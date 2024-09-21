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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Ренн
1:1
Конец матча
Ланс
0'
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1:0
24' Пенальти
Мюинга Арно
34' Желтая карточка
Ласкари Реми Лебо
45' Желтая карточка
Блас Людовик
74' Желтая карточка
Медина Факундо
77' Желтая карточка
Оджедиран Хамзат
1:1
90' Гол
Нзола М'Бала
90' Желтая карточка
Хатебур Ханс
90' Желтая карточка
Саид Уэсли
90'+11

Ход матча

6'
 
24'
Мюинга Арно
1:0
34'
 
Ласкари Реми Лебо
45'
Блас Людовик
 
46'
 
Оджедиран Хамзат
Сотока Флориан
56'
 
Нзола М'Бала
Ласкари Реми Лебо
56'
 
Саид Уэсли
Томассон Адриен
66'
 
Фюльжени Анжело
Зарури Анасс
68'
Гуйри Амин
Грёнбек Альберт
 
69'
Мейстер Хенрик
Мюинга Арно
 
74'
 
Медина Факундо
77'
 
Оджедиран Хамзат
80'
 
Мачадо Дейвер
Чавес Джоаннер
82'
Джеймс Джордан
Блас Людовик
 
90'
1:1
Нзола М'Бала
90'
Хатебур Ханс
 
90'
 
Саид Уэсли
90'
Эстигор Лео
Сейду Алиду
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 336 Количество передач 494
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Ренн 49.6% (56)
X 41.6% (47)
Ланс 8.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
33
Хатебур
Ханс
4
Ву
Кристофер
36
Сейду
Алиду
22
Ассиньон
Лоренс
8
Сантамария
Батист
6
Матусива
Азор
3
Трюффер
Адриен
11
Блас
Людовик
9
Мюинга
Арно
7
Грёнбек
Альберт
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
25
Хусанов
Абдукодир
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
28
Томассон
Адриен
18
Диуф
Энди
13
Чавес
Джоаннер
21
Зарури
Анасс
7
Сотока
Флориан
36
Ласкари
Реми
Лебо
Ренн
3-4-3
Ланс
3-4-3

История личных встреч

Ренн
Ланс

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

17 матчей

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:0
К
2:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
0.89

Среднее время на гол

72
101

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.12
0.88

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

80
102

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 2 0.4
Мюинга Арно 2 (1) 0.4
Гуйри Амин 1 0.2
Грёнбек Альберт 1 0.2
Буриго Бенжамен 1 0.2
Эстигор Лео 1 0.2
Мейстер Хенрик 1 0.2
Сантамария Батист 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 1 0.2
Нзола М'Бала 1 0.2
Чавес Джоаннер 1 0.2
Франковски Пшемыслав 1 (1) 0.2
Агилар Рубен 0 0
Зарури Анасс 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстигор Лео 2 0
Сейду Алиду 2 0
Хатебур Ханс 1 0
Блас Людовик 1 0
Ву Кристофер 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Джеймс Джордан 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласкари Реми Лебо 3 0
Мачадо Дейвер 0 1
Саид Уэсли 1 0
Гради Жонатан 1 0
Агилар Рубен 1 0
Сотока Флориан 1 0
Медина Факундо 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Уильям Стилл 1 0
Оджедиран Хамзат 1 0

Результаты матчей

Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Ренн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
2
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
2
50%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0
Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0
Ланс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0
Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0 Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1

Результаты матчей

Ренн
Ланс

Точный счет

3:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
3 раза 100%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ренн
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:1 Заявка 5 4 0 1 16 - 4 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Реймс
 1:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
6.
Нант
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7.
Ницца
 Заявка 5 2 1 2 14 - 6 7
8.
Ренн
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Лилль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
12.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Лион
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Осер
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
16.
Сент-Этьен
 Заявка 5 1 0 4 1 - 15 3
17.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 1 3 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
ПСЖ
 0:1 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
3.
Реймс
 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
4.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
5.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
13.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
14.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
16.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
17.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
ПСЖ
 0:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Реймс
 1:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
11.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 4
ПСЖ Дембеле Усман 3 (2)
Марсель Луис Энрике I 3 (2)
Ницца Гессан Эванн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Ланс Ласкари Реми Лебо 3
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 101'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Ренн: 40%, Ланс: 60%.
  • 100'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 100'
    Саид Уэсли получил желтую карточку от судьи
  • 99'
    Рефери не любит споров - именно за это Хатебур Ханс сейчас получил желтую
  • 99'
    Судья сигнализирует, что Хатебур Ханс из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Нзола М'Бала
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    • 95'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Тактическая замена. Сейду Алиду уходит с поля и его заменяет Микаил Файе
    • 94'
      Тактическая замена. Сейду Алиду уходит с поля и его заменяет Эстигор Лео
    • 92'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 92'
      Нзола М'Бала навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Диуф Энди не смог попасть в створ ударом издали
    • 91'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Гуйри Амин пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем
    • 90'
      Ренн пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Ренн 49.6% (56)
    X 41.6% (47)
    Ланс 8.8% (10)
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    Где смотреть матч Ренн 1:1 Ланс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 1:1 Ланс

    Исход игры
    Ренн
    49.6% (56)
    Ничья
    41.6% (47)
    Ланс
    8.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.28% (45)
    Меньше
    58.72% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    77.98% (85)
    Нет
    22.02% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.4% (40)
    2:1 Ренн
    30.1% (34)
    1:0 Ренн
    14.2% (16)
    1:2 Ланс
    7.1% (8)
    2:0 Ренн
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    0:1 Ланс
    1.8% (2)
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