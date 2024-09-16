Cristian Negut оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

George Cimpanu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Пулоло Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Ороиан Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

42' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

37' Удар от ворот произведет Германнштадт

37' Фабри Андрей не смог попасть в створ ударом издали

36' Тьягу Гонсалвеш из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Ороиан Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Хорошую попытку сделал Стойка Янис . Удар в створ, но вратарь начеку

27' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

27' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ороиан Александру нанес удар в каркас ворот!

26' Тьягу Гонсалвеш из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Цука Рави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Кицу Аурелиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Стойка Янис из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Тьягу Гонсалвеш из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Jordan Attah Kadiri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Германнштадт

16' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

16' Фабри Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Удар от ворот произведет Германнштадт

13' Костаче Ионуц не смог попасть в створ ударом издали

13' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

12' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Германнштадт

10' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Омонди Эрик пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

8' Ороиан Александру не смог попасть в створ ударом издали

6' Удар от ворот произведет Германнштадт

6' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

3' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола