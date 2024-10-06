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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Брюгге
1:1
Конец матча
Юнион Сент-Жиллуаз
0'
32' Желтая карточка
Кастро-Монтес Алессио
35' Желтая карточка
Фусейни Мохаммед
48' Желтая карточка
Ньянг Уссейну
0:1
52' Гол
Иванович Франьо
58' Желтая карточка
Иванович Франьо
1:1
82' Гол
Мехеле Брэндон
83' Желтая карточка
Макаллистер Кевин
85' Желтая карточка
Яшари Ардон
86' Желтая карточка
Амани Жан
90'+6
22
Миньоле
Симон
65
Сейс
Хоакин
2
Ромеро
Саид
44
Мехеле
Брэндон
55
Кюйпер
Максим
30
Яшари
Ардон
21
Скораш
Михал
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
8
Цолис
Христос
9
Ютгла
Ферран
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
24
Ванхутт
Шарль
21
Кастро-Монтес
Алессио
4
Расмуссен
Матиас
27
Садики
Ноа
22
Ньянг
Уссейну
77
Фусейни
Мохаммед
II
9
Иванович
Франьо
Брюгге
4-1-4-1
Юнион Сент-Жиллуаз
3-1-4-2

История личных встреч

Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

16 матчей

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:2
ПДА
2:2
ПДА
1:2
К
2:0
К
2:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
1:3
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
0:2
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.57

Среднее время на гол

67
57

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.14
1.22

Среднее время на гол

78
73

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.25
1.38

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
65

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 4 0.4
Нильссон Хокан 3 (1) 0.3
Ванакен Ханс 3 0.3
Цолис Христос 2 0.2
Мехеле Брэндон 2 0.2
Талби Чемсдин 1 0.1
Сейс Хоакин 1 0.1
Ветлесен Уго 0 0
Кюйпер Максим 0 0
Яшари Ардон 0 0
Нуса Антонио 0 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 2 (1) 0.2
Макаллистер Кевин 2 0.2
Родригес Кевин II 2 0.2
Иванович Франьо 2 0.2
Пуэртас Кэмерон 1 0.1
Эккерт Айенса Деннис 1 0.1
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Садики Ноа 0 0
Расмуссен Матиас 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 3 0
Нильссон Хокан 2 0
Сике Уго 2 0
Кюйпер Максим 2 0
Рафаэль Онедика 0 1
Мехеле Брэндон 1 0
Скораш Михал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Цолис Христос 1 0
Яшари Ардон 1 0
Верман Ромео 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Кевин 3 1
Лейсен Федде 3 0
Фусейни Мохаммед II 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Ньянг Уссейну 2 0
Садики Ноа 2 0
Иванович Франьо 2 0
Халаили Анан 2 0
Морис Антони 1 0
Матида Коки 1 0
Амани Жан 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Терхо Каспер 1 0

Результаты матчей

Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
6
Брюгге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
38%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
50%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
3
18%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90

Пропущено

11
9
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
3
27%
4
44%
46-60
4
36%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Штурм Грац - Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3
Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0

Результаты матчей

Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
5 раз 50%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
2
1.5
1
5
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
5
5
1.5
3
7
2
8
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 10 7 1 2 21 - 13 22
2.
Гент
 1:0 10 6 1 3 18 - 9 19
3.
Андерлехт
 10 4 5 1 13 - 8 17
4.
Антверпен
 9 5 1 3 20 - 7 16
5.
Брюгге
 10 4 3 3 16 - 12 15
6.
Вестерло
 10 4 3 3 20 - 18 15
7.
Дендер
 10 4 3 3 14 - 15 15
8.
Мехелен
 10 4 2 4 18 - 14 14
9.
Спортинг Шарлеруа
 10 4 2 4 12 - 10 14
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 10 3 5 2 11 - 8 14
11.
Стандард
 10 3 3 4 5 - 8 12
12.
Кортрейк
 10 3 2 5 8 - 16 11
13.
АХ Лёвен
 10 2 5 3 10 - 15 11
14.
Сент-Трейден
 0:1 10 2 4 4 12 - 18 10
15.
Серкль Брюгге
 10 2 2 6 11 - 20 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 9 0 2 7 8 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Гент
 1:0 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Антверпен
 5 3 0 2 16 - 4 9
6.
Мехелен
 5 3 0 2 15 - 9 9
7.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
9.
Вестерло
 5 2 2 1 11 - 8 8
10.
Брюгге
 5 2 2 1 8 - 6 8
11.
Стандард
 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Серкль Брюгге
 5 2 1 2 10 - 8 7
14.
Кортрейк
 5 2 1 2 4 - 6 7
15.
Сент-Трейден
 0:1 5 1 2 2 6 - 9 5
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1:0 5 3 0 2 7 - 5 9
2.
Генк
 5 3 0 2 11 - 10 9
3.
Андерлехт
 4 2 2 0 6 - 3 8
4.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Дендер
 4 2 1 1 7 - 9 7
6.
Брюгге
 5 2 1 2 8 - 6 7
7.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Сент-Трейден
 0:1 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Спортинг Шарлеруа
 5 1 1 3 6 - 8 4
11.
Стандард
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Кортрейк
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 0 4 2 4 - 7 4
14.
АХ Лёвен
 6 0 3 3 3 - 12 3
15.
Серкль Брюгге
 5 0 1 4 1 - 12 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 0 1 4 4 - 17 1
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  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Антверпен Чери Тьяронн 6 (2)
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Антверпен Ондрейка Якоб 5 (3)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5 (1)
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Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
Андерлехт Шимич Ян-Карло 5
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Фусейни Мохаммед II получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Кастро-Монтес Алессио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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