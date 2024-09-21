Тур: 5. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Пиньяр Жереми
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
22 Владение мячом, % 78
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
21
Кипре
Седрик
71
Фофана
Яя
22
Дьяките
Умар
51
Пачо
Вильян
19
Кан-Ин
Ли
17
Витинья
II
87
Невеш
Жоау
14
Дуэ
Дезире
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
23 БутаЗащитник
-
21 Кипре СедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Фофана ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
-
55 Сангюи НоаЗащитник
-
44 Хенри КобиЗащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
-
11 Салама АминПолузащитник
-
14 Хадра РедаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильянЗащитник
- Защитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
14 Дуэ ДезиреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
80 Тенас АрнауВратарь
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Защитник
-
42 Заге ЙорамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Маюлу СенниПолузащитник
- Нападающий
-
49 Мбайе ИбраимНападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
ПСЖ
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
20 матчей
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.7
0.9
Среднее время на гол
128
100
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
2.6
1.7
Среднее время на гол
34
52
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.65
1.3
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
54
69
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ито Дзюня
|1
|0.2
|Фофана Яя
|1
|0.2
|Дьяките Умар
|1
|0.2
|Акиеме Серхио
|1
|0.2
|Манетси Маршал
|1
|0.2
|Накамура Кейто
|1
|0.2
|Бута
|0
|0
|Сангюи Ноа
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баркола Бредли
|4
|0.8
|Дембеле Усман
|3
|0.6
|Кан-Ин Ли
|2
|0.4
|Коло-Муани Рандаль
|2 (1)
|0.4
|Асенсио Марко
|1
|0.2
|Хакими Ашраф
|1
|0.2
|Руис Фабиан
|1
|0.2
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.2
|Витинья II
|1 (1)
|0.2
|Невеш Жоау
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
|Дуэ Дезире
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Амаду
|0
|1
|Дьяките Умар
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Атангана-Эдоа Валентин
|1
|0
|Фофана Яя
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бералдо Лукас
|2
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Реймс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
9
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
ПСЖ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
2
50%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
16
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
3
50%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
17%
5
31%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2
Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2 Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0
Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0
Результаты матчей
Реймс
ПСЖ
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Реймс
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 4
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|11 - 10
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 15
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|3.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|4
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|3 (2)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (2)
|Ницца
|Гессан Эванн
|3 (1)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Ланс
|Ласкари Реми Лебо
|3
|Осер
|Хувер Ки-Джана
|1 1
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
|Ницца
|Бомбито Мойзе
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 1:0 ПСЖ
Исход игры
Реймс
3.3% (4)
Ничья
2.5% (3)
ПСЖ
94.2% (114)
Тотал 2.5
Больше
65.45% (72)
Меньше
34.55% (38)
Обе команды забьют
Да
62.73% (69)
Нет
37.27% (41)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
37.2% (45)
0:2 ПСЖ
23.1% (28)
1:3 ПСЖ
12.4% (15)
0:1 ПСЖ
6.6% (8)
0:3 ПСЖ
3.3% (4)
2:1 Реймс
2.5% (3)
2:3 ПСЖ
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!