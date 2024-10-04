Тур: 7. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Кавана Крис
Позже
-
Главный тренер: Мареска Энцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Челси
Ноттингем Форест
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|6 (1)
|1
|Джексон Николас
|4
|0.67
|Мадуэке Нони
|3
|0.5
|Нкунку Кристофер
|1
|0.17
|Фелиш Жоау
|1
|0.17
|Санчо Джедон
|0
|0
|Нету Педру
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|3 (1)
|0.5
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.17
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.17
|Соса Рамон
|1
|0.17
|Андерсон Эллиот
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
|Силва Жота
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кукурелья Марк
|4
|0
|Фофана Уэсли
|4
|0
|Палмер Коул
|2
|0
|Джексон Николас
|2
|0
|Мареска Энцо
|1
|0
|Фелиш Жоау
|1
|0
|Санчо Джедон
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|Колвилл Леви
|1
|0
|Вейга Ренату
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|1
|Нуну Эшпириту Санту
|1
|1
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|Йейтс Райан
|2
|0
|Уильямс Неко
|2
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Эйна Ола
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
|Андерсон Эллиот
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
|Силва Жота
|1
|0
Результаты матчей
Челси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Челси
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ноттингем Форест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
10
2
Челси
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Ноттингем Форест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
11
4
Голы по времени матча
Забито
5
4
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
20%
1
50%
1-15
1
10%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
15
6
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
13%
2
33%
1-15
4
27%
1
17%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
3
50%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1
Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0
Ноттингем Форест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1
Результаты матчей
Челси
Ноттингем Форест
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:6
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Челси
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
15
33
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (4)
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|5
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4 (4)
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
|Фулхэм
|Лукич Саша
|4
|Челси
|Кукурелья Марк
|4
Прогнозы на матч Челси - Ноттингем Форест
Исход игры
Челси
90.5% (38)
Ничья
7.1% (3)
Ноттингем Форест
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.5% (17)
Меньше
57.5% (23)
Обе команды забьют
Да
42.5% (17)
Нет
57.5% (23)
Популярный счёт
2:0 Челси
47.6% (20)
2:1 Челси
21.4% (9)
3:1 Челси
9.5% (4)
1:0 Челси
4.8% (2)
2:2 Ничья
4.8% (2)
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