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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Реймс
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 33
Реймс 3% (1)
X 3% (1)
ПСЖ 93.9% (31)
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Реймс
ПСЖ

История личных встреч

Реймс
ПСЖ

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

20 матчей

15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
0:2
КЛ
0:3
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
4:1
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.7
0.9

Среднее время на гол

128
100

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

2.6
1.7

Среднее время на гол

34
52

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.65
1.3

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

54
69

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ито Дзюня 1 0.25
Фофана Яя 1 0.25
Дьяките Умар 1 0.25
Акиеме Серхио 1 0.25
Манетси Маршал 1 0.25
Накамура Кейто 1 0.25
Бута 0 0
Сангюи Ноа 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 4 1
Дембеле Усман 3 0.75
Кан-Ин Ли 2 0.5
Коло-Муани Рандаль 2 (1) 0.5
Асенсио Марко 1 0.25
Хакими Ашраф 1 0.25
Руис Фабиан 1 0.25
Заир-Эмери Уоррен 1 0.25
Витинья II 1 (1) 0.25
Невеш Жоау 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0
Дуэ Дезире 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Амаду 0 1
Дьяките Умар 1 0
Бута 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Манетси Маршал 1 0
Атангана-Эдоа Валентин 1 0
Фофана Яя 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бералдо Лукас 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дембеле Усман 1 0

Результаты матчей

Реймс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Реймс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
9
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
ПСЖ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
2
50%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
3
50%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
17%
5
31%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2
Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2 Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0
Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0

Результаты матчей

Реймс
ПСЖ

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Реймс
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Ланс
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Нант
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Ренн
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
8.
Лилль
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10.
Страсбург
 Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13.
Лион
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Сент-Этьен
 Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
16.
Осер
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 1 3 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Ренн
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
14.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
16.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 4
ПСЖ Дембеле Усман 3 (2)
Марсель Луис Энрике I 3 (2)
Тулуза Бабика Шави 3
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Ницца Данте Бонфим 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реймс - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2024, осталось 2 дня 13 часов 30 минут.

    Главный судья: Пиньяр Жереми

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  • 20 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 33
    Реймс 3% (1)
    X 3% (1)
    ПСЖ 93.9% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    ПСЖ
    6.84
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    Прогнозы на матч Реймс - ПСЖ

    Исход игры
    Реймс
    3% (1)
    Ничья
    3% (1)
    ПСЖ
    93.9% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (20)
    Меньше
    37.5% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (20)
    Нет
    37.5% (12)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    42.4% (14)
    0:2 ПСЖ
    27.3% (9)
    1:3 ПСЖ
    12.1% (4)
    0:1 ПСЖ
    6.1% (2)
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