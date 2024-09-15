Тур: 9. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Rares George Vidican
2:0
Конец матча
0'
1:0
30' ГолКамбери Флориан
1:0
58' Не забитый пенальтиМитрицэ Александру
72' Желтая карточкаБордеяну Михай
89' Желтая карточкаВлэдою Штефан
89' Желтая карточкаTailson
90' Желтая карточкаХури Льес
90' Желтая карточкаRares Ispas
90' Желтая карточкаAndrei Gheorghita
2:0
90' ГолTailson
90'+12
Ход матча
30'
1:0
58'
72'
89'
89'
90'
90'
90'
2:0
Владение мячом
27
Rares
Ispas
26
Зайков
Джоко
25
Сьерра
Грего
17
Мора
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Нападающий
-
70 Попа ДэвидНападающий
-
-
-
21 Matei Tanasa
-
-
99 Tailson
-
-
Главный тренер: Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
25 Сьерра ГрегоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мора КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Лунг СилвиуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
-
32 Relu Stoian
-
31 Stefan Bana
-
-
27 David Barbu
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
История личных встреч
Политехника Яссы
Университатя Крайова
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
15 матчей
20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.83
Среднее время на гол
70
108
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.4
1.53
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
64
58
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бордеяну Михай
|3
|0.33
|Teixeira Goncalo
|2
|0.22
|Камбери Флориан
|1
|0.11
|Alin Roman II
|1
|0.11
|Самайоа Николас
|1
|0.11
|Tailson
|1
|0.11
|Stefan Stefanovici
|1
|0.11
|Andrei Gheorghita
|0
|0
|Тодороски Тодор
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|0.67
|Кольич Элвир
|2
|0.22
|Парадела Луис
|1
|0.11
|Меквабишвили Анзор
|1
|0.11
|Stefan Bana
|1
|0.11
|Зайков Джоко
|1
|0.11
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.11
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.11
|Баярам Штефан
|1
|0.11
|Хури Льес
|0
|0
|Крецу Александру
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Мора Карлос
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|4
|0
|Andrei Gheorghita
|3
|0
|Anthony da Silva III
|2
|0
|Самайоа Николас
|2
|0
|Rares Ispas
|2
|0
|Tailson
|2
|0
|Фернандес Хесус
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Атанаскоски Давид
|1
|0
|Тодороски Тодор
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Matei Tanasa
|1
|0
|Luca Mihai
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Влэдою Штефан
|4
|0
|Крецу Александру
|2
|1
|Митрицэ Александру
|3
|0
|Парадела Луис
|3
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Сьерра Грего
|1
|0
|Мальдонадо Дениль
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Университатя Крайова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
1
Политехника Яссы
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
10
Политехника Яссы
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Пропущено
9
4
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Забито
11
15
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
6
40%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
27%
4
27%
76-90
Пропущено
14
9
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
21%
1
11%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
5
36%
2
22%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
7%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Германнштадт - Политехника Яссы 6:2 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2
Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Сепси - Университатя Крайова 1:2
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Крайова - Марибор 3:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1
Результаты матчей
Политехника Яссы
Университатя Крайова
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
36
45
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4 (1)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 4
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|4