Тур: 9. Стадион: Меркур-Арена.
5:0
Конец матча
0'
1:0
15' ГолЯлькуйе Малик
2:0
30' ГолБирет Мика
41' Желтая карточкаАйву Эмануэль
3:0
51' ГолБирет Мика
4:0
62' ГолБирет Мика
66' Желтая карточкаПёнтковски Камиль
5:0
76' ГолАйву Эмануэль
90' Желтая карточкаБайчетич Стефан
90'+1
Ход матча
15'
1:0
30'
2:0
41'
51'
3:0
62'
4:0
76'
5:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Ятта
Сиди
18
Бирет
Мика
70
Дедич
Амар
28
Дагим
Адам
19
Конате
Карим
30
Глух
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ятта СидиПолузащитник
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
-
23 Малич АрьянПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Камара АмадиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дагим АдамНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
-
30 Глух ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
- Защитник
-
10 Кларк БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Лейндерс Пеп
История личных встреч
Штурм Грац
Ред Булл Зальцбург
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Среднее время на гол
90
38
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.6
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
45
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирет Мика
|7
|0.78
|Китеишвили Отар
|3 (2)
|0.33
|Гргич Леон
|2
|0.22
|Бовинг Виллиам
|1
|0.11
|Лавале Димитри
|1
|0.11
|Чуквуани Точи
|1
|0.11
|Ялькуйе Малик
|1
|0.11
|Айву Эмануэль
|1
|0.11
|Хорват Томи
|1
|0.11
|Ятта Сиди
|1
|0.11
|Горенц-Станкович Йон
|0
|0
|Хирлендер Штефан
|0
|0
|Газибегович Юсуф
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|5 (1)
|0.71
|Доргелес Нене
|2
|0.29
|Йео Кунфоло Мусса
|2
|0.29
|Ратков Петар
|1
|0.14
|Бидструп Мадс
|1
|0.14
|Конате Карим
|1 (1)
|0.14
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|4
|0
|Карич Эмир
|2
|1
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Ятта Сиди
|1
|1
|Лавале Димитри
|2
|0
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Чуквуани Точи
|1
|0
|Ярдымджи Эренджан
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пёнтковски Камиль
|2
|0
|Гурна-Дуат Люка
|2
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Доргелес Нене
|1
|0
|Диамбу Мамади
|1
|0
|Дагим Адам
|1
|0
|Байчетич Стефан
|1
|0
|Йео Кунфоло Мусса
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
2
Штурм Грац
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
7
Штурм Грац
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Ред Булл Зальцбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
13
5
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
8%
2
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
3
27%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
12
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
5%
4
33%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
3
25%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
26%
3
25%
61-75
6
32%
2
17%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
4
33%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3
Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2 Штурм Грац - Аль-Духаиль 2:2 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Штурм Грац - Донауфельд 4:2
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0
Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1
Результаты матчей
Штурм Грац
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
11
23
11
14
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
31
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
52
72
43
27
25
27
16
18
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|7 (1)
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|4 (3)
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|4
|Рапид Вена
|Mamadou Sangare
|4