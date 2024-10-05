  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 4. Стадион: .
Гнистан
1:1
Перерыв
Лахти
0'
0:1
19' Гол
Кастро Пабло
1:1
37' Гол
Vertti Haenninen

Ход матча

19'
0:1
Кастро Пабло
37'
Vertti Haenninen
(Saku Heiskanen)
1:1
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Гнистан
Ничья
Лахти
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Все Коэффициенты
1
Маркуччи
Энтони
3
Saku
Heiskanen
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
2
Аяла
Элиас
26
Ерёменко
Роман
19
Vertti
Haenninen
15
Gabriel
Europaeus
31
Татар
Беньямин
10
Joakim
Latonen
9
Jonas
Enkerud
31
Osku
Maukonen
8
Riku
Selander
32
Felix
Strauss
21
Вайнионпяя
Матиас
25
Topias
Inkinen
17
Tommi
Jaentti
10
Вирта
Эмели
6
Samuel
Pasanen
26
Кастро
Пабло
15
Иванович
Люк
9
Лопес
Майкл
Гнистан
Лахти

История личных встреч

Гнистан
Лахти

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

В
3:3
В
2:1
ТМК
2:2
ТМС
3:3
К
1:2

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1.5
2.67

Среднее время на гол

60
33

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

2.2
2.2

Тотал матчей

3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

40
40

Бомбардиры внутри турнира

Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 7 (2) 0.27
Vertti Haenninen 6 0.23
Jonas Enkerud 5 0.19
Вяйринен Тим 4 (1) 0.15
Saku Heiskanen 4 0.15
Татар Беньямин 3 0.12
Ерёменко Роман 2 0.08
Roope Pyyskaenen 2 0.08
Сарр Момоду 1 0.04
Пеннинкангас Теему 1 0.04
Pauli Katajamaeki 1 0.04
Аяла Элиас 1 0.04
Кабаши Армеш 0 0
Hannes Woivalin 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Майкл 9 (2) 0.35
Иванович Люк 6 0.23
Кастро Пабло 4 0.15
Colin Odutayo 3 (1) 0.12
Samuel Pasanen 2 0.08
Lucas Morais 1 0.04
Julius Tauriainen 1 (1) 0.04
Bruno Jordao2 1 0.04
Вайнионпяя Матиас 1 0.04
Felix Strauss 1 0.04
Коскинен Отсо 1 0.04
Benjamin Mulahalilovic 0 0
Akseli Puukko 0 0
Бабикер Асаад 0 0
Marius Koenkkoelae 0 0
Osku Maukonen 0 0

Карточки

Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 10 0
Пеннинкангас Теему 7 0
Jonas Enkerud 5 0
Кабаши Армеш 5 0
Райтала Юкка 4 0
Jussi Leppaelahti 4 0
David Agbo 2 1
Сарр Момоду 3 0
Joakim Latonen 3 0
Saku Heiskanen 3 0
Петтерссон Оливер 3 0
Аяла Элиас 3 0
Татар Беньямин 2 0
Каштру Томаш 2 0
Roope Pyyskaenen 2 0
Vertti Haenninen 2 0
Gabriel Europaeus 2 0
Ерёменко Роман 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Эландер Хенрик 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Pauli Katajamaeki 1 0
Маркуччи Энтони 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коскинен Отсо 6 0
Вийтикко Микко 4 1
Samuel Pasanen 5 0
Кастро Пабло 4 0
Lucas Morais 4 0
Riku Selander 3 0
Benjamin Mulahalilovic 3 0
Вирта Эмели 3 0
Colin Odutayo 3 0
Bruno Jordao2 1 1
Фокс Дилан 2 0
Лопес Майкл 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Иванович Люк 2 0
Вайнионпяя Матиас 2 0
Felix Strauss 2 0
Бабикер Асаад 2 0
Akseli Puukko 2 0
Олувайеми Джош 1 0
Marius Koenkkoelae 1 0
Osku Maukonen 1 0

Результаты матчей

Гнистан
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Лахти
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
11
Гнистан
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Лахти
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

16
17
Гнистан
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
Лахти
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
28% (7)
56% (14)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

18
28

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
16 Не забивали 19
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
4
36%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
2
13%
1
9%
76-90

Пропущено

15
28
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
4
27%
3
11%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
3
20%
5
18%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
2
13%
9
32%
61-75
4
27%
4
14%
76-90

Забито

20
18
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
10%
5
28%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
5
25%
3
17%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
5
25%
3
17%
76-90

Пропущено

23
17
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
13%
4
24%
1-15
8
35%
5
29%
29%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
3
13%
4
24%
76-90

Забито

36
29
18 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 6
6 Не забивали 11
4
11%
6
21%
1-15
5
14%
1
3%
16-30
9
25%
7
24%
31-45
5
14%
7
24%
46-60
6
17%
4
14%
61-75
7
19%
4
14%
76-90

Пропущено

38
45
22 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 20
7
18%
7
16%
1-15
9
24%
7
16%
16-30
6
16%
8
18%
31-45
3
8%
5
11%
46-60
6
16%
10
22%
61-75
7
18%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гнистан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гнистан - Оулу 1:0 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Ильвес 1:1
СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Оулу 2:0 Гнистан - ВПС 3:0 Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1
Лахти
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Интер Турку - Лахти 3:1 Лахти - Мариехамн 2:1 Оулу - Лахти 3:0 Хака - Лахти 1:1
Лахти - ВПС 0:0 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 Лахти - ХИК 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 КуПС - Лахти 1:0 Лахти - Оулу 1:2 Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4

Результаты матчей

Гнистан
Лахти

Точный счет

2:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
3:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
6 раз 24%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гнистан
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
4
6
7
1.5
6
6
1
12
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
7
5
7
1.5
2
11
2
10
2.5
1
12
1
11
3.5
1
12
1
11
4.5
1
12
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
14
11
11
14
1.5
8
17
3
22
2.5
4
21
1
24
3.5
2
23
1
24
4.5
1
24
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 26 15 6 5 52 - 27 51
2.
КуПС
 25 15 5 5 44 - 24 50
3.
ХИК
 25 13 6 6 44 - 25 45
4.
СЯК Сейнайоки
 25 11 7 7 46 - 39 40
5.
Гнистан
 1:1 26 10 7 9 37 - 39 37
6.
ВПС
 26 10 6 10 40 - 43 36
7.
Интер Турку
 25 10 5 10 42 - 32 35
8.
Хака
 25 10 5 10 37 - 40 35
9.
Оулу
 25 7 6 12 30 - 37 27
10.
Мариехамн
 25 6 5 14 25 - 42 23
11.
Лахти
 1:1 26 4 11 11 30 - 46 23
12.
ЕИФ Экенас
 25 4 5 16 23 - 56 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 13 11 0 2 29 - 10 33
2.
Ильвес
 13 9 2 2 35 - 16 29
3.
ХИК
 13 8 3 2 24 - 9 27
4.
Интер Турку
 13 7 4 2 27 - 14 25
5.
Гнистан
 1:1 14 7 3 4 17 - 16 24
6.
СЯК Сейнайоки
 12 6 3 3 24 - 21 21
7.
Оулу
 13 6 3 4 15 - 10 21
8.
Хака
 12 5 4 3 20 - 18 19
9.
ВПС
 13 5 4 4 22 - 21 19
10.
Лахти
 1:1 12 4 4 4 18 - 17 16
11.
Мариехамн
 12 4 4 4 15 - 17 16
12.
ЕИФ Экенас
 12 2 3 7 11 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 13 6 4 3 17 - 11 22
2.
СЯК Сейнайоки
 13 5 4 4 22 - 18 19
3.
ХИК
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
КуПС
 12 4 5 3 15 - 14 17
5.
ВПС
 13 5 2 6 18 - 22 17
6.
Хака
 13 5 1 7 17 - 22 16
7.
Гнистан
 1:1 12 3 4 5 20 - 23 13
8.
Интер Турку
 12 3 1 8 15 - 18 10
9.
ЕИФ Экенас
 13 2 2 9 12 - 32 8
10.
Мариехамн
 13 2 1 10 10 - 25 7
11.
Лахти
 1:1 14 0 7 7 12 - 29 7
12.
Оулу
 12 1 3 8 15 - 27 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (4)
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Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 9
Гнистан Ояла Юхани 10
Оулу Коффей Эшли 2 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Весь список
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