Тур: 9. Стадион: Райффайзен Арена.
4:0
Конец матча
0'
1:0
25' ГолЖуль Роберт
50' Желтая карточкаФлеккер Флориан
54' Желтая карточкаЙовичич Бранко
2:0
56' ГолЭнтруп Максимилиан
3:0
70' Гол в свои воротаJannik Robatsch
4:0
89' ГолМустафа Ибрагим
90'+4
Ход матча
25'
1:0
50'
54'
56'
70'
3:0
89'
4:0
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
14
Бериша
Валон
30
Simon
Spari
77
Бобциен
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Бериша ВалонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Пинто ЛенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шопп Маркус
- Основной состав
-
30 Simon SpariВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Бобциен БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Кюхн ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дель ЛоренцНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
ЛАСК
Аустрия Клагенфурт
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
14.3%
4.7%
17 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
32 матча
59.4%
21.9%
18.7%
19 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.1%
15.6%
31.3%
17 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
2.79
2.82
Среднее время на гол
32
31
Всего голов
20
25
Голов в среднем за матч
1.11
1.19
Среднее время на гол
81
75
Всего голов
59
56
Голов в среднем за матч
1.84
1.75
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
48
51
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|4 (2)
|0.44
|Жуль Роберт
|3
|0.33
|Бериша Валон
|1
|0.11
|Энтруп Максимилиан
|1
|0.11
|Цирайс Филипп
|1
|0.11
|Богард Мелайро
|1
|0.11
|Тауи Адиль
|1
|0.11
|Мустафа Ибрагим
|1
|0.11
|Стойкович Филип
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Флеккер Флориан
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобциен Бен
|4 (1)
|0.5
|Тошевски Давид
|1
|0.13
|Дель Лоренц
|1
|0.13
|Nicolas Binder
|1
|0.13
|Видра Филипп
|1
|0.13
|Jannik Robatsch
|1
|0.13
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Christopher Cvetko
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|3
|0
|Любичич Марин
|2
|0
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Тауи Адиль
|2
|0
|Хорват Саша
|0
|1
|Бериша Валон
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Смолчич Хрвое
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Томас Дараж
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christopher Cvetko
|4
|0
|Kosmas Gezos
|2
|1
|Верницниг Кристофер
|3
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Бобциен Бен
|2
|0
|Jannik Robatsch
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|0
|1
|Peter Pacult
|1
|0
|Кох Тобиас
|1
|0
|Тошевски Давид
|1
|0
|Видра Филипп
|1
|0
|Салифу Дикени
|1
|0
|Niklas Szerencsi
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
ЛАСК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
6
ЛАСК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Аустрия Клагенфурт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
11%
1
25%
1-15
3
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
60%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
9%
2
22%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
4
44%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
7%
2
20%
1-15
6
43%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2
Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1
Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 10:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2
Результаты матчей
ЛАСК
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
26
25
17
16
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|4 (3)
|Вольфсбергер
|Балло Тьерно
|4 (3)
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|4
|Рапид Вена
|Mamadou Sangare
|4