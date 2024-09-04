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Филиппины
FIFA #147
 
Позже
Таджикистан
FIFA #103
Прогнозы 45
Филиппины 24.4% (11)
X 20% (9)
Таджикистан 55.6% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Филиппины
Таджикистан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
0:2
КА(
2:1
КА(
3:4
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.5
2.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
40

Бомбардиры внутри турнира

Филиппины
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таджикистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Филиппины
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Филиппины
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Филиппины
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Филиппины
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Малайзия - Филиппины 2:1 Индонезия - Филиппины 2:0 Вьетнам - Филиппины 3:2 Филиппины - Ирак 0:5
Ирак - Филиппины 1:0 Филиппины - Индонезия 1:1 Филиппины - Вьетнам 0:2 Бахрейн - Филиппины 1:0 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Филиппины - Афганистан 2:1 Тайвань - Филиппины 1:1 Филиппины - Тайвань 2:3 Филиппины - Непал 1:0 Иордания - Филиппины 4:0 Кувейт - Филиппины 2:0 Филиппины - Индонезия 1:2 Таиланд - Филиппины 4:0 Филиппины - Бруней 5:1 Камбоджа - Филиппины 3:2 Вьетнам - Филиппины 1:0
Таджикистан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ливан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Пакистан 3:0 Иордания - Таджикистан 3:0 Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1
Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0

Результаты матчей

Филиппины
Таджикистан

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Филиппины
Таджикистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

  • Текстовая онлайн трансляция матча Филиппины - Таджикистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2024, осталось 2 дня 29 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 45
    Филиппины 24.4% (11)
    X 20% (9)
    Таджикистан 55.6% (25)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Филиппины - Таджикистан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Филиппины - Таджикистан

    Исход игры
    Филиппины
    24% (12)
    Ничья
    18% (9)
    Таджикистан
    58% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (22)
    Меньше
    52.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    63.04% (29)
    Нет
    36.96% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Таджикистан
    28% (14)
    1:1 Ничья
    18% (9)
    0:1 Таджикистан
    14% (7)
    1:0 Филиппины
    12% (6)
    2:1 Филиппины
    10% (5)
    0:3 Таджикистан
    4% (2)
    0:2 Таджикистан
    4% (2)
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