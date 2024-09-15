Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Адриан Шут навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Ох, нехорошо это выглядит. Болгадо Леонардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Матч возобновится спорным мячом

84' Болгадо Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Адриан Шут пробил со штрафного прямо в стенку

81' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Адриан Шут из команды ФКСБ подал угловой справа.

79' Удар от ворот произведет ФКСБ

79' Джокович Дамьян не смог попасть в створ ударом издали

76' Адриан Шут не смог попасть в створ ударом издали

75' Тактическая замена. Луи Мунтяну уходит с поля и его заменяет Robert Filip

75' Михай Попа делает важнейший сейв!

75' Попеску Октавиан пробует нанести удар издали, но Михай Попа держит все под контролем

74' Попеску Октавиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Михай Попа взял и забрал мяч на выходе

70' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

70' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Адриан Шут из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Михай Попа взял и забрал мяч на выходе

67' ФКСБ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

67' Болгадо Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

64' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Олару Дариус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

61' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Михай Попа делает важнейший сейв!

61' Балута Александр пробует нанести удар издали, но Михай Попа держит все под контролем

60' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

60' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Забив гол, ФКСБ сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

59' Г О О О О Л - Балута Александр забивает ударом с правой ноги!

57' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

56' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

54' Адриан Шут из команды ФКСБ заходит слишком далеко, он валит Луи Мунтяну.

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Крецу Валентин не смог попасть в створ ударом издали

51' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

51' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

51' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Г О О О О Л - Луи Мунтяну забивает с правой ноги!

49' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Луи Мунтяну бьет ударом через себя, но Штефан Тырновану блокирует удар!