
1.5
1.19
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саволайнен Саку
|6
|0.24
|Пеннанен Петтери
|5 (1)
|0.2
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|4
|0.16
|Ousmane Diawara
|4
|0.16
|Видьеског Аксель
|3 (2)
|0.12
|Музинга Джонатан
|3
|0.12
|Оксанен Яакко
|3
|0.12
|Otto Ruoppi
|3
|0.12
|Хейнонен Артту
|3 (2)
|0.12
|Хямяляйнен Танели
|2
|0.08
|Антви Клинтон
|1
|0.04
|Matias Siltanen
|1
|0.04
|Сааринен Сет
|1
|0.04
|Рангел
|1
|0.04
|Лампинен Пири
|1
|0.04
|Paul Ogunkoya
|1
|0.04
|Крайдль Йоханнес
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|8
|0.32
|Maissa Fall
|6
|0.24
|Imani Lanquedoc
|4
|0.16
|Juho Kilo
|3
|0.12
|Сейдиу Арлинд
|3
|0.12
|Marko Bacanin
|3
|0.12
|Олусанья Антони
|3 (1)
|0.12
|Oliver Whyte
|2
|0.08
|Магута Райан
|1
|0.04
|Фриберг Никлас
|1
|0.04
|Nicolas Gianini Dantas
|1
|0.04
|Guilherme Morais
|1
|0.04
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оксанен Яакко
|6
|0
|Сиссе Ибраим
|4
|1
|Видьеског Аксель
|4
|0
|Миеттинен Самули
|3
|0
|Matias Siltanen
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|0
|Крайдль Йоханнес
|2
|0
|Сааринен Сет
|2
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Ousmane Diawara
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Музинга Джонатан
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
|Jani Honkavaara
|1
|0
|Otto Ruoppi
|1
|0
|Mohammed Muritala Omotosho
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|8
|0
|Магута Райан
|6
|1
|Maissa Fall
|7
|0
|Nikolas Talo
|5
|1
|Nicolas Gianini Dantas
|6
|0
|Haymenn Bah-Traore
|4
|1
|Oliver Whyte
|5
|0
|Мастокангас Элиас
|4
|0
|Патулидис Эвангелос
|3
|0
|Сийра Тууре
|2
|0
|Фриберг Никлас
|2
|0
|Лепола Антон
|2
|0
|Ндам Хассан
|2
|0
|Римст Бенжамин
|2
|0
|Juho Kilo
|2
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Marko Bacanin
|1
|0
|Маседо Родриго
|1
|0
|Энди Смит
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Хака
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
1
7
КуПС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Хака
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
15
18
КуПС
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Хака
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
50% (12)
8% (2)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
16
25
Голы по времени матча
Забито
27
16
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
7%
2
13%
1-15
5
19%
4
25%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
7
26%
5
31%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
5
19%
3
19%
76-90
Пропущено
10
21
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
20%
1
5%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
1
10%
6
29%
31-45
3
30%
3
14%
46-60
1
10%
4
19%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
1
0%
0%
Забито
16
20
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
6%
2
10%
1-15
4
25%
2
10%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
5
31%
5
25%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
4
31%
5
28%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
5
38%
4
22%
76-90
Забито
43
36
19 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
3
7%
4
11%
1-15
9
21%
6
17%
16-30
7
16%
3
8%
31-45
9
21%
9
25%
46-60
5
12%
6
17%
61-75
10
23%
8
22%
76-90
Пропущено
23
39
10 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
2
9%
4
10%
1-15
3
13%
4
10%
16-30
5
22%
11
28%
31-45
4
17%
4
10%
46-60
3
13%
7
18%
61-75
5
22%
9
23%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ильвес - КуПС 1:0 Интер Турку - КуПС 1:2 КуПС - ВПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:2
КуПС - Мариехамн 3:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - Ильвес 1:0 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 Тромсё - КуПС 1:0 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1
Хака
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хака - СЯК Сейнайоки 0:3 Ильвес - Хака 3:2 Хака - Лахти 1:1 Оулу - Хака 0:1
Хака - Интер Турку 1:2 ВПС - Хака 3:2 Хака - КуПС 2:2 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1
Результаты матчей
КуПС
Хака
Точный счет
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
0
4 раза 17%
4
2 раза 8%
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
КуПС
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
84
66
66
210
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
57
57
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
204
1311
1113
717
420
222
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|14
|6
|5
|50 - 27
|48
|2.
|0:0
|25
|14
|6
|5
|42 - 24
|48
|3.
|25
|13
|6
|6
|44 - 25
|45
|4.
|25
|11
|7
|7
|46 - 39
|40
|5.
|0:0
|25
|10
|6
|9
|37 - 38
|36
|6.
|25
|10
|6
|9
|40 - 41
|36
|7.
|25
|10
|6
|9
|36 - 38
|36
|8.
|24
|9
|5
|10
|39 - 31
|32
|9.
|25
|7
|6
|12
|30 - 37
|27
|10.
|25
|6
|5
|14
|25 - 42
|23
|11.
|24
|4
|10
|10
|28 - 42
|22
|12.
|25
|4
|5
|16
|23 - 56
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|10
|1
|2
|27 - 10
|31
|2.
|13
|9
|2
|2
|35 - 16
|29
|3.
|13
|8
|3
|2
|24 - 9
|27
|4.
|13
|7
|2
|4
|16 - 15
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|24 - 13
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|24 - 21
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|15 - 10
|21
|8.
|12
|5
|4
|3
|22 - 19
|19
|9.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|20 - 18
|19
|10.
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|15 - 17
|16
|12.
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|2.
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|3.
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|4.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|15 - 14
|17
|5.
|0:0
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|6.
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|7.
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|8.
|12
|3
|1
|8
|15 - 18
|10
|9.
|13
|2
|2
|9
|12 - 32
|8
|10.
|13
|2
|1
|10
|10 - 25
|7
|11.
|12
|1
|3
|8
|15 - 27
|6
|12.
|12
|0
|6
|6
|10 - 25
|6
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (4)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 9
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5