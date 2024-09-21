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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Реймс
1:0
Первый тайм: 27'
ПСЖ
0'
1:0
9' Гол
Накамура Кейто

Ход матча

9'
Накамура Кейто
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 22 Владение мячом, % 78

Владение мячом

Прогнозы 117
Реймс 3.4% (4)
X 2.6% (3)
ПСЖ 94% (110)
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94
Диуф
Йеванн
23
Бута
21
Кипре
Седрик
5
Агбаду
Эммануэль
18
Акиеме
Серхио
6
Атангана-Эдоа
Валентин
71
Фофана
Яя
15
Манетси
Маршал
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
17
Накамура
Кейто
39
Сафонов
Матвей
33
Заир-Эмери
Уоррен
5
Маркиньос
Маркос
51
Пачо
Вильян
35
Бералдо
Лукас
19
Кан-Ин
Ли
17
Витинья
II
87
Невеш
Жоау
23
Коло-Муани
Рандаль
14
Дуэ
Дезире
29
Баркола
Бредли
Реймс
4-3-3
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Реймс
ПСЖ

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

20 матчей

15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
0:2
КЛ
0:3
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
4:1
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.7
0.9

Среднее время на гол

128
100

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

2.6
1.7

Среднее время на гол

34
52

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.65
1.3

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

54
69

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ито Дзюня 1 0.2
Фофана Яя 1 0.2
Дьяките Умар 1 0.2
Акиеме Серхио 1 0.2
Манетси Маршал 1 0.2
Накамура Кейто 1 0.2
Бута 0 0
Сангюи Ноа 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 4 0.8
Дембеле Усман 3 0.6
Кан-Ин Ли 2 0.4
Коло-Муани Рандаль 2 (1) 0.4
Асенсио Марко 1 0.2
Хакими Ашраф 1 0.2
Руис Фабиан 1 0.2
Заир-Эмери Уоррен 1 0.2
Витинья II 1 (1) 0.2
Невеш Жоау 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0
Дуэ Дезире 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Амаду 0 1
Дьяките Умар 1 0
Бута 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Манетси Маршал 1 0
Атангана-Эдоа Валентин 1 0
Фофана Яя 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бералдо Лукас 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дембеле Усман 1 0

Результаты матчей

Реймс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Реймс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
9
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
ПСЖ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
2
50%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
3
50%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
17%
5
31%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2
Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2 Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0
Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0

Результаты матчей

Реймс
ПСЖ

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Реймс
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:1 Заявка 5 4 0 1 16 - 4 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Реймс
 1:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
6.
Нант
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7.
Ницца
 Заявка 5 2 1 2 14 - 6 7
8.
Ренн
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Лилль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
12.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Лион
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Осер
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
16.
Сент-Этьен
 Заявка 5 1 0 4 1 - 15 3
17.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 1 3 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
ПСЖ
 0:1 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
3.
Реймс
 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
4.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
5.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
13.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
14.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
16.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
17.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
ПСЖ
 0:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Реймс
 1:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
11.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 4
ПСЖ Дембеле Усман 3 (2)
Марсель Луис Энрике I 3 (2)
Ницца Гессан Эванн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Ланс Ласкари Реми Лебо 3
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Баркола слева навесил на Ли Кан-Ина, который вместо удара головой по воротам решил сделать скидку на Дуэ, которую соперники перехватили.
  • 26'
    Дуэ с двадцати семи метров низом пробил левее ворот.
  • 24'
    Прострел Дьяките справа к воротам нейтрализовал Маркиньос.
  • Фол, нарушение
    23'
    Фофана перед чужой штрафной площадью завалил на газон Бералдо.
  • Опасный момент
    22'
    Коло-Муани справа прострелил в центр, где Ли Кан-Ин с двенадцати метров пробил низом по воротам. Диуф успел опу3ститься на газон и отбил мяч в сторону.
  • Фол, нарушение
    21'
    Акиеме на чужой половине поля подтолкнул в спину Заир-Эмери.
  • 20'
    Ито справа прострелил на Дьяките, который не попал ногой по мячу. У хозяев атаки бывают редко, но они таят значительно больше угроз воротам Сафонова.
  • 19'
    Баркола слева прошёл вперёд и перед прострелом к воротам упустил мяч за пределы поля.
  • 18'
    Парижане очень много владеют мячом в центре поля и при этом не угрожают воротам соперников.
  • 17'
    Невеш по центру попытался прорваться к штрафной площади хозяев, но был остановлен Атангана-Эдоа.
  • 16'
    Дьяките у своей штрафной площади отобрал мяч у Витиньи, но идти справа в одиночку вперёд было не лучшей идеей Умара.
  • 14'
    Баркола слева прорвался в штрафную площадь, где сразу же потерял мяч.
  • Угловой
    13'
    Акиеме от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Пачо.
  • 12'
    Фофана перед чужой штрафной площадью сыграл на перехвате и справа прошёл вперёд, где его удар заблокировал Бералдо.
  • 11'
    Парижане в центре поля задвигались активнее. Вот только мяч вперёд продвигается с большим трудом.
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    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      НАКАМУРА!!! Ито справа прострелил к воротам. Накамура остановил мяч и пробил под правой рукой Сафонова.
    • 8'
      Коло-Муанир справа рванул вперёд, но у него в подкате мяч выбил Манетси.
    • Фол, нарушение
      7'
      Накамура на фланге придержал руками Заир-Эмери.
    • 6'
      Доннарумма наблюдает за матчем из ложи на стадионе. Пожелаеми выздоровления итальянскому голкиперу.
    • 6'
      Ли Кан-Ин справа перед штрафной площадью получил мяч, но обыграть Акиеме и прорваться к воротам не смог.
    • 5'
      Ито справа прошёл вперёд, но его прострел в штрафную площадь заблокировал Бералдо.
    • Офсайд
      4'
      Ли Кан-Ин забежал в офсайд.
    • 3'
      "ПСЖ" проводит первые минуты встречи с мячом у центрального круга. У гостей много поперечных передач.
    • 2'
      "Реймс" играет в красных футболках и белых трусах, "ПСЖ" - в тёмно-синей форме и вертикальной красной полосой спереди.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Стад Огюст Делон"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 1:0 ПСЖ

    Исход игры
    Реймс
    3.3% (4)
    Ничья
    2.5% (3)
    ПСЖ
    94.2% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.45% (72)
    Меньше
    34.55% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    62.73% (69)
    Нет
    37.27% (41)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    37.2% (45)
    0:2 ПСЖ
    23.1% (28)
    1:3 ПСЖ
    12.4% (15)
    0:1 ПСЖ
    6.6% (8)
    0:3 ПСЖ
    3.3% (4)
    2:1 Реймс
    2.5% (3)
    2:3 ПСЖ
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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