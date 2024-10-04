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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Челси
 
Позже
Ноттингем Форест
Прогнозы 42
Челси 90.5% (38)
X 7.1% (3)
Ноттингем Форест 2.4% (1)
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Челси
Ничья
Ноттингем Форест
4.85
6.40
6.50
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Челси
Ноттингем Форест

История личных встреч

Челси
Ноттингем Форест

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
2:0
К
2:0
КЛ
5:1

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 6 (1) 1
Джексон Николас 4 0.67
Мадуэке Нони 3 0.5
Нкунку Кристофер 1 0.17
Фелиш Жоау 1 0.17
Санчо Джедон 0 0
Нету Педру 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 3 (1) 0.5
Гиббс-Уайт Морган 1 0.17
Хадсон-Одои Каллум 1 0.17
Соса Рамон 1 0.17
Андерсон Эллиот 0 0
Эланга Энтони 0 0
Силва Жота 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кукурелья Марк 4 0
Фофана Уэсли 4 0
Палмер Коул 2 0
Джексон Николас 2 0
Мареска Энцо 1 0
Фелиш Жоау 1 0
Санчо Джедон 1 0
Нету Педру 1 0
Санчес Роберт 1 0
Гюсто Мало 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Колвилл Леви 1 0
Вейга Ренату 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 2 1
Нуну Эшпириту Санту 1 1
Сангаре Ибрахим 2 0
Йейтс Райан 2 0
Уильямс Неко 2 0
Вуд Крис 1 0
Селс Матц 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Морено Алекс 1 0
Эйна Ола 1 0
Домингес Николас 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Андерсон Эллиот 1 0
Эланга Энтони 1 0
Силва Жота 1 0

Результаты матчей

Челси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Челси
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ноттингем Форест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

10
2
Челси
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Ноттингем Форест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

11
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
20%
1
50%
1-15
1
10%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

15
6
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
13%
2
33%
1-15
4
27%
1
17%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
3
50%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1
Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0
Ноттингем Форест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1

Результаты матчей

Челси
Ноттингем Форест

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:6
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Челси
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
1
5
3
3
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Фулхэм
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 3 1 2 12 - 5 10
9.
Брайтон
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11.
Борнмут
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
12.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
16.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
17.
Лестер
 Заявка 6 0 3 3 8 - 12 3
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Брентфорд
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Лестер
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
20.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (4)
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 5
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ипсвич Морси Сэм 4
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Фулхэм Лукич Саша 4
Челси Кукурелья Марк 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ноттингем Форест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2024, осталось 2 дня 7 часов.

    Главный судья: Кавана Крис

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    • Прогнозы 42
    Челси 90.5% (38)
    X 7.1% (3)
    Ноттингем Форест 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Ноттингем Форест
    4.85
    6.40
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    Прогнозы на матч Челси - Ноттингем Форест

    Исход игры
    Челси
    90.5% (38)
    Ничья
    7.1% (3)
    Ноттингем Форест
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (17)
    Меньше
    57.5% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    42.5% (17)
    Нет
    57.5% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    47.6% (20)
    2:1 Челси
    21.4% (9)
    3:1 Челси
    9.5% (4)
    1:0 Челси
    4.8% (2)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
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