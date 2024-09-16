Тур: 9. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Колтеску Себастьян
0:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаПопеску Овидиу
27' Желтая карточкаГромада Якуб
0:1
30' ГолПерейра Илдеберту
0:2
60' ПенальтиНистор Дан
69' Желтая карточкаПоп Рареш
71' Желтая карточкаСимон Габриэл
90'+4
Ход матча
13'
27'
30'
0:1
60'
0:2
69'
71'
Владение мячом
14
Громада
Якуб
24
Раду
Бобок
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Громада ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Айоани МихайВратарь
-
36 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
-
93 Тьям МамадуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
-
-
20 Alex Bota
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
Рапид Бухарест
Университатя Клуж
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
0.71
1.33
Среднее время на гол
126
67
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.13
1.19
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
80
75
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрила Клаудиу
|2 (1)
|0.22
|Браун Кристофер
|2
|0.22
|Хасани Флорент
|1
|0.11
|Рахмани Альбион
|1 (1)
|0.11
|Блажек Филип
|1
|0.11
|Пашкану Александру
|1
|0.11
|Папо Джейсон
|1
|0.11
|Поп Рареш
|1
|0.11
|Ямбор Тимотей
|0
|0
|Luka Gojkovic
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|5 (5)
|0.56
|Vladislav Blanuta
|4
|0.44
|Тьям Мамаду
|2
|0.22
|Бик Овидиу
|1
|0.11
|Перейра Илдеберту
|1
|0.11
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0.11
|Попеску Овидиу
|1
|0.11
|Раца Вадим
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Ignat
|3
|0
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Luka Gojkovic
|0
|1
|Neil Lennon
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Громада Якуб
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Блажек Филип
|1
|0
|Marius Sumudica
|1
|0
|Мендеш Диогу
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Миковши Клаудиу
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Поп Рареш
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
|Борза Себастьян
|1
|0
|Bogdan Ungureanu
|1
|0
|Omar El Sawy
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Овидиу
|4
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|3
|0
|Раца Вадим
|2
|0
|Гертмонас Эдвинас
|2
|0
|Симон Габриэл
|2
|0
|Бик Овидиу
|2
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Тьям Мамаду
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Dorin Codrea
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Университатя Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
1
Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
7
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Университатя Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
20%
1
14%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
3
30%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
10%
1
7%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1
Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2
Университатя Клуж
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0 Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - Сепси 3:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0
ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Университатя Клуж
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
36
54
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (2)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (5)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 4
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|4