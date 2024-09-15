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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
ЧФР Клуж
2:2
Конец матча
ФКСБ
0'
35' Желтая карточка
Пантя Александру
1:0
36' Гол
Мунтяну Луис
2:0
49' Гол
Мунтяну Луис
2:1
59' Гол
Балута Александр
2:2
87' Гол
Дава Джойским
90' Желтая карточка
Robert Filip
90' Желтая карточка
Постолаки Вирджилиу
90'+5
21
Попа
Михай
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
4
Болгадо
Леонардо
13
Симао
Роша
82
Фика
Алин
11
Паун-Александру
Константин
88
Джокович
Дамьян
10
Дяк
Чиприан
9
Мунтяну
Луис
7
Мохаммед
Камара
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
17
Попеску
Михай
5
Дава
Джойским
3
Панцыру
Ионуц
42
Альхассан
Баба
8
Шут
Адриан
24
William
Baeten
27
Олару
Дариус
11
Микулеску
Давид
7
Тэнасе
Флорин
ЧФР Клуж
ФКСБ

История личных встреч

ЧФР Клуж
ФКСБ

24 матча

50%
50%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
14 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
45.8%
13 побед 11 ничьих 0 побед

26 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

65.4%
34.6%
0 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

50 матчей

24%
44%
32%
12 побед 22 ничьи 16 побед

Первый тайм

28%
58%
14%
14 побед 29 ничьих 7 побед

Второй тайм

26%
30%
44%
13 побед 15 ничьих 22 победы

История матчей

С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:1
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
1:1
С
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
Л1ГА
0:2
Л1ГА
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1ГА
0:0
Л1ГА
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
1:1
ДА
1:3
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
3:1

Голы

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

0.88
0.92

Среднее время на гол

102
97

Всего голов

33
18

Голов в среднем за матч

1.32
0.72

Среднее время на гол

68
125

Всего голов

55
41

Голов в среднем за матч

1.1
0.82

Тотал матчей

2.5
45
Больше 90%
Меньше 10%
5
31
Больше 62%
Меньше 38%
19
10
Больше 20%
Меньше 80%
40
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

81
109

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтяну Луис 4 0.5
Бирлигея Даниэль 2 0.25
Паун-Александру Константин 2 0.25
Дяк Чиприан 2 (1) 0.25
Михаэль Петер 2 0.25
Тахцидис Панайотис 1 0.13
Нкололо Бени 1 0.13
Джокович Дамьян 1 0.13
Кореница Меритон 1 0.13
Болгадо Леонардо 1 0.13
Robert Filip 1 0.13
Симао Роша 0 0
Могос Василе 0 0
Постолаки Вирджилиу 0 0
Фика Алин 0 0
Кейта Абдул-Кадер 0 0
Мохаммед Камара 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 3 (2) 0.38
Балута Александр 2 0.25
Штефэнеску Мариус 1 0.13
Нгезана Сиябонга 1 0.13
Дава Джойским 1 0.13
Муси Александру Мариан 1 0.13
Ликсандру Михай 1 0.13
Шут Адриан 0 0
Попа Даньел 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Камара 4 1
Дан Петреску 2 1
Мунтяну Луис 3 0
Тахцидис Панайотис 1 0
Айети Арлинд 1 0
Крешич Антон 1 0
Постолаки Вирджилиу 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0
Robert Filip 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 3 0
Альхассан Баба 3 0
Шут Адриан 2 0
Олару Дариус 0 1
Крецу Валентин 1 0
Попеску Октавиан 1 0
Тэнасе Флорин 1 0
Эджума Малком 1 0
Пантя Александру 1 0
Антви Нана 1 0
William Baeten 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
ФКСБ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
4
ЧФР Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
6
ЧФР Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
ФКСБ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

13
4
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
4
31%
2
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
25%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

18
10
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
5
28%
3
30%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
4
40%
76-90

Пропущено

11
12
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
4
36%
4
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0
ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1
ФКСБ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ФКСБ - УТА Арад 2:0 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1
ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1

Результаты матчей

ЧФР Клуж
ФКСБ

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
5
1
1.5
2
3
3
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
7
1
1.5
4
4
4
4
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 5 3 0 13 - 4 18
2.
Оцелул Галац
 8 4 4 0 9 - 3 16
3.
Университатя Крайова
 9 4 3 2 15 - 9 15
4.
Динамо Бухарест
 9 4 3 2 17 - 11 15
5.
ЧФР Клуж
 8 4 2 2 18 - 11 14
6.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 7 - 6 14
7.
Германнштадт
 8 3 2 3 14 - 11 11
8.
Сепси
 9 3 2 4 10 - 12 11
9.
Униря Слобозия
 9 3 2 4 8 - 11 11
10.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 10 - 15 10
11.
ФКСБ
 8 2 3 3 10 - 12 9
12.
Рапид Бухарест
 8 1 6 1 10 - 10 9
13.
Фарул Констанца
 9 2 3 4 9 - 12 9
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 6 - 10 7
15.
Ботошани
 8 2 0 6 5 - 14 6
16.
Глория Бузау
 9 1 3 5 7 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Германнштадт
 5 3 2 0 11 - 4 11
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
4.
Университатя Клуж
 3 3 0 0 7 - 1 9
5.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
6.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
Политехника Яссы
 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
ФКСБ
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Петролул Плоешти
 5 1 4 0 2 - 1 7
11.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 5 - 7 6
12.
Униря Слобозия
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
УТА Арад
 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
16.
Глория Бузау
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 5 7
4.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 5 - 5 7
5.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Глория Бузау
 5 1 1 3 5 - 12 4
10.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
13.
Ботошани
 5 1 0 4 2 - 9 3
14.
Динамо Бухарест
 5 0 3 2 6 - 8 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 4
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Политехника Яссы Бордеяну Михай 4
Весь список
  • 93'
    Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 93'
    Robert Filip получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Судья сигнализирует, что Robert Filip из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Попеску Октавиан
  • 93'
    ФКСБ начинает контратаку
  • 92'
    Михаэль Петер из команды ЧФР Клуж в офсайде
  • 92'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Шанс! Михаэль Петер из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо
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