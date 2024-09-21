Тур: 5. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Стина Жереми
0'
1:0
24' ПенальтиМюинга Арно
34' Желтая карточкаЛаскари Реми Лебо
Ход матча
6'
24'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Хатебур
Ханс
36
Сейду
Алиду
11
Блас
Людовик
30
Самба
Брис
18
Диуф
Энди
21
Зарури
Анасс
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Галлон ГотьеВратарь
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
-
15 Файе МикаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Сиссе ДжауиПолузащитник
-
10 Гуйри АминНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Зарури АнассНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ренн
Ланс
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
17 матчей
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
0.89
Среднее время на гол
72
101
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.12
0.88
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
80
102
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|2
|0.4
|Мюинга Арно
|2 (1)
|0.4
|Гуйри Амин
|1
|0.2
|Грёнбек Альберт
|1
|0.2
|Буриго Бенжамен
|1
|0.2
|Эстигор Лео
|1
|0.2
|Мейстер Хенрик
|1
|0.2
|Сантамария Батист
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саид Уэсли
|1
|0.2
|Чавес Джоаннер
|1
|0.2
|Франковски Пшемыслав
|1 (1)
|0.2
|Агилар Рубен
|0
|0
|Зарури Анасс
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстигор Лео
|2
|0
|Сейду Алиду
|2
|0
|Ву Кристофер
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Ассиньон Лоренс
|1
|0
|Джеймс Джордан
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ласкари Реми Лебо
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|0
|1
|Гради Жонатан
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Сотока Флориан
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
|Уильям Стилл
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Ренн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
67%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0
Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0
Ланс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0
Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0 Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1
Результаты матчей
Ренн
Ланс
Точный счет
3:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ренн
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|5.
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|11 - 10
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 15
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|4.
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 13
|0
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- — Зона вылета
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|4
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|3 (2)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (2)
|Ницца
|Гессан Эванн
|3 (1)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Осер
|Хувер Ки-Джана
|1 1
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
|Ницца
|Бомбито Мойзе
|1 1
|Ницца
|Данте Бонфим
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 1:0 Ланс
Исход игры
Ренн
49.6% (56)
Ничья
41.6% (47)
Ланс
8.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
41.28% (45)
Меньше
58.72% (64)
Обе команды забьют
Да
77.98% (85)
Нет
22.02% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (40)
2:1 Ренн
30.1% (34)
1:0 Ренн
14.2% (16)
1:2 Ланс
7.1% (8)
2:0 Ренн
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
0:1 Ланс
1.8% (2)
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