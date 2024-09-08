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Тур: 1.
Динамо Москва
0:0
Второй тайм: 71'
Пари НН
0'
Прогнозы 116
Динамо Москва 93.1% (108)
X 5.2% (6)
Пари НН 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Пари НН
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Динамо Москва
Пари НН

История личных встреч

Динамо Москва
Пари НН

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
1:4
К
2:1
ПЛ
1:1
К
1:1
ТМК
4:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.8
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
56

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0
Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0
Пари НН
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1
ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0
  • Второй тайм
  • 69'
    Игра возобновилась, с мячом московское "Динамо", но остроту оно не генерирует сейчас.
  • Судья
    67'
    Пауза на водопой.
  • Фол, нарушение
    67'
    Бителло заработал штрафной удар для "Динамо" метрах в десяти от центрального круга, его уронил Александр Трошечкин.
  • Угловой
    66'
    Угловой у "Динамо" на правом фланге, не завершился он ничем опасным. В глубине поля развивается позиционная атака хозяев.
  • Опасный момент
    65'
    Ответная атака "Динамо" с ударом ногой Александра Хубулова - теперь уже пришёл черёд Ивана Кукушкина отражать мяч на угловой.
  • Опасный момент
    64'
    Момент "Пари НН"! Валерий Царукян прилично приложился влёт с правого полуфланга - Андрей Кудравец упал и перевёл мяч на углвоой.
  • Судья
    63'
    Забило "Динамо" мяч в чужие ворота, но взятие ворот сразу же было отменено. Александру Хубулову "голевая" передача была сделана из-за пределов поля.
  • Замена
    62'
    Егор Назаренко возвращается на поле в составе московского "Динамо", выходя на замену вместо Дениса Макарова.
  • 61'
    Данила Ведерников был в атаке "Пари НН" на левом фланге, ещё партнёры ему помогали, но ничего толкового не получилось там у гостей.
  • Фол, нарушение
    59'
    Александр Хубулов нарушил правила впереди около лицевой линии слева от чужих ворот против Кирилла Боженова.
  • 57'
    В ответной атаке нижегородцев Валерий Царукян сместился с левого фланга, выбрался из-под опеки Станислава Бессмертного и дальним кручёным ударом не сумел поразить левую девятку.
  • 57'
    Денис Макаров пробил напрямую со штрафного в стенку, потом пошла подача с правого фланга у "Динамо" в расчёте на Ричарда Головачёва, а мяч забрал Иван Кукушкин.
  • Желтая карточка
    56'
    Артём Варганов нарушил правила перед своей штрафной площадью против Александра Хубулова и получил жёлтую карточку.
  • 55'
    Активничают сейчас динамовцы, хотят открыть счёт, не откладывая это дело до конца матча.
  • 53'
    Бителло покрутился с мячом на подступах к чужой штрафной площадке и остался в итоге без владения, разобрались с ним футболисты "Пари НН".
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    • 51'
      Атака "Пари НН" (ответная) завершилась тем, что Данила Ведерников с левого полуфланга пробил несильно, подкинул мяч в руки вратаря "Динамо".
    • Замена
      50'
      Вот полный состав "Динамо", в котором команда Лички вышла на второй тайм: Кудравец, Бессмертный, Головачёв, Зайдензаль, Ласкин, Кутицкий, Фомин, Макаров, Бителло, Хубулов, Гладышев.
    • 48'
      Денис Макаров бил с приличной дистанции по воротам "Пари НН" - не попал в створ.
    • Замена
      46'
      Состав "Пари НН" на второй тайм: Кукушкин, Ведерников, Лукиных, Боженов, Шнапцев, Ермаков, Мухин, Трошечкин, Карапузов, Царукян, Варганов.
    • Замена
      46'
      Замены произошли у "Динамо" в перерыве: в частности, появились на поле Андрей Кудравец (вратарь), Леон Зайдензаль, Александр Хубулов, Ричард Головачёв.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался. Перерыв длился меньше пятнадцати минут.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Конец первого тайма товарищеского матча "Динамо" Москва - "Пари НН". Промежуточный счёт - 0:0.
    • Травма, повреждение
      45'
      Медицинская помощь оказывается полузащитнику "Динамо" Бителло.
    • Судья
      45'
      Бителло рухнул в чужой штрафной площадке. И нет пенальти. Хотя Матео Стаматов подкатился в его ногу.
    • 44'
      Позиционно атакует "Динамо", есть ещё время у хозяев, чтобы завершить первый тайм хотя бы с одним голом.
    • Фол, нарушение
      43'
      Нарушение правил на фланге в центральной трети поля. Роберто Фернандес фолит против Хуана Боселли.
    • 41'
      Дмитрий Скопинцев подавал с левого фланга, защита "Пари НН" справилась и выбила мяч на другой фланг.
    • Угловой
      40'
      Угловой удар у "Динамо" на правом фланге. Денис Макаров разыгрывает стандарт, пасует на Бителло, после чего есть фол на Хуане Боселли.
    • 38'
      Егор Назаренко прострелил-таки с правого полуфланга, но оборона "Пари НН" перехватила его передачу.
    • 37'
      Хуан Боселли исполнял дальний удар по чужим воротам с левой ноги и не попал в правый угол.
    • 36'
      Артур Гомес на левом фланге атаки "Динамо" накрутил Александра Эктова, вслед за че набросил мяч аккурат в перчатки Никиты Медведева.
    • 35'
      Дмитрий Скопинцев прервал подачу нижегородцев с правого фланга со штрафного. Потом удар от ворот был.
    • Фол, нарушение
      34'
      Стал разворачиваться с мячом на правом фланге нападения Хуан Боселли, которого уронил Дмитрий Александров.
    • 33'
      Подали динамовцы свой штрафной удар с левого фланга, а Никита Медведев выбил мяч. Затем с правого фланга был навес Дениса Макарова, который вратарь "Пари НН" поймал намертво.
    • Фол, нарушение
      32'
      Артур Гомес успел к мячу в атаке на левом фланге и получил в свой адрес нарушение правил от Виктора Александрова.
    • Фол, нарушение
      31'
      Артур Гомес пробил уже после свистка из пределов штрафной площади и поразил ворота "Пари НН". До этого новичок московского клуба подыграл себе рукой.
    • 29'
      Лука Тичич подал угловой с правого фланга, и Роберто Фернандес сыграл по мячу головой, отбилась команда "Динамо" на стандарте.
    • Угловой
      28'
      Лука Тичич открылся под проникающий пас и устремился в правую часть чужой штрафной площадки. Дмитрий Скопинцев в подкате вынес мяч на угловой.
    • 28'
      Около 24 градусов в Москве, условия солнечныею
    • 27'
      Игра возобновилась, но снова пауза. Поднимут ли команды темп снова?
    • Судья
      24'
      Главный арбитр встречи уводит команды на водопой.
    • Фол, нарушение
      24'
      Подача с левого фланга у нижегородцев, и фиксируется фол в атаке против Игоря Лещука.
    • Фол, нарушение
      23'
      Милан Майсторович мелко сфолил на половине поля "Пари НН", толкнув сзади в спину Хуана Боселли.
    • 22'
      Со сверхдальней дистанции пробил по чужим воротам Денис Макаров - получилось значительно выше створа.
    • Опасный момент
      20'
      Момент у "Пари НН"! Лука Тичич сделал доставку с правого фланга, а оставшийся в одиночестве Хуан Боселли пальнул низом немного мимо створа.
    • 19'
      Бителло проникающим пасом низовой вертикалью нашёл Дмитрия Александрова, пробившего из-за пределов штрафной площади в руки Никиты Медведева.
    • Опасный момент
      19'
      С левого фланга теперь угловой у "Пари НН". Лука Тичич оттуда выполняет стандартное положение, а Никита Каккоев с ближнего угла вратарской бьёт головой мимо дальнего угла створа.
    • 18'
      Лука Тичич навесил теперь справа с углового, подбор был за гостями, Матео Стаматов пустился в проход по левому полуфлангу, а от Станислава Бессмертного мяч отскочил за пределы поля.
    • Угловой
      18'
      Лука Тичич подал штрафной удар с правого фланга, а Роберто Фернандес головой вынес мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      17'
      Огнен Ожегович заработал штрафной удар для "Пари НН" на правом фланге на чужой половине поля. Нарушил правила Роберто Фернандес.
    • Угловой
      16'
      Удар по воротам "Динамо" в исполнении "Пари НН". Подача с правого фланга с углового - и Кирилл Гоцук бьёт головой, а Игорь Лещук намертво ловит мяч в падении.
    • 15'
      Наигранное исполнение штрафного в исполнении "Динамо". Бителло коротко покатил мяч Денису Макарову, тот из глубины закинул в правую часть чужой штрафной площади, а Ярослав Гладышев оттуда влёт пробил в руки Никиты Медведева.
    • 14'
      Также Лаксальт не играет сегодня - это мера предосторожности. Лунёв, Тюкавин только недавно вернулись из Вьетнама, где находились в стане сборной России.
    • 13'
      Денису Макарову не удалось удачно разобраться в чужой штрафной площадке - пара соперников отобрала у него мяч без фола.
    • Офсайд
      12'
      Ярослав Гладышев выскочил один на один и ударил с левого угла вратарской, Никита Медведев отразил мяч, и тут прозвучал свисток о положении "вне игры".
    • 11'
      Нижегородцы атаковали левым флангом, последовала оттуда подача в расчёте на Огнена Ожеговича, однако мяч спланировал за лицевую линию.
    • 10'
      Новый эпизод за кадром остался, потом его повторили. Бителло пробил с подступов к штрафной площади в правый угол - Никита Медведев поймал мяч.
    • Опасный момент
      9'
      Момент "Динамо"! Денис Макаров прострелил с правого фланга, а Ярослав Гладышев очень слабо пробил низом в руки Никиты Медведева.
    • 8'
      По медицинским причинам пропускают матч из состава "Динамо" Маухуб, Нгамалё, Грулёв.
    • Фол, нарушение
      7'
      Настырная атака динамовцев завершилась фолом в районе левой штанги против вратаря гостей Никиты Медведева.
    • Судья
      5'
      Александр Машлякевич (Москва) - главный арбитр данного матча.
    • Опасный момент
      4'
      Момент у динамовцев! Денис Макаров приложился по чужим воротам. С правого полуфланга пробил он в дальний угол низом, но не удалось ему попасть в створ.
    • 3'
      Рано говорить, у кого будет преимущество, хотя "Динамо", конечно, сильнее. То, что выше класс у команды Марцела Лички, сомнений не вызывает.
    • 2'
      Сумбурная игра на самых первых минутах, слишком много потерь у команд, игра проходит преимущественно на левом фланге относительно "Динамо" на половине поля "Пари НН".
    • 1'
      Полностью синяя форма у "Динамо", полностью белая форма у "Пари НН".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В товарищеском матче между собой сыграют клубы РПЛ московское "Динамо" и "Пари НН". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 116
    Динамо Москва 93.1% (108)
    X 5.2% (6)
    Пари НН 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Пари НН
    4.30
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Пари НН

    Исход игры
    Динамо Москва
    93.1% (108)
    Ничья
    5.2% (6)
    Пари НН
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.86% (66)
    Меньше
    37.14% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    64.76% (68)
    Нет
    35.24% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    43.1% (50)
    2:0 Динамо Москва
    22.4% (26)
    1:0 Динамо Москва
    8.6% (10)
    3:1 Динамо Москва
    6.9% (8)
    3:2 Динамо Москва
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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