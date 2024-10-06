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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Антверпен
2:0
Первый тайм: 38'
Серкль Брюгге
0'
17' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
1:0
19' Гол
Керк Джирано
2:0
23' Гол
Чери Тьяронн
36' Желтая карточка
Ондрейка Якоб

Ход матча

17'
 
Ван дер Брюгген Ханнес
19'
Керк Джирано
1:0
23'
Чери Тьяронн
(Янссен Винсент)
2:0
36'
Ондрейка Якоб
 
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Антверпен
Ничья
Серкль Брюгге
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Все Коэффициенты
91
Ламменс
Сенне
25
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
33
Ван
Ден
Босх
Зено
5
Ayrton
Costa
6
Одои
Денис
20
Mahamadou
Doumbia
7
Керк
Джирано
9
Чери
Тьяронн
11
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
21
Деланге
Максим
90
Emmanuel
Kakou
66
Равич
Христиан
18
Мьянге
Сенна
8
Эрик
Дос
Сантос
15
Манье
Гари
17
Фрэнсис
Абу
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
9
Денкей
Кевин
Антверпен
4-2-3-1
Серкль Брюгге
3-4-2-1

История личных встреч

Антверпен
Серкль Брюгге

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.3%
26.7%
14 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

20 матчей

65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:3
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ПДА
1:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБВЭ
0:0
ВД
2:1
ВД
1:1
ВД
2:2
ВД
0:1

Голы

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.2
1.7

Среднее время на гол

75
52

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.7
0.7

Среднее время на гол

128
128

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

0.95
1.2

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

94
75

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чери Тьяронн 6 0.67
Ондрейка Якоб 4 0.44
Янссен Винсент 3 0.33
Алдервейрельд Тоби 2 0.22
Керк Джирано 2 0.22
Валенсия Энтони 1 0.11
Mahamadou Doumbia 1 0.11
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 5 0.5
Уаттара Абдул 2 0.2
Сомерс Тибо 1 0.1
Брунинью Филипе 1 0.1
Олайгбе Казим 1 0.1
Равич Христиан 1 0.1
Назиньо Флавио 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Фрэнсис Абу 0 0
Минда Алан 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 5 1
Янссен Винсент 3 0
Ayrton Costa 3 0
Алдервейрельд Тоби 2 0
Де Рук Йонас 1 0
Ондрейка Якоб 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Корбани Кобе 1 0
Mahamadou Doumbia 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьянге Сенна 3 0
Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
Назиньо Флавио 2 0
Эрик Дос Сантос 2 0
Варлесон 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Попович Борис 1 0
Равич Христиан 1 0
Уаттара Абдул 1 0

Результаты матчей

Антверпен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Серкль Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Антверпен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

4
7
Антверпен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Серкль Брюгге
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
100%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
4
44%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
2
20%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
14%
2
18%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Пропущено

6
17
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
1
17%
3
18%
16-30
2
33%
4
24%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
33%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1
Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0
Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0

Результаты матчей

Антверпен
Серкль Брюгге

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
6
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
2
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5
1
4
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
3
6
1
7
2.5
1
8
1
7
3.5
1
8
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 10 7 1 2 21 - 13 22
2.
Андерлехт
 10 4 5 1 13 - 8 17
3.
Антверпен
 2:0 9 5 1 3 19 - 7 16
4.
Гент
 9 5 1 3 17 - 9 16
5.
Вестерло
 10 4 3 3 20 - 18 15
6.
Дендер
 10 4 3 3 14 - 15 15
7.
Брюгге
 9 4 2 3 15 - 11 14
8.
Мехелен
 10 4 2 4 18 - 14 14
9.
Спортинг Шарлеруа
 10 4 2 4 12 - 10 14
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 9 3 4 2 10 - 7 13
11.
Стандард
 10 3 3 4 5 - 8 12
12.
Кортрейк
 10 3 2 5 8 - 16 11
13.
АХ Лёвен
 10 2 5 3 10 - 15 11
14.
Сент-Трейден
 9 2 4 3 12 - 17 10
15.
Серкль Брюгге
 0:2 10 2 2 6 11 - 19 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 9 0 2 7 8 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Антверпен
 2:0 5 3 0 2 15 - 4 9
6.
Мехелен
 5 3 0 2 15 - 9 9
7.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
9.
Вестерло
 5 2 2 1 11 - 8 8
10.
Стандард
 5 2 2 1 3 - 2 8
11.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Брюгге
 4 2 1 1 7 - 5 7
13.
Серкль Брюгге
 0:2 5 2 1 2 10 - 8 7
14.
Кортрейк
 5 2 1 2 4 - 6 7
15.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 3 0 2 11 - 10 9
2.
Андерлехт
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Антверпен
 2:0 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Дендер
 4 2 1 1 7 - 9 7
5.
Брюгге
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
7.
Гент
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Сент-Трейден
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Спортинг Шарлеруа
 5 1 1 3 6 - 8 4
11.
Стандард
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Кортрейк
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
14.
АХ Лёвен
 6 0 3 3 3 - 12 3
15.
Серкль Брюгге
 0:2 5 0 1 4 1 - 11 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 0 1 4 4 - 17 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Антверпен Чери Тьяронн 6 (2)
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
Андерлехт Шимич Ян-Карло 5
Весь список
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Антверпен
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