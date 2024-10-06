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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Штурм Грац
5:0
Второй тайм: 78'
Ред Булл Зальцбург
0'
1:0
15' Гол
Ялькуйе Малик
2:0
30' Гол
Бирет Мика
41' Желтая карточка
Айву Эмануэль
3:0
51' Гол
Бирет Мика
4:0
62' Гол
Бирет Мика
66' Желтая карточка
Пёнтковски Камиль
5:0
76' Гол
Айву Эмануэль
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
47
Айву
Эмануэль
35
Гайрхофер
Никлас
24
Лавале
Димитри
8
Ялькуйе
Малик
21
Чуквуани
Точи
15
Бовинг
Виллиам
10
Китеишвили
Отар
20
Ятта
Сиди
18
Бирет
Мика
1
Бласвих
Янис
39
Моргалла
Леандро
6
Байду
Самсон
4
Бланк
Хендри
70
Дедич
Амар
18
Бидструп
Мадс
8
Байчетич
Стефан
7
Капальдо
Николас
28
Дагим
Адам
19
Конате
Карим
30
Глух
Оскар
Штурм Грац
4-4-1-1
Ред Булл Зальцбург
4-3-3

История личных встреч

Штурм Грац
Ред Булл Зальцбург

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Б
2:2
К
3:4
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Среднее время на гол

90
38

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.6
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
45

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирет Мика 7 0.78
Китеишвили Отар 3 (2) 0.33
Гргич Леон 2 0.22
Чуквуани Точи 1 0.11
Бовинг Виллиам 1 0.11
Ялькуйе Малик 1 0.11
Лавале Димитри 1 0.11
Хорват Томи 1 0.11
Ятта Сиди 1 0.11
Горенц-Станкович Йон 0 0
Хирлендер Штефан 0 0
Газибегович Юсуф 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 5 (1) 0.71
Доргелес Нене 2 0.29
Йео Кунфоло Мусса 2 0.29
Ратков Петар 1 0.14
Бидструп Мадс 1 0.14
Конате Карим 1 (1) 0.14
Кьергаард Мауриц 0 0
Дедич Амар 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 4 0
Карич Эмир 2 1
Горенц-Станкович Йон 3 0
Ятта Сиди 1 1
Лавале Димитри 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Чуквуани Точи 1 0
Ярдымджи Эренджан 1 0
Бирет Мика 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пёнтковски Камиль 2 0
Гурна-Дуат Люка 2 0
Дедич Амар 1 0
Доргелес Нене 1 0
Диамбу Мамади 1 0
Дагим Адам 1 0
Йео Кунфоло Мусса 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
2
Штурм Грац
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ред Булл Зальцбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
7
Штурм Грац
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Ред Булл Зальцбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
4
33%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
5
36%
2
17%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3
Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2 Штурм Грац - Аль-Духаиль 2:2 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Штурм Грац - Донауфельд 4:2
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0
Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1

Результаты матчей

Штурм Грац
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
3
2.5
1
1
1
3
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
1
6
2
1.5
4
2
1
7
2.5
2
4
1
7
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 5:0 9 6 1 2 19 - 10 19
2.
Рапид Вена
 9 5 3 1 12 - 9 18
3.
Блау-Вайсс Линц
 9 4 2 3 12 - 13 14
4.
Ред Булл Зальцбург
 0:5 7 4 1 2 13 - 11 13
5.
Вольфсбергер
 9 4 1 4 21 - 16 13
6.
Хартберг
 8 3 3 2 11 - 10 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 3 3 12 - 12 12
8.
Аустрия Клагенфурт
 8 3 2 3 9 - 14 11
9.
ЛАСК
 9 3 1 5 14 - 15 10
10.
Сваровски Тироль
 9 2 3 4 8 - 11 9
11.
Альтах
 9 2 2 5 8 - 11 8
12.
Гразер
 9 0 4 5 11 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Штурм Грац
 5:0 5 4 0 1 13 - 6 12
3.
Аустрия Вена
 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Блау-Вайсс Линц
 4 3 0 1 6 - 2 9
5.
Хартберг
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 12 - 10 7
7.
Ред Булл Зальцбург
 0:5 2 2 0 0 7 - 1 6
8.
ЛАСК
 5 2 0 3 10 - 10 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
10.
Альтах
 5 1 1 3 4 - 5 4
11.
Сваровски Тироль
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 5:0 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Ред Булл Зальцбург
 0:5 5 2 1 2 6 - 10 7
3.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 6 6
4.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 0 2 3 - 8 6
5.
Сваровски Тироль
 5 2 0 3 7 - 9 6
6.
Рапид Вена
 4 1 2 1 3 - 5 5
7.
Блау-Вайсс Линц
 5 1 2 2 6 - 11 5
8.
Хартберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
ЛАСК
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Аустрия Вена
 5 0 2 3 3 - 7 2
12.
Гразер
 5 0 2 3 6 - 11 2
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Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 7 (1)
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Вольфсбергер Зукич Деян 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Альтах Демаку Весель 1 4
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Аустрия Вена Галвао Лукас 4
Рапид Вена Mamadou Sangare 4
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