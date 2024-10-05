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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 4. Стадион: .
СЯК Сейнайоки
0:0
Перерыв
КуПС
0'
31' Желтая карточка
Да Грака Кристофер

Ход матча

31'
 
Да Грака Кристофер
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СЯК Сейнайоки
Ничья
КуПС
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Все Коэффициенты
1
Паунио
Роопе
3
Фати
Бабакар
4
Пирес
Келвин
17
Тикканен
Вилле
20
Lewis
Strapp
14
Лайне
Лаури
8
Valentin
Gasc
10
Ханнола
Пюрю
18
Арсало
Маркус
11
Мёммё
Ээту
9
Jaime
Moreno
II
1
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
15
Сиссе
Ибраим
4
Да
Грака
Кристофер
25
Антви
Клинтон
6
Саволайнен
Саку
13
Оксанен
Яакко
28
Matias
Siltanen
8
Пеннанен
Петтери
26
Видьеског
Аксель
10
Рангел
СЯК Сейнайоки
КуПС

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
КуПС

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.3%
62.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед

38 матчей

28.9%
34.2%
36.9%
11 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

34.2%
44.7%
21.1%
13 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.4%
42.1%
39.5%
7 побед 16 ничьих 15 побед

История матчей

К
2:2
В
2:1
В
1:1
В
1:1
В
3:0
В
1:0
ТМК
1:1
В
3:1
В
2:1
В
2:0
В
2:2
В
3:0
В
0:1
К
5:2
В
1:1
В
2:1
К
1:0
В
1:3
В
0:1
К
2:2
В
1:2
В
1:1
В
1:3
В
2:1
В
1:0
В
1:1
В
1:0
В
1:0
В
0:0
КЛ
0:0
В
1:1
В
1:0
В
5:0
КС
1:2
В
0:0
В
0:0
В
2:0
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

28
13

Голов в среднем за матч

1.4
0.72

Среднее время на гол

64
124

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

54
33

Голов в среднем за матч

1.42
0.87

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

63
103

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 11 (2) 0.42
Карялайнен Расмус 7 0.27
Kasper Paananen 7 0.27
Ханнола Пюрю 4 0.15
Fallou Ndiaye 4 0.15
Фати Бабакар 3 0.12
Valentin Gasc 2 0.08
Tuomas Kaukua 1 0.04
Пирес Келвин 1 0.04
Арсало Маркус 1 0.04
Lewis Strapp 1 0.04
Стренг Джеремайя 1 0.04
Otto Kemppainen 1 0.04
Salim Giabo Yussif 1 0.04
Наамо Дарио 0 0
Мёммё Ээту 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саволайнен Саку 6 0.23
Пеннанен Петтери 5 (1) 0.19
Joslyn Luyeye-Lutumba 4 0.15
Видьеског Аксель 4 (3) 0.15
Ousmane Diawara 4 0.15
Хейнонен Артту 4 (2) 0.15
Музинга Джонатан 3 0.12
Otto Ruoppi 3 0.12
Оксанен Яакко 3 0.12
Хямяляйнен Танели 2 0.08
Антви Клинтон 1 0.04
Matias Siltanen 1 0.04
Сааринен Сет 1 0.04
Рангел 1 0.04
Лампинен Пири 1 0.04
Paul Ogunkoya 1 0.04
Крайдль Йоханнес 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Келвин 8 0
Valentin Gasc 6 0
Тикканен Вилле 5 0
Фати Бабакар 5 0
Fallou Ndiaye 5 0
Jaime Moreno II 3 0
Ханнола Пюрю 3 0
Арсало Маркус 3 0
Tuomas Kaukua 2 0
Наамо Дарио 2 0
Salim Giabo Yussif 2 0
Родригес Мигель 1 0
Lewis Strapp 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Паунио Роопе 1 0
Стренг Джеремайя 1 0
Gonzalo Miceli 1 0
Otto Kemppainen 1 0
Kingsley Ofori 1 0
Kasper Paananen 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оксанен Яакко 6 0
Сиссе Ибраим 4 1
Видьеског Аксель 4 0
Миеттинен Самули 4 0
Matias Siltanen 3 0
Пеннанен Петтери 2 0
Крайдль Йоханнес 2 0
Сааринен Сет 2 0
Да Грака Кристофер 1 0
Антви Клинтон 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Ousmane Diawara 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Музинга Джонатан 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0
Jani Honkavaara 1 0
Otto Ruoppi 1 0
Mohammed Muritala Omotosho 1 0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
КуПС
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

10
8
СЯК Сейнайоки
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
КуПС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

20
28
СЯК Сейнайоки
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
КуПС
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

30
36

Голы по времени матча

Забито

24
16
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
13%
1
6%
1-15
5
21%
4
25%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
5
21%
5
31%
76-90

Пропущено

21
13
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
3
14%
4
31%
31-45
8
38%
1
8%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
3
14%
5
38%
76-90

Забито

22
29
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
14 Не забивали 13
5
23%
2
7%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
5
23%
4
14%
31-45
2
9%
8
28%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
6
27%
6
21%
76-90

Пропущено

18
10
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
1
6%
2
20%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
8
44%
0
0%
76-90

Забито

46
45
24 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 17
5 Не забивали 4
8
17%
3
7%
1-15
6
13%
9
20%
16-30
10
22%
7
16%
31-45
6
13%
10
22%
46-60
5
11%
5
11%
61-75
11
24%
11
24%
76-90

Пропущено

39
23
13 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 18
3
8%
2
9%
1-15
4
10%
3
13%
16-30
6
15%
5
22%
31-45
9
23%
4
17%
46-60
6
15%
3
13%
61-75
11
28%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
СЯК Сейнайоки - ВПС 1:4 Хака - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ЕИФ Экенас - СЯК Сейнайоки 1:1
СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - ВПС 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2
КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
КуПС - Хака 2:0 Ильвес - КуПС 1:0 Интер Турку - КуПС 1:2 КуПС - ВПС 3:1
КуПС - Интер Турку 1:2 КуПС - Мариехамн 3:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - Ильвес 1:0 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 Тромсё - КуПС 1:0 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
КуПС

Точный счет

3:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
3:1
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
7 раз 28%
1
7 раз 28%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

СЯК Сейнайоки
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
12
1
7
5
1.5
9
4
5
7
2.5
6
7
1
11
3.5
2
11
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
3
6
7
1.5
5
7
3
10
2.5
1
11
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
21
4
13
12
1.5
14
11
8
17
2.5
7
18
3
22
3.5
2
23
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 26 15 6 5 52 - 27 51
2.
КуПС
 0:0 26 15 6 5 44 - 24 51
3.
ХИК
 25 13 6 6 44 - 25 45
4.
СЯК Сейнайоки
 0:0 26 11 8 7 46 - 39 41
5.
Гнистан
 26 10 7 9 38 - 40 37
6.
ВПС
 26 10 6 10 40 - 43 36
7.
Интер Турку
 25 10 5 10 42 - 32 35
8.
Хака
 25 10 5 10 37 - 40 35
9.
Оулу
 0:1 26 7 6 13 30 - 38 27
10.
Мариехамн
 25 6 5 14 25 - 42 23
11.
Лахти
 26 4 11 11 31 - 47 23
12.
ЕИФ Экенас
 1:0 26 5 5 16 24 - 56 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:0 13 11 0 2 29 - 10 33
2.
Ильвес
 13 9 2 2 35 - 16 29
3.
ХИК
 13 8 3 2 24 - 9 27
4.
Интер Турку
 13 7 4 2 27 - 14 25
5.
Гнистан
 14 7 3 4 18 - 17 24
6.
СЯК Сейнайоки
 0:0 13 6 4 3 24 - 21 22
7.
Оулу
 0:1 13 6 3 4 15 - 10 21
8.
Хака
 12 5 4 3 20 - 18 19
9.
ВПС
 13 5 4 4 22 - 21 19
10.
Лахти
 12 4 4 4 18 - 17 16
11.
Мариехамн
 12 4 4 4 15 - 17 16
12.
ЕИФ Экенас
 1:0 13 3 3 7 12 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 13 6 4 3 17 - 11 22
2.
СЯК Сейнайоки
 0:0 13 5 4 4 22 - 18 19
3.
ХИК
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
КуПС
 0:0 13 4 6 3 15 - 14 18
5.
ВПС
 13 5 2 6 18 - 22 17
6.
Хака
 13 5 1 7 17 - 22 16
7.
Гнистан
 12 3 4 5 20 - 23 13
8.
Интер Турку
 12 3 1 8 15 - 18 10
9.
ЕИФ Экенас
 1:0 13 2 2 9 12 - 32 8
10.
Мариехамн
 13 2 1 10 10 - 25 7
11.
Лахти
 14 0 7 7 13 - 30 7
12.
Оулу
 0:1 13 1 3 9 15 - 28 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 9
Гнистан Ояла Юхани 10
Оулу Коффей Эшли 2 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Да Грака Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
СЯК Сейнайоки
Ничья
КуПС
3.15
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3.85
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3.70
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