Тур: 3. Стадион: Веритас.
3:1
Конец матча
0'
20' Красная карточкаBruno Jordao2
1:0
35' ГолDarren Smith III
2:0
61' ГолDimitri Legbo
3:0
71' ГолИли-Кокко Йоханнес
3:1
75' ГолИванович Люк
81' Желтая карточкаLucas Morais
87' Желтая карточкаКоскинен Отсо
90' Желтая карточкаJussi Niska
90'+4
Ход матча
20'
35'
1:0
61'
2:0
71'
75'
3:1
81'
87'
90'
19
Ярвинен
Ииро
28
Axel
Kouame
12
Фокс
Дилан
10
Вирта
Эмели
26
Кастро
Пабло
22
Lucas
Morais
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
-
28 Axel KouameПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Ботье ЖанНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Фокс ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
-
26 Кастро ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Lucas MoraisНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
Интер Турку
Лахти
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68%
36%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
24%
16%
15 побед 6 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 16 ничьих 12 побед
49 матчей
40.8%
26.5%
32.7%
20 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
34.7%
42.9%
22.4%
17 побед 21 ничья 11 побед
Второй тайм
30.6%
44.9%
24.5%
15 побед 22 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
1.65
1.31
Среднее время на гол
54
68
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.04
1.22
Среднее время на гол
86
73
Всего голов
65
62
Голов в среднем за матч
1.33
1.27
Тотал матчей
2.5
44
Больше 90%
Меньше 10%
5
36
Больше 73%
Меньше 27%
13
23
Больше 47%
Меньше 53%
26
11
Больше 22%
Меньше 78%
38
6
Больше 12%
Меньше 88%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
Среднее время на гол
67
71
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|8 (2)
|0.32
|Ботье Жан
|6 (2)
|0.24
|Ставицки Тимо
|5
|0.2
|Djoully Nzoko
|4
|0.16
|Флориан Кребс
|3
|0.12
|Ярвинен Ииро
|3
|0.12
|Luka Kuittinen
|3
|0.12
|Тамминен Матиас
|2
|0.08
|Thomas Lahdensuo
|2
|0.08
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0.08
|Axel Kouame
|1 (1)
|0.04
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0.04
|Dimitri Legbo
|1
|0.04
|Joonas Kekarainen
|1
|0.04
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Jussi Niska
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Майкл
|9 (2)
|0.36
|Иванович Люк
|6
|0.24
|Colin Odutayo
|3 (1)
|0.12
|Кастро Пабло
|3
|0.12
|Samuel Pasanen
|2
|0.08
|Lucas Morais
|1
|0.04
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.04
|Bruno Jordao2
|1
|0.04
|Вайнионпяя Матиас
|1
|0.04
|Felix Strauss
|1
|0.04
|Коскинен Отсо
|1
|0.04
|Benjamin Mulahalilovic
|0
|0
|Akseli Puukko
|0
|0
|Бабикер Асаад
|0
|0
|Marius Koenkkoelae
|0
|0
|Osku Maukonen
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хямяляйнен Юусо
|7
|0
|Ботье Жан
|4
|1
|Ставицки Тимо
|5
|0
|Алмен Микаэль
|4
|0
|Jussi Niska
|4
|0
|Thomas Lahdensuo
|4
|0
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Тамминен Матиас
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Dimitri Legbo
|3
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Флориан Кребс
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Axel Kouame
|2
|0
|Хуухтанен Ээту
|0
|1
|Darren Smith III
|1
|0
|Ville Seppae
|1
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коскинен Отсо
|6
|0
|Вийтикко Микко
|4
|1
|Samuel Pasanen
|5
|0
|Кастро Пабло
|4
|0
|Lucas Morais
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Benjamin Mulahalilovic
|3
|0
|Вирта Эмели
|3
|0
|Colin Odutayo
|3
|0
|Bruno Jordao2
|1
|1
|Фокс Дилан
|2
|0
|Лопес Майкл
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Иванович Люк
|2
|0
|Вайнионпяя Матиас
|2
|0
|Felix Strauss
|2
|0
|Бабикер Асаад
|2
|0
|Akseli Puukko
|2
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Marius Koenkkoelae
|1
|0
|Osku Maukonen
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Лахти
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
11
Интер Турку
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Лахти
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
11
17
Интер Турку
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (13)
28% (7)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
Лахти
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
28% (7)
56% (14)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
18
28
Голы по времени матча
Забито
27
11
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 1
14 Не забивали 19
4
15%
1
9%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
22%
4
36%
31-45
1
4%
3
27%
46-60
8
30%
30%
2
18%
61-75
6
22%
1
9%
76-90
Пропущено
13
28
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
1
8%
3
11%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
2
15%
5
18%
31-45
1
8%
5
18%
46-60
2
15%
9
32%
61-75
7
54%
4
14%
76-90
Забито
15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
3
20%
5
28%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
40%
3
17%
76-90
Пропущено
18
17
11 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
22%
4
24%
1-15
3
17%
5
29%
29%
16-30
4
22%
3
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
22%
4
24%
76-90
Забито
42
29
20 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 6
7 Не забивали 11
7
17%
6
21%
1-15
5
12%
1
3%
16-30
8
19%
7
24%
31-45
2
5%
7
24%
46-60
8
19%
4
14%
61-75
12
29%
4
14%
76-90
Пропущено
31
45
14 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 20
5
16%
7
16%
1-15
3
10%
7
16%
16-30
6
19%
8
18%
31-45
3
10%
5
11%
46-60
3
10%
10
22%
61-75
11
35%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - КуПС 1:2 Интер Турку - ЕИФ Экенас 1:1 КуПС - Интер Турку 1:2
ХИК - Интер Турку 1:0 Хака - Интер Турку 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 3:0 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 Интер Турку - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 Интер Турку - Лахти 3:0 Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1
Лахти
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Лахти - Мариехамн 2:1 Оулу - Лахти 3:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - ВПС 0:0
Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 Лахти - ХИК 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 КуПС - Лахти 1:0 Лахти - Оулу 1:2 Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1
Результаты матчей
Интер Турку
Лахти
Точный счет
3:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
7 раз 54%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
7
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:1
6 раз 24%
3:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 28%
3
7 раз 28%
1
6 раз 24%
2
4 раза 16%
7
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
6 раз 24%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
84
94
66
76
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
67
39
211
111
112
111
112
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
1411
1213
817
817
421
124
223
124
124
124
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (4)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 9
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5