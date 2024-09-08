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Тур: 1.
Таджикистан
FIFA #103
 
Позже
Филиппины
FIFA #147
Прогнозы 116
Таджикистан 77.6% (90)
X 10.3% (12)
Филиппины 12.1% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Таджикистан
Филиппины

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМС
0:2
КА(
2:1
КА(
3:4
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.5
2.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
40

Результаты последних матчей

Таджикистан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ливан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Пакистан 3:0 Иордания - Таджикистан 3:0 Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1
Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0
Филиппины
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Малайзия - Филиппины 2:1 Индонезия - Филиппины 2:0 Вьетнам - Филиппины 3:2 Филиппины - Ирак 0:5
Ирак - Филиппины 1:0 Филиппины - Индонезия 1:1 Филиппины - Вьетнам 0:2 Бахрейн - Филиппины 1:0 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Филиппины - Афганистан 2:1 Тайвань - Филиппины 1:1 Филиппины - Тайвань 2:3 Филиппины - Непал 1:0 Иордания - Филиппины 4:0 Кувейт - Филиппины 2:0 Филиппины - Индонезия 1:2 Таиланд - Филиппины 4:0 Филиппины - Бруней 5:1 Камбоджа - Филиппины 3:2 Вьетнам - Филиппины 1:0
  • До матча
  • Приветствую всех болельщиков футбола и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча за третье место на Кубке Мердеки, в котором сборная Таджикистана сыграет со сборной Филиппин. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Таджикистан - Филиппины от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2024, осталось 4 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 30.8% пользователей.
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Прогнозы 116
Таджикистан 77.6% (90)
X 10.3% (12)
Филиппины 12.1% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Таджикистан - Филиппины онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Таджикистан - Филиппины

Исход игры
Таджикистан
76.9% (90)
Ничья
11.1% (13)
Филиппины
12% (14)
Тотал 2.5
Больше
46.6% (48)
Меньше
53.4% (55)
Обе команды забьют
Да
57.28% (59)
Нет
42.72% (44)
Популярный счёт
2:1 Таджикистан
30.8% (36)
1:0 Таджикистан
27.4% (32)
1:1 Ничья
11.1% (13)
1:2 Филиппины
6% (7)
2:0 Таджикистан
5.1% (6)
0:1 Филиппины
3.4% (4)
3:1 Таджикистан
2.6% (3)
3:0 Таджикистан
1.7% (2)
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