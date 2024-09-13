Тур: 9. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Horia Mladinovici
0'
8' Желтая карточкаФрансишку Жуниор
1:0
10' ГолДебелюх Габриэл
13' Желтая карточкаSota Mino
26' Желтая карточкаШерони Алин
60' Желтая карточкаШигер Давид
2:0
63' ПенальтиАлими Исник
83' Желтая карточкаAldair Ferreira
3:0
87' ГолОберлин Димитри
90' Желтая карточкаМатрикарди Патрисио
90'+5
Ход матча
10'
13'
26'
60'
63'
2:0
83'
87'
Владение мячом
21
Алими
Исник
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Nir BardaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Adams FridayПолузащитник
-
10 Капроф ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Пап ЭдуардВратарь
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
-
64 Муаддиб ЖалиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Zoran Mitrov
-
-
-
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сепси
Ботошани
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
19 матчей
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.78
1.1
Среднее время на гол
50
81
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.4
1.11
Среднее время на гол
64
81
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.58
1.11
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
57
81
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелюх Габриэл
|3
|0.33
|Штефан Флорин
|1
|0.11
|Матей Космин
|1
|0.11
|Оберлин Димитри
|1
|0.11
|Варга Кевин
|1
|0.11
|Marius Coman
|1
|0.11
|Чоботарю Денис
|1
|0.11
|Алими Исник
|1 (1)
|0.11
|Каллаку Шерифф
|0
|0
|Думитреску Андрес
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.13
|Adams Friday
|1
|0.13
|Шерони Алин
|1
|0.13
|Садику Рияд
|1
|0.13
|Майлат Себастьян
|1
|0.13
|Капроф Хуан
|0
|0
|Marian Chica-Rosa
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|1
|1
|Алими Исник
|2
|0
|Кечкеш Акош
|2
|0
|Штефан Флорин
|2
|0
|Нешкович Михайло
|2
|0
|Sota Mino
|2
|0
|Шигер Давид
|1
|0
|Marius Coman
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Каллаку Шерифф
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шерони Алин
|3
|0
|Aldair Ferreira
|3
|0
|Marian Chica-Rosa
|3
|0
|Bogdan Andone
|1
|1
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Бодиштяну Штефан
|2
|0
|Adams Friday
|0
|1
|Франсишку Жуниор
|1
|0
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Капроф Хуан
|1
|0
|Кукич Лука
|1
|0
|Майлат Себастьян
|1
|0
|Саломон Алехандро
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Павлович Михаэль
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ботошани
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Сепси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ботошани
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
4
1
Сепси
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ботошани
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
4
44%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
4
29%
61-75
3
25%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Оцелул Галац - Сепси 2:0 Сепси - Униря Слобозия 0:1 Университатя Клуж - Сепси 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2
Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Сепси 1:2 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1
Ботошани
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ботошани - Петролул Плоешти 0:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Германнштадт - Ботошани 2:1
Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0
Результаты матчей
Сепси
Ботошани
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Сепси
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
14
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
44
36
17
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4 (1)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 4
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2