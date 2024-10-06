  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
ЛАСК
4:0
Конец матча
Аустрия Клагенфурт
0'
1:0
25' Гол
Жуль Роберт
50' Желтая карточка
Флеккер Флориан
54' Желтая карточка
Йовичич Бранко
2:0
56' Гол
Энтруп Максимилиан
3:0
70' Гол в свои ворота
Jannik Robatsch
4:0
89' Гол
Мустафа Ибрагим
90'+4
28
Зибенхандль
Йорг
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
4
Таловеров
Максим
2
Белло
Джордж
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
18
Йовичич
Бранко
29
Флеккер
Флориан
11
Энтруп
Максимилиан
14
Бериша
Валон
30
Simon
Spari
19
Niklas
Szerencsi
31
Thorsten
Mahrer
34
Jannik
Robatsch
17
Штрауди
Симон
24
Верницниг
Кристофер
6
Кох
Тобиас
14
Christopher
Cvetko
7
Florian
Jaritz
9
Nicolas
Binder
77
Бобциен
Бен
ЛАСК
4-3-3
Аустрия Клагенфурт
3-5-2

История личных встреч

ЛАСК
Аустрия Клагенфурт

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
14.3%
4.7%
17 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

32 матча

59.4%
21.9%
18.7%
19 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.1%
15.6%
31.3%
17 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Б
0:2
Б
1:0
Б
2:2
Б
1:3
Б
1:1
Б
4:0
К
1:0
Б
1:3
Б
3:1
Б
2:2
Б
1:1
К
5:3
ТМК
2:0
ЭЛ
0:5
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
0:7
Л
3:2
Л
4:1
Л
3:1
Л
0:4
Л
0:5
Л
1:3
Л
5:0
Л
0:0
Л
4:0
Л
1:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

2.79
2.82

Среднее время на гол

32
31

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.11
1.19

Среднее время на гол

81
75

Всего голов

59
56

Голов в среднем за матч

1.84
1.75

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

48
51

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 4 (2) 0.44
Жуль Роберт 3 0.33
Бериша Валон 1 0.11
Энтруп Максимилиан 1 0.11
Цирайс Филипп 1 0.11
Богард Мелайро 1 0.11
Тауи Адиль 1 0.11
Мустафа Ибрагим 1 0.11
Стойкович Филип 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Флеккер Флориан 0 0
Пинто Ленни 0 0
Усор Мозес 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобциен Бен 4 (1) 0.5
Тошевски Давид 1 0.13
Дель Лоренц 1 0.13
Nicolas Binder 1 0.13
Видра Филипп 1 0.13
Jannik Robatsch 1 0.13
Верницниг Кристофер 0 0
Christopher Cvetko 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 3 0
Любичич Марин 2 0
Цирайс Филипп 2 0
Стойкович Филип 2 0
Тауи Адиль 2 0
Хорват Саша 0 1
Бериша Валон 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Белло Джордж 1 0
Смолчич Хрвое 1 0
Таловеров Максим 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Томас Дараж 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christopher Cvetko 4 0
Kosmas Gezos 2 1
Верницниг Кристофер 3 0
Штрауди Симон 2 0
Бобциен Бен 2 0
Jannik Robatsch 2 0
Thorsten Mahrer 0 1
Peter Pacult 1 0
Кох Тобиас 1 0
Тошевски Давид 1 0
Видра Филипп 1 0
Салифу Дикени 1 0
Niklas Szerencsi 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
ЛАСК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
6
ЛАСК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Аустрия Клагенфурт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
11%
1
25%
1-15
3
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
60%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
9%
2
22%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
4
44%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
7%
2
20%
1-15
6
43%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2
Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1
Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 10:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2

Результаты матчей

ЛАСК
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 9 5 3 1 12 - 9 18
2.
Штурм Грац
 8 5 1 2 14 - 10 16
3.
Блау-Вайсс Линц
 9 4 2 3 12 - 13 14
4.
Ред Булл Зальцбург
 6 4 1 1 13 - 6 13
5.
Вольфсбергер
 9 4 1 4 21 - 16 13
6.
Хартберг
 8 3 3 2 11 - 10 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 3 3 12 - 12 12
8.
Аустрия Клагенфурт
 8 3 2 3 9 - 14 11
9.
ЛАСК
 9 3 1 5 14 - 15 10
10.
Сваровски Тироль
 9 2 3 4 8 - 11 9
11.
Альтах
 9 2 2 5 8 - 11 8
12.
Гразер
 9 0 4 5 11 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Аустрия Вена
 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Блау-Вайсс Линц
 4 3 0 1 6 - 2 9
4.
Штурм Грац
 4 3 0 1 8 - 6 9
5.
Хартберг
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 12 - 10 7
7.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 7 - 1 6
8.
ЛАСК
 5 2 0 3 10 - 10 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
10.
Альтах
 5 1 1 3 4 - 5 4
11.
Сваровски Тироль
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Ред Булл Зальцбург
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 6 6
4.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 0 2 3 - 8 6
5.
Сваровски Тироль
 5 2 0 3 7 - 9 6
6.
Рапид Вена
 4 1 2 1 3 - 5 5
7.
Блау-Вайсс Линц
 5 1 2 2 6 - 11 5
8.
Хартберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
ЛАСК
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Аустрия Вена
 5 0 2 3 3 - 7 2
12.
Гразер
 5 0 2 3 6 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Вольфсбергер Зукич Деян 4 (3)
Вольфсбергер Балло Тьерно 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Альтах Демаку Весель 1 4
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Аустрия Вена Галвао Лукас 4
Рапид Вена Mamadou Sangare 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Флеккер Флориан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Флеккер Флориан сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Жуль Роберт бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ЛАСК 4:0 Аустрия Клагенфурт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный