Тур: 4. Стадион: Mustapekka Areena.
Ход матча
19'
0:1
37'
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
10
Вирта
Эмели
26
Кастро
Пабло
15
Иванович
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Jiri KoskiВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Кастро ПаблоПолузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Фокс ДиланЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
Гнистан
Лахти
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
1.5
2.67
Среднее время на гол
60
33
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
2.2
2.2
Тотал матчей
3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
40
40
Бомбардиры внутри турнира
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|7 (2)
|0.27
|Vertti Haenninen
|6
|0.23
|Jonas Enkerud
|5
|0.19
|Вяйринен Тим
|4 (1)
|0.15
|Saku Heiskanen
|4
|0.15
|Татар Беньямин
|3
|0.12
|Ерёменко Роман
|2
|0.08
|Roope Pyyskaenen
|2
|0.08
|Сарр Момоду
|1
|0.04
|Пеннинкангас Теему
|1
|0.04
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.04
|Аяла Элиас
|1
|0.04
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Майкл
|9 (2)
|0.35
|Иванович Люк
|6
|0.23
|Кастро Пабло
|4
|0.15
|Colin Odutayo
|3 (1)
|0.12
|Samuel Pasanen
|2
|0.08
|Lucas Morais
|1
|0.04
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.04
|Bruno Jordao2
|1
|0.04
|Вайнионпяя Матиас
|1
|0.04
|Felix Strauss
|1
|0.04
|Коскинен Отсо
|1
|0.04
|Benjamin Mulahalilovic
|0
|0
|Akseli Puukko
|0
|0
|Бабикер Асаад
|0
|0
|Marius Koenkkoelae
|0
|0
|Osku Maukonen
|0
|0
Карточки
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|10
|0
|Пеннинкангас Теему
|7
|0
|Jonas Enkerud
|5
|0
|Кабаши Армеш
|5
|0
|Райтала Юкка
|4
|0
|Jussi Leppaelahti
|4
|0
|David Agbo
|2
|1
|Сарр Момоду
|3
|0
|Joakim Latonen
|3
|0
|Saku Heiskanen
|3
|0
|Петтерссон Оливер
|3
|0
|Аяла Элиас
|3
|0
|Татар Беньямин
|2
|0
|Каштру Томаш
|2
|0
|Roope Pyyskaenen
|2
|0
|Vertti Haenninen
|2
|0
|Gabriel Europaeus
|2
|0
|Ерёменко Роман
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Эландер Хенрик
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Pauli Katajamaeki
|1
|0
|Маркуччи Энтони
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коскинен Отсо
|6
|0
|Вийтикко Микко
|4
|1
|Samuel Pasanen
|5
|0
|Кастро Пабло
|4
|0
|Lucas Morais
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Benjamin Mulahalilovic
|3
|0
|Вирта Эмели
|3
|0
|Colin Odutayo
|3
|0
|Bruno Jordao2
|1
|1
|Фокс Дилан
|2
|0
|Лопес Майкл
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Иванович Люк
|2
|0
|Вайнионпяя Матиас
|2
|0
|Felix Strauss
|2
|0
|Бабикер Асаад
|2
|0
|Akseli Puukko
|2
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Marius Koenkkoelae
|1
|0
|Osku Maukonen
|1
|0
Результаты матчей
Гнистан
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Лахти
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
11
Гнистан
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Лахти
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
16
17
Гнистан
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
Лахти
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
28% (7)
56% (14)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
18
28
Голы по времени матча
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
16 Не забивали 19
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
4
36%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
2
13%
1
9%
76-90
Пропущено
15
28
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
4
27%
3
11%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
3
20%
5
18%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
2
13%
9
32%
61-75
4
27%
4
14%
76-90
Забито
20
18
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
10%
5
28%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
5
25%
3
17%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
5
25%
3
17%
76-90
Пропущено
23
17
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
13%
4
24%
1-15
8
35%
5
29%
29%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
3
13%
4
24%
76-90
Забито
36
29
18 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 6
6 Не забивали 11
4
11%
6
21%
1-15
5
14%
1
3%
16-30
9
25%
7
24%
31-45
5
14%
7
24%
46-60
6
17%
4
14%
61-75
7
19%
4
14%
76-90
Пропущено
38
45
22 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 20
7
18%
7
16%
1-15
9
24%
7
16%
16-30
6
16%
8
18%
31-45
3
8%
5
11%
46-60
6
16%
10
22%
61-75
7
18%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гнистан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гнистан - Оулу 1:0 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Ильвес 1:1
СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Оулу 2:0 Гнистан - ВПС 3:0 Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1
Лахти
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Интер Турку - Лахти 3:1 Лахти - Мариехамн 2:1 Оулу - Лахти 3:0 Хака - Лахти 1:1
Лахти - ВПС 0:0 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 Лахти - ХИК 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 КуПС - Лахти 1:0 Лахти - Оулу 1:2 Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4
Результаты матчей
Гнистан
Лахти
Точный счет
2:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
3:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
6 раз 24%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гнистан
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
84
67
66
112
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
67
57
211
210
112
111
112
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
1411
1114
817
322
421
124
223
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|6
|5
|52 - 27
|51
|2.
|25
|15
|5
|5
|44 - 24
|50
|3.
|25
|13
|6
|6
|44 - 25
|45
|4.
|25
|11
|7
|7
|46 - 39
|40
|5.
|1:1
|26
|10
|7
|9
|37 - 39
|37
|6.
|26
|10
|6
|10
|40 - 43
|36
|7.
|25
|10
|5
|10
|42 - 32
|35
|8.
|25
|10
|5
|10
|37 - 40
|35
|9.
|25
|7
|6
|12
|30 - 37
|27
|10.
|25
|6
|5
|14
|25 - 42
|23
|11.
|1:1
|26
|4
|11
|11
|30 - 46
|23
|12.
|25
|4
|5
|16
|23 - 56
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|0
|2
|29 - 10
|33
|2.
|13
|9
|2
|2
|35 - 16
|29
|3.
|13
|8
|3
|2
|24 - 9
|27
|4.
|13
|7
|4
|2
|27 - 14
|25
|5.
|1:1
|14
|7
|3
|4
|17 - 16
|24
|6.
|12
|6
|3
|3
|24 - 21
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|15 - 10
|21
|8.
|12
|5
|4
|3
|20 - 18
|19
|9.
|13
|5
|4
|4
|22 - 21
|19
|10.
|1:1
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|15 - 17
|16
|12.
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|17 - 11
|22
|2.
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|3.
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|15 - 14
|17
|5.
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|6.
|13
|5
|1
|7
|17 - 22
|16
|7.
|1:1
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|8.
|12
|3
|1
|8
|15 - 18
|10
|9.
|13
|2
|2
|9
|12 - 32
|8
|10.
|13
|2
|1
|10
|10 - 25
|7
|11.
|1:1
|14
|0
|7
|7
|12 - 29
|7
|12.
|12
|1
|3
|8
|15 - 27
|6
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (4)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 9
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5