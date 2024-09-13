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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
Сепси
3:0
Конец матча
Ботошани
0'
8' Желтая карточка
Франсишку Жуниор
1:0
10' Гол
Дебелюх Габриэл
13' Желтая карточка
Sota Mino
26' Желтая карточка
Шерони Алин
60' Желтая карточка
Шигер Давид
2:0
63' Пенальти
Алими Исник
83' Желтая карточка
Aldair Ferreira
3:0
87' Гол
Оберлин Димитри
90' Желтая карточка
Матрикарди Патрисио
90'+5
33
Никзули
Роланд
82
Ниняй
Бранислав
13
Чоботарю
Денис
3
Штефан
Флорин
25
Отелита
Богдан
5
Sota
Mino
21
Алими
Исник
59
Каллаку
Шерифф
10
Матей
Космин
9
Marius
Coman
22
Дебелюх
Габриэл
1
Кукич
Лука
5
Матрикарди
Патрисио
32
Шерони
Алин
4
Мирон
Джордже
30
Цигэнашу
Александр
33
Eugen
Gabriel
David
22
Франсишку
Жуниор
12
Adams
Friday
10
Капроф
Хуан
7
Бодиштяну
Штефан
29
Marian
Chica-Rosa
Сепси
Ботошани

История личных встреч

Сепси
Ботошани

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

19 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:2
С
5:2
С
1:1
С
7:0
Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
0:2
Л1
5:1

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.78
1.1

Среднее время на гол

50
81

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.4
1.11

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.58
1.11

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

57
81

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелюх Габриэл 3 0.33
Штефан Флорин 1 0.11
Матей Космин 1 0.11
Оберлин Димитри 1 0.11
Варга Кевин 1 0.11
Marius Coman 1 0.11
Чоботарю Денис 1 0.11
Алими Исник 1 (1) 0.11
Каллаку Шерифф 0 0
Думитреску Андрес 0 0
Отелита Богдан 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодиштяну Штефан 1 0.13
Adams Friday 1 0.13
Шерони Алин 1 0.13
Садику Рияд 1 0.13
Майлат Себастьян 1 0.13
Капроф Хуан 0 0
Marian Chica-Rosa 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 1 1
Алими Исник 2 0
Кечкеш Акош 2 0
Штефан Флорин 2 0
Нешкович Михайло 2 0
Sota Mino 2 0
Шигер Давид 1 0
Marius Coman 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Каллаку Шерифф 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шерони Алин 3 0
Aldair Ferreira 3 0
Marian Chica-Rosa 3 0
Bogdan Andone 1 1
Цигэнашу Александр 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Бодиштяну Штефан 2 0
Adams Friday 0 1
Франсишку Жуниор 1 0
Матрикарди Патрисио 1 0
Пап Эдуард 1 0
Капроф Хуан 1 0
Кукич Лука 1 0
Майлат Себастьян 1 0
Саломон Алехандро 1 0
Daniel Celea 1 0
Павлович Михаэль 1 0
Zoran Mitrov 1 0

Результаты матчей

Сепси
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ботошани
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Сепси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ботошани
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

4
1
Сепси
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ботошани
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
4
44%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
4
29%
61-75
3
25%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Оцелул Галац - Сепси 2:0 Сепси - Униря Слобозия 0:1 Университатя Клуж - Сепси 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2
Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Сепси 1:2 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1
Ботошани
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ботошани - Петролул Плоешти 0:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Германнштадт - Ботошани 2:1
Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0

Результаты матчей

Сепси
Ботошани

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Сепси
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
4
1.5
1
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
6
1.5
1
7
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 5 3 0 13 - 4 18
2.
Оцелул Галац
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Университатя Крайова
 8 4 3 1 15 - 7 15
4.
Динамо Бухарест
 9 4 3 2 17 - 11 15
5.
ЧФР Клуж
 7 4 1 2 16 - 9 13
6.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 6 - 5 13
7.
Германнштадт
 8 3 2 3 14 - 11 11
8.
Сепси
 9 3 2 4 10 - 12 11
9.
Униря Слобозия
 9 3 2 4 8 - 11 11
10.
Рапид Бухарест
 8 1 6 1 10 - 10 9
11.
ФКСБ
 7 2 2 3 8 - 10 8
12.
Фарул Констанца
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Политехника Яссы
 8 2 1 5 8 - 15 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 6 - 10 7
15.
Ботошани
 8 2 0 6 5 - 14 6
16.
Глория Бузау
 8 1 2 5 7 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Германнштадт
 5 3 2 0 11 - 4 11
3.
Университатя Клуж
 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 11 - 7 9
5.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
6.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
ФКСБ
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
10.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Политехника Яссы
 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Униря Слобозия
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
УТА Арад
 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
16.
Глория Бузау
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Глория Бузау
 5 1 1 3 5 - 12 4
10.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Ботошани
 5 1 0 4 2 - 9 3
13.
Динамо Бухарест
 5 0 3 2 6 - 8 3
14.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
ФКСБ
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 4
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
Весь список
  • 93'
    Удар от ворот произведет Ботошани
  • 92'
    Сепси начинает контратаку
  • 92'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Нешкович Михайло пробует нанести удар издали, но Luka Kukic держит все под контролем
  • 92'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 92'
    Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Флореску Эдуард из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 91'
    Ботошани пытается что-то создать.
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