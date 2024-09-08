Тур: 1.
0:0
Второй тайм: 71'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 БителлоПолузащитник
-
11 Гомес АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
-
61 _Khubulov A.
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тичич ЛукаПолузащитник
-
20 Боселли ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илич Саша
История личных встреч
Динамо Москва
Пари НН
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2.33
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.8
1.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
56
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0
Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0
Пари НН
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1
ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Пари НН
Исход игры
Динамо Москва
93.1% (108)
Ничья
5.2% (6)
Пари НН
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
62.86% (66)
Меньше
37.14% (39)
Обе команды забьют
Да
64.76% (68)
Нет
35.24% (37)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
43.1% (50)
2:0 Динамо Москва
22.4% (26)
1:0 Динамо Москва
8.6% (10)
3:1 Динамо Москва
6.9% (8)
3:2 Динамо Москва
2.6% (3)
1:1 Ничья
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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