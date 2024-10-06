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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Альтах
0:1
Конец матча
Рапид Вена
0'
3' Желтая карточка
Йегер Лукас
0:1
36' Гол
Бельо Дион Дрене
71' Желтая карточка
Бельо Дион Дрене
76' Желтая карточка
Шауб Луис
78' Желтая карточка
Гугганиг Лукас
89' Желтая карточка
Бишоф Ной
90'+5
1
Стоянович
Деян
22
Эстрада
Паскаль
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
25
Инголич
Сандро
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
29
Mohamed
Ouedraogo
17
Штрунц
Оливер
20
Gustavo
VI
30
Фадингер
Лукас
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
55
Цветкович
Ненад
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
17
Mamadou
Sangare
8
Гргич
Лукас
21
Шауб
Луис
18
Зайдль
Маттиас
7
Бельо
Дион
Дрене
9
Бургшталлер
Гвидо
Альтах
3-4-3
Рапид Вена
4-2-2-2

История личных встреч

Альтах
Рапид Вена

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед

38 матчей

23.7%
26.3%
50%
9 побед 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

18.4%
39.5%
42.1%
7 побед 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

28.9%
31.6%
39.5%
11 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

Б
0:2
Б
4:0
Б
3:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
4:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:1
КА
4:2
Б(M
1:1
Б(M
8:1
Б(M
5:1
К
2:1
Б(M
2:7
Б(M
3:0
Б(M
2:1

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.22
0.85

Среднее время на гол

73
105

Всего голов

51
26

Голов в среднем за матч

2.55
1.44

Среднее время на гол

35
62

Всего голов

73
43

Голов в среднем за матч

1.92
1.13

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

46
79

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 6 0.67
Гугганиг Лукас 1 0.11
Коллер Пауль-Фридрих 1 0.11
Mike-Steven Baehre 0 0
Инголич Сандро 0 0
Демаку Весель 0 0
Sofian Bahloul 0 0
Кронбергер Лука 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельо Дион Дрене 4 0.44
Янссон Исак 2 0.22
Бургшталлер Гвидо 1 0.11
Ауэр Йонас 1 0.11
Зайдль Маттиас 1 0.11
Ро Яо Серж-Филипп 1 0.11
Освальд Мориц 1 0.11
Nikolaus Wurmbrand 1 0.11
Шауб Луис 0 0
Гргич Лукас 0 0
Mamadou Sangare 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Benjamin Boeckle 0 0
Ланг Кристоф 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 4 1
Mike-Steven Baehre 3 0
Инголич Сандро 3 0
Штрунц Оливер 3 0
Йегер Лукас 2 0
Гугганиг Лукас 2 0
Кронбергер Лука 2 0
Эстрада Паскаль 2 0
Gustavo VI 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Lukas Fridrikas 1 0
Sofian Bahloul 1 0
Коллер Пауль-Фридрих 1 0
Mohamed Ouedraogo 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadou Sangare 4 0
Болла Бендегуз 3 0
Бургшталлер Гвидо 2 0
Гргич Лукас 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Шауб Луис 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Янссон Исак 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Ро Яо Серж-Филипп 1 0
Бишоф Ной 1 0
Benjamin Boeckle 1 0
Кайгин Деннис 1 0
Robert Klauss 1 0

Результаты матчей

Альтах
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Рапид Вена
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Альтах
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
9
Альтах
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Рапид Вена
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
4
44%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
6
50%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
9%
2
22%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хартберг - Альтах 2:0 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1
Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2
Рапид Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1
Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3

Результаты матчей

Альтах
Рапид Вена

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Альтах
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 9 5 3 1 12 - 9 18
2.
Штурм Грац
 8 5 1 2 14 - 10 16
3.
Блау-Вайсс Линц
 9 4 2 3 12 - 13 14
4.
Ред Булл Зальцбург
 6 4 1 1 13 - 6 13
5.
Вольфсбергер
 9 4 1 4 21 - 16 13
6.
Хартберг
 8 3 3 2 11 - 10 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 3 3 12 - 12 12
8.
Аустрия Клагенфурт
 8 3 2 3 9 - 14 11
9.
ЛАСК
 9 3 1 5 14 - 15 10
10.
Сваровски Тироль
 9 2 3 4 8 - 11 9
11.
Альтах
 9 2 2 5 8 - 11 8
12.
Гразер
 9 0 4 5 11 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Аустрия Вена
 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Блау-Вайсс Линц
 4 3 0 1 6 - 2 9
4.
Штурм Грац
 4 3 0 1 8 - 6 9
5.
Хартберг
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 12 - 10 7
7.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 7 - 1 6
8.
ЛАСК
 5 2 0 3 10 - 10 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
10.
Альтах
 5 1 1 3 4 - 5 4
11.
Сваровски Тироль
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Ред Булл Зальцбург
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 6 6
4.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 0 2 3 - 8 6
5.
Сваровски Тироль
 5 2 0 3 7 - 9 6
6.
Рапид Вена
 4 1 2 1 3 - 5 5
7.
Блау-Вайсс Линц
 5 1 2 2 6 - 11 5
8.
Хартберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
ЛАСК
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Аустрия Вена
 5 0 2 3 3 - 7 2
12.
Гразер
 5 0 2 3 6 - 11 2
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Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Вольфсбергер Зукич Деян 4 (3)
Вольфсбергер Балло Тьерно 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Альтах Демаку Весель 1 4
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Аустрия Вена Галвао Лукас 4
Рапид Вена Mamadou Sangare 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Шауб Луис сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Бельо Дион Дрене бьет в цель!
    • 3'
      Йегер Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Альтах 0:1 Рапид Вена онлайн

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