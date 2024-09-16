Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Нистор Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Кристя Юлиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Кристя Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Петрила Клаудиу не смог попасть в створ ударом издали

74' Бик Овидиу не смог попасть в створ ударом издали

71' Симон Габриэл тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

71' Матч возобновлен

70' Роберт Силаги на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Петрила Клаудиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Матч возобновлен

69' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Рапид Бухарест пробьет пенальти!

68' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Рапид Бухарест

68' Борисав Бурмаз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Роберт Силаги не смог попасть в створ ударом издали

66' Раду Бобок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Борисав Бурмаз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

64' ШТАНГА! Так было близко к голу - Тьям Мамаду нанес удар в каркас ворот!

63' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

60' 'Г О О О О О Л - Нистор Дан из команды Университатя Клуж забивает с пенальти! Он пробил правой. Бенжамин Сигрист был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

58' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника