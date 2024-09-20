Тур: 5. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Леонард Томас
6:0
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
4' Гол в свои воротаБатубинсика Дилан
2:0
7' ГолН'Домбеле Тангай
22' Желтая карточкаЭква Пьер
3:0
24' ГолЧо Мохамед-Али
4:0
26' ГолМукоко Юссуфа
5:0
37' ГолГессан Эванн
6:0
39' ГолМукоко Юссуфа
Ход матча
4'
7'
2:0
22'
24'
3:0
26'
4:0
36'
37'
5:0
39'
6:0
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Бар
Мельвен
29
Гессан
Эванн
17
Корню
Пьер
37
Амугу
Матис
18
Кафаро
Матьё
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бар МельвенПолузащитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
-
2 Абди АлиЗащитник
-
20 Лоше ТомЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Корню ПьерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Амугу МатисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кафаро МатьёПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
-
26 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мутон ЛуиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Олд Бенжамин
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Ницца
Сент-Этьен
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед
33 матча
42.4%
21.2%
36.4%
14 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
26
Голов в среднем за матч
1.23
1.3
Среднее время на гол
73
69
Всего голов
38
11
Голов в среднем за матч
1.9
0.85
Среднее время на гол
47
106
Всего голов
54
37
Голов в среднем за матч
1.64
1.12
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
55
80
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гессан Эванн
|3
|0.6
|Мукоко Юссуфа
|2
|0.4
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.4
|Клосс Жонатан
|1
|0.2
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.2
|Будауи Хишем
|1
|0.2
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.2
|Бога Жереми
|0
|0
|Лаборд Гаэтан
|0
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кафаро Матьё
|1
|0.2
|Давиташвили Зурико
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бомбито Мойзе
|1
|1
|Данте Бонфим
|2
|0
|Абди Али
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Будауи Хишем
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
|Менди Антуан
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
|Буанани Бадредин
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Корню Пьер
|2
|0
|Н'Зузи Марвонн
|2
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Фомба Ламин
|1
|0
|Масон Иван
|1
|0
|Эква Пьер
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сент-Этьен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Ницца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сент-Этьен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
1
Ницца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сент-Этьен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
17%
1
100%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1
Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2
Сент-Этьен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0
Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1 Аяччо - Сент-Этьен 2:0
Результаты матчей
Ницца
Сент-Этьен
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ницца
Сент-Этьен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|6:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 6
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|16.
|0:6 Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 13
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|6:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|14.
|0:6 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|6:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
|18.
|0:6 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|4
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|3 (2)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (2)
|Ницца
|Гессан Эванн
|3 (1)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Осер
|Хувер Ки-Джана
|1 1
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
|Ницца
|Бомбито Мойзе
|1 1
|Ницца
|Данте Бонфим
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 6:0 Сент-Этьен
Исход игры
Ницца
85.7% (102)
Ничья
10.9% (13)
Сент-Этьен
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.52% (47)
Меньше
56.48% (61)
Обе команды забьют
Да
50% (54)
Нет
50% (54)
Популярный счёт
2:1 Ницца
31.9% (38)
2:0 Ницца
21.8% (26)
1:0 Ницца
21.8% (26)
1:1 Ничья
7.6% (9)
1:2 Сент-Этьен
3.4% (4)
3:1 Ницца
1.7% (2)
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