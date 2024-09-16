Тур: 9. Стадион: Arena Francisc Neuman. Главный судья: Ionut Coza
1:1
Конец матча
0'
0:1
64' ГолКицу Аурелиан
1:1
74' ПенальтиПедру Жоау II
84' Желтая карточкаКымпану Георге
90'+5
Ход матча
64'
0:1
74'
1:1
84'
84'
84'
Владение мячом
25
Цука
Рави
29
Триф
Разван
10
Фабри
Андрей
24
Омонди
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Цука РавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Триф РазванЗащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Омонди ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Рыпэ КорнелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гезали ЛаминНападающий
-
11 Эзекиль ИмохНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
30 Антви НанаЗащитник
-
22 Поп ИонутПолузащитник
-
11 Буш СержиуНападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
17 Petru Dragos
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
УТА Арад
Германнштадт
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Жоау II
|2 (2)
|0.22
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0.11
|Костаче Ионуц
|1
|0.11
|Бенга Александру
|1
|0.11
|Эзекиль Имох
|1
|0.11
|Кымпану Георге
|1
|0.11
|Фабри Андрей
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурджа Алессандро
|3
|0.33
|Дякону Роналдо
|2
|0.22
|Кицу Аурелиан
|2
|0.22
|Балауре Сильвиу
|2
|0.22
|Стойка Янис
|2
|0.22
|Негуц Кристиан
|1 (1)
|0.11
|Бейян Флориан
|1
|0.11
|Petru Dragos
|1
|0.11
|Robert Popescu
|1
|0.11
|Гэман Валеричэ
|0
|0
|Ороиан Александру
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омонди Эрик
|4
|0
|Цука Рави
|2
|0
|Михай Кристиан
|2
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Kouya Mabea
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Mircea Rednic
|1
|0
|Diogo Rodrigues
|1
|0
|Loai Halaf
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Негуц Кристиан
|1
|0
|Ороиан Александру
|1
|0
|Petru Dragos
|1
|0
Результаты матчей
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Германнштадт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
УТА Арад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Германнштадт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
11
УТА Арад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Германнштадт
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
4
36%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
75%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
3
20%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
2
29%
5
33%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
4
36%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ФКСБ - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1
Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3
Германнштадт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Германнштадт - Политехника Яссы 6:2 Германнштадт - ФКСБ 2:0 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 Германнштадт - Ботошани 2:1
Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0
Результаты матчей
УТА Арад
Германнштадт
Точный счет
1:1
4 раза 80%
0:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
УТА Арад
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
18
45
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 4
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|4