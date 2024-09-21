Тур: 5. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Брисар Жером
0'
7' Желтая карточкаСоу Саиду
1:0
15' ГолЖегрова Эдон
2:0
27' ГолЖегрова Эдон
2:1
30' ГолСантос Андрей
2:2
42' ГолЭмега Эмануэль
56' Undefined phrase: football_event_Сантос Андрей
64' Желтая карточкаАндре Бенжамин
2:3
66' ГолНанаси Себастьян
70' Желтая карточкаДиаките Бафоде
82' Желтая карточкаСеная Марвин
3:3
84' ПенальтиДэвид Джонатан
90'+7
Ход матча
7'
15'
1:0
27'
2:0
30'
2:1
42'
2:2
56'
64'
66'
70'
82'
84'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
5 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 9
-
9 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
565 Количество передач 327
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
12
Мёнье
Тома
26
Гомеш
Андре
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
22
Дуэ
Гела
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Гомеш АндреПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Сантос ТьягоЗащитник
- Защитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
11 Сахрауи ОсамПолузащитник
-
34 Малуда АаронПолузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Себас ЖеремиПолузащитник
-
14 Мара СекуНападающий
-
-
20 Oscar Perea
-
Главный тренер: Росеньор Лиам
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лилль
Страсбург
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.13
1.4
Среднее время на гол
80
64
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.63
Среднее время на гол
75
144
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.17
1.06
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
Среднее время на гол
77
85
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жегрова Эдон
|3
|0.6
|Дэвид Джонатан
|2 (1)
|0.4
|Мёнье Тома
|1
|0.2
|Байо Мохамед
|1
|0.2
|Диаките Бафоде
|1
|0.2
|Кабелла Реми
|0
|0
|Гомес Анхель
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|3
|0.6
|Нанаси Себастьян
|3
|0.6
|Сантос Андрей
|3
|0.6
|Диарра Хабиб
|1
|0.2
|Баква Дилан
|0
|0
|Дукуре Исмаэль
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
|Уайли Калеб
|0
|0
|Морейра Диегу
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|2
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Мукау Нгалайель
|2
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Рибейро Алешандро
|1
|0
|Мбаппе Этан
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеная Марвин
|2
|0
|Дуэ Гела
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Фила Карол
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
|Дукуре Исмаэль
|1
|0
|Соу Саиду
|1
|0
|Эмега Эмануэль
|1
|0
|Диарра Хабиб
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Страсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
7
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Страсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Лилль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Страсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
4
50%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
5
45%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1
Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0
Страсбург
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Страсбург - Анже 1:1 Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1
Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3
Результаты матчей
Лилль
Страсбург
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Лилль
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|5.
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|11 - 10
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 15
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|4.
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 13
|0
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|4
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|3 (2)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (2)
|Ницца
|Гессан Эванн
|3 (1)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Осер
|Хувер Ки-Джана
|1 1
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
|Ницца
|Бомбито Мойзе
|1 1
|Ницца
|Данте Бонфим
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 3:3 Страсбург
Исход игры
Лилль
88.5% (100)
Ничья
7.1% (8)
Страсбург
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
55.96% (61)
Меньше
44.04% (48)
Обе команды забьют
Да
59.63% (65)
Нет
40.37% (44)
Популярный счёт
2:1 Лилль
43.4% (49)
1:0 Лилль
21.2% (24)
2:0 Лилль
16.8% (19)
1:1 Ничья
4.4% (5)
1:2 Страсбург
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
3:2 Лилль
1.8% (2)
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