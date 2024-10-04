  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 4. Стадион: .
ВПС
0:0
Первый тайм: 43'
Ильвес
0'
Лучшие коэффициенты
ВПС
Ничья
Ильвес
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4.20
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1.88
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Все Коэффициенты
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
19
Хаукиоя
Мартти
25
Samuel
Lindeman
20
Хювяринен
Юхо
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
77
Аланко
Саму
15
Luka
Smyth
7
Alfie
Cicale
41
Ogude
Emmanuel
Ifeanyi
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
19
Oiva
Jukkola
14
Попович
Антон
6
Арифи
Дони
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
10
Риски
Роопе
7
Ветели
Йоона
ВПС
Ильвес

История личных встреч

ВПС
Ильвес

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

26 матчей

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

В
3:2
В
1:1
ТМК
1:2
В
0:2
В
0:2
ТМК
1:2
В
2:3
В
3:0
В
3:2
В
1:2
В
0:0
К
3:0
В
1:2
В
0:0
В
1:1
В
1:1
В
0:0
В
0:2
В
0:0
В
2:0
В
1:0
КЛ
0:1
В
1:3
В
1:0
В
2:3
К
1:6

Голы

Всего голов

13
23

Голов в среднем за матч

1.18
1.53

Среднее время на гол

76
58

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.07
1.27

Среднее время на гол

84
70

Всего голов

29
37

Голов в среднем за матч

1.12
1.42

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

80
63

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 10 (5) 0.38
Teemu Hytoenen 7 0.27
Хаукиоя Мартти 4 (2) 0.15
Башкиров Евгений 3 0.12
Хасселбайнк Глеофило 3 0.12
Аланко Саму 2 0.08
Samuel Lindeman 2 0.08
Вахтера Йонас 1 0.04
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.04
Alfie Cicale 1 0.04
Ниеми Мийка 1 0.04
Энгстрем Йеспер 1 0.04
Mikko Pitkaenen 1 0.04
Antonio Almen 1 0.04
Prosper Ahiabu 0 0
Luka Smyth 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 10 (3) 0.38
Риски Роопе 9 0.35
Oiva Jukkola 5 0.19
Ала-Мюллюмяки Лаури 4 0.15
Попович Антон 3 0.12
Акинйеми Аделеке 3 0.12
Maksim Stjopin 3 0.12
Ветели Йоона 2 (1) 0.08
Арифи Дони 2 0.08
Миеттунен Тату 2 0.08
Улунду Винсент 2 0.08
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.04
Аспегрен Фелипе 1 0.04
Мяенпя Аапо 1 0.04
Атанга Исаак 1 0.04
Marius Soederbaeck 0 0
Пиккарайнен Юханэ 0 0
Matias Kivikko 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mikko Pitkaenen 4 1
Prosper Ahiabu 4 1
Antti-Ville Raeisaenen 5 0
Башкиров Евгений 4 0
Ogude Emmanuel Ifeanyi 2 1
Аланко Саму 3 0
Pedro Justiniano 3 0
Ниеми Мийка 2 0
Энгстрем Йеспер 2 0
Хаукиоя Мартти 2 0
Юсси Нуорела 2 0
Вахтера Йонас 1 0
Хювяринен Юхо 1 0
Хасселбайнк Глеофило 1 0
Riku Jaaska 1 0
Josep Nuorela 1 0
Lauri-Eemil Vetri 1 0
Alfie Cicale 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 9 1
Ветели Йоона 7 0
Пиккарайнен Юханэ 7 0
Попович Антон 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Виртанен Отсо 2 1
Ала-Мюллюмяки Лаури 3 0
Oiva Jukkola 3 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Риски Роопе 2 0
Атанга Исаак 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Улунду Винсент 1 0
Joonas Rantanen 1 0
Matias Kivikko 1 0

Результаты матчей

ВПС
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Ильвес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

8
8
ВПС
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Ильвес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

11
29
ВПС
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Ильвес
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

19
37

Голы по времени матча

Забито

21
15
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
10%
1
7%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
3
14%
4
27%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
4
19%
1
7%
61-75
5
24%
5
33%
76-90

Пропущено

20
11
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
1
5%
1
9%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
7
35%
1
9%
46-60
3
15%
3
27%
61-75
4
20%
3
27%
76-90

Забито

17
34
5 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
1
6%
6
18%
1-15
2
12%
3
9%
16-30
2
12%
8
24%
31-45
3
18%
4
12%
46-60
6
35%
4
12%
61-75
3
18%
9
26%
76-90

Пропущено

23
17
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
13%
2
12%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
6
26%
5
29%
29%
76-90

Забито

38
49
14 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 15
3 Не забивали 3
3
8%
7
14%
1-15
6
16%
4
8%
16-30
5
13%
12
24%
31-45
6
16%
7
14%
46-60
10
26%
5
10%
61-75
8
21%
14
29%
76-90

Пропущено

43
28
15 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 14
4
9%
3
11%
1-15
7
16%
2
7%
16-30
4
9%
6
21%
31-45
11
26%
3
11%
46-60
7
16%
6
21%
61-75
10
23%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
СЯК Сейнайоки - ВПС 1:4 ВПС - ХИК 1:1 КуПС - ВПС 3:1 ВПС - ХИК 1:3
Лахти - ВПС 0:0 ВПС - Хака 3:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 3:1 Гнистан - ВПС 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2
Ильвес
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ХИК - Ильвес 0:1 Ильвес - КуПС 1:0 Ильвес - Хака 3:2 Гнистан - Ильвес 1:1
Ильвес - ЕИФ Экенас 5:0 КуПС - Ильвес 1:0 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Мариехамн 2:0 Ильвес - Юргорден 1:1 Оулу - Ильвес 0:1 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1

Результаты матчей

ВПС
Ильвес

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
5 раз 38%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 31%
3:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
3:1
4 раза 16%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
8 раз 32%
3
6 раз 24%
2
5 раз 20%
0
3 раза 12%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ВПС
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
1.5
Больше Меньше
10
3
4
8
2.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
6
7
1.5
4
8
1
12
2.5
1
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
22
3
12
13
1.5
14
11
5
20
2.5
9
16
1
24
3.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 25 15 5 5 44 - 24 50
2.
Ильвес
 0:0 26 14 7 5 50 - 27 49
3.
ХИК
 25 13 6 6 44 - 25 45
4.
СЯК Сейнайоки
 25 11 7 7 46 - 39 40
5.
ВПС
 0:0 26 10 7 9 40 - 41 37
6.
Гнистан
 25 10 6 9 36 - 38 36
7.
Интер Турку
 25 10 5 10 42 - 32 35
8.
Хака
 25 10 5 10 37 - 40 35
9.
Оулу
 25 7 6 12 30 - 37 27
10.
Мариехамн
 25 6 5 14 25 - 42 23
11.
Лахти
 25 4 10 11 29 - 45 22
12.
ЕИФ Экенас
 25 4 5 16 23 - 56 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 13 11 0 2 29 - 10 33
2.
Ильвес
 0:0 13 9 2 2 35 - 16 29
3.
ХИК
 13 8 3 2 24 - 9 27
4.
Интер Турку
 13 7 4 2 27 - 14 25
5.
Гнистан
 13 7 2 4 16 - 15 23
6.
СЯК Сейнайоки
 12 6 3 3 24 - 21 21
7.
Оулу
 13 6 3 4 15 - 10 21
8.
ВПС
 0:0 13 5 5 3 22 - 19 20
9.
Хака
 12 5 4 3 20 - 18 19
10.
Лахти
 12 4 4 4 18 - 17 16
11.
Мариехамн
 12 4 4 4 15 - 17 16
12.
ЕИФ Экенас
 12 2 3 7 11 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 0:0 13 5 5 3 15 - 11 20
2.
СЯК Сейнайоки
 13 5 4 4 22 - 18 19
3.
ХИК
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
КуПС
 12 4 5 3 15 - 14 17
5.
ВПС
 0:0 13 5 2 6 18 - 22 17
6.
Хака
 13 5 1 7 17 - 22 16
7.
Гнистан
 12 3 4 5 20 - 23 13
8.
Интер Турку
 12 3 1 8 15 - 18 10
9.
ЕИФ Экенас
 13 2 2 9 12 - 32 8
10.
Мариехамн
 13 2 1 10 10 - 25 7
11.
Оулу
 12 1 3 8 15 - 27 6
12.
Лахти
 13 0 6 7 11 - 28 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 9
Гнистан Ояла Юхани 10
Оулу Коффей Эшли 2 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Ильвес.
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ВПС
Ничья
Ильвес
4.12
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4.20
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1.88
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ВПС
Ильвес
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