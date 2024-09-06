Тур: 1.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Таджикистан
Филиппины
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.5
2.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
40
Бомбардиры внутри турнира
Таджикистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Филиппины
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Филиппины
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Таджикистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Филиппины
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Таджикистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Филиппины
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Таджикистан
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Малайзия - Филиппины 2:1 Индонезия - Филиппины 2:0 Вьетнам - Филиппины 3:2 Филиппины - Ирак 0:5
Ирак - Филиппины 1:0 Филиппины - Индонезия 1:1 Филиппины - Вьетнам 0:2 Бахрейн - Филиппины 1:0 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Филиппины - Афганистан 2:1 Тайвань - Филиппины 1:1 Филиппины - Тайвань 2:3 Филиппины - Непал 1:0 Иордания - Филиппины 4:0 Кувейт - Филиппины 2:0 Филиппины - Индонезия 1:2 Таиланд - Филиппины 4:0 Филиппины - Бруней 5:1 Камбоджа - Филиппины 3:2 Вьетнам - Филиппины 1:0
Филиппины
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ливан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Пакистан 3:0 Иордания - Таджикистан 3:0 Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1
Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0
Результаты матчей
Таджикистан
Филиппины
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Таджикистан
Филиппины
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Таджикистан - Филиппины
Исход игры
Таджикистан
61.7% (37)
Ничья
16.7% (10)
Филиппины
21.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (26)
Меньше
53.57% (30)
Обе команды забьют
Да
60.71% (34)
Нет
39.29% (22)
Популярный счёт
2:1 Таджикистан
28.3% (17)
1:0 Таджикистан
18.3% (11)
1:1 Ничья
16.7% (10)
0:1 Филиппины
10% (6)
1:2 Филиппины
10% (6)
2:0 Таджикистан
5% (3)
3:0 Таджикистан
3.3% (2)
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