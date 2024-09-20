  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Ницца
8:0
Конец матча
Сент-Этьен
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Батубинсика Дилан
2:0
7' Гол
Н'Домбеле Тангай
22' Желтая карточка
Эква Пьер
3:0
24' Гол
Чо Мохамед-Али
4:0
26' Гол
Мукоко Юссуфа
5:0
36' Гол
Гессан Эванн
6:0
39' Гол
Мукоко Юссуфа
7:0
75' Гол
Диоп Софьян
8:0
86' Пенальти
Росарио Пабло
90'+5

Ход матча

4'
Батубинсика Дилан
1:0
7'
Н'Домбеле Тангай
2:0
22'
 
Эква Пьер
24'
Чо Мохамед-Али
(Клосс Жонатан)
3:0
26'
Мукоко Юссуфа
4:0
35'
 
Олд Бенжамин
Амугу Матис
35'
 
Наде Микаэль
Муэффек Аймен
36'
 
Петро Лео
Корню Пьер
36'
Гессан Эванн
(Мукоко Юссуфа)
5:0
39'
Мукоко Юссуфа
(Гессан Эванн)
6:0
46'
 
Сиссоко Ибраим
Стассин Лукас
46'
Буанани Бадредин
Гессан Эванн
 
62'
Диоп Софьян
Мукоко Юссуфа
 
71'
Лоше Том
Клосс Жонатан
 
71'
Абди Али
Бар Мельвен
 
71'
 
Бушуари Беньямин
Кафаро Матьё
75'
Диоп Софьян
7:0
77'
Victor Orakpo
Чо Мохамед-Али
 
86'
Росарио Пабло
8:0

Статистика матча

  • 8 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 672 Количество передач 452
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Ницца 85.7% (102)
X 10.9% (13)
Сент-Этьен 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
55
Ндайишимийе
Юссуф
64
Бомбито
Мойзе
4
Данте
Бонфим
92
Клосс
Жонатан
8
Росарио
Пабло
22
Н'Домбеле
Тангай
26
Бар
Мельвен
25
Чо
Мохамед-Али
29
Гессан
Эванн
15
Мукоко
Юссуфа
30
Ларсонне
Готье
8
Аппиа
Деннис
21
Батубинсика
Дилан
5
Абдельамид
Юнис
17
Корню
Пьер
4
Эква
Пьер
22
Давиташвили
Зурико
37
Амугу
Матис
29
Муэффек
Аймен
18
Кафаро
Матьё
32
Стассин
Лукас
Ницца
3-4-3
Сент-Этьен
4-1-4-1

История личных встреч

Ницца
Сент-Этьен

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

33 матча

42.4%
21.2%
36.4%
14 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
4:2
Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:3
ТМС
4:1
Л1
4:1
Л1
3:0
Л1
1:1
ТМК
3:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:4
Л1
5:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
2:1
КЛ
2:0
Л1
1:1
КЛ
4:1
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
0:1
ТМС
3:3
Л1
0:0

Голы

Всего голов

16
26

Голов в среднем за матч

1.23
1.3

Среднее время на гол

73
69

Всего голов

38
11

Голов в среднем за матч

1.9
0.85

Среднее время на гол

47
106

Всего голов

54
37

Голов в среднем за матч

1.64
1.12

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

55
80

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гессан Эванн 3 0.6
Мукоко Юссуфа 2 0.4
Чо Мохамед-Али 2 0.4
Клосс Жонатан 1 0.2
Н'Домбеле Тангай 1 0.2
Будауи Хишем 1 0.2
Диоп Софьян 1 0.2
Ндайишимийе Юссуф 1 0.2
Росарио Пабло 1 (1) 0.2
Бога Жереми 0 0
Лаборд Гаэтан 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кафаро Матьё 1 0.2
Давиташвили Зурико 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бомбито Мойзе 1 1
Данте Бонфим 2 0
Абди Али 1 0
Росарио Пабло 1 0
Будауи Хишем 1 0
Бар Мельвен 1 0
Менди Антуан 1 0
Франк Эз 1 0
Буанани Бадредин 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кафаро Матьё 2 0
Корню Пьер 2 0
Н'Зузи Марвонн 2 0
Батубинсика Дилан 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Фомба Ламин 1 0
Масон Иван 1 0
Эква Пьер 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сент-Этьен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Ницца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сент-Этьен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
1
Ницца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сент-Этьен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

8
1
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
1
100%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
12
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

13
2
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
15%
2
100%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
29%
3
21%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1
Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2
Сент-Этьен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0
Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1 Аяччо - Сент-Этьен 2:0

Результаты матчей

Ницца
Сент-Этьен

Точный счет

1:1
1 раз 50%
8:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
8
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
8:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
8
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ницца
Сент-Этьен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
2
3
1.5
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Ланс
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Нант
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Ницца
 Заявка 5 2 1 2 14 - 6 7
8.
Ренн
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
9.
Лилль
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
10.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11.
Страсбург
 Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
12.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Лион
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Осер
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
16.
Сент-Этьен
 Заявка 5 1 0 4 1 - 15 3
17.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 1 3 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Ренн
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
4.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
14.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
16.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
17.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 4
ПСЖ Дембеле Усман 3 (2)
Марсель Луис Энрике I 3 (2)
Ницца Гессан Эванн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Ницца Данте Бонфим 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Ницца заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ницца: 58%, Сент-Этьен: 42%.
  • 94'
    Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 94'
    Юссуф Ндайшимие ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Victor Orakpo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Бомбито Мойзе ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Петро Лео успешно блокирует удар.
  • 93'
    Victor Orakpo нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Ницца начинает контратаку
  • 92'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 91'
    Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Ницца пытается что-то создать.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Ницца 85.7% (102)
    X 10.9% (13)
    Сент-Этьен 3.4% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 8:0 Сент-Этьен

    Исход игры
    Ницца
    85.7% (102)
    Ничья
    10.9% (13)
    Сент-Этьен
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.52% (47)
    Меньше
    56.48% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (54)
    Нет
    50% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    31.9% (38)
    2:0 Ницца
    21.8% (26)
    1:0 Ницца
    21.8% (26)
    1:1 Ничья
    7.6% (9)
    1:2 Сент-Этьен
    3.4% (4)
    3:1 Ницца
    1.7% (2)
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