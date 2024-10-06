  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 4. Стадион: .
Мариехамн
0:1
Конец матча
Интер Турку
0'
16' Желтая карточка
Darren Smith III
0:1
61' Пенальти
Darren Smith III
80' Желтая карточка
Luka Kuittinen
90'+7
32
Рийконен
Матиас
25
Kalle
Wallius
4
Аувинен
Ээро-Матти
14
Michael
Fonsell
33
Daniel
Enqvist
20
Emmanuel
Patut
8
Дальстрем
Себастьян
17
Сид
Робин
77
Hugo
Cardoso
7
Ларссон
Адам
11
Рид
Джейден
12
Eero
Vuorjoki
5
Гранлунд Альбин
22
Luka
Kuittinen
6
Dimitri
Legbo
19
Ярвинен
Ииро
8
Янсен
Кевин
25
Joonas
Kekarainen
28
Axel
Kouame
21
Тамминен
Матиас
9
Darren
Smith
III
27
Или-Кокко
Йоханнес
Мариехамн
Интер Турку

История личных встреч

Мариехамн
Интер Турку

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.2%
43.5%
4.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
60.9%
17 побед 14 ничьих 0 побед

38 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 8 ничьих 30 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 27 побед

Второй тайм

34.2%
65.8%
0 побед 13 ничьих 17 побед

61 матч

29.5%
21.3%
49.2%
18 побед 13 ничьих 30 побед

Первый тайм

19.7%
36.1%
44.2%
12 побед 22 ничьи 27 побед

Второй тайм

27.9%
44.3%
27.8%
17 побед 27 ничьих 17 побед

История матчей

В
3:0
В
3:1
В
0:2
В
1:1
В
2:3
В
4:0
В
0:2
В
3:0
К
2:0
В
2:0
В
2:1
К
3:0
В
2:0
В
1:0
В
1:2
К
2:1
В
1:1
В
3:0
В
2:3
К
2:4
В
2:1
В
5:0
В
1:1
К
1:0
В
1:1
В
0:0
В
0:2
КЛ
0:1
К
2:1
В
0:2
В
1:1
В
1:1
КЛ
3:3
КЛ
1:2
В
0:2
В
3:1
В
2:2
КЛ
1:0
КЛ
2:1
В
1:1
В
0:2
В
1:2
В
1:0
В
0:3
В
2:1
КЛ
0:3
КЛ
5:0
В
1:0
В
2:0
В
2:0
КЛ
1:0
В
3:0
К
2:1
В
1:1
КЛ
2:1
В
1:1
В
2:0
КЛ
1:2
В
2:0
В
1:1
КЛ
0:3

Голы

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

1.43
0.81

Среднее время на гол

62
111

Всего голов

53
40

Голов в среднем за матч

1.71
1.33

Среднее время на гол

52
67

Всего голов

96
65

Голов в среднем за матч

1.57
1.07

Тотал матчей

2.5
60
Больше 98%
Меньше 2%
1
53
Больше 87%
Меньше 13%
8
30
Больше 49%
Меньше 51%
31
10
Больше 16%
Меньше 84%
51
6
Больше 10%
Меньше 90%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
59

Среднее время на гол

57
84

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 9 (2) 0.35
Дальстрем Себастьян 4 0.15
Олавале Мухамед 4 0.15
Саллинен Оскари 3 0.12
Сид Робин 1 0.04
Daniel Enqvist 1 0.04
Michael Fonsell 1 0.04
Emmanuel Patut 1 0.04
Hugo Cardoso 1 0.04
Ойяла Матиас 0 0
Аувинен Ээро-Матти 0 0
Ниссинен Йири 0 0
Райтанен Патрик 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 9 (3) 0.35
Ботье Жан 6 (2) 0.23
Ставицки Тимо 5 0.19
Djoully Nzoko 4 0.15
Флориан Кребс 3 0.12
Ярвинен Ииро 3 0.12
Luka Kuittinen 3 0.12
Тамминен Матиас 2 0.08
Thomas Lahdensuo 2 0.08
Хямяляйнен Юусо 2 0.08
Axel Kouame 1 (1) 0.04
Или-Кокко Йоханнес 1 0.04
Dimitri Legbo 1 0.04
Joonas Kekarainen 1 0.04
Алмен Микаэль 0 0
Jussi Niska 0 0
Bismark Ampofo 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтанен Патрик 5 2
Pedro Machado 8 0
Дальстрем Себастьян 6 1
Олавале Мухамед 6 0
Emmanuel Patut 6 0
Michael Fonsell 3 1
Hugo Cardoso 4 0
Ойяла Матиас 3 0
Аувинен Ээро-Матти 3 0
Moustapha Amadou Sabo 1 1
Сид Робин 2 0
Ниссинен Йири 2 0
Саллинен Оскари 1 0
Рийконен Матиас 1 0
Kalle Wallius 1 0
Leo Andersson 1 0
Daniel Enqvist 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хямяляйнен Юусо 7 0
Ботье Жан 4 1
Ставицки Тимо 5 0
Алмен Микаэль 4 0
Jussi Niska 4 0
Luka Kuittinen 4 0
Thomas Lahdensuo 4 0
Ярвинен Ииро 3 0
Тамминен Матиас 3 0
Dimitri Legbo 3 0
Гранлунд Альбин 2 0
Darren Smith III 2 0
Флориан Кребс 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Axel Kouame 2 0
Хуухтанен Ээту 0 1
Ville Seppae 1 0
Или-Кокко Йоханнес 1 0
Eero Vuorjoki 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Интер Турку
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
4
Мариехамн
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Интер Турку
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
3

Упущенные победы

5
27
Мариехамн
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Интер Турку
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

26
4

Упущенные победы

10
31

Голы по времени матча

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
13%
3
19%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
5
31%
1
6%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
19%
6
38%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
12%
4
22%
1-15
5
29%
29%
3
17%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
4
24%
4
22%
76-90

Забито

11
27
2 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
1
9%
4
15%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
1
9%
6
22%
31-45
4
36%
1
4%
46-60
1
9%
8
30%
30%
61-75
4
36%
6
22%
76-90

Пропущено

24
13
13 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
21%
2
15%
31-45
6
25%
1
8%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
3
13%
7
54%
76-90

Забито

27
43
9 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 17
10 Не забивали 7
3
11%
7
16%
1-15
3
11%
5
12%
16-30
3
11%
8
19%
31-45
9
33%
2
5%
46-60
2
7%
9
21%
61-75
7
26%
12
28%
76-90

Пропущено

41
31
21 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 19
6
15%
5
16%
1-15
9
22%
3
10%
16-30
6
15%
6
19%
31-45
8
20%
3
10%
46-60
5
12%
3
10%
61-75
7
17%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:0 Лахти - Мариехамн 2:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Оулу 2:1
КуПС - Мариехамн 3:0 Гнистан - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1
Интер Турку
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Интер Турку - Лахти 3:1 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - КуПС 1:2 Интер Турку - ЕИФ Экенас 1:1
КуПС - Интер Турку 1:2 ХИК - Интер Турку 1:0 Хака - Интер Турку 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 3:0 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 Интер Турку - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 Интер Турку - Лахти 3:0 Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2

Результаты матчей

Мариехамн
Интер Турку

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
7 раз 54%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:1
5 раз 38%
3:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
7
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 23%
3:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
6 раз 23%
3:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
0
7 раз 27%
1
7 раз 27%
3
7 раз 27%
2
4 раза 15%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
9
4
3
10
2.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
19
7
7
19
1.5
12
14
3
23
2.5
8
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 26 16 5 5 45 - 24 53
2.
Ильвес
 26 15 6 5 52 - 27 51
3.
ХИК
 0:1 26 13 6 7 44 - 26 45
4.
СЯК Сейнайоки
 26 11 7 8 46 - 40 40
5.
Интер Турку
 26 11 5 10 43 - 32 38
6.
Хака
 1:0 26 11 5 10 38 - 40 38
7.
Гнистан
 26 10 7 9 38 - 40 37
8.
ВПС
 26 10 6 10 40 - 43 36
9.
Оулу
 26 7 7 12 31 - 38 28
10.
Мариехамн
 26 6 5 15 25 - 43 23
11.
Лахти
 26 4 11 11 31 - 47 23
12.
ЕИФ Экенас
 26 4 6 16 24 - 57 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 13 11 0 2 29 - 10 33
2.
Ильвес
 13 9 2 2 35 - 16 29
3.
ХИК
 0:1 14 8 3 3 24 - 10 27
4.
Интер Турку
 13 7 4 2 27 - 14 25
5.
Гнистан
 14 7 3 4 18 - 17 24
6.
Оулу
 13 6 3 4 15 - 10 21
7.
СЯК Сейнайоки
 13 6 3 4 24 - 22 21
8.
Хака
 1:0 12 5 4 3 20 - 18 19
9.
ВПС
 13 5 4 4 22 - 21 19
10.
Лахти
 12 4 4 4 18 - 17 16
11.
Мариехамн
 13 4 4 5 15 - 18 16
12.
ЕИФ Экенас
 13 2 4 7 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 13 6 4 3 17 - 11 22
2.
КуПС
 13 5 5 3 16 - 14 20
3.
СЯК Сейнайоки
 13 5 4 4 22 - 18 19
4.
Хака
 1:0 14 6 1 7 18 - 22 19
5.
ХИК
 0:1 12 5 3 4 20 - 16 18
6.
ВПС
 13 5 2 6 18 - 22 17
7.
Гнистан
 12 3 4 5 20 - 23 13
8.
Интер Турку
 13 4 1 8 16 - 18 13
9.
ЕИФ Экенас
 13 2 2 9 12 - 32 8
10.
Мариехамн
 13 2 1 10 10 - 25 7
11.
Оулу
 13 1 4 8 16 - 28 7
12.
Лахти
 14 0 7 7 13 - 30 7
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Оулу Коффей Эшли 11 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Лахти Лопес Майкл 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 9
Оулу Коффей Эшли 2 7
Гнистан Ояла Юхани 10
СЯК Сейнайоки Пирес Келвин 9
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Darren Smith получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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