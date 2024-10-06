Тур: 10. Стадион: Босуил.
2:0
Первый тайм: 38'
0'
17' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
1:0
19' ГолКерк Джирано
2:0
23' ГолЧери Тьяронн
36' Желтая карточкаОндрейка Якоб
Ход матча
19'
1:0
23'
2:0
36'
25
Батай
Йелле
18
Мьянге
Сенна
15
Манье
Гари
17
Фрэнсис
Абу
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Смитс МиланПолузащитник
-
-
19 Victor Udoh
-
-
54 Semm Renders
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
-
15 Манье ГариЗащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Муслич Мирон
История личных встреч
Антверпен
Серкль Брюгге
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.3%
26.7%
14 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
20 матчей
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.2
1.7
Среднее время на гол
75
52
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.7
0.7
Среднее время на гол
128
128
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
0.95
1.2
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
94
75
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чери Тьяронн
|6
|0.67
|Ондрейка Якоб
|4
|0.44
|Янссен Винсент
|3
|0.33
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.22
|Керк Джирано
|2
|0.22
|Валенсия Энтони
|1
|0.11
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.11
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|5
|0.5
|Уаттара Абдул
|2
|0.2
|Сомерс Тибо
|1
|0.1
|Брунинью Филипе
|1
|0.1
|Олайгбе Казим
|1
|0.1
|Равич Христиан
|1
|0.1
|Назиньо Флавио
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Фрэнсис Абу
|0
|0
|Минда Алан
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|5
|1
|Янссен Винсент
|3
|0
|Ayrton Costa
|3
|0
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Де Рук Йонас
|1
|0
|Ондрейка Якоб
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
|Корбани Кобе
|1
|0
|Mahamadou Doumbia
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьянге Сенна
|3
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|Назиньо Флавио
|2
|0
|Эрик Дос Сантос
|2
|0
|Варлесон
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
|Равич Христиан
|1
|0
|Уаттара Абдул
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Серкль Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Антверпен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
4
7
Антверпен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Серкль Брюгге
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
100%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
4
44%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
2
20%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
14%
2
18%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Пропущено
6
17
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
1
17%
3
18%
16-30
2
33%
4
24%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
33%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1
Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0
Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0
Результаты матчей
Антверпен
Серкль Брюгге
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
6
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
32
13
14
13
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
35
36
17
18
17
18
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|10
|4
|5
|1
|13 - 8
|17
|3.
|2:0
|9
|5
|1
|3
|19 - 7
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|20 - 18
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|14 - 15
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|8.
|10
|4
|2
|4
|18 - 14
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|10 - 7
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|10 - 15
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|15.
|0:2
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|16.
|9
|0
|2
|7
|8 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|2:0
|5
|3
|0
|2
|15 - 4
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|15 - 9
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|12.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|13.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|14.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|15.
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|15.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|1 - 11
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|6 (2)
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5
|Андерлехт
|Шимич Ян-Карло
|5