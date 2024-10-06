Тур: 10. Стадион: Ян Брейдель.
1:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаКастро-Монтес Алессио
35' Желтая карточкаФусейни Мохаммед
48' Желтая карточкаНьянг Уссейну
0:1
52' ГолИванович Франьо
58' Желтая карточкаИванович Франьо
1:1
82' ГолМехеле Брэндон
83' Желтая карточкаМакаллистер Кевин
85' Желтая карточкаЯшари Ардон
86' Желтая карточкаАмани Жан
90'+6
Ход матча
35'
48'
52'
58'
82'
1:1
85'
86'
65
Сейс
Хоакин
30
Яшари
Ардон
21
Скораш
Михал
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Сике УгоЗащитник
-
62 Аудоор ЛиннтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Нападающий
-
25 Халаили АнанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
История личных встреч
Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
16 матчей
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.57
Среднее время на гол
67
57
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.14
1.22
Среднее время на гол
78
73
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.25
1.38
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
65
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0.4
|Нильссон Хокан
|3 (1)
|0.3
|Ванакен Ханс
|3
|0.3
|Цолис Христос
|2
|0.2
|Мехеле Брэндон
|2
|0.2
|Талби Чемсдин
|1
|0.1
|Сейс Хоакин
|1
|0.1
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Кюйпер Максим
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|2 (1)
|0.2
|Макаллистер Кевин
|2
|0.2
|Родригес Кевин II
|2
|0.2
|Иванович Франьо
|2
|0.2
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.1
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.1
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Нильссон Хокан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Кюйпер Максим
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|1
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Яшари Ардон
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Кевин
|3
|1
|Лейсен Федде
|3
|0
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Ньянг Уссейну
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Иванович Франьо
|2
|0
|Халаили Анан
|2
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Амани Жан
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
6
Брюгге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
38%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
50%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
3
18%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90
Пропущено
11
9
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
3
27%
4
44%
46-60
4
36%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Штурм Грац - Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3
Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0
Результаты матчей
Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
5 раз 50%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
32
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
55
37
28
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|1:0
|10
|6
|1
|3
|18 - 9
|19
|3.
|10
|4
|5
|1
|13 - 8
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|20 - 7
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|20 - 18
|15
|7.
|10
|4
|3
|3
|14 - 15
|15
|8.
|10
|4
|2
|4
|18 - 14
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|10.
|10
|3
|5
|2
|11 - 8
|14
|11.
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|10 - 15
|11
|14.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|9
|0
|2
|7
|8 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|16 - 4
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|15 - 9
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|13.
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|14.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|15.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|8.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|15.
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|6 (2)
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|5 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5
|Андерлехт
|Шимич Ян-Карло
|5