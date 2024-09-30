  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 3. Стадион: .
Интер Турку
3:1
Конец матча
Лахти
0'
20' Красная карточка
Bruno Jordao2
1:0
35' Гол
Darren Smith III
2:0
61' Гол
Dimitri Legbo
3:0
71' Гол
Или-Кокко Йоханнес
3:1
75' Гол
Иванович Люк
81' Желтая карточка
Lucas Morais
87' Желтая карточка
Коскинен Отсо
90' Желтая карточка
Jussi Niska
90'+4
1
Хуухтанен
Ээту
5
Гранлунд Альбин
22
Luka
Kuittinen
2
Jussi
Niska
6
Dimitri
Legbo
21
Тамминен
Матиас
10
Флориан
Кребс
19
Ярвинен
Ииро
28
Axel
Kouame
27
Или-Кокко
Йоханнес
9
Darren
Smith
III
31
Osku
Maukonen
12
Фокс
Дилан
32
Felix
Strauss
25
Topias
Inkinen
8
Riku
Selander
6
Samuel
Pasanen
10
Вирта
Эмели
26
Кастро
Пабло
13
Bruno
Jordao2
9
Лопес
Майкл
22
Lucas
Morais
Интер Турку
Лахти

История личных встреч

Интер Турку
Лахти

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68%
36%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
24%
16%
15 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 16 ничьих 12 побед

49 матчей

40.8%
26.5%
32.7%
20 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

34.7%
42.9%
22.4%
17 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

30.6%
44.9%
24.5%
15 побед 22 ничьи 12 побед

История матчей

В
3:0
В
0:2
В
1:2
В
2:1
В
2:1
В
5:1
В
1:1
В
2:1
В
3:0
В
2:2
К
5:0
В
2:0
В
1:1
К
1:2
В
2:0
В
0:0
В
1:2
В
1:6
В
1:0
В
0:0
В
1:2
В
1:0
В
1:1
КЛ
2:1
В
3:1
В
0:2
В
1:1
В
0:0
КС
1:2
В
0:1
В
0:0
В
1:3
В
1:0
В
2:0
КЛ(1
2:1
КЛ(1
0:1
В
3:4
В
2:0
В
0:5
В
1:1
В
1:3
КЛ
0:1
К
3:4
В
1:3
В
1:1
КЛ
1:1
В
1:0
В
0:1
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.65
1.31

Среднее время на гол

54
68

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.04
1.22

Среднее время на гол

86
73

Всего голов

65
62

Голов в среднем за матч

1.33
1.27

Тотал матчей

2.5
44
Больше 90%
Меньше 10%
5
36
Больше 73%
Меньше 27%
13
23
Больше 47%
Меньше 53%
26
11
Больше 22%
Меньше 78%
38
6
Больше 12%
Меньше 88%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
46

Среднее время на гол

67
71

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 8 (2) 0.32
Ботье Жан 6 (2) 0.24
Ставицки Тимо 5 0.2
Djoully Nzoko 4 0.16
Флориан Кребс 3 0.12
Ярвинен Ииро 3 0.12
Luka Kuittinen 3 0.12
Тамминен Матиас 2 0.08
Thomas Lahdensuo 2 0.08
Хямяляйнен Юусо 2 0.08
Axel Kouame 1 (1) 0.04
Или-Кокко Йоханнес 1 0.04
Dimitri Legbo 1 0.04
Joonas Kekarainen 1 0.04
Алмен Микаэль 0 0
Jussi Niska 0 0
Bismark Ampofo 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Майкл 9 (2) 0.36
Иванович Люк 6 0.24
Colin Odutayo 3 (1) 0.12
Кастро Пабло 3 0.12
Samuel Pasanen 2 0.08
Lucas Morais 1 0.04
Julius Tauriainen 1 (1) 0.04
Bruno Jordao2 1 0.04
Вайнионпяя Матиас 1 0.04
Felix Strauss 1 0.04
Коскинен Отсо 1 0.04
Benjamin Mulahalilovic 0 0
Akseli Puukko 0 0
Бабикер Асаад 0 0
Marius Koenkkoelae 0 0
Osku Maukonen 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хямяляйнен Юусо 7 0
Ботье Жан 4 1
Ставицки Тимо 5 0
Алмен Микаэль 4 0
Jussi Niska 4 0
Thomas Lahdensuo 4 0
Ярвинен Ииро 3 0
Тамминен Матиас 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Dimitri Legbo 3 0
Гранлунд Альбин 2 0
Флориан Кребс 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Axel Kouame 2 0
Хуухтанен Ээту 0 1
Darren Smith III 1 0
Ville Seppae 1 0
Или-Кокко Йоханнес 1 0
Eero Vuorjoki 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коскинен Отсо 6 0
Вийтикко Микко 4 1
Samuel Pasanen 5 0
Кастро Пабло 4 0
Lucas Morais 4 0
Riku Selander 3 0
Benjamin Mulahalilovic 3 0
Вирта Эмели 3 0
Colin Odutayo 3 0
Bruno Jordao2 1 1
Фокс Дилан 2 0
Лопес Майкл 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Иванович Люк 2 0
Вайнионпяя Матиас 2 0
Felix Strauss 2 0
Бабикер Асаад 2 0
Akseli Puukko 2 0
Олувайеми Джош 1 0
Marius Koenkkoelae 1 0
Osku Maukonen 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Лахти
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
11
Интер Турку
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Лахти
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

11
17
Интер Турку
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (13)
28% (7)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
Лахти
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
28% (7)
56% (14)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

18
28

Голы по времени матча

Забито

27
11
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 1
14 Не забивали 19
4
15%
1
9%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
22%
4
36%
31-45
1
4%
3
27%
46-60
8
30%
30%
2
18%
61-75
6
22%
1
9%
76-90

Пропущено

13
28
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
1
8%
3
11%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
2
15%
5
18%
31-45
1
8%
5
18%
46-60
2
15%
9
32%
61-75
7
54%
4
14%
76-90

Забито

15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
3
20%
5
28%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
40%
3
17%
76-90

Пропущено

18
17
11 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
22%
4
24%
1-15
3
17%
5
29%
29%
16-30
4
22%
3
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
22%
4
24%
76-90

Забито

42
29
20 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 6
7 Не забивали 11
7
17%
6
21%
1-15
5
12%
1
3%
16-30
8
19%
7
24%
31-45
2
5%
7
24%
46-60
8
19%
4
14%
61-75
12
29%
4
14%
76-90

Пропущено

31
45
14 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 20
5
16%
7
16%
1-15
3
10%
7
16%
16-30
6
19%
8
18%
31-45
3
10%
5
11%
46-60
3
10%
10
22%
61-75
11
35%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - КуПС 1:2 Интер Турку - ЕИФ Экенас 1:1 КуПС - Интер Турку 1:2
ХИК - Интер Турку 1:0 Хака - Интер Турку 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 3:0 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 Интер Турку - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 Интер Турку - Лахти 3:0 Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1
Лахти
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Лахти - Мариехамн 2:1 Оулу - Лахти 3:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - ВПС 0:0
Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 Лахти - ХИК 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 КуПС - Лахти 1:0 Лахти - Оулу 1:2 Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1

Результаты матчей

Интер Турку
Лахти

Точный счет

3:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
7 раз 54%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
7
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:1
6 раз 24%
3:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 28%
3
7 раз 28%
1
6 раз 24%
2
4 раза 16%
7
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
6 раз 24%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
4
9
4
1.5
6
6
7
6
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
7
3
9
1.5
2
11
1
11
2.5
1
12
1
11
3.5
1
12
1
11
4.5
1
12
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
14
11
12
13
1.5
8
17
8
17
2.5
4
21
1
24
3.5
2
23
1
24
4.5
1
24
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 25 15 5 5 44 - 24 50
2.
Ильвес
 25 14 6 5 50 - 27 48
3.
ХИК
 25 13 6 6 44 - 25 45
4.
СЯК Сейнайоки
 25 11 7 7 46 - 39 40
5.
ВПС
 25 10 6 9 40 - 41 36
6.
Гнистан
 25 10 6 9 36 - 38 36
7.
Интер Турку
 25 10 5 10 42 - 32 35
8.
Хака
 25 10 5 10 37 - 40 35
9.
Оулу
 25 7 6 12 30 - 37 27
10.
Мариехамн
 25 6 5 14 25 - 42 23
11.
Лахти
 25 4 10 11 29 - 45 22
12.
ЕИФ Экенас
 25 4 5 16 23 - 56 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 13 11 0 2 29 - 10 33
2.
Ильвес
 13 9 2 2 35 - 16 29
3.
ХИК
 13 8 3 2 24 - 9 27
4.
Интер Турку
 13 7 4 2 27 - 14 25
5.
Гнистан
 13 7 2 4 16 - 15 23
6.
СЯК Сейнайоки
 12 6 3 3 24 - 21 21
7.
Оулу
 13 6 3 4 15 - 10 21
8.
ВПС
 12 5 4 3 22 - 19 19
9.
Хака
 12 5 4 3 20 - 18 19
10.
Лахти
 12 4 4 4 18 - 17 16
11.
Мариехамн
 12 4 4 4 15 - 17 16
12.
ЕИФ Экенас
 12 2 3 7 11 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 12 5 4 3 15 - 11 19
2.
СЯК Сейнайоки
 13 5 4 4 22 - 18 19
3.
ХИК
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
КуПС
 12 4 5 3 15 - 14 17
5.
ВПС
 13 5 2 6 18 - 22 17
6.
Хака
 13 5 1 7 17 - 22 16
7.
Гнистан
 12 3 4 5 20 - 23 13
8.
Интер Турку
 12 3 1 8 15 - 18 10
9.
ЕИФ Экенас
 13 2 2 9 12 - 32 8
10.
Мариехамн
 13 2 1 10 10 - 25 7
11.
Оулу
 12 1 3 8 15 - 27 6
12.
Лахти
 13 0 6 7 11 - 28 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (4)
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Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 9
Гнистан Ояла Юхани 10
Оулу Коффей Эшли 2 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Весь список
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    • 71'
      Г О О О О Л - Или-Кокко Йоханнес бьет в цель!
    • 61'
      Jussi Niska сделал результативную передачу.
    • 61'
      Г О О О О Л - Dimitri Legbo бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Axel Kouame сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Darren Smith бьет в цель!
    • 20'
      УДАЛЕНИЕ! - Йордао Кардосо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 8'
      Флориан Кребс уходит с поля. Янсен Кевин выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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