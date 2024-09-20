  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Ницца
6:0
Первый тайм: 45+'
Сент-Этьен
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Батубинсика Дилан
2:0
7' Гол
Н'Домбеле Тангай
22' Желтая карточка
Эква Пьер
3:0
24' Гол
Чо Мохамед-Али
4:0
26' Гол
Мукоко Юссуфа
5:0
37' Гол
Гессан Эванн
6:0
39' Гол
Мукоко Юссуфа

Ход матча

4'
Батубинсика Дилан
1:0
7'
Н'Домбеле Тангай
2:0
22'
 
Эква Пьер
24'
Чо Мохамед-Али
(Клосс Жонатан)
3:0
26'
Мукоко Юссуфа
4:0
36'
 
Олд Бенжамин
Амугу Матис
36'
 
Наде Микаэль
Муэффек Аймен
36'
 
Петро Лео
Корню Пьер
37'
Гессан Эванн
(Мукоко Юссуфа)
5:0
39'
Мукоко Юссуфа
(Гессан Эванн)
6:0

Статистика матча

  • 6 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 119
Ницца 85.7% (102)
X 10.9% (13)
Сент-Этьен 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Сент-Этьен
4.40
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4.42
7.31
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
55
Ндайишимийе
Юссуф
64
Бомбито
Мойзе
4
Данте
Бонфим
92
Клосс
Жонатан
8
Росарио
Пабло
22
Н'Домбеле
Тангай
26
Бар
Мельвен
25
Чо
Мохамед-Али
29
Гессан
Эванн
15
Мукоко
Юссуфа
30
Ларсонне
Готье
8
Аппиа
Деннис
21
Батубинсика
Дилан
5
Абдельамид
Юнис
17
Корню
Пьер
4
Эква
Пьер
22
Давиташвили
Зурико
37
Амугу
Матис
29
Муэффек
Аймен
18
Кафаро
Матьё
32
Стассин
Лукас
Ницца
3-4-3
Сент-Этьен
4-1-4-1

История личных встреч

Ницца
Сент-Этьен

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

33 матча

42.4%
21.2%
36.4%
14 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
4:2
Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:3
ТМС
4:1
Л1
4:1
Л1
3:0
Л1
1:1
ТМК
3:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:4
Л1
5:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
2:1
КЛ
2:0
Л1
1:1
КЛ
4:1
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
0:1
ТМС
3:3
Л1
0:0

Голы

Всего голов

16
26

Голов в среднем за матч

1.23
1.3

Среднее время на гол

73
69

Всего голов

38
11

Голов в среднем за матч

1.9
0.85

Среднее время на гол

47
106

Всего голов

54
37

Голов в среднем за матч

1.64
1.12

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

55
80

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гессан Эванн 3 0.6
Мукоко Юссуфа 2 0.4
Чо Мохамед-Али 2 0.4
Клосс Жонатан 1 0.2
Н'Домбеле Тангай 1 0.2
Будауи Хишем 1 0.2
Ндайишимийе Юссуф 1 0.2
Бога Жереми 0 0
Лаборд Гаэтан 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кафаро Матьё 1 0.2
Давиташвили Зурико 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бомбито Мойзе 1 1
Данте Бонфим 2 0
Абди Али 1 0
Росарио Пабло 1 0
Будауи Хишем 1 0
Бар Мельвен 1 0
Менди Антуан 1 0
Франк Эз 1 0
Буанани Бадредин 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кафаро Матьё 2 0
Корню Пьер 2 0
Н'Зузи Марвонн 2 0
Батубинсика Дилан 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Фомба Ламин 1 0
Масон Иван 1 0
Эква Пьер 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сент-Этьен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Ницца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сент-Этьен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
1
Ницца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сент-Этьен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
17%
1
100%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1
Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2
Сент-Этьен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0
Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1 Аяччо - Сент-Этьен 2:0

Результаты матчей

Ницца
Сент-Этьен

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ницца
Сент-Этьен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Ланс
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Нант
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Ницца
 6:0 Заявка 5 2 1 2 12 - 6 7
8.
Ренн
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
9.
Лилль
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
10.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11.
Страсбург
 Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
12.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Лион
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Осер
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
16.
Сент-Этьен
 0:6 Заявка 5 1 0 4 1 - 13 3
17.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 1 3 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Ренн
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Ницца
 6:0 Заявка 2 1 1 0 7 - 1 4
4.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
14.
Сент-Этьен
 0:6 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
16.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
17.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ницца
 6:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
18.
Сент-Этьен
 0:6 Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 4
ПСЖ Дембеле Усман 3 (2)
Марсель Луис Энрике I 3 (2)
Ницца Гессан Эванн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Ницца Данте Бонфим 2
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    • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 119
    Ницца 85.7% (102)
    X 10.9% (13)
    Сент-Этьен 3.4% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Сент-Этьен
    4.40
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    4.42
    7.31
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 6:0 Сент-Этьен

    Исход игры
    Ницца
    85.7% (102)
    Ничья
    10.9% (13)
    Сент-Этьен
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.52% (47)
    Меньше
    56.48% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (54)
    Нет
    50% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    31.9% (38)
    2:0 Ницца
    21.8% (26)
    1:0 Ницца
    21.8% (26)
    1:1 Ничья
    7.6% (9)
    1:2 Сент-Этьен
    3.4% (4)
    3:1 Ницца
    1.7% (2)
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