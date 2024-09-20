Victor Orakpo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Victor Orakpo нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Удар от ворот произведет Ницца

50' Кафаро Матьё оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Олд Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

44' Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе

43' Кафаро Матьё пробует нанести удар издали, но Марцин Булка ловит мяч

43' Юссуф Ндайшимие ослабляет давление, выбив мяч.

42' Микаэль Наде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Ницца

39' Г О О О О Л - Мукоко Юссуфа забивает с левой ноги!

36' Г О О О О Л - Гессан Эванн забивает с правой ноги!

36' Мукоко Юссуфа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Н'Домбеле Тангай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновлен

35' Тактическая замена. Муэффек Аймен уходит с поля и его заменяет Микаэль Наде

35' Тактическая замена. Матис Амугу уходит с поля и его заменяет Олд Бенжамин

35' Ох, нехорошо это выглядит. Корню Пьер получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Ох, нехорошо это выглядит. Клосс Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Клосс Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Корню Пьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Хорошую попытку сделал Мукоко Юссуфа . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Юссуф Ндайшимие ослабляет давление, выбив мяч.

30' Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе

29' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Матис Амугу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Г О О О О О О Л - Мукоко Юссуфа из команды Ницца головой вбивает мяч в сетку.

26' Хорошую попытку сделал Гессан Эванн . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Клосс Жонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Г О О О О Л - Чо Мохамед-Али из команды Ницца левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

24' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

22' Бомбито Мойзе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Матис Амугу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Ницца

20' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Аппиа Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Матч возобновится спорным мячом

12' Матч остановлен

11' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Юссуф Ндайшимие выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Юссуф Ндайшимие из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ницца будет все-таки засчитан.

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ницца

7' Г О О О О Л - Н'Домбеле Тангай забивает ударом с правой ноги!

6' Удар от ворот произведет Ницца

4' Г О О О О Л - Батубинсика Дилан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

4' Клосс Жонатан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

3' Юссуф Ндайшимие оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Чо Мохамед-Али навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ницца начинает с центра поля

1' Судья начинает матч