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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Ренн
1:0
Первый тайм: 38'
Ланс
0'
6' Undefined phrase: football_event_
1:0
24' Пенальти
Мюинга Арно
34' Желтая карточка
Ласкари Реми Лебо

Ход матча

6'
 
24'
Мюинга Арно
1:0
34'
 
Ласкари Реми Лебо

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 113
Ренн 49.6% (56)
X 41.6% (47)
Ланс 8.8% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
33
Хатебур
Ханс
4
Ву
Кристофер
36
Сейду
Алиду
22
Ассиньон
Лоренс
8
Сантамария
Батист
6
Матусива
Азор
3
Трюффер
Адриен
11
Блас
Людовик
9
Мюинга
Арно
7
Грёнбек
Альберт
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
25
Хусанов
Абдукодир
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
28
Томассон
Адриен
18
Диуф
Энди
13
Чавес
Джоаннер
21
Зарури
Анасс
7
Сотока
Флориан
36
Ласкари
Реми
Лебо
Ренн
3-4-3
Ланс
3-4-3

История личных встреч

Ренн
Ланс

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

17 матчей

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:0
К
2:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
0.89

Среднее время на гол

72
101

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.12
0.88

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

80
102

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 2 0.4
Мюинга Арно 2 (1) 0.4
Гуйри Амин 1 0.2
Грёнбек Альберт 1 0.2
Буриго Бенжамен 1 0.2
Эстигор Лео 1 0.2
Мейстер Хенрик 1 0.2
Сантамария Батист 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 1 0.2
Чавес Джоаннер 1 0.2
Франковски Пшемыслав 1 (1) 0.2
Агилар Рубен 0 0
Зарури Анасс 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстигор Лео 2 0
Сейду Алиду 2 0
Ву Кристофер 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Джеймс Джордан 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласкари Реми Лебо 2 0
Мачадо Дейвер 0 1
Гради Жонатан 1 0
Агилар Рубен 1 0
Сотока Флориан 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Уильям Стилл 1 0

Результаты матчей

Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Ренн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
67%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0
Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0
Ланс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0
Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0 Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1

Результаты матчей

Ренн
Ланс

Точный счет

3:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ренн
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Ренн
 1:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
5.
Ланс
 0:1 Заявка 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Нант
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8.
Ницца
 Заявка 5 2 1 2 14 - 6 7
9.
Лилль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
12.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Лион
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Осер
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
16.
Сент-Этьен
 Заявка 5 1 0 4 1 - 15 3
17.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 1 3 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
3.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
4.
Ланс
 0:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
12.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
14.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
16.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
17.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Ланс
 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
11.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Ренн
 1:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 4
ПСЖ Дембеле Усман 3 (2)
Марсель Луис Энрике I 3 (2)
Ницца Гессан Эванн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Ницца Данте Бонфим 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Судья сигнализирует, что Диуф Энди из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
  • 38'
    Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 37'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 36'
    Хатебур Ханс не смог попасть в створ ударом издали
  • 36'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 36'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 35'
    Судья сигнализирует, что Ву Кристофер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Анасс Зарури
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 26'
      Хатебур Ханс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 49%, Ланс: 51%.
    • 25'
      Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 24'
      Г О О О О О Л - Мюинга Арно из команды Ренн забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Брис Самба прыгнул не в ту сторону.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 22'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ренн.
    • 22'
      ПЕНАЛЬТИ - Хусанов Абдукодир из команды Ланс привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Сантамария Батист.
    • 22'
      Блас Людовик из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
    • 21'
      Хорошую попытку сделал Грёнбек Альберт. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 21'
      Хусанов Абдукодир из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Сантамария Батист навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Матусива Азор из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 50%, Ланс: 50%.
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Ласкари Реми Лебо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Ву Кристофер
    • 18'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Чавес Джоаннер из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Мюинга Арно
    • 17'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Ласкари Реми Лебо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Хатебур Ханс
    • 17'
      Диуф Энди не смог попасть в створ ударом издали
    • 17'
      Сейду Алиду из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Ассиньон Лоренс наказан за толчок Чавес Джоаннер
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 45%, Ланс: 55%.
    • 14'
      Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали
    • 13'
      Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем
    • 13'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 12'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Ассиньон Лоренс из команды Ренн в офсайде
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Франковски Пшемыслав из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Мюинга Арно
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 32%, Ланс: 68%.
    • 10'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 9'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 8'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 7'
      НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Ланс, отменен.
    • 6'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ланс.
    • 6'
      Г О О О О О Л! Ланс забивает!
    • 6'
      Ласкари Реми Лебо из команды Ланс в офсайде
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 50%, Ланс: 50%.
    • 5'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Анасс Зарури из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Ассиньон Лоренс
    • 4'
      Сейду Алиду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 2'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 2'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 35.4% пользователей.
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    Прогнозы 113
    Ренн 49.6% (56)
    X 41.6% (47)
    Ланс 8.8% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Ланс
    3.40
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    4.10
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    7.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 1:0 Ланс

    Исход игры
    Ренн
    49.6% (56)
    Ничья
    41.6% (47)
    Ланс
    8.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.28% (45)
    Меньше
    58.72% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    77.98% (85)
    Нет
    22.02% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.4% (40)
    2:1 Ренн
    30.1% (34)
    1:0 Ренн
    14.2% (16)
    1:2 Ланс
    7.1% (8)
    2:0 Ренн
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    0:1 Ланс
    1.8% (2)
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