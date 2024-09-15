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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Rares George Vidican
Политехника Яссы
2:0
Конец матча
Университатя Крайова
0'
1:0
30' Гол
Камбери Флориан
1:0
58' Не забитый пенальти
Митрицэ Александру
72' Желтая карточка
Бордеяну Михай
89' Желтая карточка
Влэдою Штефан
89' Желтая карточка
Tailson
90' Желтая карточка
Хури Льес
90' Желтая карточка
Rares Ispas
90' Желтая карточка
Andrei Gheorghita
2:0
90' Гол
Tailson
90'+12
88
Фернандес
Хесус
30
Тодороски
Тодор
42
Соарес
Гильерме
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
37
Бордеяну
Михай
5
Гуэ
Самюэль
11
Георге
Валентин
10
Alin
Roman
II
20
Stefan
Stefanovici
22
Камбери
Флориан
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
25
Сьерра
Грего
11
Банку
Никусор
8
Takuto
Oshima
23
Кэпэцынэ
Михай
10
Баярам
Штефан
28
Митрицэ
Александру
17
Мора
Карлос
9
Иван
Андрей
Политехника Яссы
Университатя Крайова

История личных встреч

Политехника Яссы
Университатя Крайова

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

15 матчей

20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

История матчей

С
2:2
С
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
К
3:2
ПЛ
2:5
ПЛ
1:1
Л1
1:2
ДА
2:1
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
2:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.83

Среднее время на гол

70
108

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.4
1.53

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
58

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бордеяну Михай 3 0.33
Teixeira Goncalo 2 0.22
Камбери Флориан 1 0.11
Alin Roman II 1 0.11
Самайоа Николас 1 0.11
Tailson 1 0.11
Stefan Stefanovici 1 0.11
Andrei Gheorghita 0 0
Тодороски Тодор 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 6 (1) 0.67
Кольич Элвир 2 0.22
Парадела Луис 1 0.11
Меквабишвили Анзор 1 0.11
Stefan Bana 1 0.11
Зайков Джоко 1 0.11
Кэпэцынэ Михай 1 0.11
Мальдонадо Дениль 1 0.11
Баярам Штефан 1 0.11
Хури Льес 0 0
Крецу Александру 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Мора Карлос 0 0
Takuto Oshima 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 4 0
Andrei Gheorghita 3 0
Anthony da Silva III 2 0
Самайоа Николас 2 0
Rares Ispas 2 0
Tailson 2 0
Фернандес Хесус 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Атанаскоски Давид 1 0
Тодороски Тодор 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Matei Tanasa 1 0
Luca Mihai 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Влэдою Штефан 4 0
Крецу Александру 2 1
Митрицэ Александру 3 0
Парадела Луис 3 0
Хури Льес 2 0
Баярам Штефан 2 0
Кольич Элвир 1 0
Банку Никусор 1 0
Сьерра Грего 1 0
Мальдонадо Дениль 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Университатя Крайова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
1
Политехника Яссы
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
10
Политехника Яссы
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Пропущено

9
4
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Забито

11
15
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
6
40%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
27%
4
27%
76-90

Пропущено

14
9
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
21%
1
11%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
5
36%
2
22%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
7%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Германнштадт - Политехника Яссы 6:2 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2
Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Сепси - Университатя Крайова 1:2
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Крайова - Марибор 3:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1

Результаты матчей

Политехника Яссы
Университатя Крайова

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 5 3 0 13 - 4 18
2.
Оцелул Галац
 8 4 4 0 9 - 3 16
3.
Университатя Крайова
 9 4 3 2 15 - 9 15
4.
Динамо Бухарест
 9 4 3 2 17 - 11 15
5.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 7 - 6 14
6.
ЧФР Клуж
 7 4 1 2 16 - 9 13
7.
Германнштадт
 8 3 2 3 14 - 11 11
8.
Сепси
 9 3 2 4 10 - 12 11
9.
Униря Слобозия
 9 3 2 4 8 - 11 11
10.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 10 - 15 10
11.
Рапид Бухарест
 8 1 6 1 10 - 10 9
12.
Фарул Констанца
 9 2 3 4 9 - 12 9
13.
ФКСБ
 7 2 2 3 8 - 10 8
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 6 - 10 7
15.
Ботошани
 8 2 0 6 5 - 14 6
16.
Глория Бузау
 9 1 3 5 7 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Германнштадт
 5 3 2 0 11 - 4 11
3.
Университатя Клуж
 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 11 - 7 9
5.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
6.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
Политехника Яссы
 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
ФКСБ
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Петролул Плоешти
 5 1 4 0 2 - 1 7
11.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 5 - 7 6
12.
Униря Слобозия
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
УТА Арад
 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
16.
Глория Бузау
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 5 7
4.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 5 - 5 7
5.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Глория Бузау
 5 1 1 3 5 - 12 4
10.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
13.
Ботошани
 5 1 0 4 2 - 9 3
14.
Динамо Бухарест
 5 0 3 2 6 - 8 3
15.
ФКСБ
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 4
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Политехника Яссы Бордеяну Михай 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Г О О О О Л - Тайлсон забивает ударом с правой ноги!
  • 100'
    Камбери Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 100'
    Хорошую попытку сделал Камбери Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 100'
    Тайлсон бьет ударом через себя, но Laurentiu Popescu блокирует удар!
  • 99'
    Andrei Gheorghita получил желтую карточку от судьи
  • 99'
    Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника
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