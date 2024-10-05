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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 4. Стадион: .
Гнистан
2:2
Конец матча
Лахти
0'
0:1
19' Гол
Кастро Пабло
1:1
37' Гол
Vertti Haenninen
1:2
46' Гол
Samuel Pasanen
2:2
63' Гол
Joakim Latonen
90'+5
1
Маркуччи
Энтони
3
Saku
Heiskanen
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
2
Аяла
Элиас
26
Ерёменко
Роман
19
Vertti
Haenninen
15
Gabriel
Europaeus
31
Татар
Беньямин
10
Joakim
Latonen
9
Jonas
Enkerud
31
Osku
Maukonen
8
Riku
Selander
32
Felix
Strauss
21
Вайнионпяя
Матиас
25
Topias
Inkinen
17
Tommi
Jaentti
10
Вирта
Эмели
6
Samuel
Pasanen
26
Кастро
Пабло
15
Иванович
Люк
9
Лопес
Майкл
Гнистан
Лахти

История личных встреч

Гнистан
Лахти

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

В
3:3
В
2:1
ТМК
2:2
ТМС
3:3
К
1:2

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1.5
2.67

Среднее время на гол

60
33

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

2.2
2.2

Тотал матчей

3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

40
40

Бомбардиры внутри турнира

Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 8 (2) 0.31
Vertti Haenninen 6 0.23
Jonas Enkerud 5 0.19
Вяйринен Тим 4 (1) 0.15
Saku Heiskanen 4 0.15
Татар Беньямин 3 0.12
Ерёменко Роман 2 0.08
Roope Pyyskaenen 2 0.08
Сарр Момоду 1 0.04
Пеннинкангас Теему 1 0.04
Pauli Katajamaeki 1 0.04
Аяла Элиас 1 0.04
Кабаши Армеш 0 0
Эландер Хенрик 0 0
Hannes Woivalin 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Майкл 9 (2) 0.35
Иванович Люк 6 0.23
Кастро Пабло 4 0.15
Samuel Pasanen 3 0.12
Colin Odutayo 3 (1) 0.12
Lucas Morais 1 0.04
Julius Tauriainen 1 (1) 0.04
Bruno Jordao2 1 0.04
Вайнионпяя Матиас 1 0.04
Felix Strauss 1 0.04
Коскинен Отсо 1 0.04
Benjamin Mulahalilovic 0 0
Akseli Puukko 0 0
Бабикер Асаад 0 0
Marius Koenkkoelae 0 0
Osku Maukonen 0 0

Карточки

Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 10 0
Пеннинкангас Теему 7 0
Jonas Enkerud 5 0
Кабаши Армеш 5 0
Райтала Юкка 4 0
Jussi Leppaelahti 4 0
David Agbo 2 1
Сарр Момоду 3 0
Joakim Latonen 3 0
Saku Heiskanen 3 0
Петтерссон Оливер 3 0
Аяла Элиас 3 0
Татар Беньямин 2 0
Каштру Томаш 2 0
Roope Pyyskaenen 2 0
Vertti Haenninen 2 0
Gabriel Europaeus 2 0
Ерёменко Роман 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Эландер Хенрик 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Pauli Katajamaeki 1 0
Маркуччи Энтони 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коскинен Отсо 6 0
Вийтикко Микко 4 1
Samuel Pasanen 5 0
Кастро Пабло 4 0
Lucas Morais 4 0
Riku Selander 3 0
Benjamin Mulahalilovic 3 0
Вирта Эмели 3 0
Colin Odutayo 3 0
Bruno Jordao2 1 1
Фокс Дилан 2 0
Лопес Майкл 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Иванович Люк 2 0
Вайнионпяя Матиас 2 0
Felix Strauss 2 0
Бабикер Асаад 2 0
Akseli Puukko 2 0
Олувайеми Джош 1 0
Marius Koenkkoelae 1 0
Osku Maukonen 1 0

Результаты матчей

Гнистан
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Лахти
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
13
Гнистан
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Лахти
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

16
17
Гнистан
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
58% (15)
15% (4)
Лахти
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
31% (8)
54% (14)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

20
30

Голы по времени матча

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 19
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
5
28%
4
31%
31-45
3
17%
4
31%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
2
11%
1
8%
76-90

Пропущено

17
30
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
4
24%
3
10%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
3
18%
6
20%
31-45
2
12%
5
17%
46-60
2
12%
10
33%
61-75
4
24%
4
13%
76-90

Забито

20
18
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
10%
5
28%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
5
25%
3
17%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
5
25%
3
17%
76-90

Пропущено

23
17
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
13%
4
24%
1-15
8
35%
5
29%
29%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
3
13%
4
24%
76-90

Забито

38
31
19 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 11
4
11%
6
19%
1-15
5
13%
2
6%
16-30
10
26%
7
23%
31-45
5
13%
8
26%
46-60
7
18%
4
13%
61-75
7
18%
4
13%
76-90

Пропущено

40
47
23 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 21
7
18%
7
15%
1-15
10
25%
7
15%
16-30
6
15%
9
19%
31-45
4
10%
5
11%
46-60
6
15%
11
23%
61-75
7
18%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гнистан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гнистан - Оулу 1:0 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Ильвес 1:1
СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Оулу 2:0 Гнистан - ВПС 3:0 Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1
Лахти
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Интер Турку - Лахти 3:1 Лахти - Мариехамн 2:1 Оулу - Лахти 3:0 Хака - Лахти 1:1
Лахти - ВПС 0:0 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 Лахти - ХИК 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 КуПС - Лахти 1:0 Лахти - Оулу 1:2 Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4

Результаты матчей

Гнистан
Лахти

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
3:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%
0
11 раз 42%
1
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гнистан
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
4
7
7
1.5
6
6
1
13
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
7
5
7
1.5
3
11
2
10
2.5
1
13
1
11
3.5
1
13
1
11
4.5
1
13
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
15
11
12
14
1.5
9
17
3
23
2.5
4
22
1
25
3.5
2
24
1
25
4.5
1
25
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 26 15 6 5 52 - 27 51
2.
КуПС
 0:0 26 15 6 5 44 - 24 51
3.
ХИК
 25 13 6 6 44 - 25 45
4.
СЯК Сейнайоки
 0:0 26 11 8 7 46 - 39 41
5.
Гнистан
 26 10 7 9 38 - 40 37
6.
ВПС
 26 10 6 10 40 - 43 36
7.
Интер Турку
 25 10 5 10 42 - 32 35
8.
Хака
 25 10 5 10 37 - 40 35
9.
Оулу
 0:1 26 7 6 13 30 - 38 27
10.
Мариехамн
 25 6 5 14 25 - 42 23
11.
Лахти
 26 4 11 11 31 - 47 23
12.
ЕИФ Экенас
 1:0 26 5 5 16 24 - 56 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:0 13 11 0 2 29 - 10 33
2.
Ильвес
 13 9 2 2 35 - 16 29
3.
ХИК
 13 8 3 2 24 - 9 27
4.
Интер Турку
 13 7 4 2 27 - 14 25
5.
Гнистан
 14 7 3 4 18 - 17 24
6.
СЯК Сейнайоки
 0:0 13 6 4 3 24 - 21 22
7.
Оулу
 0:1 13 6 3 4 15 - 10 21
8.
Хака
 12 5 4 3 20 - 18 19
9.
ВПС
 13 5 4 4 22 - 21 19
10.
Лахти
 12 4 4 4 18 - 17 16
11.
Мариехамн
 12 4 4 4 15 - 17 16
12.
ЕИФ Экенас
 1:0 13 3 3 7 12 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 13 6 4 3 17 - 11 22
2.
СЯК Сейнайоки
 0:0 13 5 4 4 22 - 18 19
3.
ХИК
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
КуПС
 0:0 13 4 6 3 15 - 14 18
5.
ВПС
 13 5 2 6 18 - 22 17
6.
Хака
 13 5 1 7 17 - 22 16
7.
Гнистан
 12 3 4 5 20 - 23 13
8.
Интер Турку
 12 3 1 8 15 - 18 10
9.
ЕИФ Экенас
 1:0 13 2 2 9 12 - 32 8
10.
Мариехамн
 13 2 1 10 10 - 25 7
11.
Лахти
 14 0 7 7 13 - 30 7
12.
Оулу
 0:1 13 1 3 9 15 - 28 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 9
Гнистан Ояла Юхани 10
Оулу Коффей Эшли 2 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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