Тур: 9. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Andrei Moroita
1:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаIonut Coada
1:0
32' ГолКаржан Каталин
41' Желтая карточкаGabriel Lazar
43' Желтая карточкаПатрике Разван
51' Желтая карточкаStefan Pacionel
51' Желтая карточкаАганович Аднан
59' Желтая карточкаОльсен Патрик
76' Желтая карточкаДжеле Джордан
87' Желтая карточкаZeljko Kopic
90' Желтая карточкаМедина Паоло
90'+7
Ход матча
16'
32'
41'
43'
51'
51'
59'
76'
87'
90'
Владение мячом
27
Сивис
Максим
31
Амзар
Йонуц
22
Бани
Андрей
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Сивис МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Бани АндрейНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
30 Raul Rotund
-
Главный тренер: Копич Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
-
15 Медина ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Камара СекуНападающий
-
18 Юсов ДмитрийНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Динамо Бухарест
Униря Слобозия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сельмани Астрит
|4 (2)
|0.44
|Каржан Каталин
|3
|0.33
|Dennis Politic
|3 (1)
|0.33
|Абдалла Хаким
|2
|0.22
|Бани Андрей
|1
|0.11
|Гнаоре Эдди
|1
|0.11
|Опрут Рауль
|1
|0.11
|Неагу Петру
|1
|0.11
|Боатенг Кеннеди
|0
|0
Униря Слобозия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поспелов Дмитрий
|4 (2)
|0.44
|Пурече Флориан
|1
|0.11
|Джеле Джордан
|1
|0.11
|Andrei Dorobantu
|1
|0.11
|Filip Ilie
|1
|0.11
|Камара Секу
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Сербаника Даниел
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омавоо Жозуэ
|3
|1
|Dennis Politic
|3
|0
|Сельмани Астрит
|3
|0
|Сивис Максим
|1
|1
|Боатенг Кеннеди
|2
|0
|Опрут Рауль
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Бани Андрей
|2
|0
|Zeljko Kopic
|2
|0
|Патрике Разван
|1
|0
|Ольсен Патрик
|1
|0
|Голубович Аднан
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Соро Альберто
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Маргинеан Юлиус
|1
|0
|Cristian Licsandru
|1
|0
Униря Слобозия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Паоло
|3
|0
|Ariel Lopez1
|3
|0
|Поспелов Дмитрий
|3
|0
|Джеле Джордан
|1
|1
|Аганович Аднан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Stefan Pacionel
|2
|0
|Русу Денис
|1
|0
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Christ Afalna
|1
|0
|Laurentiu Vlasceanu
|1
|0
|Marius Antoche
|1
|0
|Gabriel Lazar
|1
|0
|Constantin Adrian Toma
|1
|0
|Ionut Coada
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Униря Слобозия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Динамо Бухарест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Униря Слобозия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
4
Динамо Бухарест
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Униря Слобозия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
12
3
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
33%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Забито
17
8
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
5
29%
29%
0
0%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
4
24%
3
38%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
3
38%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
4
36%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Динамо Бухарест - Афумати 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1
Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1
Униря Слобозия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Униря Слобозия - Глория Бузау 2:1 Сепси - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0
Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Корвинул Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Униря Слобозия - Миовени 1:0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Униря Слобозия
Точный счет
4:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
4:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Униря Слобозия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
54
27
27
27
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4 (1)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 4
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2