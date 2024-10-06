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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Андерлехт
1:0
Первый тайм: 19'
Стандард
0'
1:0
9' Гол
Шимич Ян-Карло

Ход матча

9'
Шимич Ян-Карло
1:0
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Стандард
1.76
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4.40
4.60
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Все Коэффициенты
26
Коосеманс
Колин
54
Сарделла
Киллиан
4
Шимич
Ян-Карло
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Н'Диайе
Мусса
10
Версхарен
Яри
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
29
Струйкенс
Марио
83
Дегреф
Тристан
12
Дольберг
Каспер
40
Matthieu
Epolo
4
Шутало
Бошко
44
Бейтс
Дэвид
25
Хаутекит
Ибе
13
Фосси
Марлон
8
Прайс
Айзек
24
О'Нил
Эйден
7
Булат
Марко
17
Ilay
Camara
9
Зекири
Анди
11
Эккерт
Айенса
Деннис
Андерлехт
4-3-2-1
Стандард
3-5-2

История личных встреч

Андерлехт
Стандард

27 матчей

59.3%
40.7%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
12 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
15 побед 12 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

51 матч

31.4%
31.4%
37.2%
16 побед 16 ничьих 19 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
12 побед 24 ничьи 15 побед

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
15 побед 21 ничья 15 побед

История матчей

ПДА
2:2
К
2:0
ПДА
3:2
ПДА
2:2
ПДА
5:0
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
2:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПДА
3:3
К
0:1
ПДА
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:1
ЛП
3:3
ЛП
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
С
3:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

42
26

Голов в среднем за матч

1.62
1.04

Среднее время на гол

55
86

Всего голов

43
28

Голов в среднем за матч

1.72
1.08

Среднее время на гол

52
83

Всего голов

85
54

Голов в среднем за матч

1.67
1.06

Тотал матчей

2.5
47
Больше 92%
Меньше 8%
4
39
Больше 76%
Меньше 24%
12
26
Больше 51%
Меньше 49%
25
16
Больше 31%
Меньше 69%
35
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
4
Больше 8%
Меньше 92%
47

Среднее время на гол

54
85

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Струйкенс Марио 2 0.2
Аугустинссон Людвиг 1 0.1
Дольберг Каспер 1 0.1
Ашимеру Маджид 1 0.1
Амузу Френсис 1 0.1
Леони Тео 1 0.1
Эдози Самуэль 1 0.1
Васкес Луис 1 0.1
Версхарен Яри 0 0
Йоргенсен Матиас Занка 0 0
Дрейер Андерс 0 0
Ангуло Нильсон 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Soufiane Benjdida 2 (2) 0.2
Зекири Анди 2 (1) 0.2
Булат Марко 1 0.1
Фосси Марлон 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимич Ян-Карло 4 0
Сарделла Киллиан 3 0
Йоргенсен Матиас Занка 2 0
Ашимеру Маджид 2 0
Н'Диайе Мусса 2 0
Ритс Матс 1 0
Амузу Френсис 1 0
Леони Тео 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Васкес Луис 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Дегреф Тристан 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаутекит Ибе 3 0
Шутало Бошко 3 0
Лоуренс Генри 1 1
О'Нил Эйден 2 0
Булат Марко 2 0
Прайс Айзек 2 0
Nathan Ngoy 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Стандард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Андерлехт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Стандард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
2
Андерлехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Стандард
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0
Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4
Стандард
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Стандард - Вестерло 1:2 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Стандард 0:2 АХ Лёвен - Стандард 2:0
Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3

Результаты матчей

Андерлехт
Стандард

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
3
6
1.5
1
8
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 10 7 1 2 21 - 13 22
2.
Андерлехт
 1:0 10 4 5 1 11 - 8 17
3.
Гент
 9 5 1 3 17 - 9 16
4.
Вестерло
 10 4 3 3 20 - 18 15
5.
Дендер
 10 4 3 3 14 - 15 15
6.
Брюгге
 9 4 2 3 15 - 11 14
7.
Мехелен
 10 4 2 4 18 - 14 14
8.
Спортинг Шарлеруа
 10 4 2 4 12 - 10 14
9.
Антверпен
 8 4 1 3 17 - 7 13
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 9 3 4 2 10 - 7 13
11.
Стандард
 0:1 10 3 3 4 5 - 6 12
12.
Кортрейк
 10 3 2 5 8 - 16 11
13.
АХ Лёвен
 10 2 5 3 10 - 15 11
14.
Сент-Трейден
 9 2 4 3 12 - 17 10
15.
Серкль Брюгге
 9 2 2 5 11 - 17 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 9 0 2 7 8 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Мехелен
 5 3 0 2 15 - 9 9
6.
Андерлехт
 1:0 6 2 3 1 5 - 5 9
7.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
8.
Вестерло
 5 2 2 1 11 - 8 8
9.
Стандард
 0:1 5 2 2 1 3 - 2 8
10.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 6 8
11.
Брюгге
 4 2 1 1 7 - 5 7
12.
Серкль Брюгге
 5 2 1 2 10 - 8 7
13.
Кортрейк
 5 2 1 2 4 - 6 7
14.
Антверпен
 4 2 0 2 13 - 4 6
15.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 3 0 2 11 - 10 9
2.
Андерлехт
 1:0 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Дендер
 4 2 1 1 7 - 9 7
5.
Брюгге
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
7.
Гент
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Сент-Трейден
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Стандард
 0:1 5 1 1 3 2 - 4 4
11.
Спортинг Шарлеруа
 5 1 1 3 6 - 8 4
12.
Кортрейк
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
14.
АХ Лёвен
 6 0 3 3 3 - 12 3
15.
Серкль Брюгге
 4 0 1 3 1 - 9 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 0 1 4 4 - 17 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Антверпен Чери Тьяронн 5 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
АХ Лёвен Верстрате Биргер 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Г О О О О Л - Шимич Ян-Карло бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Стандард
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Где смотреть матч Андерлехт 1:0 Стандард онлайн

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