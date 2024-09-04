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Динамо Москва
 
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Пари НН
Прогнозы 42
Динамо Москва 97.6% (41)
X 2.4% (1)
Пари НН 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Динамо Москва
Пари НН

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
1:4
К
2:1
ПЛ
1:1
К
1:1
ТМК
4:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.8
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
56

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0
Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0
Пари НН
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1
ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2024, осталось 2 дня 1 час.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 39.1% пользователей.
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    • Прогнозы 42
    Динамо Москва 97.6% (41)
    X 2.4% (1)
    Пари НН 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Динамо Москва - Пари НН онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Пари НН

    Исход игры
    Динамо Москва
    97.8% (45)
    Ничья
    2.2% (1)
    Пари НН
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    53.33% (24)
    Нет
    46.67% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    39.1% (18)
    2:0 Динамо Москва
    34.8% (16)
    3:1 Динамо Москва
    8.7% (4)
    1:0 Динамо Москва
    8.7% (4)
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