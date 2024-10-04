Тур: 4. Стадион: Хиеталахти.
0'
77
Аланко
Саму
15
Luka
Smyth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
-
15 Luka SmythНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
33 Akon Kuek
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Oiva JukkolaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ville SeppaeВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
20 Атанга ИсаакНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
История личных встреч
ВПС
Ильвес
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
26 матчей
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
23
Голов в среднем за матч
1.18
1.53
Среднее время на гол
76
58
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.07
1.27
Среднее время на гол
84
70
Всего голов
29
37
Голов в среднем за матч
1.12
1.42
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
80
63
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|10 (5)
|0.38
|Teemu Hytoenen
|7
|0.27
|Хаукиоя Мартти
|4 (2)
|0.15
|Башкиров Евгений
|3
|0.12
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0.12
|Аланко Саму
|2
|0.08
|Samuel Lindeman
|2
|0.08
|Вахтера Йонас
|1
|0.04
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.04
|Alfie Cicale
|1
|0.04
|Ниеми Мийка
|1
|0.04
|Энгстрем Йеспер
|1
|0.04
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.04
|Antonio Almen
|1
|0.04
|Prosper Ahiabu
|0
|0
|Luka Smyth
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|10 (3)
|0.38
|Риски Роопе
|9
|0.35
|Oiva Jukkola
|5
|0.19
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|4
|0.15
|Попович Антон
|3
|0.12
|Акинйеми Аделеке
|3
|0.12
|Maksim Stjopin
|3
|0.12
|Ветели Йоона
|2 (1)
|0.08
|Арифи Дони
|2
|0.08
|Миеттунен Тату
|2
|0.08
|Улунду Винсент
|2
|0.08
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.04
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.04
|Мяенпя Аапо
|1
|0.04
|Атанга Исаак
|1
|0.04
|Marius Soederbaeck
|0
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|0
|0
|Matias Kivikko
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mikko Pitkaenen
|4
|1
|Prosper Ahiabu
|4
|1
|Antti-Ville Raeisaenen
|5
|0
|Башкиров Евгений
|4
|0
|Ogude Emmanuel Ifeanyi
|2
|1
|Аланко Саму
|3
|0
|Pedro Justiniano
|3
|0
|Ниеми Мийка
|2
|0
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Хаукиоя Мартти
|2
|0
|Юсси Нуорела
|2
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Хювяринен Юхо
|1
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Lauri-Eemil Vetri
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|9
|1
|Ветели Йоона
|7
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|7
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Хаарала Сантери
|3
|1
|Виртанен Отсо
|2
|1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|3
|0
|Oiva Jukkola
|3
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Риски Роопе
|2
|0
|Атанга Исаак
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Улунду Винсент
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
|Matias Kivikko
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Ильвес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
8
8
ВПС
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Ильвес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
11
29
ВПС
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Ильвес
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
24
8
Упущенные победы
19
37
Голы по времени матча
Забито
21
15
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
10%
1
7%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
3
14%
4
27%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
4
19%
1
7%
61-75
5
24%
5
33%
76-90
Пропущено
20
11
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
1
5%
1
9%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
7
35%
1
9%
46-60
3
15%
3
27%
61-75
4
20%
3
27%
76-90
Забито
17
34
5 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
1
6%
6
18%
1-15
2
12%
3
9%
16-30
2
12%
8
24%
31-45
3
18%
4
12%
46-60
6
35%
4
12%
61-75
3
18%
9
26%
76-90
Пропущено
23
17
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
13%
2
12%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
6
26%
5
29%
29%
76-90
Забито
38
49
14 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 15
3 Не забивали 3
3
8%
7
14%
1-15
6
16%
4
8%
16-30
5
13%
12
24%
31-45
6
16%
7
14%
46-60
10
26%
5
10%
61-75
8
21%
14
29%
76-90
Пропущено
43
28
15 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 14
4
9%
3
11%
1-15
7
16%
2
7%
16-30
4
9%
6
21%
31-45
11
26%
3
11%
46-60
7
16%
6
21%
61-75
10
23%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
СЯК Сейнайоки - ВПС 1:4 ВПС - ХИК 1:1 КуПС - ВПС 3:1 ВПС - ХИК 1:3
Лахти - ВПС 0:0 ВПС - Хака 3:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 3:1 Гнистан - ВПС 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2
Ильвес
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ХИК - Ильвес 0:1 Ильвес - КуПС 1:0 Ильвес - Хака 3:2 Гнистан - Ильвес 1:1
Ильвес - ЕИФ Экенас 5:0 КуПС - Ильвес 1:0 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Мариехамн 2:0 Ильвес - Юргорден 1:1 Оулу - Ильвес 0:1 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1
Результаты матчей
ВПС
Ильвес
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
5 раз 38%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 31%
3:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
3:1
4 раза 16%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
8 раз 32%
3
6 раз 24%
2
5 раз 20%
0
3 раза 12%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ВПС
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
103
48
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
67
48
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
223
1213
1411
520
916
124
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|5
|5
|44 - 24
|50
|2.
|0:0
|26
|14
|7
|5
|50 - 27
|49
|3.
|25
|13
|6
|6
|44 - 25
|45
|4.
|25
|11
|7
|7
|46 - 39
|40
|5.
|0:0
|26
|10
|7
|9
|40 - 41
|37
|6.
|25
|10
|6
|9
|36 - 38
|36
|7.
|25
|10
|5
|10
|42 - 32
|35
|8.
|25
|10
|5
|10
|37 - 40
|35
|9.
|25
|7
|6
|12
|30 - 37
|27
|10.
|25
|6
|5
|14
|25 - 42
|23
|11.
|25
|4
|10
|11
|29 - 45
|22
|12.
|25
|4
|5
|16
|23 - 56
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|0
|2
|29 - 10
|33
|2.
|0:0
|13
|9
|2
|2
|35 - 16
|29
|3.
|13
|8
|3
|2
|24 - 9
|27
|4.
|13
|7
|4
|2
|27 - 14
|25
|5.
|13
|7
|2
|4
|16 - 15
|23
|6.
|12
|6
|3
|3
|24 - 21
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|15 - 10
|21
|8.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|22 - 19
|20
|9.
|12
|5
|4
|3
|20 - 18
|19
|10.
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|15 - 17
|16
|12.
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|15 - 11
|20
|2.
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|3.
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|15 - 14
|17
|5.
|0:0
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|6.
|13
|5
|1
|7
|17 - 22
|16
|7.
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|8.
|12
|3
|1
|8
|15 - 18
|10
|9.
|13
|2
|2
|9
|12 - 32
|8
|10.
|13
|2
|1
|10
|10 - 25
|7
|11.
|12
|1
|3
|8
|15 - 27
|6
|12.
|13
|0
|6
|7
|11 - 28
|6
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (4)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 9
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5