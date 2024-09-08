Забило "Динамо" мяч в чужие ворота, но взятие ворот сразу же было отменено. Александру Хубулову "голевая" передача была сделана из-за пределов поля.

Момент "Пари НН"! Валерий Царукян прилично приложился влёт с правого полуфланга - Андрей Кудравец упал и перевёл мяч на углвоой.

Ответная атака "Динамо" с ударом ногой Александра Хубулова - теперь уже пришёл черёд Ивана Кукушкина отражать мяч на угловой.

Угловой у "Динамо" на правом фланге, не завершился он ничем опасным. В глубине поля развивается позиционная атака хозяев.

Бителло заработал штрафной удар для "Динамо" метрах в десяти от центрального круга, его уронил Александр Трошечкин.

Игра возобновилась, с мячом московское "Динамо", но остроту оно не генерирует сейчас.

Бителло покрутился с мячом на подступах к чужой штрафной площадке и остался в итоге без владения, разобрались с ним футболисты "Пари НН".

Активничают сейчас динамовцы, хотят открыть счёт, не откладывая это дело до конца матча.

Артём Варганов нарушил правила перед своей штрафной площадью против Александра Хубулова и получил жёлтую карточку.

Денис Макаров пробил напрямую со штрафного в стенку, потом пошла подача с правого фланга у "Динамо" в расчёте на Ричарда Головачёва, а мяч забрал Иван Кукушкин.

В ответной атаке нижегородцев Валерий Царукян сместился с левого фланга, выбрался из-под опеки Станислава Бессмертного и дальним кручёным ударом не сумел поразить левую девятку.

Александр Хубулов нарушил правила впереди около лицевой линии слева от чужих ворот против Кирилла Боженова.

Данила Ведерников был в атаке "Пари НН" на левом фланге, ещё партнёры ему помогали, но ничего толкового не получилось там у гостей.

Егор Назаренко возвращается на поле в составе московского "Динамо", выходя на замену вместо Дениса Макарова.

Второй тайм начался. Перерыв длился меньше пятнадцати минут.

Замены произошли у "Динамо" в перерыве: в частности, появились на поле Андрей Кудравец (вратарь), Леон Зайдензаль, Александр Хубулов, Ричард Головачёв.

Состав "Пари НН" на второй тайм: Кукушкин, Ведерников, Лукиных, Боженов, Шнапцев, Ермаков, Мухин, Трошечкин, Карапузов, Царукян, Варганов.

Денис Макаров бил с приличной дистанции по воротам "Пари НН" - не попал в створ.

Вот полный состав "Динамо", в котором команда Лички вышла на второй тайм: Кудравец, Бессмертный, Головачёв, Зайдензаль, Ласкин, Кутицкий, Фомин, Макаров, Бителло, Хубулов, Гладышев.

Атака "Пари НН" (ответная) завершилась тем, что Данила Ведерников с левого полуфланга пробил несильно, подкинул мяч в руки вратаря "Динамо".

Позиционно атакует "Динамо", есть ещё время у хозяев, чтобы завершить первый тайм хотя бы с одним голом.

Бителло рухнул в чужой штрафной площадке. И нет пенальти. Хотя Матео Стаматов подкатился в его ногу.

43' Нарушение правил на фланге в центральной трети поля. Роберто Фернандес фолит против Хуана Боселли.

41' Дмитрий Скопинцев подавал с левого фланга, защита "Пари НН" справилась и выбила мяч на другой фланг.

40' Угловой удар у "Динамо" на правом фланге. Денис Макаров разыгрывает стандарт, пасует на Бителло, после чего есть фол на Хуане Боселли.

38' Егор Назаренко прострелил-таки с правого полуфланга, но оборона "Пари НН" перехватила его передачу.

37' Хуан Боселли исполнял дальний удар по чужим воротам с левой ноги и не попал в правый угол.

36' Артур Гомес на левом фланге атаки "Динамо" накрутил Александра Эктова, вслед за че набросил мяч аккурат в перчатки Никиты Медведева.

35' Дмитрий Скопинцев прервал подачу нижегородцев с правого фланга со штрафного. Потом удар от ворот был.

34' Стал разворачиваться с мячом на правом фланге нападения Хуан Боселли, которого уронил Дмитрий Александров.

33' Подали динамовцы свой штрафной удар с левого фланга, а Никита Медведев выбил мяч. Затем с правого фланга был навес Дениса Макарова, который вратарь "Пари НН" поймал намертво.

32' Артур Гомес успел к мячу в атаке на левом фланге и получил в свой адрес нарушение правил от Виктора Александрова.

31' Артур Гомес пробил уже после свистка из пределов штрафной площади и поразил ворота "Пари НН". До этого новичок московского клуба подыграл себе рукой.

29' Лука Тичич подал угловой с правого фланга, и Роберто Фернандес сыграл по мячу головой, отбилась команда "Динамо" на стандарте.

28' Лука Тичич открылся под проникающий пас и устремился в правую часть чужой штрафной площадки. Дмитрий Скопинцев в подкате вынес мяч на угловой.

28' Около 24 градусов в Москве, условия солнечныею

27' Игра возобновилась, но снова пауза. Поднимут ли команды темп снова?

24' Главный арбитр встречи уводит команды на водопой.

24' Подача с левого фланга у нижегородцев, и фиксируется фол в атаке против Игоря Лещука.

23' Милан Майсторович мелко сфолил на половине поля "Пари НН", толкнув сзади в спину Хуана Боселли.

22' Со сверхдальней дистанции пробил по чужим воротам Денис Макаров - получилось значительно выше створа.

20' Момент у "Пари НН"! Лука Тичич сделал доставку с правого фланга, а оставшийся в одиночестве Хуан Боселли пальнул низом немного мимо створа.

19' Бителло проникающим пасом низовой вертикалью нашёл Дмитрия Александрова, пробившего из-за пределов штрафной площади в руки Никиты Медведева.

19' С левого фланга теперь угловой у "Пари НН". Лука Тичич оттуда выполняет стандартное положение, а Никита Каккоев с ближнего угла вратарской бьёт головой мимо дальнего угла створа.

18' Лука Тичич навесил теперь справа с углового, подбор был за гостями, Матео Стаматов пустился в проход по левому полуфлангу, а от Станислава Бессмертного мяч отскочил за пределы поля.

18' Лука Тичич подал штрафной удар с правого фланга, а Роберто Фернандес головой вынес мяч на угловой.

17' Огнен Ожегович заработал штрафной удар для "Пари НН" на правом фланге на чужой половине поля. Нарушил правила Роберто Фернандес.

16' Удар по воротам "Динамо" в исполнении "Пари НН". Подача с правого фланга с углового - и Кирилл Гоцук бьёт головой, а Игорь Лещук намертво ловит мяч в падении.

15' Наигранное исполнение штрафного в исполнении "Динамо". Бителло коротко покатил мяч Денису Макарову, тот из глубины закинул в правую часть чужой штрафной площади, а Ярослав Гладышев оттуда влёт пробил в руки Никиты Медведева.

14' Также Лаксальт не играет сегодня - это мера предосторожности. Лунёв, Тюкавин только недавно вернулись из Вьетнама, где находились в стане сборной России.

13' Денису Макарову не удалось удачно разобраться в чужой штрафной площадке - пара соперников отобрала у него мяч без фола.

12' Ярослав Гладышев выскочил один на один и ударил с левого угла вратарской, Никита Медведев отразил мяч, и тут прозвучал свисток о положении "вне игры".

11' Нижегородцы атаковали левым флангом, последовала оттуда подача в расчёте на Огнена Ожеговича, однако мяч спланировал за лицевую линию.

10' Новый эпизод за кадром остался, потом его повторили. Бителло пробил с подступов к штрафной площади в правый угол - Никита Медведев поймал мяч.

9' Момент "Динамо"! Денис Макаров прострелил с правого фланга, а Ярослав Гладышев очень слабо пробил низом в руки Никиты Медведева.

8' По медицинским причинам пропускают матч из состава "Динамо" Маухуб, Нгамалё, Грулёв.

7' Настырная атака динамовцев завершилась фолом в районе левой штанги против вратаря гостей Никиты Медведева.

5' Александр Машлякевич (Москва) - главный арбитр данного матча.

4' Момент у динамовцев! Денис Макаров приложился по чужим воротам. С правого полуфланга пробил он в дальний угол низом, но не удалось ему попасть в створ.

3' Рано говорить, у кого будет преимущество, хотя "Динамо", конечно, сильнее. То, что выше класс у команды Марцела Лички, сомнений не вызывает.

2' Сумбурная игра на самых первых минутах, слишком много потерь у команд, игра проходит преимущественно на левом фланге относительно "Динамо" на половине поля "Пари НН".

1' Полностью синяя форма у "Динамо", полностью белая форма у "Пари НН".