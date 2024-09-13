Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Кукич Лука взял и забрал мяч на выходе

46' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Ох, нехорошо это выглядит. Adams Friday получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Adams Friday на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Флорин Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Матрикарди Патрисио выиграл воздушное противоборство у Габриэл Дебелюх.

42' Удар от ворот произведет Сепси

42' Капроф Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Gabriel Eugen David оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

39' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Ботошани

34' Матей Космин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Габриэл Дебелюх из команды Сепси в офсайде

32' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Ботошани

31' Мариус Коман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Удар от ворот произведет Ботошани

28' Алими Исник пробил со штрафного прямо в стенку

26' Шерони Алин получил желтую карточку от судьи

25' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Ботошани

24' Матей Космин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Marian Chica-Rosa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Хорошую попытку сделал Мирон Джордже . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Кукич Лука взял и забрал мяч на выходе

20' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Бодиштяну Штефан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

16' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Судья подбегает и показывает Sota Mino из команды Сепси отложенную желтую карточку за фол.

13' Удар от ворот произведет Ботошани

10' Г О О О О Л - Габриэл Дебелюх забивает с правой ноги!

9' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Ботошани

8' Франсишку Жуниор получил желтую карточку от судьи

8' Безумный фол. Франсишку Жуниор грубо играет против соперника. Пострадал Габриэл Дебелюх

7' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Marian Chica-Rosa пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

4' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ботошани начинает с центра поля

1' Судья начинает матч