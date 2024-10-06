Тур: 10. Стадион: Лото-парк.
Ход матча
9'
1:0
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
44
Бейтс
Дэвид
25
Хаутекит
Ибе
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
17
Ilay
Camara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Фоке ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Давид Хюберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бейтс ДэвидЗащитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Диркс ДанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Tom Poitoux
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Андерлехт
Стандард
27 матчей
59.3%
40.7%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
12 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
15 побед 12 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
51 матч
31.4%
31.4%
37.2%
16 побед 16 ничьих 19 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
12 побед 24 ничьи 15 побед
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
15 побед 21 ничья 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
26
Голов в среднем за матч
1.62
1.04
Среднее время на гол
55
86
Всего голов
43
28
Голов в среднем за матч
1.72
1.08
Среднее время на гол
52
83
Всего голов
85
54
Голов в среднем за матч
1.67
1.06
Тотал матчей
2.5
47
Больше 92%
Меньше 8%
4
39
Больше 76%
Меньше 24%
12
26
Больше 51%
Меньше 49%
25
16
Больше 31%
Меньше 69%
35
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
4
Больше 8%
Меньше 92%
47
Среднее время на гол
54
85
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Струйкенс Марио
|2
|0.2
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0.1
|Дольберг Каспер
|1
|0.1
|Ашимеру Маджид
|1
|0.1
|Амузу Френсис
|1
|0.1
|Леони Тео
|1
|0.1
|Эдози Самуэль
|1
|0.1
|Васкес Луис
|1
|0.1
|Версхарен Яри
|0
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|0
|0
|Дрейер Андерс
|0
|0
|Ангуло Нильсон
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Soufiane Benjdida
|2 (2)
|0.2
|Зекири Анди
|2 (1)
|0.2
|Булат Марко
|1
|0.1
|Фосси Марлон
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимич Ян-Карло
|4
|0
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|2
|0
|Ашимеру Маджид
|2
|0
|Н'Диайе Мусса
|2
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Амузу Френсис
|1
|0
|Леони Тео
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
|Дегреф Тристан
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаутекит Ибе
|3
|0
|Шутало Бошко
|3
|0
|Лоуренс Генри
|1
|1
|О'Нил Эйден
|2
|0
|Булат Марко
|2
|0
|Прайс Айзек
|2
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Стандард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Андерлехт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Стандард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
2
Андерлехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Стандард
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0
Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4
Стандард
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Стандард - Вестерло 1:2 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Стандард 0:2 АХ Лёвен - Стандард 2:0
Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3
Результаты матчей
Андерлехт
Стандард
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
36
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|1:0
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|4.
|10
|4
|3
|3
|20 - 18
|15
|5.
|10
|4
|3
|3
|14 - 15
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|18 - 14
|14
|8.
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|9.
|8
|4
|1
|3
|17 - 7
|13
|10.
|9
|3
|4
|2
|10 - 7
|13
|11.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|5 - 6
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|10 - 15
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|15.
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|16.
|9
|0
|2
|7
|8 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|15 - 9
|9
|6.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|7.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|9.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|14.
|4
|2
|0
|2
|13 - 4
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|2.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|5 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|4