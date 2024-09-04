Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Филиппины
Таджикистан
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.5
2.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
40
Бомбардиры внутри турнира
Филиппины
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Таджикистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Филиппины
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Филиппины
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Филиппины
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Филиппины
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Малайзия - Филиппины 2:1 Индонезия - Филиппины 2:0 Вьетнам - Филиппины 3:2 Филиппины - Ирак 0:5
Ирак - Филиппины 1:0 Филиппины - Индонезия 1:1 Филиппины - Вьетнам 0:2 Бахрейн - Филиппины 1:0 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Филиппины - Афганистан 2:1 Тайвань - Филиппины 1:1 Филиппины - Тайвань 2:3 Филиппины - Непал 1:0 Иордания - Филиппины 4:0 Кувейт - Филиппины 2:0 Филиппины - Индонезия 1:2 Таиланд - Филиппины 4:0 Филиппины - Бруней 5:1 Камбоджа - Филиппины 3:2 Вьетнам - Филиппины 1:0
Таджикистан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ливан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Пакистан 3:0 Иордания - Таджикистан 3:0 Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1
Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0
Результаты матчей
Филиппины
Таджикистан
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Филиппины
Таджикистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Филиппины - Таджикистан
Исход игры
Филиппины
24% (12)
Ничья
18% (9)
Таджикистан
58% (29)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (22)
Меньше
52.17% (24)
Обе команды забьют
Да
63.04% (29)
Нет
36.96% (17)
Популярный счёт
1:2 Таджикистан
28% (14)
1:1 Ничья
18% (9)
0:1 Таджикистан
14% (7)
1:0 Филиппины
12% (6)
2:1 Филиппины
10% (5)
0:3 Таджикистан
4% (2)
0:2 Таджикистан
4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!