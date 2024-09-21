Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Петрович Джордже взял и забрал мяч на выходе

90' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

90' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Петрович Джордже взял и забрал мяч на выходе

87' Сахрауи Осам не смог попасть в створ ударом издали

86' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Лилль

85' Команда Лилль сравняла счет! Игра продолжается!

84' Г О О О О О Л - Дэвид Джонатан из команды Лилль забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Джордже Петрович прыгнул вправо!

82' Сеная Марвин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Удар от ворот произведет Лилль

79' Баква Дилан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Баква Дилан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Эмега Эмануэль из команды Страсбург получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Лукас Шевалье все предвидел и спас команду!

78' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Петрович Джордже взял и забрал мяч на выходе

77' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

77' Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

77' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Хорошую попытку сделал Баква Дилан . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Нанаси Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Диаките Бафоде - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Страсбург

67' Отличный командный гол!

66' Г О О О О Л - Нанаси Себастьян забивает с правой ноги!

66' Эмега Эмануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Гомеш Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Мёнье Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Сантос Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Сантос Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Страсбург отменен из-за положения "вне игры".

58' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Страсбург

57' Гудмундссон Габриэль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

56' Нанаси Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Хорошую попытку сделал Дуэ Гела . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Баква Дилан из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матч возобновлен

53' Баква Дилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Петрович Джордже взял и забрал мяч на выходе

51' Хорошую попытку сделал Эмега Эмануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Хорошую попытку сделал Баква Дилан . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.