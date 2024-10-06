Тур: 9. Стадион: Кэшпойнт Арена.
0:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаЙегер Лукас
0:1
36' ГолБельо Дион Дрене
71' Желтая карточкаБельо Дион Дрене
76' Желтая карточкаШауб Луис
78' Желтая карточкаГугганиг Лукас
89' Желтая карточкаБишоф Ной
90'+5
Ход матча
3'
36'
0:1
71'
76'
78'
89'
23
Йегер
Лукас
20
Gustavo
VI
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Камери ДийонНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бишоф НойНападающий
-
10 Ланг КристофНападающий
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
История личных встреч
Альтах
Рапид Вена
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед
38 матчей
23.7%
26.3%
50%
9 побед 10 ничьих 19 побед
Первый тайм
18.4%
39.5%
42.1%
7 побед 15 ничьих 16 побед
Второй тайм
28.9%
31.6%
39.5%
11 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.22
0.85
Среднее время на гол
73
105
Всего голов
51
26
Голов в среднем за матч
2.55
1.44
Среднее время на гол
35
62
Всего голов
73
43
Голов в среднем за матч
1.92
1.13
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
46
79
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|6
|0.67
|Гугганиг Лукас
|1
|0.11
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0.11
|Mike-Steven Baehre
|0
|0
|Инголич Сандро
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Sofian Bahloul
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельо Дион Дрене
|4
|0.44
|Янссон Исак
|2
|0.22
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0.11
|Ауэр Йонас
|1
|0.11
|Зайдль Маттиас
|1
|0.11
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0.11
|Освальд Мориц
|1
|0.11
|Nikolaus Wurmbrand
|1
|0.11
|Шауб Луис
|0
|0
|Гргич Лукас
|0
|0
|Mamadou Sangare
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
|Benjamin Boeckle
|0
|0
|Ланг Кристоф
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|4
|1
|Mike-Steven Baehre
|3
|0
|Инголич Сандро
|3
|0
|Штрунц Оливер
|3
|0
|Йегер Лукас
|2
|0
|Гугганиг Лукас
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Эстрада Паскаль
|2
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Lukas Fridrikas
|1
|0
|Sofian Bahloul
|1
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0
|Mohamed Ouedraogo
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadou Sangare
|4
|0
|Болла Бендегуз
|3
|0
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|Гргич Лукас
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Ауэр Йонас
|1
|0
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0
|Бишоф Ной
|1
|0
|Benjamin Boeckle
|1
|0
|Кайгин Деннис
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Рапид Вена
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Альтах
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
9
Альтах
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Рапид Вена
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
4
44%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
6
50%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
9%
2
22%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хартберг - Альтах 2:0 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1
Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2
Рапид Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1
Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3
Результаты матчей
Альтах
Рапид Вена
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Альтах
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
27
36
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|4 (3)
|Вольфсбергер
|Балло Тьерно
|4 (3)
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|4
|Рапид Вена
|Mamadou Sangare
|4