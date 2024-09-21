  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Лилль
3:3
Конец матча
Страсбург
0'
7' Желтая карточка
Соу Саиду
1:0
15' Гол
Жегрова Эдон
2:0
27' Гол
Жегрова Эдон
2:1
30' Гол
Сантос Андрей
2:2
42' Гол
Эмега Эмануэль
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Сантос Андрей
64' Желтая карточка
Андре Бенжамин
2:3
66' Гол
Нанаси Себастьян
70' Желтая карточка
Диаките Бафоде
82' Желтая карточка
Сеная Марвин
3:3
84' Пенальти
Дэвид Джонатан
90'+7

Ход матча

7'
 
Соу Саиду
15'
Жегрова Эдон
(Гомес Анхель)
1:0
27'
Жегрова Эдон
2:0
30'
2:1
Сантос Андрей
42'
2:2
Эмега Эмануэль
(Морейра Диегу)
56'
 
Сантос Андрей
64'
Андре Бенжамин
 
66'
2:3
Нанаси Себастьян
(Эмега Эмануэль)
67'
Сахрауи Осам
Гомеш Андре
 
67'
Сантос Тьяго
Мёнье Тома
 
70'
Диаките Бафоде
 
73'
 
Мванга Жуниор
Сантос Андрей
73'
 
Абакар Силла
Сарр Мамаду-Наби
73'
 
Сеная Марвин
Морейра Диегу
73'
Байо Мохамед
Кабелла Реми
 
73'
Баккер Митчел
Гудмундссон Габриэль
 
81'
Буадди Айюб
Гомес Анхель
 
82'
 
Сеная Марвин
84'
Дэвид Джонатан
3:3
85'
 
Мара Секу
Нанаси Себастьян
90'
 
Себас Жереми
Эмега Эмануэль

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 9
  • 9 Угловые 5
  • 4 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 565 Количество передач 327
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Лилль 88.5% (100)
X 7.1% (8)
Страсбург 4.4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
12
Мёнье
Тома
18
Диаките
Бафоде
2
Манди
Аисса
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
26
Гомеш
Андре
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
9
Дэвид
Джонатан
1
Петрович
Джордже
22
Дуэ
Гела
4
Соу
Саиду
23
Сарр
Мамаду-Наби
7
Морейра
Диегу
29
Дукуре
Исмаэль
8
Сантос
Андрей
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
15
Нанаси
Себастьян
10
Эмега
Эмануэль
Лилль
4-2-3-1
Страсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Лилль
Страсбург

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
К
2:1
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
0:3

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.13
1.4

Среднее время на гол

80
64

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.63

Среднее время на гол

75
144

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.17
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9

Среднее время на гол

77
85

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жегрова Эдон 3 0.6
Дэвид Джонатан 2 (1) 0.4
Мёнье Тома 1 0.2
Байо Мохамед 1 0.2
Диаките Бафоде 1 0.2
Кабелла Реми 0 0
Гомес Анхель 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 3 0.6
Нанаси Себастьян 3 0.6
Сантос Андрей 3 0.6
Диарра Хабиб 1 0.2
Баква Дилан 0 0
Дукуре Исмаэль 0 0
Соу Саиду 0 0
Уайли Калеб 0 0
Морейра Диегу 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Мукау Нгалайель 2 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Рибейро Алешандро 1 0
Мбаппе Этан 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеная Марвин 2 0
Дуэ Гела 2 0
Абакар Силла 2 0
Фила Карол 1 0
Мара Секу 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0
Соу Саиду 1 0
Эмега Эмануэль 1 0
Диарра Хабиб 1 0
Морейра Диегу 1 0

Результаты матчей

Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Страсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
7
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Страсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Лилль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Страсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
4
50%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
5
45%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1
Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0
Страсбург
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Страсбург - Анже 1:1 Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1
Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3

Результаты матчей

Лилль
Страсбург

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Лилль
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Ренн
 1:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
5.
Ланс
 0:1 Заявка 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Нант
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8.
Ницца
 Заявка 5 2 1 2 14 - 6 7
9.
Лилль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
12.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Лион
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Осер
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
16.
Сент-Этьен
 Заявка 5 1 0 4 1 - 15 3
17.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 1 3 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
3.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
4.
Ланс
 0:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
12.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
14.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
16.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
17.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Ланс
 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
11.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Ренн
 1:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Отличную игру провел сегодня Жегрова Эдон! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 97'
    Команда Лилль играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Лилль: 63%, Страсбург: 37%.
  • 96'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 96'
    Лилль контролирует мяч.
  • 96'
    Себас Жереми наказан за толчок Сантос Тьяго II
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Лилль 88.5% (100)
    X 7.1% (8)
    Страсбург 4.4% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 3:3 Страсбург

    Исход игры
    Лилль
    88.5% (100)
    Ничья
    7.1% (8)
    Страсбург
    4.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.96% (61)
    Меньше
    44.04% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    59.63% (65)
    Нет
    40.37% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    43.4% (49)
    1:0 Лилль
    21.2% (24)
    2:0 Лилль
    16.8% (19)
    1:1 Ничья
    4.4% (5)
    1:2 Страсбург
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    3:2 Лилль
    1.8% (2)
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