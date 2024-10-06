  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 4. Стадион: .
ХИК
0:1
Конец матча
Хака
0'
0:1
36' Гол
Патулидис Эвангелос
41' Желтая карточка
Патулидис Эвангелос
50' Желтая карточка
Imani Lanquedoc
63' Желтая карточка
Ндам Хассан
88' Желтая карточка
Лепола Антон
89' Желтая карточка
Мастокангас Элиас
90'+6
1
Ост
Джесси
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
3
Антцулас
Георгиос
5
О'Шоунесси
Даниэль
30
Паллас
Ноа
80
Палуметс
Кевор
23
Коку
Озан
8
Канеллопулос
Гиоргос
17
Банде
Хассане
94
Эрвин
Ли
22
Меллер
Лиэм
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
4
Ндам
Хассан
5
Nicolas
Gianini
Dantas
13
Саллинен
Оскари
8
Сийра
Тууре
23
Maissa
Fall
19
Римст
Бенжамин
11
Imani
Lanquedoc
10
Патулидис
Эвангелос
9
Marko
Bacanin
ХИК
Хака

История личных встреч

ХИК
Хака

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
19.2%
19.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.1%
15.4%
11.5%
19 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

175%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

30 матчей

76.7%
20%
3.3%
23 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
16 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

63.3%
26.7%
10%
19 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

В
2:0
В
1:1
В
1:1
В
2:0
ТМК
4:0
В
0:1
В
0:3
В
4:1
В
2:0
В
1:2
В
1:4
В
3:1
К
2:3
К
1:3
КС
0:3
В
2:2
В
1:0
В
0:1
ТМС
1:1
В
5:2
В
1:3
В
0:5
КЛ
0:3
В
0:3
В
1:1
В
3:3
В
1:2
КЛ
0:2
В
2:3
В
1:2

Голы

Всего голов

29
45

Голов в среднем за матч

2.42
2.5

Среднее время на гол

37
36

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.72
0.92

Среднее время на гол

124
98

Всего голов

42
56

Голов в среднем за матч

1.4
1.87

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

64
48

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планж Люк 7 0.27
Кескинен Топи 7 (1) 0.27
Эрвин Ли 5 (1) 0.19
Олусанья Антони 5 (1) 0.19
Лингман Лукас 4 (2) 0.15
Банде Хассане 3 0.12
Хостикка Сантери 2 0.08
Меллер Лиэм 2 0.08
Хальме Аапо 2 0.08
Мерилуото Кай 2 0.08
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.04
Паллас Ноа 1 0.04
Тойвио Йоона 1 0.04
Томас Диого 1 0.04
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.04
Палуметс Кевор 1 0.04
_Ezeh D. 1 0.04
Stanislav Baranov 1 0.04
Коку Озан 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 9 0.35
Maissa Fall 6 0.23
Imani Lanquedoc 4 0.15
Juho Kilo 3 0.12
Сейдиу Арлинд 3 0.12
Marko Bacanin 3 0.12
Oliver Whyte 2 0.08
Магута Райан 1 0.04
Фриберг Никлас 1 0.04
Nicolas Gianini Dantas 1 0.04
Guilherme Morais 1 0.04
Haymenn Bah-Traore 0 0
Мастокангас Элиас 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канеллопулос Гиоргос 7 0
Хальме Аапо 5 0
Лингман Лукас 5 0
Томас Диого 3 1
Паллас Ноа 4 0
Олусанья Антони 3 0
Лайонс-Фостер Бруклин 3 0
Кескинен Топи 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Банде Хассане 2 0
Меллер Лиэм 2 0
Танака Атому 1 0
Эрвин Ли 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Нейхейс Теймен 1 0
Антцулас Георгиос 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Палуметс Кевор 1 0
Планж Люк 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Morais 8 0
Магута Райан 6 1
Maissa Fall 7 0
Nikolas Talo 5 1
Nicolas Gianini Dantas 6 0
Haymenn Bah-Traore 4 1
Мастокангас Элиас 5 0
Oliver Whyte 5 0
Ндам Хассан 4 0
Патулидис Эвангелос 4 0
Лепола Антон 3 0
Сийра Тууре 2 0
Фриберг Никлас 2 0
Marko Bacanin 2 0
Римст Бенжамин 2 0
Juho Kilo 2 0
Imani Lanquedoc 2 0
Саллинен Оскари 1 0
Маседо Родриго 1 0
Энди Смит 1 0

Результаты матчей

ХИК
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Хака
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
7
ХИК
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Хака
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

18
18
ХИК
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Хака
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
50% (13)
12% (3)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

22
25

Голы по времени матча

Забито

24
17
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
2
8%
2
12%
1-15
2
8%
4
24%
16-30
4
17%
2
12%
31-45
2
8%
5
29%
29%
46-60
7
29%
29%
1
6%
61-75
7
29%
29%
3
18%
76-90

Пропущено

10
23
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
10%
1
4%
1-15
2
20%
2
9%
16-30
3
30%
6
26%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
3
30%
6
26%
76-90

Забито

20
20
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
15%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
4
20%
4
20%
46-60
3
15%
5
25%
61-75
4
20%
5
25%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
31%
3
17%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
3
19%
4
22%
76-90

Забито

44
37
16 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
5
11%
4
11%
1-15
3
7%
6
16%
16-30
8
18%
4
11%
31-45
6
14%
9
24%
46-60
10
23%
6
16%
61-75
11
25%
8
22%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

26
41
15 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
6
23%
4
10%
1-15
4
15%
4
10%
16-30
5
19%
11
27%
31-45
2
8%
5
12%
46-60
3
12%
7
17%
61-75
6
23%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лугано - ХИК 3:0 ХИК - Ильвес 0:1 ВПС - ХИК 1:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2
ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1
Хака
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
КуПС - Хака 2:0 Хака - СЯК Сейнайоки 0:3 Ильвес - Хака 3:2 Хака - Лахти 1:1
Оулу - Хака 0:1 Хака - Интер Турку 1:2 ВПС - Хака 3:2 Хака - КуПС 2:2 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0

Результаты матчей

ХИК
Хака

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
3 раза 12%
1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

ХИК
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
2
7
7
1.5
6
6
4
10
2.5
2
10
2
12
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
3
5
7
1.5
5
9
4
8
2.5
2
12
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
21
5
12
14
1.5
11
15
8
18
2.5
4
22
3
23
3.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 26 16 5 5 45 - 24 53
2.
Ильвес
 26 15 6 5 52 - 27 51
3.
ХИК
 26 13 6 7 44 - 26 45
4.
СЯК Сейнайоки
 26 11 7 8 46 - 40 40
5.
Интер Турку
 26 11 5 10 43 - 32 38
6.
Хака
 26 11 5 10 38 - 40 38
7.
Гнистан
 26 10 7 9 38 - 40 37
8.
ВПС
 26 10 6 10 40 - 43 36
9.
Оулу
 26 7 7 12 31 - 38 28
10.
Мариехамн
 26 6 5 15 25 - 43 23
11.
Лахти
 26 4 11 11 31 - 47 23
12.
ЕИФ Экенас
 26 4 6 16 24 - 57 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 13 11 0 2 29 - 10 33
2.
Ильвес
 13 9 2 2 35 - 16 29
3.
ХИК
 14 8 3 3 24 - 10 27
4.
Интер Турку
 13 7 4 2 27 - 14 25
5.
Гнистан
 14 7 3 4 18 - 17 24
6.
Оулу
 13 6 3 4 15 - 10 21
7.
СЯК Сейнайоки
 13 6 3 4 24 - 22 21
8.
Хака
 12 5 4 3 20 - 18 19
9.
ВПС
 13 5 4 4 22 - 21 19
10.
Лахти
 12 4 4 4 18 - 17 16
11.
Мариехамн
 13 4 4 5 15 - 18 16
12.
ЕИФ Экенас
 13 2 4 7 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 13 6 4 3 17 - 11 22
2.
КуПС
 13 5 5 3 16 - 14 20
3.
СЯК Сейнайоки
 13 5 4 4 22 - 18 19
4.
Хака
 14 6 1 7 18 - 22 19
5.
ХИК
 12 5 3 4 20 - 16 18
6.
ВПС
 13 5 2 6 18 - 22 17
7.
Гнистан
 12 3 4 5 20 - 23 13
8.
Интер Турку
 13 4 1 8 16 - 18 13
9.
ЕИФ Экенас
 13 2 2 9 12 - 32 8
10.
Мариехамн
 13 2 1 10 10 - 25 7
11.
Оулу
 13 1 4 8 16 - 28 7
12.
Лахти
 14 0 7 7 13 - 30 7
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Оулу Коффей Эшли 11 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Лахти Лопес Майкл 9 (4)
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Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 9
Оулу Коффей Эшли 2 7
Гнистан Ояла Юхани 10
СЯК Сейнайоки Пирес Келвин 9
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
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