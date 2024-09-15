Тур: 9. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Marian Barbu
0'
35' Желтая карточкаПантя Александру
1:0
36' ГолМунтяну Луис
2:0
49' ГолМунтяну Луис
2:1
59' ГолБалута Александр
2:2
87' ГолДава Джойским
90' Желтая карточкаRobert Filip
90' Желтая карточкаПостолаки Вирджилиу
90'+5
Ход матча
35'
36'
1:0
49'
2:0
59'
2:1
87'
2:2
90'
Владение мячом
21
Попа
Михай
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
13
Симао
Роша
82
Фика
Алин
10
Дяк
Чиприан
27
Олару
Дариус
- Основной состав
-
21 Попа МихайВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
-
13 Симао РошаЗащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
45 Камора МауруЗащитник
- Защитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
- Полузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
70 Tudor Lucaci
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
70 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
ЧФР Клуж
ФКСБ
24 матча
50%
50%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
14 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.2%
45.8%
13 побед 11 ничьих 0 побед
26 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
65.4%
34.6%
0 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
50 матчей
24%
44%
32%
12 побед 22 ничьи 16 побед
Первый тайм
28%
58%
14%
14 побед 29 ничьих 7 побед
Второй тайм
26%
30%
44%
13 побед 15 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
0.88
0.92
Среднее время на гол
102
97
Всего голов
33
18
Голов в среднем за матч
1.32
0.72
Среднее время на гол
68
125
Всего голов
55
41
Голов в среднем за матч
1.1
0.82
Тотал матчей
2.5
45
Больше 90%
Меньше 10%
5
31
Больше 62%
Меньше 38%
19
10
Больше 20%
Меньше 80%
40
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
81
109
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|4
|0.5
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.25
|Паун-Александру Константин
|2
|0.25
|Дяк Чиприан
|2 (1)
|0.25
|Михаэль Петер
|2
|0.25
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.13
|Нкололо Бени
|1
|0.13
|Джокович Дамьян
|1
|0.13
|Кореница Меритон
|1
|0.13
|Болгадо Леонардо
|1
|0.13
|Robert Filip
|1
|0.13
|Симао Роша
|0
|0
|Могос Василе
|0
|0
|Постолаки Вирджилиу
|0
|0
|Фика Алин
|0
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|0
|0
|Мохаммед Камара
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|3 (2)
|0.38
|Балута Александр
|2
|0.25
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.13
|Нгезана Сиябонга
|1
|0.13
|Дава Джойским
|1
|0.13
|Муси Александру Мариан
|1
|0.13
|Ликсандру Михай
|1
|0.13
|Шут Адриан
|0
|0
|Попа Даньел
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Камара
|4
|1
|Дан Петреску
|2
|1
|Мунтяну Луис
|3
|0
|Тахцидис Панайотис
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Крешич Антон
|1
|0
|Постолаки Вирджилиу
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
|Robert Filip
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|3
|0
|Альхассан Баба
|3
|0
|Шут Адриан
|2
|0
|Олару Дариус
|0
|1
|Крецу Валентин
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Пантя Александру
|1
|0
|Антви Нана
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
ФКСБ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
4
ЧФР Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
6
ЧФР Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
ФКСБ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
13
4
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
4
31%
2
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
25%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
18
10
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
5
28%
3
30%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
4
40%
76-90
Пропущено
11
12
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
4
36%
4
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0
ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1
ФКСБ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ФКСБ - УТА Арад 2:0 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1
ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1
Результаты матчей
ЧФР Клуж
ФКСБ
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
51
23
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
71
44
44
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 4
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|4