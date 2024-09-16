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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Рапид Бухарест
0:2
Конец матча
Университатя Клуж
0'
13' Желтая карточка
Попеску Овидиу
27' Желтая карточка
Громада Якуб
0:1
30' Гол
Перейра Илдеберту
0:2
60' Пенальти
Нистор Дан
69' Желтая карточка
Поп Рареш
71' Желтая карточка
Симон Габриэл
90'+4
1
Сигрист
Бенджамин
22
Сэпунару
Кристиан
47
Браун
Кристофер
5
Пашкану
Александру
23
Маня
Кристьян
14
Громада
Якуб
17
Кристенсен
Тобиас
20
Грамени
Константин
7
Миковши
Клаудиу
10
Петрила
Клаудиу
11
Borisav
Burmaz
30
Гертмонас
Эдвинас
24
Раду
Бобок
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
6
Кристя
Юлиан
27
Кипчу
Александру
23
Попеску
Овидиу
94
Бик
Овидиу
7
Robert
Mihai
Silaghi
99
Перейра
Илдеберту
10
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
Рапид Бухарест
Университатя Клуж

История личных встреч

Рапид Бухарест
Университатя Клуж

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:3
С
0:3
С
0:0
К
0:0
С
1:0
ЛI
1:0
ЛI
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ДА
1:1
ДА
2:0
ДА
1:2
ДА
3:0
ДА
1:2

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

0.71
1.33

Среднее время на гол

126
67

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.13
1.19

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

80
75

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрила Клаудиу 2 (1) 0.22
Браун Кристофер 2 0.22
Хасани Флорент 1 0.11
Рахмани Альбион 1 (1) 0.11
Блажек Филип 1 0.11
Пашкану Александру 1 0.11
Папо Джейсон 1 0.11
Поп Рареш 1 0.11
Ямбор Тимотей 0 0
Luka Gojkovic 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 5 (5) 0.56
Vladislav Blanuta 4 0.44
Тьям Мамаду 2 0.22
Бик Овидиу 1 0.11
Перейра Илдеберту 1 0.11
Масоэро Лукас Габриэль 1 0.11
Попеску Овидиу 1 0.11
Раца Вадим 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Ignat 3 0
Сэпунару Кристиан 2 0
Luka Gojkovic 0 1
Neil Lennon 1 0
Браун Кристофер 1 0
Громада Якуб 1 0
Маня Кристьян 1 0
Блажек Филип 1 0
Marius Sumudica 1 0
Мендеш Диогу 1 0
Якоб Паул 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Айоани Михай 1 0
Миковши Клаудиу 1 0
Папо Джейсон 1 0
Поп Рареш 1 0
Ямбор Тимотей 1 0
Борза Себастьян 1 0
Bogdan Ungureanu 1 0
Omar El Sawy 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Овидиу 4 0
Масоэро Лукас Габриэль 3 0
Раца Вадим 2 0
Гертмонас Эдвинас 2 0
Симон Габриэл 2 0
Бик Овидиу 2 0
Кипчу Александру 1 0
Тьям Мамаду 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Dorin Codrea 1 0
Dorinel Oancea 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Университатя Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
1
Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
7
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Университатя Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
20%
1
14%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
3
30%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
10%
1
7%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1
Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2
Университатя Клуж
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0 Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - Сепси 3:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0
ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Университатя Клуж

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 9 6 3 0 15 - 4 21
2.
Оцелул Галац
 8 4 4 0 9 - 3 16
3.
Университатя Крайова
 9 4 3 2 15 - 9 15
4.
Динамо Бухарест
 9 4 3 2 17 - 11 15
5.
ЧФР Клуж
 8 4 2 2 18 - 11 14
6.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 7 - 6 14
7.
Германнштадт
 9 3 3 3 15 - 12 12
8.
Сепси
 9 3 2 4 10 - 12 11
9.
Униря Слобозия
 9 3 2 4 8 - 11 11
10.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 10 - 15 10
11.
ФКСБ
 8 2 3 3 10 - 12 9
12.
Фарул Констанца
 9 2 3 4 9 - 12 9
13.
Рапид Бухарест
 9 1 6 2 10 - 12 9
14.
УТА Арад
 9 1 5 3 7 - 11 8
15.
Ботошани
 8 2 0 6 5 - 14 6
16.
Глория Бузау
 9 1 3 5 7 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Германнштадт
 5 3 2 0 11 - 4 11
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
4.
Университатя Клуж
 3 3 0 0 7 - 1 9
5.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
6.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
Политехника Яссы
 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
ФКСБ
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Петролул Плоешти
 5 1 4 0 2 - 1 7
11.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 5 - 7 6
12.
УТА Арад
 5 0 5 0 4 - 4 5
13.
Униря Слобозия
 4 1 1 2 5 - 6 4
14.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
Рапид Бухарест
 4 0 3 1 5 - 7 3
16.
Глория Бузау
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 6 3 3 0 8 - 3 12
2.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 5 7
4.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 5 - 5 7
5.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Глория Бузау
 5 1 1 3 5 - 12 4
10.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
13.
Ботошани
 5 1 0 4 2 - 9 3
14.
Динамо Бухарест
 5 0 3 2 6 - 8 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Германнштадт
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (2)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (5)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 4
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Политехника Яссы Бордеяну Михай 4
Весь список
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