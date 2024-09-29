  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 3. Стадион: .
КуПС
2:0
Конец матча
Хака
0'
21' Желтая карточка
Ousmane Diawara
1:0
53' Пенальти
Видьеског Аксель
57' Желтая карточка
Marko Bacanin
59' Желтая карточка
Ндам Хассан
80' Желтая карточка
Миеттинен Самули
2:0
90' Гол
Хейнонен Артту
90'+6
1
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
6
Саволайнен
Саку
13
Оксанен
Яакко
28
Matias
Siltanen
8
Пеннанен
Петтери
26
Видьеског
Аксель
11
Ousmane
Diawara
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
4
Ндам
Хассан
5
Nicolas
Gianini
Dantas
13
Саллинен
Оскари
6
Guilherme
Morais
23
Maissa
Fall
19
Римст
Бенжамин
7
Мастокангас
Элиас
9
Marko
Bacanin
10
Патулидис
Эвангелос
КуПС
Хака

История личных встреч

КуПС
Хака

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

32 матча

43.8%
15.6%
40.6%
14 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

В
2:2
В
0:1
В
2:2
В
3:0
В
0:0
В
2:1
К
2:2
В
2:1
В
0:1
В
1:2
В
2:3
В
2:4
К
1:1
К
1:0
КС
1:2
В
1:1
В
0:2
В
3:0
В
2:1
В
1:2
В
1:0
К
0:2
В
1:0
В
2:1
К
0:1
КЛ
0:1
В
5:1
В
3:0
КЛ
2:1
В
0:1
В
3:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.47
1.41

Среднее время на гол

61
63

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.53
0.93

Среднее время на гол

58
96

Всего голов

48
38

Голов в среднем за матч

1.5
1.19

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саволайнен Саку 6 0.24
Пеннанен Петтери 5 (1) 0.2
Joslyn Luyeye-Lutumba 4 0.16
Видьеског Аксель 4 (3) 0.16
Ousmane Diawara 4 0.16
Хейнонен Артту 4 (2) 0.16
Музинга Джонатан 3 0.12
Otto Ruoppi 3 0.12
Оксанен Яакко 3 0.12
Хямяляйнен Танели 2 0.08
Антви Клинтон 1 0.04
Matias Siltanen 1 0.04
Сааринен Сет 1 0.04
Рангел 1 0.04
Лампинен Пири 1 0.04
Paul Ogunkoya 1 0.04
Крайдль Йоханнес 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 8 0.32
Maissa Fall 6 0.24
Imani Lanquedoc 4 0.16
Juho Kilo 3 0.12
Сейдиу Арлинд 3 0.12
Marko Bacanin 3 0.12
Олусанья Антони 3 (1) 0.12
Oliver Whyte 2 0.08
Магута Райан 1 0.04
Фриберг Никлас 1 0.04
Nicolas Gianini Dantas 1 0.04
Guilherme Morais 1 0.04
Haymenn Bah-Traore 0 0
Мастокангас Элиас 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оксанен Яакко 6 0
Сиссе Ибраим 4 1
Видьеског Аксель 4 0
Миеттинен Самули 4 0
Matias Siltanen 3 0
Пеннанен Петтери 2 0
Крайдль Йоханнес 2 0
Сааринен Сет 2 0
Антви Клинтон 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Ousmane Diawara 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Музинга Джонатан 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0
Jani Honkavaara 1 0
Otto Ruoppi 1 0
Mohammed Muritala Omotosho 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Morais 8 0
Магута Райан 6 1
Maissa Fall 7 0
Nikolas Talo 5 1
Nicolas Gianini Dantas 6 0
Haymenn Bah-Traore 4 1
Oliver Whyte 5 0
Мастокангас Элиас 4 0
Ндам Хассан 3 0
Патулидис Эвангелос 3 0
Сийра Тууре 2 0
Фриберг Никлас 2 0
Лепола Антон 2 0
Marko Bacanin 2 0
Римст Бенжамин 2 0
Juho Kilo 2 0
Саллинен Оскари 1 0
Маседо Родриго 1 0
Энди Смит 1 0
Imani Lanquedoc 1 0

Результаты матчей

КуПС
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Хака
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

1
7
КуПС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Хака
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

15
18
КуПС
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Хака
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
48% (12)
12% (3)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

16
25

Голы по времени матча

Забито

29
16
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
7%
2
13%
1-15
5
17%
4
25%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
8
28%
5
31%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
6
21%
3
19%
76-90

Пропущено

10
23
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
20%
1
4%
1-15
2
20%
2
9%
16-30
1
10%
6
26%
31-45
3
30%
4
17%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
0
0%
6
26%
76-90
1
0%
0%

Забито

16
20
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
6%
2
10%
1-15
4
25%
2
10%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
5
31%
5
25%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
4
31%
5
28%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
5
38%
4
22%
76-90

Забито

45
36
19 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
3
7%
4
11%
1-15
9
20%
6
17%
16-30
7
16%
3
8%
31-45
10
22%
9
25%
46-60
5
11%
6
17%
61-75
11
24%
8
22%
76-90

Пропущено

23
41
10 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
2
9%
4
10%
1-15
3
13%
4
10%
16-30
5
22%
11
27%
31-45
4
17%
5
12%
46-60
3
13%
7
17%
61-75
5
22%
10
24%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ильвес - КуПС 1:0 Интер Турку - КуПС 1:2 КуПС - ВПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:2
КуПС - Мариехамн 3:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - Ильвес 1:0 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 Тромсё - КуПС 1:0 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1
Хака
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хака - СЯК Сейнайоки 0:3 Ильвес - Хака 3:2 Хака - Лахти 1:1 Оулу - Хака 0:1
Хака - Интер Турку 1:2 ВПС - Хака 3:2 Хака - КуПС 2:2 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1

Результаты матчей

КуПС
Хака

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

3:1
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
0:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 28%
1
7 раз 28%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
2 раза 8%
1
9 раз 36%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

КуПС
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
2
9
4
1.5
6
6
6
7
2.5
2
10
2
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
3
5
7
1.5
5
8
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
20
5
14
11
1.5
11
14
7
18
2.5
4
21
2
23
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 25 15 5 5 44 - 24 50
2.
Ильвес
 25 14 6 5 50 - 27 48
3.
ХИК
 25 13 6 6 44 - 25 45
4.
СЯК Сейнайоки
 25 11 7 7 46 - 39 40
5.
ВПС
 25 10 6 9 40 - 41 36
6.
Гнистан
 25 10 6 9 36 - 38 36
7.
Хака
 25 10 5 10 37 - 40 35
8.
Интер Турку
 24 9 5 10 39 - 31 32
9.
Оулу
 25 7 6 12 30 - 37 27
10.
Мариехамн
 25 6 5 14 25 - 42 23
11.
Лахти
 24 4 10 10 28 - 42 22
12.
ЕИФ Экенас
 25 4 5 16 23 - 56 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 13 11 0 2 29 - 10 33
2.
Ильвес
 13 9 2 2 35 - 16 29
3.
ХИК
 13 8 3 2 24 - 9 27
4.
Гнистан
 13 7 2 4 16 - 15 23
5.
Интер Турку
 12 6 4 2 24 - 13 22
6.
СЯК Сейнайоки
 12 6 3 3 24 - 21 21
7.
Оулу
 13 6 3 4 15 - 10 21
8.
ВПС
 12 5 4 3 22 - 19 19
9.
Хака
 12 5 4 3 20 - 18 19
10.
Лахти
 12 4 4 4 18 - 17 16
11.
Мариехамн
 12 4 4 4 15 - 17 16
12.
ЕИФ Экенас
 12 2 3 7 11 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 12 5 4 3 15 - 11 19
2.
СЯК Сейнайоки
 13 5 4 4 22 - 18 19
3.
ХИК
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
КуПС
 12 4 5 3 15 - 14 17
5.
ВПС
 13 5 2 6 18 - 22 17
6.
Хака
 13 5 1 7 17 - 22 16
7.
Гнистан
 12 3 4 5 20 - 23 13
8.
Интер Турку
 12 3 1 8 15 - 18 10
9.
ЕИФ Экенас
 13 2 2 9 12 - 32 8
10.
Мариехамн
 13 2 1 10 10 - 25 7
11.
Оулу
 12 1 3 8 15 - 27 6
12.
Лахти
 12 0 6 6 10 - 25 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (4)
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Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 9
Гнистан Ояла Юхани 10
Оулу Коффей Эшли 2 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Усман Диавара получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч КуПС 2:0 Хака онлайн

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