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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
УТА Арад
1:1
Конец матча
Германнштадт
0'
0:1
64' Гол
Кицу Аурелиан
1:1
74' Пенальти
Педру Жоау II
84' Желтая карточка
Кымпану Георге
90'+5
1
Robert
Dimitrie
Popa
25
Цука
Рави
4
Бенга
Александру
6
Пулоло
Флоран
29
Триф
Разван
10
Фабри
Андрей
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
97
Хрездац
Денис
19
Костаче
Ионуц
9
Jordan
Attah
Kadiri
24
Омонди
Эрик
25
Кабуз
Каталин
51
Ороиан
Александру
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
15
Tiago
Goncalves
8
Мурджа
Алессандро
24
Иванов
Антоний
96
Балауре
Сильвиу
77
Дякону
Роналдо
7
Стойка
Янис
9
Кицу
Аурелиан
УТА Арад
Германнштадт

История личных встреч

УТА Арад
Германнштадт

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:3
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
1:2
Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
0:2
ЛI
1:1
ЛI
2:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Жоау II 2 (2) 0.22
Ван Дурмен Бенжамен 1 0.11
Костаче Ионуц 1 0.11
Бенга Александру 1 0.11
Эзекиль Имох 1 0.11
Кымпану Георге 1 0.11
Фабри Андрей 0 0
Цука Рави 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурджа Алессандро 3 0.33
Дякону Роналдо 2 0.22
Кицу Аурелиан 2 0.22
Балауре Сильвиу 2 0.22
Стойка Янис 2 0.22
Негуц Кристиан 1 (1) 0.11
Бейян Флориан 1 0.11
Petru Dragos 1 0.11
Robert Popescu 1 0.11
Гэман Валеричэ 0 0
Ороиан Александру 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омонди Эрик 4 0
Цука Рави 2 0
Михай Кристиан 2 0
Костаче Ионуц 1 0
Педру Жоау II 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Триф Разван 1 0
Kouya Mabea 1 0
Кымпану Георге 1 0
Mircea Rednic 1 0
Diogo Rodrigues 1 0
Loai Halaf 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 2 0
Иванов Антоний 2 0
Бейян Флориан 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Балауре Сильвиу 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Ороиан Александру 1 0
Petru Dragos 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Германнштадт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
УТА Арад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Германнштадт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
11
УТА Арад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Германнштадт
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
4
36%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
75%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
3
20%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
2
29%
5
33%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
4
36%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ФКСБ - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1
Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3
Германнштадт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Германнштадт - Политехника Яссы 6:2 Германнштадт - ФКСБ 2:0 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 Германнштадт - Ботошани 2:1
Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0

Результаты матчей

УТА Арад
Германнштадт

Точный счет

1:1
4 раза 80%
0:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 5 3 0 13 - 4 18
2.
Оцелул Галац
 8 4 4 0 9 - 3 16
3.
Университатя Крайова
 9 4 3 2 15 - 9 15
4.
Динамо Бухарест
 9 4 3 2 17 - 11 15
5.
ЧФР Клуж
 8 4 2 2 18 - 11 14
6.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 7 - 6 14
7.
Германнштадт
 9 3 3 3 15 - 12 12
8.
Сепси
 9 3 2 4 10 - 12 11
9.
Униря Слобозия
 9 3 2 4 8 - 11 11
10.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 10 - 15 10
11.
ФКСБ
 8 2 3 3 10 - 12 9
12.
Рапид Бухарест
 8 1 6 1 10 - 10 9
13.
Фарул Констанца
 9 2 3 4 9 - 12 9
14.
УТА Арад
 9 1 5 3 7 - 11 8
15.
Ботошани
 8 2 0 6 5 - 14 6
16.
Глория Бузау
 9 1 3 5 7 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Германнштадт
 5 3 2 0 11 - 4 11
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
4.
Университатя Клуж
 3 3 0 0 7 - 1 9
5.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
6.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
Политехника Яссы
 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
ФКСБ
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Петролул Плоешти
 5 1 4 0 2 - 1 7
11.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 5 - 7 6
12.
УТА Арад
 5 0 5 0 4 - 4 5
13.
Униря Слобозия
 4 1 1 2 5 - 6 4
14.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
16.
Глория Бузау
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 5 7
4.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 5 - 5 7
5.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Глория Бузау
 5 1 1 3 5 - 12 4
10.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
13.
Ботошани
 5 1 0 4 2 - 9 3
14.
Динамо Бухарест
 5 0 3 2 6 - 8 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Германнштадт
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 4
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Политехника Яссы Бордеяну Михай 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: УТА Арад: 52%, Германнштадт: 48%.
  • 94'
    Омонди Эрик не смог попасть в створ ударом издали
  • 93'
    Cristian Negut оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Эзекиль Имох из команды УТА Арад нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 93'
    Омонди Эрик из команды УТА Арад подал угловой справа.
  • 92'
    Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Пулоло Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Рыпэ Корнел наказан за толчок Robert Popescu
  • 91'
    Матч возобновлен
  • 90'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Германнштадт
  • 90'
    Мурджа Алессандро пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем
  • 90'
    Контроль мяча: УТА Арад: 51%, Германнштадт: 49%.
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