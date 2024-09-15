Тайлсон бьет ударом через себя, но Laurentiu Popescu блокирует удар!

Г О О О О Л - Тайлсон забивает ударом с правой ноги!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Зайков Джоко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Самайоа Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Хури Льес тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

90' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Тайлсон получил желтую карточку от судьи

89' Влэдою Штефан получил желтую карточку от судьи

89' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Скречу Владимир не смог попасть в створ ударом издали

86' Соарес Гильерме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Матч возобновлен

85' Бордеяну Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Парадела Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Тайлсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Митрицэ Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Митрицэ Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Митрицэ Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Хорошую попытку сделал Тайлсон. Удар в створ, но вратарь начеку

72' Бордеяну Михай тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

72' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Митрицэ Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Бордеяну Михай не смог попасть в створ ударом издали

70' Матч возобновлен

69' Фернандес Хесус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Хорошую попытку сделал Парадела Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Хорошую попытку сделал Баярам Штефан . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Тактическая замена. Георге Валентин уходит с поля и его заменяет Тайлсон

66' Баярам Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

58' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Митрицэ Александру бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

58' После проверки VAR судья изменил решение - Университатя Крайова пробьет пенальти!

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Университатя Крайова

52' Митрицэ Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Хорошую попытку сделал Банку Никусор . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Влэдою Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Alin Roman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля