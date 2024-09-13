Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Рефери не любит споров - именно за это Zeljko Kopic сейчас получил желтую

87' Игрок из команды Униря Слобозия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

86' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Перяну Овидиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

83' Голубович Аднан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Камара Секу не смог попасть в створ ударом издали

82' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

80' Амзар Йонуц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Юсов Дмитрий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Патрике Разван не смог попасть в створ ударом издали

77' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Джеле Джордан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Дмитрий Поспелов выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Каржан Каталин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Каржан Каталин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Гнаоре Эдди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Тактическая замена. Сивис Максим уходит с поля и его заменяет Cristian Costin

65' Камара Секу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Камара Секу нанес удар головой, но Аднан Голубович спокойно отбил мяч.

62' Матч возобновлен

61' Миланов Георги на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Ольсен Патрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Сельмани Астрит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Аганович Аднан не смог попасть в створ ударом издали

51' Рефери не любит споров - именно за это Аганович Аднан сейчас получил желтую

51' Stefan Pacionel совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Миланов Георги навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Сельмани Астрит пробует нанести удар издали, но Денис Русу держит все под контролем

46' Хорошую попытку сделал Christ Afalna . Удар в створ, но вратарь начеку