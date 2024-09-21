Ито справа прострелил на Дьяките, который не попал ногой по мячу. У хозяев атаки бывают редко, но они таят значительно больше угроз воротам Сафонова.

Акиеме на чужой половине поля подтолкнул в спину Заир-Эмери.

Коло-Муани справа прострелил в центр, где Ли Кан-Ин с двенадцати метров пробил низом по воротам. Диуф успел опу3ститься на газон и отбил мяч в сторону.

Фофана перед чужой штрафной площадью завалил на газон Бералдо.

Баркола слева навесил на Ли Кан-Ина, который вместо удара головой по воротам решил сделать скидку на Дуэ, которую соперники перехватили.

19' Баркола слева прошёл вперёд и перед прострелом к воротам упустил мяч за пределы поля.

18' Парижане очень много владеют мячом в центре поля и при этом не угрожают воротам соперников.

17' Невеш по центру попытался прорваться к штрафной площади хозяев, но был остановлен Атангана-Эдоа.

16' Дьяките у своей штрафной площади отобрал мяч у Витиньи, но идти справа в одиночку вперёд было не лучшей идеей Умара.

14' Баркола слева прорвался в штрафную площадь, где сразу же потерял мяч.

13' Акиеме от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Пачо.

12' Фофана перед чужой штрафной площадью сыграл на перехвате и справа прошёл вперёд, где его удар заблокировал Бералдо.