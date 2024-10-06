Тур: 4. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаDarren Smith III
0:1
61' ПенальтиDarren Smith III
80' Желтая карточкаLuka Kuittinen
90'+7
Ход матча
16'
61'
0:1
70'
80'
17
Сид
Робин
77
Hugo
Cardoso
11
Рид
Джейден
19
Ярвинен
Ииро
28
Axel
Kouame
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
-
77 Hugo CardosoНападающий
- Нападающий
-
11 Рид ДжейденНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gary Williams
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Axel KouameПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Ботье ЖанНападающий
-
-
-
-
20 Elohim NzokO
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
Мариехамн
Интер Турку
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.2%
43.5%
4.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
60.9%
17 побед 14 ничьих 0 побед
38 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 8 ничьих 30 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 27 побед
Второй тайм
34.2%
65.8%
0 побед 13 ничьих 17 побед
61 матч
29.5%
21.3%
49.2%
18 побед 13 ничьих 30 побед
Первый тайм
19.7%
36.1%
44.2%
12 побед 22 ничьи 27 побед
Второй тайм
27.9%
44.3%
27.8%
17 побед 27 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
1.43
0.81
Среднее время на гол
62
111
Всего голов
53
40
Голов в среднем за матч
1.71
1.33
Среднее время на гол
52
67
Всего голов
96
65
Голов в среднем за матч
1.57
1.07
Тотал матчей
2.5
60
Больше 98%
Меньше 2%
1
53
Больше 87%
Меньше 13%
8
30
Больше 49%
Меньше 51%
31
10
Больше 16%
Меньше 84%
51
6
Больше 10%
Меньше 90%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
Среднее время на гол
57
84
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|9 (2)
|0.35
|Дальстрем Себастьян
|4
|0.15
|Олавале Мухамед
|4
|0.15
|Саллинен Оскари
|3
|0.12
|Сид Робин
|1
|0.04
|Daniel Enqvist
|1
|0.04
|Michael Fonsell
|1
|0.04
|Emmanuel Patut
|1
|0.04
|Hugo Cardoso
|1
|0.04
|Ойяла Матиас
|0
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|0
|0
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Райтанен Патрик
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|9 (3)
|0.35
|Ботье Жан
|6 (2)
|0.23
|Ставицки Тимо
|5
|0.19
|Djoully Nzoko
|4
|0.15
|Флориан Кребс
|3
|0.12
|Ярвинен Ииро
|3
|0.12
|Luka Kuittinen
|3
|0.12
|Тамминен Матиас
|2
|0.08
|Thomas Lahdensuo
|2
|0.08
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0.08
|Axel Kouame
|1 (1)
|0.04
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0.04
|Dimitri Legbo
|1
|0.04
|Joonas Kekarainen
|1
|0.04
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Jussi Niska
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтанен Патрик
|5
|2
|Pedro Machado
|8
|0
|Дальстрем Себастьян
|6
|1
|Олавале Мухамед
|6
|0
|Emmanuel Patut
|6
|0
|Michael Fonsell
|3
|1
|Hugo Cardoso
|4
|0
|Ойяла Матиас
|3
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|3
|0
|Moustapha Amadou Sabo
|1
|1
|Сид Робин
|2
|0
|Ниссинен Йири
|2
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Рийконен Матиас
|1
|0
|Kalle Wallius
|1
|0
|Leo Andersson
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хямяляйнен Юусо
|7
|0
|Ботье Жан
|4
|1
|Ставицки Тимо
|5
|0
|Алмен Микаэль
|4
|0
|Jussi Niska
|4
|0
|Luka Kuittinen
|4
|0
|Thomas Lahdensuo
|4
|0
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Тамминен Матиас
|3
|0
|Dimitri Legbo
|3
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Darren Smith III
|2
|0
|Флориан Кребс
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Axel Kouame
|2
|0
|Хуухтанен Ээту
|0
|1
|Ville Seppae
|1
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Интер Турку
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
4
Мариехамн
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Интер Турку
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
22
3
Упущенные победы
5
27
Мариехамн
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Интер Турку
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
26
4
Упущенные победы
10
31
Голы по времени матча
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
13%
3
19%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
5
31%
1
6%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
19%
6
38%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
12%
4
22%
1-15
5
29%
29%
3
17%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
4
24%
4
22%
76-90
Забито
11
27
2 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
1
9%
4
15%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
1
9%
6
22%
31-45
4
36%
1
4%
46-60
1
9%
8
30%
30%
61-75
4
36%
6
22%
76-90
Пропущено
24
13
13 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
21%
2
15%
31-45
6
25%
1
8%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
3
13%
7
54%
76-90
Забито
27
43
9 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 17
10 Не забивали 7
3
11%
7
16%
1-15
3
11%
5
12%
16-30
3
11%
8
19%
31-45
9
33%
2
5%
46-60
2
7%
9
21%
61-75
7
26%
12
28%
76-90
Пропущено
41
31
21 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 19
6
15%
5
16%
1-15
9
22%
3
10%
16-30
6
15%
6
19%
31-45
8
20%
3
10%
46-60
5
12%
3
10%
61-75
7
17%
11
35%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:0 Лахти - Мариехамн 2:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Оулу 2:1
КуПС - Мариехамн 3:0 Гнистан - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1
Интер Турку
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Интер Турку - Лахти 3:1 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - КуПС 1:2 Интер Турку - ЕИФ Экенас 1:1
КуПС - Интер Турку 1:2 ХИК - Интер Турку 1:0 Хака - Интер Турку 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 3:0 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 Интер Турку - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 Интер Турку - Лахти 3:0 Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2
Результаты матчей
Мариехамн
Интер Турку
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
7 раз 54%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:1
5 раз 38%
3:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
7
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 23%
3:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
6 раз 23%
3:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
0
7 раз 27%
1
7 раз 27%
3
7 раз 27%
2
4 раза 15%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
112
58
94
310
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
197
719
1214
323
818
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|16
|5
|5
|45 - 24
|53
|2.
|26
|15
|6
|5
|52 - 27
|51
|3.
|0:1
|26
|13
|6
|7
|44 - 26
|45
|4.
|26
|11
|7
|8
|46 - 40
|40
|5.
|26
|11
|5
|10
|43 - 32
|38
|6.
|1:0
|26
|11
|5
|10
|38 - 40
|38
|7.
|26
|10
|7
|9
|38 - 40
|37
|8.
|26
|10
|6
|10
|40 - 43
|36
|9.
|26
|7
|7
|12
|31 - 38
|28
|10.
|26
|6
|5
|15
|25 - 43
|23
|11.
|26
|4
|11
|11
|31 - 47
|23
|12.
|26
|4
|6
|16
|24 - 57
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|0
|2
|29 - 10
|33
|2.
|13
|9
|2
|2
|35 - 16
|29
|3.
|0:1
|14
|8
|3
|3
|24 - 10
|27
|4.
|13
|7
|4
|2
|27 - 14
|25
|5.
|14
|7
|3
|4
|18 - 17
|24
|6.
|13
|6
|3
|4
|15 - 10
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|24 - 22
|21
|8.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|20 - 18
|19
|9.
|13
|5
|4
|4
|22 - 21
|19
|10.
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|11.
|13
|4
|4
|5
|15 - 18
|16
|12.
|13
|2
|4
|7
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|17 - 11
|22
|2.
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|3.
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|4.
|1:0
|14
|6
|1
|7
|18 - 22
|19
|5.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|6.
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|7.
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|8.
|13
|4
|1
|8
|16 - 18
|13
|9.
|13
|2
|2
|9
|12 - 32
|8
|10.
|13
|2
|1
|10
|10 - 25
|7
|11.
|13
|1
|4
|8
|16 - 28
|7
|12.
|14
|0
|7
|7
|13 - 30
|7
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|11 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (4)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 9
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 7
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|СЯК Сейнайоки
|Пирес Келвин
|9
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5