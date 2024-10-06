Тур: 4. Стадион: Арена Болт.
Ход матча
36'
30
Паллас
Ноа
23
Коку
Озан
94
Эрвин
Ли
22
Меллер
Лиэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Коку ОзанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
-
22 Меллер ЛиэмНападающий
- Запасные игроки
-
85 Маенпяя НикиВратарь
- Защитник
-
24 Боама МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Магута РайанЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Jesse Nikki
-
-
-
32 Oliver Heino
-
Главный тренер: Энди Смит
История личных встреч
ХИК
Хака
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
19.2%
19.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.1%
15.4%
11.5%
19 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
175%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
30 матчей
76.7%
20%
3.3%
23 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
16 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
63.3%
26.7%
10%
19 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
45
Голов в среднем за матч
2.42
2.5
Среднее время на гол
37
36
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
0.72
0.92
Среднее время на гол
124
98
Всего голов
42
56
Голов в среднем за матч
1.4
1.87
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
64
48
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планж Люк
|7
|0.27
|Кескинен Топи
|7 (1)
|0.27
|Эрвин Ли
|5 (1)
|0.19
|Олусанья Антони
|5 (1)
|0.19
|Лингман Лукас
|4 (2)
|0.15
|Банде Хассане
|3
|0.12
|Хостикка Сантери
|2
|0.08
|Меллер Лиэм
|2
|0.08
|Хальме Аапо
|2
|0.08
|Мерилуото Кай
|2
|0.08
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.04
|Паллас Ноа
|1
|0.04
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|Томас Диого
|1
|0.04
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.04
|Палуметс Кевор
|1
|0.04
|_Ezeh D.
|1
|0.04
|Stanislav Baranov
|1
|0.04
|Коку Озан
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|9
|0.35
|Maissa Fall
|6
|0.23
|Imani Lanquedoc
|4
|0.15
|Juho Kilo
|3
|0.12
|Сейдиу Арлинд
|3
|0.12
|Marko Bacanin
|3
|0.12
|Oliver Whyte
|2
|0.08
|Магута Райан
|1
|0.04
|Фриберг Никлас
|1
|0.04
|Nicolas Gianini Dantas
|1
|0.04
|Guilherme Morais
|1
|0.04
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канеллопулос Гиоргос
|7
|0
|Хальме Аапо
|5
|0
|Лингман Лукас
|5
|0
|Томас Диого
|3
|1
|Паллас Ноа
|4
|0
|Олусанья Антони
|3
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|3
|0
|Кескинен Топи
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Банде Хассане
|2
|0
|Меллер Лиэм
|2
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Эрвин Ли
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Нейхейс Теймен
|1
|0
|Антцулас Георгиос
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Палуметс Кевор
|1
|0
|Планж Люк
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|8
|0
|Магута Райан
|6
|1
|Maissa Fall
|7
|0
|Nikolas Talo
|5
|1
|Nicolas Gianini Dantas
|6
|0
|Haymenn Bah-Traore
|4
|1
|Oliver Whyte
|5
|0
|Мастокангас Элиас
|4
|0
|Патулидис Эвангелос
|4
|0
|Ндам Хассан
|3
|0
|Сийра Тууре
|2
|0
|Фриберг Никлас
|2
|0
|Лепола Антон
|2
|0
|Marko Bacanin
|2
|0
|Римст Бенжамин
|2
|0
|Juho Kilo
|2
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Маседо Родриго
|1
|0
|Энди Смит
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Хака
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
7
ХИК
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Хака
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
18
18
ХИК
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Хака
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
48% (12)
12% (3)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
22
25
Голы по времени матча
Забито
24
16
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
4
25%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
2
8%
5
31%
46-60
7
29%
29%
1
6%
61-75
7
29%
29%
3
19%
76-90
Пропущено
9
23
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
11%
1
4%
1-15
2
22%
2
9%
16-30
2
22%
6
26%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
11%
4
17%
61-75
3
33%
6
26%
76-90
Забито
20
20
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
3
15%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
4
20%
4
20%
46-60
3
15%
5
25%
61-75
4
20%
5
25%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
31%
3
17%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
3
19%
4
22%
76-90
Забито
44
36
16 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
5
11%
4
11%
1-15
3
7%
6
17%
16-30
8
18%
3
8%
31-45
6
14%
9
25%
46-60
10
23%
6
17%
61-75
11
25%
8
22%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
25
41
14 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
6
24%
4
10%
1-15
4
16%
4
10%
16-30
4
16%
11
27%
31-45
2
8%
5
12%
46-60
3
12%
7
17%
61-75
6
24%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лугано - ХИК 3:0 ХИК - Ильвес 0:1 ВПС - ХИК 1:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2
ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1
Хака
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
КуПС - Хака 2:0 Хака - СЯК Сейнайоки 0:3 Ильвес - Хака 3:2 Хака - Лахти 1:1
Оулу - Хака 0:1 Хака - Интер Турку 1:2 ВПС - Хака 3:2 Хака - КуПС 2:2 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0
Результаты матчей
ХИК
Хака
Точный счет
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
0:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
4
3 раза 12%
1
9 раз 36%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
ХИК
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
102
76
66
49
210
211
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
103
57
58
48
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
205
1213
1114
817
421
322
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|16
|5
|5
|45 - 24
|53
|2.
|26
|15
|6
|5
|52 - 27
|51
|3.
|0:1
|26
|13
|6
|7
|44 - 26
|45
|4.
|26
|11
|7
|8
|46 - 40
|40
|5.
|26
|11
|5
|10
|43 - 32
|38
|6.
|1:0
|26
|11
|5
|10
|38 - 40
|38
|7.
|26
|10
|7
|9
|38 - 40
|37
|8.
|26
|10
|6
|10
|40 - 43
|36
|9.
|26
|7
|7
|12
|31 - 38
|28
|10.
|26
|6
|5
|15
|25 - 43
|23
|11.
|26
|4
|11
|11
|31 - 47
|23
|12.
|26
|4
|6
|16
|24 - 57
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|0
|2
|29 - 10
|33
|2.
|13
|9
|2
|2
|35 - 16
|29
|3.
|0:1
|14
|8
|3
|3
|24 - 10
|27
|4.
|13
|7
|4
|2
|27 - 14
|25
|5.
|14
|7
|3
|4
|18 - 17
|24
|6.
|13
|6
|3
|4
|15 - 10
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|24 - 22
|21
|8.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|20 - 18
|19
|9.
|13
|5
|4
|4
|22 - 21
|19
|10.
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|11.
|13
|4
|4
|5
|15 - 18
|16
|12.
|13
|2
|4
|7
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|17 - 11
|22
|2.
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|3.
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|4.
|1:0
|14
|6
|1
|7
|18 - 22
|19
|5.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|6.
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|7.
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|8.
|13
|4
|1
|8
|16 - 18
|13
|9.
|13
|2
|2
|9
|12 - 32
|8
|10.
|13
|2
|1
|10
|10 - 25
|7
|11.
|13
|1
|4
|8
|16 - 28
|7
|12.
|14
|0
|7
|7
|13 - 30
|7
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|11 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (4)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 9
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 7
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|СЯК Сейнайоки
|Пирес Келвин
|9
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5