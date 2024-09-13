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Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Andrei Moroita
Динамо Бухарест
1:0
Конец матча
Униря Слобозия
0'
16' Желтая карточка
Ionut Coada
1:0
32' Гол
Каржан Каталин
41' Желтая карточка
Gabriel Lazar
43' Желтая карточка
Патрике Разван
51' Желтая карточка
Stefan Pacionel
51' Желтая карточка
Аганович Аднан
59' Желтая карточка
Ольсен Патрик
76' Желтая карточка
Джеле Джордан
87' Желтая карточка
Zeljko Kopic
90' Желтая карточка
Медина Паоло
90'+7
1
Голубович
Аднан
27
Сивис
Максим
23
Патрике
Разван
6
Cristian
Licsandru
31
Амзар
Йонуц
33
Ольсен
Патрик
8
Гнаоре
Эдди
10
Каржан
Каталин
17
Миланов
Георги
9
Сельмани
Астрит
22
Бани
Андрей
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
14
Gabriel
Lazar
60
Поспелов
Дмитрий
29
Сербаника
Даниел
8
Ionut
Coada
20
Перяну
Овидиу
23
Бэрбуц
Кристиан
77
Аганович
Аднан
98
Christ
Afalna
11
Джеле
Джордан
Динамо Бухарест
Униря Слобозия

История личных встреч

Динамо Бухарест
Униря Слобозия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
0:2
К
3:3
ЛI
1:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сельмани Астрит 4 (2) 0.44
Каржан Каталин 3 0.33
Dennis Politic 3 (1) 0.33
Абдалла Хаким 2 0.22
Бани Андрей 1 0.11
Гнаоре Эдди 1 0.11
Опрут Рауль 1 0.11
Неагу Петру 1 0.11
Боатенг Кеннеди 0 0
Униря Слобозия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поспелов Дмитрий 4 (2) 0.44
Пурече Флориан 1 0.11
Джеле Джордан 1 0.11
Andrei Dorobantu 1 0.11
Filip Ilie 1 0.11
Камара Секу 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Сербаника Даниел 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омавоо Жозуэ 3 1
Dennis Politic 3 0
Сельмани Астрит 3 0
Сивис Максим 1 1
Боатенг Кеннеди 2 0
Опрут Рауль 2 0
Каржан Каталин 2 0
Бани Андрей 2 0
Zeljko Kopic 2 0
Патрике Разван 1 0
Ольсен Патрик 1 0
Голубович Аднан 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Соро Альберто 1 0
Костин Кристиан 1 0
Маргинеан Юлиус 1 0
Cristian Licsandru 1 0
Униря Слобозия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Паоло 3 0
Ariel Lopez1 3 0
Поспелов Дмитрий 3 0
Джеле Джордан 1 1
Аганович Аднан 2 0
Камара Секу 2 0
Stefan Pacionel 2 0
Русу Денис 1 0
Бэрбуц Кристиан 1 0
Пурече Флориан 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Christ Afalna 1 0
Laurentiu Vlasceanu 1 0
Marius Antoche 1 0
Gabriel Lazar 1 0
Constantin Adrian Toma 1 0
Ionut Coada 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Униря Слобозия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Динамо Бухарест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Униря Слобозия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
4
Динамо Бухарест
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Униря Слобозия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

12
3
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

17
8
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
5
29%
29%
0
0%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
4
24%
3
38%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
3
38%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
4
36%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Динамо Бухарест - Афумати 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1
Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1
Униря Слобозия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Униря Слобозия - Глория Бузау 2:1 Сепси - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0
Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Корвинул Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Униря Слобозия - Миовени 1:0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
Униря Слобозия

Точный счет

4:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
4:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
Униря Слобозия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
2
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
2
7
2
7
2.5
2
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 5 3 0 13 - 4 18
2.
Оцелул Галац
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Университатя Крайова
 8 4 3 1 15 - 7 15
4.
Динамо Бухарест
 9 4 3 2 17 - 11 15
5.
ЧФР Клуж
 7 4 1 2 16 - 9 13
6.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 6 - 5 13
7.
Германнштадт
 8 3 2 3 14 - 11 11
8.
Сепси
 9 3 2 4 10 - 12 11
9.
Униря Слобозия
 9 3 2 4 8 - 11 11
10.
Рапид Бухарест
 8 1 6 1 10 - 10 9
11.
ФКСБ
 7 2 2 3 8 - 10 8
12.
Фарул Констанца
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Политехника Яссы
 8 2 1 5 8 - 15 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 6 - 10 7
15.
Ботошани
 8 2 0 6 5 - 14 6
16.
Глория Бузау
 8 1 2 5 7 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Германнштадт
 5 3 2 0 11 - 4 11
3.
Университатя Клуж
 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 11 - 7 9
5.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
6.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
ФКСБ
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
10.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Политехника Яссы
 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Униря Слобозия
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
УТА Арад
 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
16.
Глория Бузау
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Глория Бузау
 5 1 1 3 5 - 12 4
10.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Ботошани
 5 1 0 4 2 - 9 3
13.
Динамо Бухарест
 5 0 3 2 6 - 8 3
14.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
ФКСБ
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 4
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
Весь список
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Голубович Аднан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Ionut Coada не смог попасть в створ ударом издали
  • 93'
    Униря Слобозия пытается что-то создать.
  • 93'
    Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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