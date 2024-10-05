Тур: 4. Стадион: OmaSP Stadion.
0:0
Перерыв
Ход матча
20
Lewis
Strapp
14
Лайне
Лаури
10
Ханнола
Пюрю
11
Мёммё
Ээту
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Lewis StrappЗащитник
-
14 Лайне ЛауриПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ханнола ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мёммё ЭэтуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Stevie Grieve
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 РангелНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
34 Otto Ruoppi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
КуПС
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.3%
62.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед
38 матчей
28.9%
34.2%
36.9%
11 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
34.2%
44.7%
21.1%
13 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.4%
42.1%
39.5%
7 побед 16 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
13
Голов в среднем за матч
1.4
0.72
Среднее время на гол
64
124
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
54
33
Голов в среднем за матч
1.42
0.87
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
63
103
Бомбардиры внутри турнира
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|0.42
|Карялайнен Расмус
|7
|0.27
|Kasper Paananen
|7
|0.27
|Ханнола Пюрю
|4
|0.15
|Fallou Ndiaye
|4
|0.15
|Фати Бабакар
|3
|0.12
|Valentin Gasc
|2
|0.08
|Tuomas Kaukua
|1
|0.04
|Пирес Келвин
|1
|0.04
|Арсало Маркус
|1
|0.04
|Lewis Strapp
|1
|0.04
|Стренг Джеремайя
|1
|0.04
|Otto Kemppainen
|1
|0.04
|Salim Giabo Yussif
|1
|0.04
|Наамо Дарио
|0
|0
|Мёммё Ээту
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саволайнен Саку
|6
|0.23
|Пеннанен Петтери
|5 (1)
|0.19
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|4
|0.15
|Видьеског Аксель
|4 (3)
|0.15
|Ousmane Diawara
|4
|0.15
|Хейнонен Артту
|4 (2)
|0.15
|Музинга Джонатан
|3
|0.12
|Otto Ruoppi
|3
|0.12
|Оксанен Яакко
|3
|0.12
|Хямяляйнен Танели
|2
|0.08
|Антви Клинтон
|1
|0.04
|Matias Siltanen
|1
|0.04
|Сааринен Сет
|1
|0.04
|Рангел
|1
|0.04
|Лампинен Пири
|1
|0.04
|Paul Ogunkoya
|1
|0.04
|Крайдль Йоханнес
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
Карточки
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Келвин
|8
|0
|Valentin Gasc
|6
|0
|Тикканен Вилле
|5
|0
|Фати Бабакар
|5
|0
|Fallou Ndiaye
|5
|0
|Jaime Moreno II
|3
|0
|Ханнола Пюрю
|3
|0
|Арсало Маркус
|3
|0
|Tuomas Kaukua
|2
|0
|Наамо Дарио
|2
|0
|Salim Giabo Yussif
|2
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Lewis Strapp
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Паунио Роопе
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Gonzalo Miceli
|1
|0
|Otto Kemppainen
|1
|0
|Kingsley Ofori
|1
|0
|Kasper Paananen
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оксанен Яакко
|6
|0
|Сиссе Ибраим
|4
|1
|Видьеског Аксель
|4
|0
|Миеттинен Самули
|4
|0
|Matias Siltanen
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|0
|Крайдль Йоханнес
|2
|0
|Сааринен Сет
|2
|0
|Да Грака Кристофер
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Ousmane Diawara
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Музинга Джонатан
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
|Jani Honkavaara
|1
|0
|Otto Ruoppi
|1
|0
|Mohammed Muritala Omotosho
|1
|0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
КуПС
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
10
8
СЯК Сейнайоки
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
КуПС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
20
28
СЯК Сейнайоки
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
КуПС
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
30
36
Голы по времени матча
Забито
24
16
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
13%
1
6%
1-15
5
21%
4
25%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
5
21%
5
31%
76-90
Пропущено
21
13
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
3
14%
4
31%
31-45
8
38%
1
8%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
3
14%
5
38%
76-90
Забито
22
29
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
14 Не забивали 13
5
23%
2
7%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
5
23%
4
14%
31-45
2
9%
8
28%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
6
27%
6
21%
76-90
Пропущено
18
10
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
1
6%
2
20%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
8
44%
0
0%
76-90
Забито
46
45
24 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 17
5 Не забивали 4
8
17%
3
7%
1-15
6
13%
9
20%
16-30
10
22%
7
16%
31-45
6
13%
10
22%
46-60
5
11%
5
11%
61-75
11
24%
11
24%
76-90
Пропущено
39
23
13 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 18
3
8%
2
9%
1-15
4
10%
3
13%
16-30
6
15%
5
22%
31-45
9
23%
4
17%
46-60
6
15%
3
13%
61-75
11
28%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
СЯК Сейнайоки - ВПС 1:4 Хака - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ЕИФ Экенас - СЯК Сейнайоки 1:1
СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - ВПС 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2
КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
КуПС - Хака 2:0 Ильвес - КуПС 1:0 Интер Турку - КуПС 1:2 КуПС - ВПС 3:1
КуПС - Интер Турку 1:2 КуПС - Мариехамн 3:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - Ильвес 1:0 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 Тромсё - КуПС 1:0 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
КуПС
Точный счет
3:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
3:1
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
7 раз 28%
1
7 раз 28%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
СЯК Сейнайоки
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
121
75
94
57
67
111
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
93
67
57
310
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
214
1312
1411
817
718
322
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|6
|5
|52 - 27
|51
|2.
|0:0
|26
|15
|6
|5
|44 - 24
|51
|3.
|25
|13
|6
|6
|44 - 25
|45
|4.
|0:0
|26
|11
|8
|7
|46 - 39
|41
|5.
|26
|10
|7
|9
|38 - 40
|37
|6.
|26
|10
|6
|10
|40 - 43
|36
|7.
|25
|10
|5
|10
|42 - 32
|35
|8.
|25
|10
|5
|10
|37 - 40
|35
|9.
|0:1
|26
|7
|6
|13
|30 - 38
|27
|10.
|25
|6
|5
|14
|25 - 42
|23
|11.
|26
|4
|11
|11
|31 - 47
|23
|12.
|1:0
|26
|5
|5
|16
|24 - 56
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|11
|0
|2
|29 - 10
|33
|2.
|13
|9
|2
|2
|35 - 16
|29
|3.
|13
|8
|3
|2
|24 - 9
|27
|4.
|13
|7
|4
|2
|27 - 14
|25
|5.
|14
|7
|3
|4
|18 - 17
|24
|6.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|24 - 21
|22
|7.
|0:1
|13
|6
|3
|4
|15 - 10
|21
|8.
|12
|5
|4
|3
|20 - 18
|19
|9.
|13
|5
|4
|4
|22 - 21
|19
|10.
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|15 - 17
|16
|12.
|1:0
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|17 - 11
|22
|2.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|3.
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|4.
|0:0
|13
|4
|6
|3
|15 - 14
|18
|5.
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|6.
|13
|5
|1
|7
|17 - 22
|16
|7.
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|8.
|12
|3
|1
|8
|15 - 18
|10
|9.
|1:0
|13
|2
|2
|9
|12 - 32
|8
|10.
|13
|2
|1
|10
|10 - 25
|7
|11.
|14
|0
|7
|7
|13 - 30
|7
|12.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|15 - 28
|6
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (4)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 9
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5